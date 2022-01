Testujemy obudowę Genesis Irid 505 ARGB w nowej, białej wersji. Co w niej takiego wyjątkowego i komu możemy ją polecić? Wszystkiego dowiecie się z naszej recenzji.

Genesis Irid 505 ARGB to ciekawa obudowa dla graczy, która wyróżnia się nowoczesnym wyglądem i efektownym podświetleniem LED. Producent wycenił ją na około 400 złotych, więc planuje konkurować w średnim segmencie.

Niedawno w ofercie producenta pojawił się nowy, biały wariant obudowy - Genesis Irid 505 ARGB White. To propozycja dla osób, które chciałyby złożyć ciekawy, nietuzinkowy zestaw w białej kolorystyce.

W naszym teście sprawdziliśmy, jak obudowa wypada jeżeli chodzi o funkcjonalność, składanie komputera i fabryczną wentylację.

W podsumowaniu przedstawiliśmy najważniejsze wady i zalety "nowej" konstrukcji Genesisa. Z artykułu dowiecie się również komu możemy ją polecić i co warto o niej wiedzieć przy zakupie.

3,9/5

Obudowa Genesis Irid 505 ARGB to jedna z najlepszych obudów w ofercie polskiej marki – jakiś czas temu mieliśmy okazję ją sprawdzić i sprzęt zaskoczył nas efektownym wyglądem, niezłą funkcjonalnością oraz przyzwoitą wentylacją podzespołów (z dobrymi możliwościami rozbudowy fabrycznego chłodzenia). Wówczas mówiliśmy o jednej ciekawszych propozycji w segmencie do 400 zł

Niedawno w ofercie marki Genesis pojawiła się ta sama konstrukcja, ale w ciekawszej, białej wersji kolorystycznej – mowa oczywiście o modelu Genesis Irid 505 White ARGB. Tylko czy białe jest lepsze? Jakby nie było, obudowa tak nas zaintrygowała, że postanowiliśmy ją sprawdzić w praktyce. Tym razem na nowej, ulepszonej procedurze testowej.

Genesis Irid 505 w dwóch wersjach. Która jest lepsza?

Na samym początku warto wyjaśnić, że obudowa jest dostępna dwóch wersjach – zwykłej Genesis Irid 505 i Genesis Irid 505 ARGB (dodatkowo każda z nich występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej).

Model Genesis Irid 505 Genesis Irid 505 ARGB Typ Midi tower Midi tower Materiały stal, tworzywa sztuczne, guma, szkło stal, tworzywa sztuczne, guma, szkło Wymiary i waga 510 x 220 x 447 mm – 6,46 kg 510 x 220 x 447 mm – 6,95 kg Standard płyt głównych mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX Miejsca na napędy/panele brak brak Panel I/O » 2x audio

» 2x USB 2.0

» 2x USB 3.0 » 2x audio

» 2x USB 2.0

» 2x USB 3.0 Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala » 5x 2,5 cala

» 2x 2,5/3,5 cala » 5x 2,5 cala

» 2x 2,5/3,5 cala Miejsca na karty rozszerzeń 8x 355/380 mm 8x 355/380 mm Miejsca na wentylatory » Przód: 3x 120/140 mm

» Góra: 2x 120/140 mm

» Tył: 1x 120 mm » Przód: 3x 120/140 mm

» Góra: 2x 120/140 mm

» Tył: 1x 120 mm Fabrycznie zainstalowane wentylatory » Przód: 1x 120 mm

» Tył: 120 mm » Przód: 3x 120 mm ARGB LED

» Tył: 120 mm ARGB LED Miejsca na chłodnice » Przód: 120/140/240/280

» Góra: 120/140/240 » Przód: 120/140/240/280

» Góra: 120/140/240 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 165 mm 165 mm Filtry przeciwkurzowe » Przód: plastikowy (magnetyczny)

» Góra: plastikowy (magnetyczny)

» Dół: plastikowy » Przód: plastikowy (magnetyczny)

» Góra: plastikowy (magnetyczny)

» Dół: plastikowy Maty wyciszające brak brak Maksymalna długość zasilacza 215/340 mm (ATX) 215/340 mm (ATX) Boki » Lewy: okno z hartowanego szkła

» Prawy: pełny » Lewy: okno z hartowanego szkła

» Prawy: pełny Dodatkowe brak » Kontroler wentylatorów i podświetlenia RGB LED Cena 219 złotych (czarna)

289 zł (biała) 379 złotych (czarna)

399 zł (biała)

Najprościej mówiąc, różnice sprowadzają się do zamontowanych wentylatorów. Zwykły Irid 505 oferuje dwa zwykłe modele o średnicy 120 mm, natomiast wersja ARGB oferuje cztery modele 120 mm z podświetleniem ARGB LED.

Różnice mają wpływ także na cenę obudów (i co ciekawe, białe wersje są też wyraźnie droższe od czarnych):

Genesis Irid 505 – 219 zł

Genesis Irid 505 White – 289 zl

Genesis Irid 505 ARGB – 379 zł

Genesis Irid 505 White ARGB – 399 zł

Zobaczmy zatem jak skrzynka sprawdza się w praktyce i czy rzeczywiście warto za nią wydać za nią "cztery stówki".

Genesis Irid 505 White ARGB - ta obudowa rzeczywiście może się podobać

Pierwsze co rzuca się w oczy to wygląd obudowy. Genesis Irid 505 White ARGB wyróżnia się ciekawym, nowoczesnym wzornictwem, które powinno przyciągnąć graczy i entuzjastów - skrzynka została utrzymana w agresywnej stylistyce, a całość uzupełniają wentylatory z adresowalnym podświetleniem LED. W tym przypadku jednak skrzynkę utrzymano w białej kolorystyce (i rzeczywiście prawie wszystkie elementy są białe).



Większość przedniej ścianki przykrywa siatka mesh, dzięki której obudowa ma zapewniać lepszą wentylację komponentów

Przedni panel wykonano z tworzywa sztucznego. Sporą część zajmuje siatka mesh, pod którą schowano magnetyczny filtr przeciwkurzowy chroniący przednie wentylatory (żeby do niego się dostać trzeba zdemontować przedni panel).



Na górze wyprowadzono wszystkie najważniejsze złącza

Złącza wyprowadzono przy krawędzi górnego panelu. Producent przewidział dwa porty USB 3.0, dwa porty USB 2.0, wejście i wyjście audio, a także trzy przyciski: power, reset oraz przycisk zmiany trybu podświetlenia wentylatorów. Szkoda, że zabrakło nowego gniazdka USB typ C, które staje się coraz popularniejsze w komputerach.



Miejsca na topie zabezpieczono wygodnym, magnetycznym filtrem powietrza

Nieco dalej umieszczono magnetyczny filtr powietrza, który ma za zadanie zabezpieczać górne otwory wentylacyjne do montażu wentylatorów. W razie potrzeby można go łatwo zdjąć i oczyścić.



Z boku wstawiono panel z hartowanego szkła, przez który można wyeksponować zamontowane podzespoły



Boczny panel ze szkła jest przykręcany za pomocą szybkośrubek

Jak przystało na nowoczesną obudowę dla graczy, model Irid 505 ARGB został wyposażony w panel boczny z hartowanego szkła – to ciekawy dodatek, który pozwala wyeksponować zamontowane podzespoły. Producent zastosował szybę o grubości 4 mm, którą przykręca się po rogach na cztery szybkośrubki.



Drugi bok został wykonany z litego kawałka blachy

Drugi bok został wykonany z litego kawałka blachy. Nie znajdziemy tutaj żadnych przetłoczeń, ale bok jest dosyć sztywny i nie powinien wpadać w wibracje (został on przykręcony dwoma szybkośrubkami, więc dostęp do tej strony obudowy też jest ułatwiony).



Na spodzie umieszczono kolejny filtr powietrza - ten jest jednak trudno dostępny

Nim zajrzymy do środka, warto jeszcze zwrócić uwagę na spód obudowy. Konstrukcja spoczywa na czterech plastikowych nóżkach z gumowymi podkładkami, które powinny zapewniać stabilność komputera (trochę szkoda, że zostały one dosyć słabo przymocowane). Miejsce na zasilacz zabezpieczono filtrem powietrza. W tym przypadku jednak zastosowano zwykły kawałek plastiku – wymiana filtra nie jest zbyt łatwa, bo żeby się do niego dostać trzeba podnieść lub pochylić cały komputer.

Gamingowa obudowa nie tylko z nazwy

Środek nie powinien być specjalnym zaskoczeniem. Wnętrze obudowy bowiem podzielono na dwie komory – takie rozwiązanie pozwala lepiej wyeksponować najciekawsze części, a przy tym zapewnia lepszą wentylację kluczowych elementów.



Wnętrze obudowy podzielono na dwie komory - w głównej przewidziano miejsce dla najważniejszych podzespołów

W głównej komorze przewidziano miejsce na płytę główną. Co ważne, zmieszczą się tutaj nie tylko standardowe modele formatu ATX, ale też większe, high-endowe konstrukcje typu E-ATX (co więcej obudowa pozwala na montaż ośmiu kart rozszerzeń).

Dodatkowym atutem jest dużo miejsca dla kart graficznej – domyślnie przewidziano 355 mm miejsca, a po demontażu przednich wentylatorów przestrzeń ta wzrasta do 380 mm. Oznacza to, że w praktyce zmieszczą się tutaj praktycznie wszystkie karty graficzne, wliczając w to największe modele GeForce RTX 3090 czy Radeon RX 6900 XT.



Miejsce na resztę podzespołów przeniesiono na drugą stronę tacki na płytę główną (znajduje się tutaj też kontroler do sterowania wentylatorami i urządzeniami LED)

Pozostałe elementy przeniesiono na drugą stronę obudowy, więc nie będą widoczne przez szybę.



Dla dysków 2,5 cala przewidziano pięć dedykowanych miejsc - dwa można przykręcić do specjalnego stelaża za płytą główną

Obudowa została przystosowana do montażu maksymalnie siedmiu dysków. Pięć nośników typu 2,5 cala można przykręcić do tacki na płytę główną, a dwa kolejne modele 2,5 lub 3,5 cala można zamontować w plastikowych „sankach” - modele 2,5 cala są przykręcane, a 3,5 cala wkładane bez użycia narzędzi (niestety nie zastosowano tutaj żadnych elementów tłumiących drgania, więc tradycyjne dyski HDD mogą wpadać w wibracje).



W plastikowych sankach można zamontować dyski 2,5 lub 3,5 cala

Jeżeli chodzi o zasilacz, obudowa pozwala na montaż standardowej konstrukcji typu ATX – standardowo może ona mieć 215 mm długości (razem z okablowaniem), ale w razie potrzeby można odkręcić koszyk z sankami na dyski 2,5/3,5 cala i zwiększyć dostępną przestrzeń aż do 340 mm. Mimo wszystko nawet przy standardowej konfiguracji nie powinno być problemów z montażem mocniejszych jednostek o mocy >1000 W.

Co z chłodzeniem podzespołów?

Montaż podzespołów to nie wszystko, bo liczy się także ich wentylacja. A trzeba przyznać, że producent całkiem nieźle zaplanował ten aspekt (co w przypadku budowy komputera do gier może mieć istotne znaczenie).

W obudowa pozwala na montaż coolera CPU o wysokości do 165 mm, więc w praktyce zmieści się tutaj większość dostępnych modeli (za wyjątkiem największych, wieżowych konstrukcji). Co więcej, w tacce na płytę główną przewidziano duży otwór, który ułatwi montaż chłodzenia.

Oprócz tego przewidziano sześć miejsc montażowych dla wentylatorów: trzy 120/140 mm z przodu, dwa 120/140 mm u góry i jedno 120 mm z tyłu. W razie potrzeby można pokusić się też o montaż chłodzenia wodnego - z przodu zmieści się radiator typu 120/240/280 mm, a u góry 240/280 mm.



Z przodu zamontowano trzy 120-milimetrowe wentylatory z podświetleniem ARGB LED...



...a z tyłu jeden 120-milimetrowy z podświetleniem ARGB LED

Fabryczna konfiguracja obejmuje cztery 120-milimetrowe modele z adresowalnym podświetleniem LED (producent nie podaje ich dokładnej specyfikacji) trzy zamontowano z przodu, a jeden z tyłu, co powinno zapewniać optymalną wentylację podzespołów. Czy tak będzie? Sprawdzimy to podczas testów.

Dodatkowym atutem jest wbudowany kontroler do podłączenia sześciu wentylatorów i sześciu urządzeń z podświetleniem ARGB LED z wtyczką 3-pin 5 V (potem można je podłączyć jednym kabelkiem do złącza PWM i ARGB 5V na płycie głównej). Domyślnie podłączono tutaj cztery dodawane wentylatory, więc do dyspozycji użytkownika pozostają dwa takie i takie gniazdka.

Trzeba zatem przyznać, że obudowa zapowiada się naprawdę nieźle. Jak jest w rzeczywistości? Oczywiście sprawdziliśmy to w praktyce – na początku zamontowaliśmy wydajny komputer do gier, a potem skontrolowaliśmy temperatury podzespołów.

Testy obudowy Genesis Irid 505 ARGB

Obudowie zamontowaliśmy podzespoły, które mogą służyć jako przykład wydajnego komputera do gier. Warto jednak zaznaczyć, że nasza konfiguracja testowa została nieco zmodyfikowana względem poprzednich recenzji obudów (też względem testu zwykłego modelu Genesis Irid 505 ARGB), więc teraz powinna ona lepiej obrazować współczesne zestawy PC.

Obudowa Irid 505 ARGB została całkiem nieźle zaprojektowana, więc montaż podzespołów w nie powinien sprawiać większych trudności. Szkoda jednak, że producent nie pokusił się o bardziej szczegółową instrukcję, która mogłaby ułatwić sprawę mniej doświadczonym użytkownikom.

Większość podzespołów trzeba zamontować z użyciem narzędzi (beznarzędziowo można tylko ściągnąć boki, aby dostać się do środka obudowy). Na szczęście wnętrze „skrzynki” jest przestronne, dzięki czemu składanie elementów jest całkiem wygodne i intuicyjne. Znajdziemy sporo miejsca na kartę graficzną i dyski. Zainteresowani mogą pokusić się o dołożenie wentylatorów lub zamontowanie chłodzenia wodnego.

Warto jednak zadbać o odpowiednie ułożenie przewodów, bo kabelków jest naprawdę sporo, szczególnie tych do podłączenia do kontrolera (tyle tylko, że te są czarne, co niekoniecznie pasuje do kolorystyki obudowy). Całe szczęście obudowa oferuje całkiem dobre możliwości aranżacji - w tacce na płytę główną znalazło się sporo przepustów i oczek do przypięcia okablowania, a w zestawie producent dodaje kilka opasek zaciskowych.

Testy - temperatury podzespołów

Obudowa Genesis Irid 505 ARGB teoretycznie powinna zapewniać dobre możliwości wentylacji podzespołów. Jak jest w praktyce?

Testy wentylacji przeprowadziliśmy w fabrycznej konfiguracji – trzy wentylatory 120 mm wtłaczały chłodne powietrza od przodu, a jeden 120 mm wydmuchiwał nagrzane do tyłu. Wszystkie wentylatory podłączyliśmy do kontrolera, ale za sterowanie obrotami odpowiadała płyta główna (ustawienia standardowe).

Obroty wentylatora na coolerze ograniczyliśmy do 50%, a wentylatorów na karcie graficznej do 40%. W pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 24 stopni Celsjusza. Do odczytu temperatur wykorzystaliśmy moduł diagnostyczny z aplikacji OCCT Enterprise (podaliśmy przyrost względem temperatury otoczenia).

Temperatury podzespołów - minimalne obroty

[Δ°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900XT 56

21 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 48

35 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 16

12 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 40% RPM 54

11 Temperatura dysku SSD SATA

ADATA SP580 120 GB 23

9 Temperatura dysku SSD M.2

ADATA XPG SX8200 512 GB 42

21

Fabryczna wentylacja całkiem dobrze poradziła sobie z naszą testową konfiguracją, aczkolwiek liczyliśmy na lepsze wyniki. Warto też zaznaczyć, że wentylatory przy standardowej prędkości obrotowej są dosyć słyszalne, więc polecamy dodatkowo obniżyć ich obroty.

Biała jest lepsza? To zależy...

Genesis Irid 505 White ARGB to obudowa… zaskakująca. „Nowa” propozycja powinna zainteresować entuzjastów, którzy szukają dobrej skrzynki do budowy nietuzinkowego, białego komputera. Konstrukcyjnie mamy do czynienia z tym samym co w przypadku zwykłej, czarnej wersji, więc przydałoby się dopracować kilka szczegółów.

Obudowa przede wszystkim wyróżnia się wzornictwem, więc zainteresuje osoby składające efektowny zestaw do postawienia w widocznym miejscu na biurku. Producent postawił na nowoczesną stylistykę, a całość upiększają podświetlane wentylatory. Dodatkowym atutem jest możliwość wyeksponowania sprzętu przez panel boczny z hartowanego szkła, więc w środku obowiązkowo muszą znaleźć się ciekawe, podświetlane podzespoły.

No właśnie, nie będzie też problemów z montażem wydajnej konfiguracji do grania. Producent przewidział miejsce na high-endową płytę główną (nawet w formacie E-ATX!), topowe karty graficzne i nawet siedem dysków (niestety miejsca na HDD nie są amortyzowane). Co ważne, obudowa została całkiem nieźle przemyślana, więc składanie komputera nie powinno sprawiać większych problemów (aczkolwiek trochę trzeba będzie popracować nad ułożeniem kabelków, bo jest ich sporo).

Fabryczna wentylacja całkiem nieźle sobie radzi z chłodzeniem podzespołów, ale zastosowane wentylatory przy domyślnych obrotach są dosyć słyszalne, więc trzeba jeszcze je dodatkowo wyregulować za pomocą płyty głównej (dodawany kontroler ustawia dosyć wysokie napięcie). Na pochwałę zasługują filtry z przodu i u góry. Filtr na dole mógłby być jednak bardziej dopracowany, bo dostęp do niego jest dosyć utrudniony.

Genesis Irid 505 ARGB w białej wersji kosztuje około 400 złotych (wersja z dwoma zwykłymi wentylatorami około 290 zł) i taka cena wydaje się adekwatna do oferowanych możliwości. Warto jednak zauważyć, że zainteresowani białą wersją kolorystyczną muszą tutaj dopłacić dwie dyszki ekstra. Czy warto? To już zależy od Waszych oczekiwań i dostępnego budżetu. Jeśli koniecznie szukacie białej skrzynki, na pewno jest to ciekawa propozycja. Szczególnie, że obudów w takiej kolorystyce jest dużo mniej na rynku i często są one droższe od zwykłych, czarnych modeli.

Opinia o Genesis Irid 505 ARGB White Plusy biała kolorystyka,

efektowne wzornictwo,

przeszklony bok - możliwość wyeksponowania podzespołów,

w zestawie cztery wentylatory 120 mm z podświetleniem ARGB LED,

kontroler wentylatorów i podświetlenia LED,

wygodny filtr przeciwkurzowy z przodu i na górze,

prosty montaż podzespołów. Minusy przydałby się port USB typ C,

nieamortyzowane koszyki na dyski 3,5 cala,

słyszalne wentylatory przy standardowych obrotach,

trudno dostępny filtr powietrza na spodzie,

wyższa cena niż za czarną wersję.