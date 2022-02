Filmy walentynkowe niekoniecznie muszą być komediami romantycznymi. Przygotowaliśmy zestawienie, w którym jest miejsce na najbardziej oczywiste produkcje, jak i kilka filmów o miłości, które mogą Was zaskoczyć.

Walentynki z Netflixem to zdecydownie dobry pomysł

Walentynki 2021 roku nie będą takie jak zwykle. Jeszcze rok temu można było zaplanować całkiem sporo atrakcji poza domem (covidowe widmo dopiero nieśmiało majaczyło na horyzoncie) - kino, koncert, kolacja - a to tylko propozycje na jedną literę alfabetu!

Tym razem większość z tych rzeczy przeniosła się do domowego zacisza, co jeśli na to obiektywnie spojrzeć, ma swoje pozytywne strony. Nie trzeba stać w kolejkach, przepychać się przez tłum poddenerwowanych par, ale można od razu przejść do kulminacyjnego punktu wieczoru. Oczywiście mam na myśli wygodną sofę i dobry film na Netflixie. Chyba nie myśleliście o czymś innym?

Pozornie zebranie filmów na walentynki nie powinno być trudnym zadaniem. Wystarczy opisać najbardziej znane romantyczne filmy w historii i gotowe. Chciałem jednak podejść do tego zadania nieco inaczej, dlatego pozwoliłem sobie nie ograniczać się do romantycznych komedii (chociaż są i one) i wybrałem filmy o miłości. Czy to nie to samo? Polecamy też nasze zestawienie najlepszych filmów SF na Netflix.

Najlepsze filmy walentynkowe na Netflix

Do wszystkich chłopców, których kochałam - ludzie listy piszą

Romantyczność w stanie czystym przeznaczona głównie dla młodszej części widowni. Jego bohaterką jest nastolatka, której sekretem są listy pisane do chłopców, w których była zakochana. Problem polega na tym, że listy nigdy nie miały być wysłane, tymczasem trafiają do adresatów. To przyjemny seans, w trakcie którego nic złego się nie może wydarzyć. Będzie wzruszająco, będzie zabawnie i nawet jeśli mało oryginalnie, to przecież w tego typu filmach zupełnie nie o to chodzi. Oglądanie filmu we dwoje ma być przecież tylko pretekstem do tego, aby spędzić czas blisko siebie. Sukces filmu zaowocował dwoma kontynuacjami, więc szykujcie się na długi, romantyczny wieczór...

Obejrzyj w

Pod wiatr - polska komedia romantyczna od Netflixa

"Pod wiatr" to polska komedia romantyczna, której premierę zaplanowano na 10 lutego, a więc idealnie, aby wstrzelić się w walentynki 2022. Film ma szansę dobyć spore grono widzów, którzy w ten szczególny dzień będą chcieli obejrzeć film o miłości, która przezwycięża wszelkie przeszkody, aby na końcu zatryumfować. Bohaterami filmu "Pod wiatr" są młodzi ludzie wywodzący się z różnych światów. Ona będzie wkrótce studentką prestiżowej uczelni w Londynie, a on to instruktor kitesurfingu. Jak łatwo się domyślić, wiatr nie zawsze będzie im sprzyjał, a czasem będą musieli się zmagać z prawdziwą nawałnicą emocji i sprzecznych uczuć. Czy ich miłość osiądzie na mieliźnie, czy wyprowadzi ich na spokojne wody? Trzeba przekonać się samemu, tzn. we dwoje.

Malcolm i Marie - miłość to nie różowy miś

Nie mam tutaj na myśli braku kolorów na ekranie - twórcy "Euforii" zdecydowali się na przyjęcie czarnobiałej konwencji. "Marie i Malcolm" to opowieść o związku dwojga szaleńczo zakochanych w sobie osób, które jednak w równie szalony sposób są w stanie siebie ranić. Doskonale wiedzą, że potrzebują się nawzajem, ale w furii kłótni zarzucają sobie skrajny egoizm i brak empatii. Na wierzch wychodzą najbardziej bolesne przeżycia, emocje i poczucie winy. Jednocześnie widać, jak bardzo im na sobie zależy, jak mocno pragną być razem i chcą wznieść się ponad to, co ich różni i oddala od siebie. Ten film jest niczym przejażdżka na kolejce górskiej. Dlaczego polecam ten film na Walentynki? Bo pokazuje, że nikt z nas nie jest idealny i zawsze warto rozmawiać. Szczególnie w związku.

Poradnik pozytywnego myślenia - bo pozytywnych myśli nigdy za wiele

No dobrze, po dość ciężkim klimacie poprzedniego filmu, czas na znacznie lżejszą gatunkowo produkcję. "Poradnik pozytywnego myślenia" nie jest typową romantyczną komedyjką. Opowiada wiarygodną historię o dwojgu zagubionych w świecie osobach, które wzajemnie czynią się lepszymi. Czyż może być piękniejsza i bardziej prawdziwa opowieść o miłości i na czym polega jej istota?

Mój chłopak się żeni - czyli stara miłość (nie)rdzewieje?

Dość długo zastanawiałem się, który film z Julią Roberts wybrać, bo co do tego, że chociaż jeden powinien się tutaj znaleźć, nie miałem żadnych wątpliwości. Zdecydowałem się na "Mój chłopak się żeni", który pozornie jest typową romantyczną produkcją, ale pod tą otoczką przemyca kilka głębszych myśli. Czy szansa na prywatne szczęście jest celem uświęcającym środki, pozwalającym na unieszczęśliwienie innej osoby? Czy warto powracać do wspomnień i minionych uczuć, czy lepiej pozwolić im odejść? I chyba najważniejsze pytanie - co trzeba zrobić, żeby walczyły o nas Julia Roberts i Cameron Diaz? Prawda, że daje do myślenia?

Lepiej późno niż później - stary człowiek wciąż może

Na miłość zawsze jest czas i nigdy nie jest na nią za późno. W czasach, kiedy granica dorosłości, dojrzałości i starości nieustannie się przesuwa, praktycznie w każdym wieku można jej oczekiwać. Zresztą staro można się czuć, nawet będąc dwudziestolatkiem, więc w dużej mierze to kwestia podejścia do życia, zachowania pozytywnego nastawienia do życia oraz ciekawości świata i życia. Tej niewątpliwie nie brakuje głównemu bohaterowi filmu granemu z urokiem przez Jacka Nicholsona, który przez całe życie umawia się z dużo młodszymi od siebie kobietami. Kiedy jednak na skutek niefortunnego zbiegu okoliczności spotyka matkę jednej z nich, sprawy się nieco komplikują. A sprawy nie ułatwia Keanu Reeves, któremu również nie jest ona obojętna. Doskonała rozrywka na wysokim poziomie.

To tylko seks / Sex story - dwa filmy, jedna historia

I kolejna znacznie lżejsza propozycja. W zasadzie wybrać można którykolwiek z nich, bowiem opowiadają praktycznie tę samą historię, ale różnią się zestawem aktorskim. W pierwszym zobaczymy Justina Timberlake i Milę Kunis, a w drugim Natalie Portman i Ashtona Kutchera. I chyba ta pierwsza para lepiej poradziła sobie z zadaniem. W każdym razie obie w obu przypadkach śledzimy losy dwójki przyjaciół, która decyduje się na wejście w układ "przyjaciół z korzyściami", czyli seks bez zobowiązań. Jak można się łatwo domyślić, wszystko działa świetnie, aż do momentu, kiedy jedna ze stron zacznie oczekiwać czegoś więcej. Co z tego wyniknie? Niespodzianka ;)

Ugotowany - lekkostrawny i zabawny

Przez żołądek do serca, któż nie słyszał tego powiedzenia? Od momentu, kiedy telewizją zawładnęły wszelkie kuchenne rewolucje i inne masterchefy, każdy stał się kulinarnym ekspertem. "Ugotowany" to bardzo przyjemne danie. Nawet jeśli nie jest szczytem wykwintności, to smakuje zaskakująco świeżo, co jest efektem odpowiedniego doprawienia hollywoodzkimi gwiazdami przewijających się przez ekran. Jedno jest pewne, ten seans zaostrzy apetyt każdego. Lepiej nie rozpoczynajcie oglądania będąc głodnym.

Sztuka kochania - kochać to nie znaczy zawsze to samo

Bez Michaliny Wisłockiej intymne życie Polaków byłoby zdecydowanie uboższe. Swoją książką (tytułową "Sztuką kochania") otworzyła oczy (i nie tylko) kilku kolejnym pokoleniom. W filmie możemy obejrzeć, jak zdołała wydać ów poradnik, co w dobie cenzury i bardzo konserwatywnej obyczajowości wcale nie było takie proste. Poznamy również jej największą miłość - Jerzego, który okazał się bardzo intensywnym źródłem inspiracji. O sporej części filmu można powiedzieć to samo IYKWIM.

Planeta singli - algorytm na miłość

Wśród polskich produkcji, które polecić można z absolutnie czystym sumieniem, wyróżnia się "Planeta singli". Aktualnie jest ona trylogią, ale na szczególną uwagę zasługuje jej pierwsza odsłona. Całkiem zgrabnie pokazuje bowiem wyzwania randkowania ery tindera i pokrewnych aplikacji towarzyskich. Podane w słodko-gorzkim sosie, fachowo odegrane przez Macieja Stuhra i Agnieszkę Więdłochę oraz liczne grono towarzyszące (w trzeciej części jest nawet Bogusław Linda!) jest sprawdzonym przepisem na miło spędzony wieczór.

TOP 10 filmów na walentynki

Z pewnością znajdzie się całe mnóstwo filmów, które zostały tutaj pominięte. Sam chętnie dodałbym kilka pozycji, które darzę szczególnym sentymentem, ale aktualnie nie można ich obejrzeć na Netflixie. Byłaby to przede wszystkim trylogia z Ethanem Hawkiem i Julie Delpy obejmująca "Przed wchodem słońca", "Przed zachodem słońca" i "Przed północą" (można je znaleźć w kilku serwisach VOD). Kręcone co dziewięć lat kolejne filmy świetnie ilustrują kolejne etapy zauroczenia, miłości i związku. Świetne kino.

Równie gorąco polecam "Bliżej" Mike'a Nicholsa, w którym grają z Natalie Portman, Julia Roberts, Clive Oven i Jude Law (jest m.in.na Rakuten). W tej historii może mniej romantyzmu, a więcej realizmu i prawdziwych emocji, ale to właśnie sprawia, że ogląda się go z zapartym tchem.

No i oczywiście nie można zapomnieć o nieśmiertelnym "Kocha, lubi, szanuje" z Emmą Stone, Ryanem Goslingiem i Stevem Carrellem w rolach głównych.

A co Wy polecacie na wspólny seans w ten wyjątkowy wieczór? A może chcecie się podzielić wyjątkowo nietrafionym wyborem filmowym, jakiego doświadczyliście w tym dniu? Czekamy na komentarze.