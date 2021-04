GOODRAM IRDM PRO DDR4 Hollow White 2x 8 GB 4000 MHz CL18 to pamięci, które będą marzeniem posiadaczy procesorów AMD Ryzen 5000 – są wydajne, efektowne, a do tego niedrogie. Polski producent po raz kolejny pokazuje kto jest królem na rynku pamięci RAM.

Jakie są najlepsze pamięci DDR4 RAM? Wielu wskazałoby tutaj moduły GOODRAM IRDM PRO DDR4 3600 MHz – to jedne z najbardziej opłacalnych modeli w swojej klasie, które przy okazji stały się też jednymi z najbardziej popularnych na naszym rynku. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z kultowymi modułami polskiego producenta.

Niedawno polska marka poszerzyła ofertę pamięci GOODRAM IRDM PRO DDR4 o nową wersję kolorystyczną - oprócz czarnych modeli Pitch Black, przygotowano też białe Hollow White. Nowy design powinien przyciągnąć entuzjastów, którzy szukają ciekawszego, estetycznego wyglądu. Przy okazji przygotowano wydajniejsze konfiguracje o taktowaniu 4000 MHz. Czy nowe moduły powtórzą sukces zwykłych GOODRAM IRDM PRO DDR4? Postanowiliśmy to sprawdzić!

Pamięci GOODRAM IRDM PRO DDR4 Pitch Black i Hollow White występują w konfiguracjach jedno- i dwukanałowych o pojemności 8 GB, 16 GB, 16 GB (2x 8 GB) i 32 GB (2x 16 GB).

Konfiguracja IRDM PRO DDR4 8 GB 3600 MHz IRDM PRO DDR4 2x 8 GB 3600 MHz IRDM PRO DDR4 16 GB 3600 MHz IRDM PRO DDR4 2x 16 GB 3600 MHz IRDM PRO DDR4 8 GB 4000 MHz IRDM PRO DDR4 2x 8 GB 4000 MHz Pojemność 8 GB 2x 8 GB 16 GB 2x 16 GB 8 GB 2x 8 GB Taktowanie 3600 MHz 3600 MHz 3600 MHz 3600 MHz 4000 MHz 4000 MHz Opóźnienia CL17-19-19 CL17-19-19 CL17-19-19 CL17-19-19 CL18-22-22 CL18-22-22 Napięcie 1,35 V 1,35 V 1,35 V 1,35 V 1,4 V 1,4 V Gwarancja dożywotnia dożywotnia dożywotnia dożywotnia dożywotnia dożywotnia Cena 235 zł 430 zł 355 zł 750 zł 250 zł 500 zł

W przypadku modułów 8 GB i 2x 8 GB dostępne są zestawy 3600 MHz CL17 i 4000 MHz CL18. Pojemniejsze modele - 16 GB i 2x 16 GB występują tylko w wersji 3600 MHz CL17.

Cena pamięci GOODRAM IRDM PRO DDR4 Hollow White 2x 8 GB 4000 MHz

Do naszej redakcji trafiły pamięci GOODRAM IRDM PRO DDR4 Hollow White 2x 8 GB o taktowaniu 4000 MHz, które kosztują około 500 złotych (jest to zatem jeden z najtańszych zestawów tej klasy dostępny na rynku). Nieco taniej można znaleźć zestaw 2x 8 GB o taktowaniu 3600 MHz.

GOODRAM IRDM PRO DDR4 Hollow White 2x 8 GB 4000 MHz

Moduły Hollow White wyróżniają się estetycznym wyglądem, który powinien wpaść w oko entuzjastom – takie kostki będą idealne do budowy czystego, białego zestawu o nowoczesnej, nieprzesadzonej stylistyce. Niektórym może brakować LED-ów, ale i tak całość prezentuje się znakomicie.

Producent zastosował nie tylko biały, aluminiowy radiator, ale też płytkę drukowaną w takim samym kolorze. W przeciwieństwie do wersji Pitch Black, gdzie logotyp IRDM jest w kolorze złotym, w wersji Hollow White zastosowano srebrny kolor oznaczeń komponujący się bardzo dobrze z bielą. Co ważne, sam radiator nie jest zbyt rozbudowany (ma wysokość 33 mm), więc nie powinien kolidować z rozbudowanymi chłodzeniami procesora.

Moduły pracują z taktowaniem 4000 MHz przy opóźnieniach CL18-22-22-42-68 i napięciu zasilającym zwiększonym do 1,4 V. Odpowiednie ustawienia można łatwo wczytać z profilu XMP 2.0.

Aplikacja Thaiphoon Burner nie była w stanie odczytać oznaczeń zastosowanych kostek, ale od producenta dowiedzielśmy się, że mamy do czynienia z układami Hynix D-Die.

Test pamięci GOODRAM IRDM PRO DDR4 Hollow White 2x 8 GB 4000 MHz

Jak pamięci wypadają w praktyce? W tym celu wykorzystaliśmy platformę opartą o procesor AMD Ryzen 5 5600X i płytę główną ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) - to odpowiednia konstrukcja, by wykorzystać potencjał modułów o taktowaniu 4000 MHz. Całość uzupełniała wydajna karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition.

W tym przypadku ograniczyliśmy się do testu w grach, gdzie zysk z zastosowania szybkich modułów będzie najbardziej widoczny - porównaliśmy wydajność trzech konfiguracji pamięci:

2133 MHz CL15-15-15-35 - najbardziej podstawowy zestaw pamięci

3200 MHz CL16-18-18-36 - zestaw odpowiadający nominalnemu taktowaniu kontrolera pamięci w procesorze

4000 MHz CL18-22-22-42 - pamięci GOODRAM IRDM PRO DDR4 Hollow White 2x 8 GB 4000 MHz

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

Najniższy 1% FPS 4000 MHz CL18-22-22-42 83

59 3200 MHz CL16-18-18-36 79

56 2133 MHz CL15-15-15-35 70

48

Cyberpunk 2077 zrobił całkiem dobry użytek z szybszej pamięci RAM. Pamięci 4000 MHz pozwoliły poprawić średnią płynność animacji o 13 fps względem modułów 2133 MHz i 4 fps względem modułów 3200 MHz.

Counter-Strike: Global Offensive (1080p, Średnie, DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

Najniższy 1% FPS 4000 MHz CL18-22-22-42 695

184 3200 MHz CL16-18-18-36 684

183 2133 MHz CL15-15-15-35 672

177

W Counter-Strike: Global Offensive różnica nie jest tak znacząca, ale szybsze pamięci przełożyły się na poprawę płynności o 23 fps względem modułów 2133 MHz i 11 fps względem modułów 3200 MHz.

Wolfenstein: Youngblood (1080p, Uber, RT, DLSS Jakość, Vulkan)

[fps] więcej = lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

Najniższy 1% FPS 4000 MHz CL18-22-22-42 275

201 3200 MHz CL16-18-18-36 268

195 2133 MHz CL15-15-15-35 248

179

Nieduży wzrost wydajności jest widoczny także w Wolfenstein: Youngblood - pamięci 4000 MHz pozwoliły poprawić płynność animacji o 27 fps względem modułów 2133 MHz i 7 fps względem modułów 3200 MHz.

Watch Dogs: Legion (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

Najniższy 1% FPS 4000 MHz CL18-22-22-42 106

84 3200 MHz CL16-18-18-36 102

83 2133 MHz CL15-15-15-35 96

71

Watch Dogs: Legion też wykorzystał potencjał szybszych pamięci - średnia płynność animacji wzrosła o 10 fps względem modułów 2133 MHz i o 4 fps względem modułów 3200 MHz.

Horizon Zero Dawn (1080p, Ultimate, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

Najniższy 1% FPS 4000 MHz CL18-22-22-42 120

74 3200 MHz CL16-18-18-36 119

73 2133 MHz CL15-15-15-35 119

68

Horizon Zero Dawn to jedna z tych gier, która nie jest bardzo czuła na parametry pamięci RAM - zysk z zastosowania szybszych pamięci jest w zasadzie na granicy błędu pomiarowego.

Jak oceniamy pamięci GOODRAM IRDM PRO DDR4 Hollow White 2x 8 GB 4000 MHz?

Marka GOODRAM przyzwyczaiła nas do tanich i dobrych produktów. Nie inaczej jest tym razem – moduły IRDM PRO DDR4 Hollow White oferują bardzo dobre parametry, a przy tym wyróżniają się atrakcyjną ceną. To absolutny must have wśród entuzjastów. Zwłaszcza, że mamy do czynienia z polskim produktem.

Seria IRDM PRO DDR4 Hollow White stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty producenta, gdzie do tej pory mogliśmy znaleźć tylko czarne moduły Pitch Black. Wybór białych pamięci oczywiście jest kwestią gustu, ale mogą one być ciekawym urozmaiceniem dla entuzjastów, którzy budują zestawy w nowoczesnej, czystej stylistyce. Co ważne zastosowane radiatory, nie są zbyt rozbudowane, więc powinny się zmieścić nawet pod bardziej rozbudowanymi coolerami CPU. Niektórym może jednak brakować podświetlenia LED.

W nasze ręce trafił dwukanałowy zestaw o pojemności 16 GB, który pracuje z taktowaniem 4000 MHz przy opóźnieniach CL18-22-22-42. Konfiguracja sprawdzi się np. z nowymi procesorami Ryzen 5000, gdzie pozwoli uzyskać lepszą wydajność w grach niż zwykłe moduły 3200 MHz. Mało tego! Przy odrobinie szczęścia można samodzielnie stuningować kostki i uzyskać jeszcze lepsze parametry (nam po szybkiej próbie udało się uzyskać 4000 MHz przy opóźnieniach CL17-21-21-40).

Głównym atutem polskich pamięci jest oczywiście… opłacalność. Za zestaw 2x 8 GB 4000 MHz CL18 przyjdzie nam zapłacić około 500 złotych (w promocji nawet jeszcze taniej), więc porównywalnie do kostek 2x 8 GB o taktowaniu 3600 MHz lub 3733 MHz. W takiej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak przyznać zasłużone odznaczenia Super Produkt i Super Opłacalność.

GOODRAM IRDM PRO DDR4 Hollow White 2x 8 GB 4000 MHz - ocena końcowa:

dobra wydaność

ciekawy design

niskoprofilowy radiator

atrakcyjna cena

niektórym może brakować podświetlenia LED

96% 4,8/5

