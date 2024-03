Fractal Design North XL to nietuzinkowa obudowa do budowy najwydajniejszych komputerów. Sprawdzamy, czy sprzęt ma szansę powtórzyć sukces poprzednika.

Płatna współpraca z marką Fractal Design

Jakiś czas temu mieliśmy okazję przetestować obudowę Fractal Design North, która okazała się udaną konstrukcją. "Skrzynka" wyróżniała się oryginalnym, drewnianym wykończeniem, a do tego cechowała się przemyślaną konstrukcją i oferowała sporo miejsca na sprzęt. Naprawdę, to jedna z najciekawszych obudów, jakie ostatnio pojawiły się na rynku.

Producent postanowił wykorzystać sukces obudowy i powrócił z powiększonym modelem Fractal Design North XL. Konstrukcja została utrzymana w takiej samej stylistyce, ale ma oferować jeszcze więcej miejsca i lepszą wentylację – to sprzęt przeznaczony do budowy topowych zestawów komputerowych i mocnych stacji roboczych.

Fractal Design North – porównanie obudowy Mesh i TG

Fractal Design North XL to właściwie powiększona wersja zwykłego modelu Fractal Design North. Konstrukcja ta pozwoli jednak na budowę wydajniejszej konfiguracji, co powinny docenić osoby składające najmocniejsze komputery do gier lub wydajne stacje robocze.

Obudowa Fractal Design North XL występuje w czterech wersjach

Design to jeden z głównych atutów obudowy. Model Fractal Design North XL występuje w czarnej (Charcoal Black) i białej (Chalk White) wersji kolorystycznej, a do tego można zdecydować się na wersję z przeszklonym bokiem (TG) lub wariant z przewiewnym panelem bocznym z siatki mesh (Mesh).

Model Fractal Design North Mesh Fractal Design North XL Mesh Typ Midi tower Midi tower Materiały stal, tworzywa sztuczne, guma, drewno, szkło stal, tworzywa sztuczne, guma, drewno, szkło Wymiary i waga 447 x 215 x 469 mm – 7,6 kg 503 x 240 x 509 mm – 9,7 kg Standard płyt głównych mini-ITX, mATX, ATX mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX Miejsca na napędy/panele brak brak Panel I/O » 2x audio

» 2x USB 3.0

» 1x USB 3.2 Gen2 typ C » 2x audio

» 2x USB 3.0

» 1x USB 3.2 Gen2 typ C Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala » 4x 2,5 cala

» 2x 3,5 cala » 4x 2,5 cala

» 2x 3,5 cala Miejsca na karty rozszerzeń

(standard/z chłodnicą z przodu) 7x 300/355 mm 7x 380/413 mm Miejsca na wentylatory » Przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» Góra: 2x 120/140 mm

» Tył: 1x 120 mm + 80 mm

» Bok: 2x 120/140 mm » Przód: 3x 120/140 mm

» Góra: 3x 120 mm lub 2x 140/180 mm

» Tył: 1x 120/140 mm + 80 mm

» Bok: 2x 120/140 mm Fabrycznie zainstalowane wentylatory » Przód: 2x Apect 14 PWM » Przód: 3x Apect 14 PWM Miejsca na chłodnice » Przód: 120/140/240/280/360

» Góra: 120/240

» Tył: 120

» Bok: 120/140/240/280 » Przód: 120/140/240/280/360/420

» Góra: 120/140/240/280/360

» Tył: 120/140

» Bok: 120/140/240/280 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU

(standard/z bocznym stelażem) 145/170 mm 155/180 mm Filtry przeciwkurzowe » Przód: nylonowy w ramce

» Dół: nylonowy w ramce » Przód: nylonowy w ramce

» Dół: nylonowy w ramce Maty wyciszające brak brak Maksymalna długość zasilacza

(z 1/2 koszykami na dyski) 155 - 255 mm (ATX) 175 - 290 mm (ATX) Ścianki » Przód: drewno/plastik

» Lewy: siatka mesh

» Prawy: pełny » Przód: drewno/plastik

» Lewy: siatka mesh

» Prawy: pełny Dodatkowe » Hub do podłączenia wentylatorów » Hub do podłączenia wentylatorów Cena MSRP

(obecna) 130 dolarów

(600 zł) 170 dolarów

(~900 zł)

Nowa obudowa oferuje lepsze możliwości, ale przy okazji jest odpowiednio droższa – modele North XL zostały wycenione na 170 dolarów, co u nas powinno się przełożyć na jakieś 900 złotych (czyli średnio o jakieś 300 zł więcej niż obecnie kosztują zwykłe modele North, które od premiery zdążyły trochę potanieć). Mówimy o wyższej półce, gdzie możemy oczekiwać porządnego sprzętu bez pójścia na kompromisy.

Fractal Design North XL - wygląda znajomo, ale jest jeszcze większa

Tym razem w nasze ręce trafił model Fractal Design North XL w wersji Chalk White Mesh. Uwagę zwraca nowoczesna stylistyka obudowy, która pozwoli na budowę ciekawego, nietuzinkowego komputera. Producent postawił na białą kolorystykę z szarym środkiem, a całość uzupełnia przedni panel z designerskim wykończeniem z dębu. Obudowa na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły model North, ale jest od niego większa. Nie jest to jednak spora różnica, więc bardziej trafnym dopiskiem byłby North L (objętość zwiększono tylko o 36%).



Obudowa Fractal Design North XL Chalk White Mesh potrafi przyciągnąć uwagę



Przedni panel z drewnianym wykończeniem wygląda wyjątkowo

Przedni panel został wykonany z plastiku. Pod spodem przewidziano miejsce na trzy wentylatory o średnicy 120 lub 140 mm, które zabezpieczono nylonowym filtrem powietrza (w razie potrzeby można go łatwo zdemontować i oczyścić – duży plusik za to!).



Górny panel można łatwo zdemontować...



...z tyłu znalazł się nawet specjalny uchwyt

Górny panel też można łatwo zdemontować, ale nie znajdziemy tutaj żadnych filtrów powietrza. Jedyną osłoną jest siatka mesh. Pod spodem można zamontować trzy wentylatory o średnicy 120 mm lub dwa o średnicy 140 mm lub 180 mm.



Panel ze złączami obejmuje wszystkie niezbędne porty. Zabrakło jednak przycisku do restartowania komputera

Panel ze złączami zlokalizowano na górnej ściance. Do dyspozycji oddano wejście i wyjście audio, dwa porty USB 3.0 oraz jeden port USB typu C. Duży przycisk z logo producenta służy do włączania komputera. Podobnie jak w mniejszym modelu, producent nie przewidział przycisku do restartowania. Szkoda.



Wersja Mesh wyróżnia się przewiewnym panelem



Drugi panel został wykonany z litego kawałka blachy

Wersja Mesh została zoptymalizowana pod kątem lepszego chłodzenia podzespołów. Prawy panel został wykonany z litego kawałka blachy, ale po lewej stronie umieszczono siatkę mesh (pod spodem można zamontować dodatkowe wentylatory).

W ofercie producenta znajdziemy także wersje TG z panelem bocznym z hartowanego szkła – taka konstrukcja nie zapewnia aż tak dobrej wentylacji podzespołów, ale za to pozwala wyeksponować wnętrze komputera.



Tył obudowy ma ułatwiać wentylację podzespołów

Z tyłu nie znajdziemy niczego rewolucyjnego. Producent postawił na przewiewną konstrukcję, która ma usprawnić odprowadzanie ciepłego powietrza. W standardzie nie ma żadnych wentylatorów, ale można tutaj zainstalować dwa z nich – 120- lub 140-milimetrowy u góry oraz ewentualnie 80-milimetrowy na śledziach dla kart rozszerzeń. Miłym dodatkiem może być opaska na rzep, która pozwoli spiąć kabelki z tyłu komputera.



Na spodzie umieszczono filtr przeciwkurzowy osłaniający zasilacz

Cała "skrzynka" spoczywa na czterech plastikowych nóżkach z gumowymi podkładkami. Możemy zatem być pewni stabilności komputera. Pod spodem znajdziemy kolejny filtr powietrza, który ma za zadanie osłonić zasilacz – w razie potrzeby można go łatwo wyjąć i wyczyścić, ale konieczny będzie dostęp do tyłu komputera.

Zaglądamy do środka - jeszcze więcej miejsca na podzespoły

Obudowa Fractal Design North XL oferuje jeszcze więcej miejsca na podzespoły. Wnętrze podzielono na dwie komory, co ma usprawnić wentylację najważniejszych komponentów (a w przypadku modelu z przeszklonym bokiem – także poprawić estetykę).



Jednym z głównych atutów wersji Mesh jest stelaż, do którego można przykręcić dwa wentylatory (w razie potrzeby można go przełożyć nad procesor)

W głównej komorze zmieści się nie tylko płyta główna mini-ITX, mATX lub ATX, ale też większe modele w formacie E-ATX (do 330 mm głębokości). Warto jednak zauważyć, że producent przewidział tylko siedem miejsc na karty rozszerzeń – trochę mało, bo przy większych obudowach standardem jest osiem slotów.

Większa obudowa ma więcej miejsca na karty rozszerzeń – standardowo mogą one mieć do 413 mm długości, a po zainstalowano chłodnicy z przodu maksymalnie 380 mm. W praktyce oznacza to, że bez problemu zmieszczą się tutaj nawet największe karty graficzne pokroju GeForce RTX 4090 czy Radeon RX 7900 XTX (co nie było takie oczywiste w przypadku zwykłego modelu Fractal Design North). Opcjonalny adapter Flex 2 lub Flex B-20 pozwala na pionowy montaż karty graficznej (trzeba go jednak dokupić we własnym zakresie – koszt takiego dodatku to około 300 zł, to spora dopłata).



Po drugiej stronie przewidziano miejsca montażowe dla dysków

Nośniki 2,5 cala można przykręcić do steleżu za tacką na płytę główną



Dodatkowa opaska do ułożenia okablowania

Dla dysków przewidziano łącznie cztery miejsca. Za tacką na płytę główną umieszczono stelaż z miejscem na dwa nośniki 2,5 cala, a w piwnicy znajdziemy dwa koszyki do przykręcenia dysku 2,5 i 3,5 cala (w jednym koszyku można zamontować dwa dyski). Co ważne, koszyki w razie potrzeby można przesunąć lub w ogóle odkręcić, co pozwala zwiększyć przestrzeń dla zasilacza – standardowo, przy dwóch koszykach, może on mieć tylko 175 mm długości, ale po wyjęciu jednego dostępna przestrzeń wzrasta aż do 290 mm.

Dobra wentylacja? Tak, ale...

Standardowa wentylacja obejmuje trzy wentylatory Fractal Design Aspect 140 mm PWM, które zamontowano na froncie obudowy – to autorskie konstrukcje, które korzystają z łożyska typu Rifle z maksymalną prędkością obrotową sięgającą aż 1700 RPM. Wentylatory podłączono do poczwórnego rozgałęziacza (jedno miejsce pozostawiono wolne), więc będzie można je wygodnie podpiąć do jednego złącza na płycie głównej.



Z przodu zainstalowano trzy 140-milimetrowe wentylatory

W razie potrzeby można dołożyć kolejne wentylatory u góry, z tyłu, a w modelu Mesh także z boku – producent zastosował tutaj dodatkowy stelaż, który można zamontować nad kartą graficzną lub procesorem. Warto jednak zaznaczyć, że może on kolidować z wysokimi chłodzeniami procesorów i wysokimi kartami graficznymi. Dodatkowym atutem modelu Fractal Design North XL jest ogromna ilość miejsca na coolery CPU. Specyfikacja przewiduje aż 185 mm wolnej przestrzeni, więc bez problemu zmieszczą się tutaj nawet największe konstrukcje wieżowe.



Obudowa North XL pozwala na montaż wentylatorów z przodu, u góry, z tyłu, a także z boku

Producent przewidział także cztery miejsce na chłodnice – z przodu, u góry, z tyłu i z boku

Producent przewidział także możliwość instalacji chłodzenia wodnego. Z przodu zmieści się chłodnica w rozmiarze 120/140/240/280/360/420, a u góry 120/140/240/280/360. Co ważne, radiatory nie powinny kolidować z innymi elementami komputera – przestronna konstrukcja zapewnia kompatybilność z długimi kartami rozszerzeń oraz wysokimi elementami na płycie głównej lub wysokimi modułami pamięci RAM.

Testy Fractal Design North XL

W środku zamontowaliśmy platformę testową, która śmiało może posłużyć jako przykład nowoczesnego, wydajnego komputera do gier lub mocnej stacji roboczej.

Montaż podzespołów w obudowie Fractal Design North XL to czysta przyjemność. Konstrukcja jest przestronna i dobrze przemyślana, dzięki czemu składanie komputera powinno przebiegać bez większych problemów. Sporym ułatwieniem jest dokładna instrukcja obsługi, która dobrze obrazuje montaż podzespołów i chłodzenia (też chłodzenia cieczą).

W głównej komorze bez problemu zmieści się duża płyta główna i duża karta graficzna. Warto jednak mieć na uwadze, że boczny wspornik dla wentylatorów może kolidować z wysokimi coolerami lub kartami graficznymi (szczególnie jeśli wyposażono je w rozbudowane chłodzenie i korzystają z pionowego podłączenia wtyczki zasilającej).

W malutkim pudełeczku znajdziemy wszystkie elementy montażowe – śrubki, dystanse, gumki i opaski zaciskowe

W środku znajdziemy też sporo miejsca do aranżacji okablowania. W układaniu kabelków pomocne będą przepusty, opaski zaciskowe oraz dodatkowe uchwyty (można tutaj wykorzystać dodawane w zestawie opaski zaciskowe). Niepotrzebne wiązki można ukryć w dolnej komorze przy zasilaczu (np. w miejscu koszyków na dyski).

Fractal Design North TG – wentylacja podzespołów

Testy wentylacji przeprowadziliśmy z fabryczną konfiguracją trzech wentylatorów Fractal Design Aspect 14 PWM zamontowanych na przedniej ściance. Wentylatory podłączyliśmy do huba, a ten do złącza na płycie głównej (standardowa krzywa obrotów).

Obroty wentylatora na coolerze i karcie graficznej ograniczyliśmy do 50% (na karcie z uwzględnieniem trybu pasywnego w spoczynku). W pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 25 stopni Celsjusza. Do odczytu temperatur wykorzystaliśmy moduł diagnostyczny z aplikacji OCCT Enterprise (podaliśmy przyrost względem temperatury otoczenia).

Temperatury podzespołów

[Δ°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 7 7700X @ 50% RPM 64

15 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair X670E Hero 17

11 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair X670E Hero 16

6 Temperatura karty graficznej

Gigabyte RTX 4090 Gaming OC @ 50% RPM 65

16 Temperatura dysku SSD SATA

GOODRAM IRDM PRO GEN. 2 512 GB 3

1 Temperatura dysku SSD M.2

ADATA XPG SX8200 512 GB 43

18

Obudowa zapewnia bardzo dobrą wentylację podzespołów. Warto jednak zaznaczyć, że przy domyślnych ustawieniach (gdzie prędkość obrotowa wentylatorów jest zależna od temperatury procesora) standardowe wentylatory rozkręcają się do wysokich obrotów i są bardzo głośne. Polecamy ręcznie ograniczyć ich prędkość obrotową do 40-50 proc. – przy takich ustawieniach powinny generować hałas zbliżony do innych podzespołów, a przy tym nie wpłyną znacząco na podwyższenie temperatur (odnotowaliśmy 1-2 stopnie więcej na procesorze).

Fractal Design North XL – większa znaczy lepsza?

Nie będzie chyba zaskoczeniem, gdy napiszemy, że Fractal Design North XL to właściwie powiększona wersja zwykłego modelu Fractal Design North. Większy wariant zachowuje wszystkie główne zalety zwykłej wersji, a przy tym oferuje więcej miejsca na podzespoły i chłodzenie.

Fractal Design North XL przede wszystkim ma przyciągać uwagę ciekawym designem. Stonowana konstrukcja połączona z drewnianym wykończeniem na pewno znajdzie swoich zwolenników. Co więcej, obudowa jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych, a do tego można zdecydować się na wariant z przeszklonym bokiem lub lepszą wentylacją podzespołów.

W środku przewidziano miejsce na najwydajniejsze konfiguracje sprzętowe – nie będzie problemu, by zainstalować płytę główną formatu E-ATX, najwydajniejsze karty graficzne, a do tego mocarny zasilacz. Na pochwałę zasługuje też przemyślana konstrukcja, która ułatwia składanie komputera. Niektórym może jednak brakować dodatkowego (ósmego) slotu na karty rozszerzeń. W wersji mesh ograniczeniem może być też stelaż do montaży bocznych wentylatorów.

Podobnie jak w zwykłej wersji, standardowe wentylatory zapewniają dobrą wentylację, ale przy domyślnych obrotach są bardzo głośne (koniecznie trzeba je wyregulować). Entuzjaści docenią możliwość dołożenia dodatkowych "śmigiełek" lub instalacji wydajnego chłodzenia wodnego. Nie zapomniano też o filtrach powietrza w najbardziej newralgicznych miejscach.

Fractal Design North XL oferuje większe możliwości względem zwykłego modelu North, ale jest też od niego znacznie droższy – w polskich sklepach obudowa ma kosztować około 900 złotych. Mówimy zatem o propozycji dla wąskiego grona odbiorców.

Opinia o Fractal Design North XL Chalk White Mesh [Biały] Plusy oryginalna stylistyka, która może się podobać,

możliwość wyboru wersji z przeszklonym bokiem,

port USB typ C na panelu I/O,

bardzo dużo miejsca na kartę graficzną,

bardzo dużo miejsca na cooler CPU,

możliwość zamontowania 10 wentylatorów...,

...i dwóch dużych chłodnic,

dodatkowy stelaż na boczne wentylatory,

wygodne filtry powietrza z przodu i na dole,

prosty montaż podzespołów. Minusy brak przycisku reset,

głośne wentylatory przy maksymalnych obrotach,

boczny stelaż ogranicza miejsce na cooler/kartę graficzną,

brak podpórki pod kartę graficzną,

cena wyższa niż za zwykły model North.





Nasza ocena obudowy Fractal Design North XL Chalk White Mesh 90% 4.5/5

