Procesory AMD Ryzen 7000 zaskakują świetną wydajnością, ale wymagają nowych płyt głównych AM5. Sprawdziliśmy, jak wypadają tutaj dwa modele z oferty Gigabyte – podstawowy, niedrogi model Gigabyte X670 Aorus Elite AX oraz droższy, lepiej wyposażony Gigabyte X670E Aorus Master.

Niedawno mieliśmy okazję przetestować dwa procesory AMD Ryzen 7000: 6-rdzeniowy model Ryzen 5 7600X oraz 12-rdzeniowy Ryzen 9 7900X. Układy wprowadzają dużo zmian, które przekładają się na spory wzrost wydajności, ale też dużo lepszą funkcjonalność. Na pewno jest to sprzęt godny rozważenia.

Osoby planujące przesiadkę na procesory Ryzen 7000, muszą jednak zakupić nową płytę główną z podstawką AM5. Póki co na rynku są jednak dostępne tylko lepsze modele z chipsetami AMD X670 i X670E (później dołączą do nich tańsze konstrukcje z chipsetami AMD B650 i B650E).

Sprawdziliśmy na co można liczyć przy zakupie podstawowej, niedrogiej płyty AM5 na przykładzie modelu Gigabyte X670 Aorus Elite AX, ale też co otrzymujemy dodatkowo przy wyborze droższej, lepiej wyposażonej płyty na przykładzie modelu Gigabyte X670E Aorus Master. Taki rzut okiem na przykładzie oferty Gigabyte.

AMD X670 vs AMD X670E – czym się różnią płyty główne

Na początku warto wyjaśnić różnicę między chipsetami AMD X670 i AMD X670E (X670 Extreme). Oznaczenia wyglądają podobnie, więc mogą okazać się mylące, jednak w rzeczywistości mamy do czynienia z dwoma różnymi układami.

Chipset Podkręcanie procesora Złącze dla karty graficznej Złącza dla dysków

SSD NVMe Linie PCI-Express 5.0 / 4.0 Porty USB

20 / 10 Gb/s Złącza SATA AMD X670E Tak PCI-Express 5.0

x16 lub x8/x8 PCIe 5.0 x4 24/44 2/12 8 AMD X670 Tak PCI-Express 4.0

x16 lub x8/x8 PCIe 5.0 x4 8/44 2/12 8 AMD B650E Tak PCI-Express 5.0

x16 lub x8/x8 PCIe 5.0 x4 24/36 1/6 4 AMD B650 Tak PCI-Express 4.0

x16 lub x8/x8 PCIe 4.0 x4 0/36 1/6 4

Różnica sprowadza się do funkcjonalności. Płyty główne X670 zapewniają obsługę PCI-Express 5.0 tylko dla dysków SSD NVMe (karty rozszerzeń działają w trybie PCI-Express 4.0 x16 lub x8/x8), natomiast modele X670E oferują obsługę PCI-Express 5.0 i dla kart rozszerzeń i dysków SSD NVMe. Modele X670E tak naprawdę korzystają z dwóch układów X670 połączonych szeregowo.

W praktyce tańsze płyty główne wykorzystują chipset X670, natomiast lepsze, droższe modele bazują już na układzie X670E, Otrzymujemy tutaj mocniejszą sekcję zasilania, a do tego też więcej portów. Naturalnie, modele X670E reprezentują wyższy segment cenowy.

Gigabyte X670 Aorus Elite AX – dobra i niedroga płyta pod Ryzen 7000

Gigabyte X670 Aorus Elite AX to niedroga płyta główna AM5 X670, którzy składają nowy komputer z procesorem Ryzen 7000, ale nie chcą przepłacać za sprzęt – jej cena w polskich sklepach oscyluje w granicach 1800 – 1900 złotych. Bardzo podobnie wygląda model Gigabyte X670 Gaming X AX, który można kupić za jakieś 1700 – 1800 złotych (wg specyfikacji główna różnica sprowadza się do obsługi nieco wolniejszych pamięci RAM).



Gigabyte X670 Gaming X AX (po lewej) i Gigabyte X670 Aorus Elite AX (po prawej) - widzicie podobieństwo?

Producent przewidział tutaj podstawkę AMD AM5 oraz cztery banki pamięci DDR5 DIMM z obsługą modułów o taktowaniu do 6600 MHz (po OC). Za zasilanie odpowiada 20-fazowa sekcja VRM: 16 (8+8) faz 70A dla CPU + 2 fazy 60 A SOC + 2x fazy 90 A dla MISC – taka konfiguracja powinna sobie poradzić nawet z topowym 16-rdzeniowym modelem Ryzen 9 7950X.



Płyta GIgabyte X670 Aorus Elite AX wygląda całkiem efektownie. W razie potrzeby można tutaj podpiąć dodatkowe urządzenia z RGB LED, co na pewno poprawi walory wizualne komputera

Dla kart rozszerzeń udostępniono łącznie trzy sloty PCI-Express x16: jeden wzmocniony PCI-Express 4.0 x16, jeden zwykły PCI-Express 4.0 x16 (elektrycznie ograniczony do trybu x4) oraz jeden zwykły PCI-Express 3.0 x16 (elektrycznie ograniczony do trybu x2). Główne złącze PCI-Express 4.0 x16 zostało wyposażone w uchwyt PCIe EZ-Latch, który ułatwia wyjęcie dłuższych kart graficznych.

Jeśli chodzi o złącza dla dysków, producent przewidział jedno gniazdko M.2 PCIe 5.0 x4 z obsługą nośników M.2 25110/2280 (czyli też szerszych modeli) oraz trzy M.2 PCIe 4.0 x4 z obsługą nośników M.2 22110/2280. Co ważne wszystkie złącza wyposażono w chłodzenie Thermal Guard i system mocowania M.2 EZ-Latch. Do tego cztery SATA 6 Gb/s dla zwykłych dysków HDD/SSD.

Na tylnym panelu wyprowadzono całkiem bogaty zestaw portów – cztery USB 2.0, sześć USB 3.0, dwa USB 3.2 Gen2 10 Gb/s, jeden USB 3.2 Gen2x2 typ C 20 Gb/s, a do tego jeszcze wyjście HDMI 2.0 dla zintegrowanej grafiki. Na uwagę zasługuje szybka karta sieciowa 2.5G LAN (Realtek) oraz bezprzewodowa Wi-Fi 6E (AMD RZ616). Za dźwięk odpowiada podstawowy 8-kanałowy kodek dźwiękowy Realtek ALC897.

Opinia o Gigabyte X670 Aorus Elite AX Plusy Podświetlenie RGB Fusion,

Obsługa szybkich pamięci DDR5 do 6600 MHz,

Cztery porty M.2 z radiatorami (w tym jeden PCIe 5.0 x4),

Szybka karta sieciowa 2.5G LAN i Wi-Fi 6E,

Ułatwienia przy montażu podzespołów (PCIe EZ-Latch i M.2 EZ-Latch),

Przejrzyste i funkcjonalne UEFI,

Funkcja Active OC Tuner. Minusy Obsługa kart graficznych tylko w trybie PCI-Express 4.0,

Nieopłacalna na tle modelu Gigabyte X670 Gaming X AX.

Gigabyte X670E Aorus Master – płyta główna AMD AM5 dla wymagających

Model Gigabyte X670E Aorus Master powinien zainteresować bardziej wymagających klientów, którzy oczekują lepszej funkcjonalności i są w stanie za to odpowiednio dopłacić – jego cena to jakieś 2800 – 2900 złotych (czyli mniej więcej 1000 złotych więcej niż wcześniej opisywany Gigabyte X670 Aorus Elite AX).

Podobnie jak w słabszym modelu, producent przewidział podstawkę AMD AM5 pod procesory Ryzen 7000 oraz cztery banki pamięci DDR5 DIMM z obsługą szybkich modułów do 6600 MHz (po OC). Zmieniła się sekcja zasilania – Aorus Master oferuje 20-fazowe zasilanie: 16 (8+8) faz 105 A dla CPU + 2 fazy 90 A dla SOC + 2 fazy 90 A dla MISC. Producent deklaruje, że płyta poradzi sobie nawet z 16-rdzeniowym modelem Ryzen 9 7950X po podkręceniu.



Model Gigabyte X670E Aorus Master wygląda dużo ciekawiej. Warto jednak mieć na uwadze, że to już konstrukcja w większym formacie E-ATX

Na pokładzie znalazły się trzy złącza PCI-Express x16, ale tym razem główny slot działa już w trybie PCI-Express 5.0 x16 (czyli zapewnia wsparcie dla przyszłych kart rozszerzeń). Pozostałe dwa są takie same jak w modelu Aorus Elite AX - PCI-Express 4.0 x16 (elektrycznie ograniczone do trybu x4) i PCI-Express 3.0 x16 (elektrycznie ograniczone do trybu x2, przy czym dzieli ono linie z gniazdami SATA 4 i 5). Producent zastosował łatwy system wypinania karty graficznej - PCIe EZ-Latch Plus.

Kolejne zmiany dotyczą zestawu gniazdek dla dysków. Na pokładzie znajdziemy cztery sloty, tym razem już dwa PCIe 5.0 x4 (jeden z obsługą nośników 25110/2280) i dwa PCIe 4.0 x4 z obsługą nośników 22110/2280. Wszystkie wyposażono w chłodzenie Thermal Guard i system mocowania M.2 EZ-Latch Plus. Dodano też dwa SATA 6 Gb/s – łącznie przewidziano już sześć takich gniazd (dwa dzielą linie ze złączem PCI-Express 3.0 [email protected]).

Dużo więcej zmian pojawiło się na tylnym panelu. Do dyspozycji oddano dwa porty USB 2.0, cztery USB 3.0, a do tego cztery USB 3.2 Gen2 10 Gb/s, jeden USB 3.2 Gen2 typ C 10 Gb/s (z możliwością wyprowadzenia sygnału wideo) i jeden USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s, a także dwa wyjścia wideo dla zintegrowanej grafiki: HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4. Łączność pozostała ta sama, ale producent zastosował lepsze kontrolery: Intel 2.5G LAN oraz Wi-Fi 6E AX210. Za dźwięk odpowiada 8-kanałowy kodek Realtek ALC1220-VB – na panelu wyprowadzono wejście i wyjście minijack oraz optyczne S/PDIF (szkoda, że nie znajdziemy tutaj gniazd audio jack dla pozostałych kanałów).

Opinia o Gigabyte X670E Aorus Master Plusy Podświetlenie RGB Fusion,

Obsługa szybkich pamięci DDR5 do 6600 MHz,

Cztery porty M.2 z radiatorami (w tym dwa PCIe 5.0 x4),

Szybka karta sieciowa Intel 2.5G LAN i Wi-Fi 6E,

Ułatwienia przy montażu podzespołów (PCIe EZ-Latch Plus i M.2 EZ-Latch Plus),

Przejrzyste i funkcjonalne UEFI,

Funkcja Active OC Tuner. Minusy Brak karty sieciowej 5G LAN,

Brak portów USB4,

Wysoka cena,

UEFI BIOS, czyli jak to działa w praktyce?

Obydwie płyty działają pod obsługą odświeżonego UEFI BIOS, w którym przewidziano zarówno tryb dla mniej doświadczonych użytkowników, jak i zaawansowanych entuzjastów.

W menu znajdziemy wszystkie niezbędne opcje dotyczące monitorowania i podkręcania podzespołów. Podobnie jak we wcześniejszych modelach, dzięki funkcji Q-Flash Plus, BIOS można zaktualizować bez konieczności montowania procesora i pamięci RAM (wystarczy wpiąć pendrive z nowym BIOS-em do odpowiedniego porty USB na tylnym panelu i nacisnąć przycisk Q-Flash Plus).

Ciekawostką jest tutaj funkcja Active OC Tuner (AOCT), która pozwala połączyć zalety podkręcania procesora za pomocą PBO - Precision Boost Overdrive (zwiększającej wydajność jednowątkową) i manualnej zmiany mnożnika (zwiększającej wydajność wielowątkową).

Nie mogło też zabraknąć opcji Smart Fan 6, która pozwala monitorować temperatury na czujnikach płyty głównej i sterować prędkością obrotową podłączonych wentylatorów (w nowej wersji funkcja ta została jeszcze bardziej dopracowana – zwiększono ilość poziomów oraz dodano dwa tryby zmiany prędkości: płynny i skokowy).

Którą płytę główną wybrać?

Którą płytę wybrać? Dużo tutaj zależy od Waszych wymagań i oczekiwań co do sprzętu – każdy ma inne preferencje, innych funkcji wymaga, co też wpływa na dostępny budżet.

Model Gigabyte X670 Aorus Elite AX Gigabyte X670 Aorus Master Podstawka AMD AM5 AMD AM5 Chipset AMD X670 AMD X670E Sekcja zasilania 16x 70A + 2x 60A + 2x 90A 16x 105A + 2x 90A + 2x 90A Pamięć RAM 4x DDR5 6600 MHz (OC) 4x DDR5 6600 MHz (OC) Złacza PCIe PCI-Express 4.0 x16

PCI-Express 4.0 [email protected]

PCI-Express 3.0 [email protected] PCI-Express 5.0 x16

PCI-Express 4.0 [email protected]

PCI-Express 3.0 [email protected] Złącza M.2 1x M.2 PCie 5.0 x4

3x M.2 PCie 4.0 x4 2x M.2 PCie 5.0 x4

2x M.2 PCie 4.0 x4 Złącza SATA 4x SATA 6 Gb/s 6x SATA 6 Gb/s Porty USB I/O 4x USB 2.0

6x USB 3.0

2xUSB 3.2 Gen2 10 Gb/s

1x USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s 2x USB 2.0

4x USB 3.0

4xUSB 3.2 Gen2 10 Gb/s

1x USB 3.2 Gen2 typ C 10 Gb/s

1x USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s Wyjścia wideo HDMI 2.0 HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 Sieć Realtek 2.5G LAN

AMD Wi-Fi 6E Intel 2.5G LAN

Intel Wi-Fi 6E Układ dźwiękowy Realtek ALC897 Realtek ALC1220-VB2 Format ATX E-ATX

Model Gigabyte X670 Aorus Elite AX to podstawowa propozycja, która pozwoli na budowę nowoczesnego komputera. Producent przewidział wszystkie niezbędne złącza, ale musimy się liczyć z pewnymi ograniczeniami – nie znajdziemy tutaj m.in. złącza PCI-Express w standardzie 5.0.

Za 1800 – 1900 złotych otrzymujemy przyzwoitą płytę, ale trochę taniej można znaleźć bliźniaczy model Gigabyte X670 Gaming X AX – jeśli planujecie przyoszczędzić, polecamy wybrać właśnie tę propozycję (zawsze to stówka w kieszeni). Można też rozważyć zakup tańszego modelu z chipsetem B650 lub B650E.

Gigabyte X670E Aorus Master wymaga dopłaty około 1000 złotych – to już całkiem sporo, jak na płytę główną. W tej cenie otrzymujemy jednak mocniejszą sekcję zasilania i bogatszy zestaw portów, wliczając w to m.in. wsparcie dla kart PCI-Express 5.0 i drugie gniazdko M.2. Producent przewidział też lepsze karty sieciowe (szkoda, że nie zastosowano tutaj układu 5G lub 10G LAN) i lepszą dźwiękówkę.

Czy warto wydać te 2800 – 2900 złotych? Jeśli wykorzystacie potencjał Mastera, na pewno jest to płyta godna rozważenia. Konkurencyjne modele z wyższej półki (np. ASUS ROG Crosshair X670E Hero czy MSI MEG X670E ACE) są lepiej wyposażone, ale też dużo droższe.

A Wy, który model wybralibyście dla siebie?