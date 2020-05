Akcesoria do telefonów

Garett Kids 4G to ładny i dobry zegarek dla dziecka. Pozwala lokalizować dziecko przez GPS i LBS i dzwonić bezpośrednio na zegarek. Jest to zaskakująco dobry smartwatch dla dziecka z SIM 4G LTE, który zapewni spokojniejszą głowę rodzicom i da mnóstwo frajdy dziecku.

Garett Kids 4G - dobry smartwatch dla dziecka

Zegarki dla dzieci różnią się od typowych, tanich smartwatchy. Z jednej strony dają najmłodszym tonę zabawy, a z drugiej strony rodzice mają możliwość kontaktu telefonicznego z dzieckiem, lokalizacji pociechy i zdalnego zarządzania zegarkiem.

A jeśli będzie on jeszcze solidny, ładny i dość dobrze wyceniony, to możemy mówić o dobrym smartwatchu na Dzień Dziecka, urodziny lub inną okazję. Tym razem przyjrzymy się zegarkowi Garett Kids 4G. Zapraszam do recenzji.

Rozmowy telefoniczne i wideo

Wiele funkcji zegarka ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo dziecka i komfort psychiczny rodziców. Oto najważniejsze z nich.

Po pierwsze, Garett Kids 4G ma łączność komórkową, więc możecie zadzwonić do dziecka, albo dziecko do Was. Macie ze sobą ciągły kontakt. Taki zegarek z możliwością prowadzenia rozmów o wiele trudniej zgubić, od zwykłego telefonu, bo jest bezpiecznie zamocowany na nadgarstku.

Wystarczy do zegarka włożyć kartę nano SIM bez ustawionego PIN'u i rozmawiać przez wbudowany głośnik oraz mikrofon. Jeśli na danej karcie SIM jest ustawiony PIN, to trzeba ją umieścić w telefonie, wyłączyć PIN i dopiero wtedy włożyć do zegarka. Jakość połączeń jest wystarczająca, a głośność wysoka.

Co więcej, z przodu wbudowano też kamerę, która może służyć do rozmów wideo oraz robienia zdjęć. Połączenie odbywa się przez WeChat. Żeby obraz był płynny wymagana jest dość szybka łączność komórkowa lub Wi-Fi.

Przycisk SOS

Smartwatch ma też specjalny przycisk SOS, który daje dziecku możliwość szybkiego nawiązania połączenia z rodzicami. Jest on przydatny w nagłych sytuacjach awaryjnych, na przykład gdy dziecku coś grozi, albo źle się czuje. Oprócz połączenia telefonicznego wysłany zostanie też SMS z lokalizacją dziecka.

Zdalny podsłuch i robienie zdjęć

Kolejną funkcją jest zdalny podsłuch. Tak, wiem, że określenie "zdalny podsłuch dziecka" nie brzmi najlepiej, ale chodzi tutaj o maksymalne bezpieczeństwo, w niektórych sytuacjach.

Przykładowo, jeśli dziecko po raz pierwszy idzie do nowego miejsca (nowi znajomi, kursy i inne zajęcia), to możemy zwyczajnie sprawdzić, w jakich warunkach się znajduje i jak jest traktowane. Można też zdalnie wykonać zdjęcia, by zapoznać się z okolicą. Garett Kids 4G to umożliwia, dzięki łączności internetowej, wbudowanej kamerze i mikrofonowi.

Lokalizacja dziecka

Garett Kids 4G ma przydatną funkcję lokalizacji, która zapewni spokojniejszą głowę rodzicom. Bardzo ważne jest to, że lokalizacja wykonywana jest zarówno przez wbudowany odbiornik GPS, jak i przez sieć komórkową (LBS) oraz Wi-Fi. Innymi słowy przybliżoną lokalizację dziecka będziemy znali nawet, gdy będzie ono wewnątrz budynku.

Ponadto rodzice w aplikacji na smartfonie mogą ustawić tak zwane Geo ogrodzenie. Jest to obszar o określonym promieniu (np. wokół domu), w którym dziecko może się przemieszczać swobodnie. Jeśli dziecko opuści ten obszar, to rodzic zostanie powiadomiony.

Zdalne zarządzanie z aplikacji na smartfona

Zegarka używa dziecko, ale nad zawartością i ustawieniami czuwają rodzice, za pomocą darmowej aplikacji na smartfona Garett Tracker. Działa ona zarówno na Androidzie, jak i iPhonie.

Na ekranie głównym można sprawdzić lokalizację zegarka, a na dolnym pasu mamy kilka podstawowych funkcji.

Czat - rozmowy tekstowe i głosowe,

Geo ogrodzenie - obszar, po którym dziecko może się poruszać,

Lokalizacja, czyli aktualne miejsce w którym dziecko się znajduje,

Ślady - trasa, którą dziecko pokonało,

Ustawienia

W ustawieniach można wpisać numery SOS, włączyć oszczędzanie energii i powiadomienia o niskim stanie baterii w zegarku, wprowadzić kontakty do książki telefonicznej, a nawet ustawić harmonogram włączania i wyłączania zegarka, w celu oszczędzania energii.

Ciekawostką jest to, że opiekun może wprowadzić również plan lekcji dziecka, monitorować liczbę kroków, ustawić pobudkę i inne alarmy oraz dawać wirtualne nagrody. Można się np. umówić, że po 10 czy 20 nagrodach dziecko dostanie jak najbardziej materialny prezent. To ciekawy system motywacyjny.

Jakość wykonania i odporność na wodę

Do testu otrzymałem smartwatch Garett Kids 4G w trzech wersjach kolorystycznych: czarno - żółtej, błękitnej i różowej.

Obudowa zegarka jest odporna na uderzenia i przetarcia. Lekko wystająca ramka chroni szkło, a całość jest wodoszczelna i pyłoszczelna, zgodnie ze standardem IP67. Garett Kids 4G nie boi się deszczu, zachlapań, ani nawet krótkiego zanurzenia w wodzie. Zegarek jest dość gruby, ale nie jest ciężki.

Bardzo dużym plusem jest miękki, elastyczny i wygodny pasek gumowy. Długość paska dostosowana jest do młodszych użytkowników. W razie potrzeby można go wymienić na inny o szerokości mocowania 16 mm.

Wyświetlacz i obsługa

Garett Kids 4G ma wyświetlacz LCD o przekątnej 1,4 cala i rozdzielczości 240 x 240 pikseli. Jego zaletą jest dobra jasność, którą można regulować. Szczegółowość obrazu też jest w porządku. Wadą natomiast, są dość słabe kąty widzenia i brak automatycznego podświetlania.

Szybkość obsługi jest wystarczająco dobra. Nie ma poważnych lagów, a czułość na dotyk jest dobra (jedynie na krawędziach wyświetlacza jest trochę obniżona). Ogólnie rzecz ujmując, smartwatcha obsługuje się dość wygodnie. Przycisk cofania umieszczono w ramce pod wyświetlaczem.

Tarcze zegarka można zmieniać. Wystarczy przytrzymać palec na zegarze przez około 2 sekundy i następnie wybrać tło na dole. Dostępnych jest osiem różnych motywów.

Menu jest przetłumaczone na język polski i znajdziemy w nim takie elementy, jak:

kontakty,

WeChat,

telefon,

przyjaciele,

połączenia wideo,

aparat,

galeria zdjęć z aparatu,

nauka, w której umieszczono plan lekcji i jedną grę edukacyjną,

ustawienia,

kroki,

kod QR przydatny do szybkiego połączenia zegarka z telefonem.

W ustawieniach zmienimy głośność, jasność, czas uśpienia ekranu, styl menu i opcje związane z łącznością Wi-Fi, Bluetooth oraz komórkową 4G LTE.

Czas pracy na baterii

Czas pracy na baterii wynosi około 2 dni, z ciągłą łącznością komórkową. Ogniwo ma dość dużą pojemność 730 mAh, która jest konieczna, bo GPS i LTE potrafią zużyć całkiem sporo energii. Może nie jest to wynik rekordowy, ale wystarczający.

Dobry zegarek dla dziecka z GPS i telefonem

Garett Kids 4G to dobry smartwatch dla dziecka. Nie musi mieć zaawansowanych funkcji sportowych i wyświetlać powiadomień z różnych aplikacji na smartfonie, bo nie takie jest jego zadanie.

Ma on zapewnić spokojną głowę rodzicom oraz dać frajdę dziecku. Opiekunowie mogą monitorować lokalizację dziecka i dzwonić do niego w każdej chwili. Telefon jest całkowicie zbędny - rozmowa telefoniczna, albo połączenie wideo, odbywa się bezpośrednio przez zegarek.

Dziecko może korzystać z aparatu, zmieniać wygląd tarczy zegarka, ma dostęp do planu lekcji i kontakt z przyjaciółmi. A wszystko to, w ładnej, sportowej formie. Smartwatch Garett Kids 4G to dobry prezent na Dzień Dziecka.

Cena: od 459 zł (w zależności od sklepu).

Garett Kids 4G - ocena

wbudowany GPS (lokalizacja dziecka)

rozmowy telefoniczne przez zegarek (karta nano SIM bez PINu)

przycisk SOS (szybkie łączenie z wybranymi osobami)

wodoszczelność i pyłoszczelność (IP67)

zdalna kontrola nad ustawieniami i kontaktami (z telefonu rodzica)

zdalny podsłuch i robienie zdjęć ze smartwatcha

zmiana wyglądu tarczy zegarka

geo-ogrodzenie

dość głośny i wyraźny dźwięk w czasie rozmów

wbudowany plan lekcji i alarmy (np. pobudka)

dobra jakość wykonania i miękki pasek

pasek jest wymienny



obudowa jest dość gruba

słabe kąty widzenia wyświetlacza (na szczęście dość rzadko przeszkadzają)

90% 4,5/5

