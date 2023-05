Szukacie funkcjonalnego i zgrabnego zegarka dla dziecka, który zastąpi telefon? Nie szukajcie dalej – oto Garett Kids N!ce Pro 4G. Ten niepozorny zegarek sprawi masę radości dziecku, a rodzicom daje niesamowite możliwości monitorowania. Sprawdzamy go w praktyce.

4,5/5

Płatna współpraca z Garett

Do naszej redakcji dotarł najnowszy model smartwatcha dla dzieci od Garett - model Kids N!ce Pro 4G. Postanowiliśmy się mu dokładnie przyjrzeć i sprawdzić, co potrafi. Zaskoczył nas niejednokrotnie i to bardzo pozytywnie, zwłaszcza jak na cenę w której jest obecnie sprzedawany - 349 zł. Jeżeli jesteście ciekawi wyników naszych testów, to zapraszamy do przygotowanej wideorecenzji:

Finalnie zegarek oceniamy bardzo dobrze. Jest zgrabny, wytrzymały i całkiem funkcjonalny. Jeżeli nasza pociecha nie jest zwolennikiem sportów ekstremalnych i lubi nosić się z gracją i szykiem, to nie ma opcji, aby z Garett Kids N!ce Pro 4G nie była zadowolona. Rodzice z kolei dostają pełen pakiet narzędzi do monitorowania dziecka i komunikacji z nim. Czegóż chcieć więcej?



Smartwatch Garett Kids N!ce (Nice) Pro 4G jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych.

Garett Kids N!ce (Nice) Pro 4G to nie tylko zegarek...

...smartwatch pozwala wysyłać wiadomości do dziecka.

Garett Kids N!ce (Nice) Pro 4G niestety nie jest wodoszczelny, ale można spokojnie w nim myć ręce, bo jest odporny na zachlapania.



Garett Kids N!ce (Nice) Pro 4G na pewno przypadnie do gustu dzieciom.

Sam zegarek sprawdzi się również znacznie lepiej od telefonu, oferując większe bezpieczeństwo oraz mniejsze ryzyko zgubienia sprzętu, a przy tym nie będzie aż tak uzależniać od ekranu. Jest również tańszą opcją i na ten moment łatwiej go "przemycić" do szkoły ;)

Opinia o Garett Kids N!ce Pro 4G [Różowy] Plusy kompaktowy rozmiar,

solidne wykonanie,

duży i jasny ekran dotykowy,

obsługa SIM i GPS,

kamera do wideorozmów,

sporo aplikacji na samym zegarku, w tym gry,

intuicyjna i funkcjonalna aplikacja dla rodzica,

stopień ochronności IP65,

magnetyczne złącze ładowania,

dostępny w dwóch kolorach (czarny i różowy), Minusy brak Wi-Fi,

mało miejsca w pamięci na zdjęcia,

przeciętna jakość zdjęć.

