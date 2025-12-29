Wygląda jak iPhone 17 Pro Max. Ma dwa razy większą baterię i wentylator

Honor przekroczył magiczną barierę 10 000 mAh w smartfonie o zwyczajnych gabarytach. Do niedawna takie pojemności kojarzyły się jedynie z powerbankami.

Chińscy producenci chyba urządzili sobie jakieś zawody i starają się upchnąć jak najwięcej bajerów w obudowie porównywalnej z iPhone’em 17 Pro Max.

Xiaomi 17 Pro Max ma z tyłu dodatkowy wyświetlacz. Przy aparacie POCO F8 Ultra wylądował subwoofer. Tymczasem Honor Win wyciska z podobnej konstrukcji jeszcze coś innego.

Honor Win - 10 000 mAh i aktywne chłodzenie w obudowie à la iPhone 17 Pro Max

Honor Win wizualnie przypomina iPhone’a 17 Pro Max. Ma jednak ponad dwukrotnie większą baterię, mimo że jest od niego minimalnie krótszy, węższy, smuklejszy i lżejszy.

W porównaniu ze smartfonem Apple’a, Honor Win wypada tak:

wymiary 163,1 x 76,6 x 8,3 mm (163,4 x 78 x 8,8 mm w iPhonie 17 Pro Max);

waga 229 g (231 g w iPhonie 17 Pro Max);

bateria 10 000 mAh (4823 mAh w iPhonie 17 Pro Max).

Mało? Honor Win pozycjonowany jest jako smartfon dla graczy, dlatego przy jego potrójnym aparacie wylądował wentylator odpowiedzialny za odprowadzanie ciepła z wnętrza obudowy.

Do oferty producenta trafił także nieco uboższy wariant o oznaczeniu Honor Win RT, który także ma baterię 10 000 mAh i aktywne chłodzenie.

Uzyskanie takiej pojemności w smartfonie o zwyczajnych gabarytach było oczywiście możliwe dzięki wykorzystaniu technologii krzemowo-węglowej.

Honor Win Honor Win RT Ekran OLED 6,83 cala,

2800 x 1272 (450 ppi),

185 Hz,

jasność do 2000 nitów OLED 6,83 cala,

2800 x 1272 (450 ppi),

185 Hz,

jasność do 2000 nitów Głośniki stereo stereo Czip Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Pamięć RAM 12 lub 16 GB.

LPDDR5X 12 lub 16 GB.

LPDDR5X Pamięć na dane 256, 512 GB lub 1 TB,

UFS 4.1 256, 512 GB lub 1 TB,

UFS 4.1 Aparat główny 50 Mpix (1/1,56 cala),

f/1,95,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/1,56 cala),

f/1,95,

optyczna stabilizacja Aparat UW 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,4,

tryb makro 12 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,4,

tryb makro Aparat tele 50 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,4,

optyczna stabilizacja - Aparat przedni 50 Mpix,

f/2,0 50 Mpix,

f/2,0 Bateria 10 000 mAh,

ładowanie 100 W,

bezprzewodowe 80 W,

zwrotne 10 000 mAh,

ładowanie 100 W Łączność 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0,

NFC 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0,

NFC Zabezpieczenia Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Wymiary 163,1 x 76,6 x 8,3 mm 163,1 x 76,6 x 8,3 mm Waga 229 g 225 g Android Android 16,

MagixOS 10 Android 16,

MagixOS 10 Odporność IP69 IP69

Na razie smartfony Honor Win zostały zapowiedziane jedynie w Chinach. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek trafią do Europy, ale warto odnotować, że w naszej części świata dystrybucja tego typu urządzeń bywa nieopłacalna z uwagi na rygorystyczne przepisy dotyczące transportu urządzeń z dużymi bateriami. Dlatego europejskie warianty smartfonów nierzadko mają mniejsze akumulatory niż ich chińskie odpowiedniki.