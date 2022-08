Z każdym dniem w telefonach i na kartach pamięci do aparatów przybywa zdjęć. Gdy zdecydujecie się na ich przegranie do pamięci komputera, dobrze będzie je sobie wygodnie obejrzeć. Oto najsprawniej działające przeglądarki zdjęć na pecety

Co oprócz oprogramowania wpływa na szybkość przeglądania zdjęć?

Przeglądanie zdjęć skopiowanych do komputera wydaje się czynnością prostą, jednak gdy pliki mają spory rozmiar, może ujawnić się wąskie gardło w postaci niedostatecznie wydajnego mechanizmu ich wyświetlania. Jego sprzętowa strona nie jest dziś w zasadzie żadnym problemem. Wystarczy, by zdjęcia, które przeglądamy, znalazły się na dysku SSD z interfejsem SATA, a wyświetlanie kolejnych obrazów będzie płynne.

Przeglądanie zdjęć na dyskach HDD, szczególnie gdy pliki są silnie pofragmentowane (dochodzi do tego, gdy często kasujemy tylko część plików z folderu, a potem kopiujemy nowe), będzie zauważalnie wolniejsze. Gdy są to zdjęcia o objętości liczonej w dziesiątkach megabajtów i chcemy je przeglądać ekspresowo, jeszcze więcej zyskamy umieszczając je na dysku SSD z interfejsem NVMe. Ostatni pomysł to oczywiście rozwiązanie, z którego korzyści odniosą przede wszystkim osoby o ekstremalnych wymaganiach.

Im więcej czasu upłynie od skopiowania zdjęć na dysk, tym trudniej będzie nam je komfortowo posortować i odsiać te, które nas nie interesują. Dlatego foldery ze zdjęciami najlepiej porządkować jak najszybciej

Trzeba tu oczywiście odpowiedzieć sobie też na pytanie jak duży dysk jest nam potrzebny. Do przeglądania zdjęć z wakacji wystarczy zapewne 2 TB dysk w komputerze. Nadmiar zdjęć warto archiwizować na dobrych zewnętrznych nośnikach, a nadto usuwać niepotrzebne pliki, by nie generować cyfrowego śmiecia. W tej procedurze pomocne są także sprawnie działające przeglądarki fotografii. I tu dochodzimy do strony programowej problemu sprawnego przeglądania zdjęć, czyli wyboru odpowiedniej aplikacji.

Najlepsze darmowe aplikacje do przeglądania zdjęć Darmowe w tym przypadku oznacza przede wszystkim do użytku domowego/prywatnego. Zastosowanie w firmie może wymagać nabycia licencji (odpowiednie informacje znajdziemy na stronach produktu). W przypadku systemowej aplikacji Zdjęcia jest ona oczywiście wartością dodaną przy zakupie licencji na system Windows. Zdjęcia , czyli systemowa przeglądarka Windows 10 / 11

, czyli systemowa przeglądarka Windows 10 / 11 IrfanView , czyli najszybsza i najwygodniejsza przeglądarka zdjęć

, czyli najszybsza i najwygodniejsza przeglądarka zdjęć FastStone Image Viewer , też szybka, z licznymi opcjami edycji

, też szybka, z licznymi opcjami edycji ImageGlass , sprawna przeglądarka z wygodną opcją przycinania zdjęć

, sprawna przeglądarka z wygodną opcją przycinania zdjęć XnView MP, wieloplatformowa przeglądarka z funkcjonalnym modułem katalogowania

Czy przeglądarka zdjęć powinna być tylko przeglądarką?

Rzadko kiedy przeglądarka ogranicza się do funkcji przełączania fotografii, ewentualnie wyświetlania pokazu slajdów. Warto jednak uważać, by przeładowanie funkcjami dodatkowymi nie wpłynęło negatywnie na szybkość wyświetlania kolejnych zdjęć. Wydawać się może bowiem, że zwłoka sekundy to niewiele, ale w praktyce oko ludzkie i monitor są w stanie wesprzeć nas w dużo szybszym przeglądzie kolekcji fotografii i poszukiwaniu tych odpowiednich.

Proponowane przez nas przeglądarki bez wyjątku mogą pochwalić się dużą szybkością pracy. Różnią się za to liczbą dodatkowych funkcji, ich przeznaczeniem i łatwością ich wywołania. Jak pewnie zauważycie na rynku wciąż królują znane już nam produkty, a nowych pojawia się niewiele. Znajduje to odzwierciedlenie w naszym zestawieniu.

Zdjęcia (Windows)

Ponieważ spora cześć użytkowników komputera stara się radzić sobie z tym co dostaje w tzw. pudełku, czyli wraz z systemem, na początek aplikacja Zdjęcia dołączona do Windows 10 i 11. W praktyce to oprogramowanie, które ma funkcje katalogowania, rozpoznawania twarzy, a nawet prostej edycji, ale wymagające także synchronizacji naszej bazy zdjęć z chmurą OneDrive, jeśli chcemy korzystać ze wszystkich funkcji.

Dlaczego więc je polecamy? Ponieważ przy przeglądaniu zdjęć z dysku wykazuje się bardzo dużą szybkością. Trzeba tylko pamiętać o jednym szczególe. Otwarcie jednego zdjęcia w Zdjęcia nie daje nam dostępu do zawartości przeglądanego katalogu. By móc zdjęcia przewijać za pomocą kółka myszy lub przycisków kursora, trzeba zaznaczyć grupę zdjęć, które chcemy obejrzeć i otworzyć je w tej aplikacji. Wtedy wyświetli się nam pasek z miniaturami zdjęć, a my będziemy mogli je swobodnie przeglądać. Jest to trochę niewygodne, ale gdy nie chcemy instalować dodatkowego oprogramowania, rozsądne rozwiązanie.

IrfanView (Windows)

Ta aplikacja na pozór nie zmienia się od lat. Powodem jest wciąż ten sam ascetyczny interfejs użytkownika i zmiany, które dostrzeżemy dopiero sięgając po bardziej zaawansowane funkcje. W praktyce, IrfanView to jedna z najszybszych, jeśli nie najszybsza, przeglądarka zdjęć, która poradzi sobie z prawie każdym formatem pliku.

Oprócz funkcji przeglądania IrfanView oferuje rozbudowane funkcje masowego przetwarzania zdjęć w podstawowym zakresie, obejmującym między innymi zmianę rozmiaru, nazewnictwa, metadanych czy dostosowanie stopnia kompresji i podstawową korektę kolorystyki. Są one jednak ukryte w menu, tak by aplikacja nie sprawiała wrażenia przeładowanej opcjami. Program polecany użytkownikom, dla których atrakcyjność interfejsu nie jest istotna.

Spora liczba funkcji oraz język polski interfejsu, dostępne są po doinstalowaniu ze strony producenta wtyczek (przycisk PLUGIN) oraz pliku spolszczenia (menu LANGUAGES).

FastStone Image Viewer (Windows)

Jeśli chcecie połączyć funkcje sprawnego przeglądania dużej ilości zdjęć w wielu folderach, wyświetlania informacji o każdym z nich, z narzędziami do ich obróbki, które są szybko dostępne jak i zrozumiałe z użyciu (przydatna jest opcja jednoczesnego wyświetlania zdjęcia przed i po zastosowaniu zmian), to najlepszym wyborem będzie FastStone Image Viewer.

Aplikacja oferuje interfejs, który może pracować w trybie okienkowym jako menedżer plików, a wtedy mamy przede wszystkim łatwość przekopywania się przez duże zasoby zdjęciowe na dysku komputera, a także tryb pełnoekranowy (zrzut ekranu powyżej). Wtedy można po prostu oglądać sobie fotografie wedle uznania lub wyświetlać je jako pokaz slajdów (włącznie z dodaniem dźwięku i ponad 150 różnymi przejściami), ale też dzięki wysuwanym z różnych krawędzi ekranu menu dokonywać szybkiego ich przetwarzania.

ImageGlass (Windows)

To chyba najlepsza propozycja, gdy chcemy ograniczyć się do przeglądania zdjęć i zależy nam na tym, by właściwie prezentowały się one w oknie aplikacji na ekranie komputera. Tę wygodę zapewnia tutaj obrazkowa belka z opcjami wyświetlania obrazu i dostosowaniem jego rozmiaru na wyświetlaczu i w oknie programu. Praktyczna jest także funkcja szybkiego wycinania fragmentu obrazka i jego zapisu jako nowego pliku. Docenią to narzędzie zwłaszcza Ci użytkownicy, którzy często kadrują swoje fotografie wedle własnego uznania.

Spolszczenie i paczki tematyczne (inny wygląd interfejsu), należy doinstalować. dodatkowo.

XnView MP (Windows, MacOS X, Linux)

MP w nazwie aplikacji to skrót od MultiPlatform, dlatego XnView będzie idealnym wyborem jeśli korzystacie także z innego niż Windows systemu operacyjnego. To aplikacja, która może działać jako przeglądarka i wtedy korzysta się z niej podobnie jak z IrfanView, jednak z wygodniejszym dostępem do podstawowych funkcji obróbki zdjęć, albo jako narzędzie do katalogowania fotografii (już na etapie instalacji tworzone są pliki bazy dla dodawanych w przyszłości zdjęć). Tym samym XnView jest aplikacją, której użytkowanie daje nam doświadczenie pośrednie pomiędzy IrfanView a FastStone Image Viewer.

XnView domyślnie działa w trybie jednego okna jako menedżer plików (zrzut ekranowy powyżej), a wszystkie dodatkowe akcje i zdjęcia wyświetlane są w kolejnych zakładkach. W ten sposób możemy wygodnie przeglądać w każdej zakładce zawartość różnych folderów. Jeśli chcemy wyświetlić pliki z danego folderu w dodatkowych oknach, należy uruchomić aplikację tyle razy ile różnych okien ze zdjęciami chcemy mieć.

Zdjęcia: Karol Żebruń