Wygląda jak iPhone 17 Pro Max. Ma dwa razy większą baterię i wentylator

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Honor przekroczył magiczną barierę 10 000 mAh w smartfonie o zwyczajnych gabarytach. Do niedawna takie pojemności kojarzyły się jedynie z powerbankami.

Chińscy producenci chyba urządzili sobie jakieś zawody i starają się upchnąć jak najwięcej bajerów w obudowie porównywalnej z iPhone’em 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro Max ma z tyłu dodatkowy wyświetlacz. Przy aparacie POCO F8 Ultra wylądował subwoofer. Tymczasem Honor Win wyciska z podobnej konstrukcji jeszcze coś innego. 

Honor Win - 10 000 mAh i aktywne chłodzenie w obudowie à la iPhone 17 Pro Max

Honor Win wizualnie przypomina iPhone’a 17 Pro Max. Ma jednak ponad dwukrotnie większą baterię, mimo że jest od niego minimalnie krótszy, węższy, smuklejszy i lżejszy. 

W porównaniu ze smartfonem Apple’a, Honor Win wypada tak:

  • wymiary 163,1 x 76,6 x 8,3 mm (163,4 x 78 x 8,8 mm w iPhonie 17 Pro Max);
  • waga 229 g (231 g w iPhonie 17 Pro Max);
  • bateria 10 000 mAh (4823 mAh w iPhonie 17 Pro Max).

Mało? Honor Win pozycjonowany jest jako smartfon dla graczy, dlatego przy jego potrójnym aparacie wylądował wentylator odpowiedzialny za odprowadzanie ciepła z wnętrza obudowy. 

Do oferty producenta trafił także nieco uboższy wariant o oznaczeniu Honor Win RT, który także ma baterię 10 000 mAh i aktywne chłodzenie.

Uzyskanie takiej pojemności w smartfonie o zwyczajnych gabarytach było oczywiście możliwe dzięki wykorzystaniu technologii krzemowo-węglowej

 Honor WinHonor Win RT
EkranOLED 6,83 cala,
2800 x 1272 (450 ppi),
185 Hz,
jasność do 2000 nitów		OLED 6,83 cala,
2800 x 1272 (450 ppi),
185 Hz,
jasność do 2000 nitów
Głośnikistereostereo
CzipSnapdragon 8 Elite Gen 5Snapdragon 8 Elite
Pamięć RAM12 lub 16 GB.
LPDDR5X		12 lub 16 GB.
LPDDR5X
Pamięć na dane256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.1		256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.1
Aparat główny50 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,95,
optyczna stabilizacja		50 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,95,
optyczna stabilizacja
Aparat UW12 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,4,
tryb makro		12 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,4,
tryb makro
Aparat tele50 Mpix,
teleobiektyw 3x,
f/2,4,
optyczna stabilizacja		-
Aparat przedni50 Mpix,
f/2,0		50 Mpix,
f/2,0
Bateria10 000 mAh,
ładowanie 100 W,
bezprzewodowe 80 W,
zwrotne		10 000 mAh,
ładowanie 100 W
Łączność5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC		5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC
ZabezpieczeniaCzytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy		Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
Wymiary163,1 x 76,6 x 8,3 mm163,1 x 76,6 x 8,3 mm
Waga229 g225 g
AndroidAndroid 16,
MagixOS 10		Android 16,
MagixOS 10
OdpornośćIP69IP69

Na razie smartfony Honor Win zostały zapowiedziane jedynie w Chinach. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek trafią do Europy, ale warto odnotować, że w naszej części świata dystrybucja tego typu urządzeń bywa nieopłacalna z uwagi na rygorystyczne przepisy dotyczące transportu urządzeń z dużymi bateriami. Dlatego europejskie warianty smartfonów nierzadko mają mniejsze akumulatory niż ich chińskie odpowiedniki.

