Wygląda jak iPhone 17 Pro Max. Ma dwa razy większą baterię i wentylator
Honor przekroczył magiczną barierę 10 000 mAh w smartfonie o zwyczajnych gabarytach. Do niedawna takie pojemności kojarzyły się jedynie z powerbankami.
Chińscy producenci chyba urządzili sobie jakieś zawody i starają się upchnąć jak najwięcej bajerów w obudowie porównywalnej z iPhone’em 17 Pro Max.
Xiaomi 17 Pro Max ma z tyłu dodatkowy wyświetlacz. Przy aparacie POCO F8 Ultra wylądował subwoofer. Tymczasem Honor Win wyciska z podobnej konstrukcji jeszcze coś innego.
Honor Win - 10 000 mAh i aktywne chłodzenie w obudowie à la iPhone 17 Pro Max
Honor Win wizualnie przypomina iPhone’a 17 Pro Max. Ma jednak ponad dwukrotnie większą baterię, mimo że jest od niego minimalnie krótszy, węższy, smuklejszy i lżejszy.
W porównaniu ze smartfonem Apple’a, Honor Win wypada tak:
- wymiary 163,1 x 76,6 x 8,3 mm (163,4 x 78 x 8,8 mm w iPhonie 17 Pro Max);
- waga 229 g (231 g w iPhonie 17 Pro Max);
- bateria 10 000 mAh (4823 mAh w iPhonie 17 Pro Max).
Mało? Honor Win pozycjonowany jest jako smartfon dla graczy, dlatego przy jego potrójnym aparacie wylądował wentylator odpowiedzialny za odprowadzanie ciepła z wnętrza obudowy.
Do oferty producenta trafił także nieco uboższy wariant o oznaczeniu Honor Win RT, który także ma baterię 10 000 mAh i aktywne chłodzenie.
Uzyskanie takiej pojemności w smartfonie o zwyczajnych gabarytach było oczywiście możliwe dzięki wykorzystaniu technologii krzemowo-węglowej.
|Honor Win
|Honor Win RT
|Ekran
|OLED 6,83 cala,
2800 x 1272 (450 ppi),
185 Hz,
jasność do 2000 nitów
|OLED 6,83 cala,
2800 x 1272 (450 ppi),
185 Hz,
jasność do 2000 nitów
|Głośniki
|stereo
|stereo
|Czip
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite
|Pamięć RAM
|12 lub 16 GB.
LPDDR5X
|12 lub 16 GB.
LPDDR5X
|Pamięć na dane
|256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.1
|256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.1
|Aparat główny
|50 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,95,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,95,
optyczna stabilizacja
|Aparat UW
|12 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,4,
tryb makro
|12 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,4,
tryb makro
|Aparat tele
|50 Mpix,
teleobiektyw 3x,
f/2,4,
optyczna stabilizacja
|-
|Aparat przedni
|50 Mpix,
f/2,0
|50 Mpix,
f/2,0
|Bateria
|10 000 mAh,
ładowanie 100 W,
bezprzewodowe 80 W,
zwrotne
|10 000 mAh,
ładowanie 100 W
|Łączność
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC
|Zabezpieczenia
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
|Wymiary
|163,1 x 76,6 x 8,3 mm
|163,1 x 76,6 x 8,3 mm
|Waga
|229 g
|225 g
|Android
|Android 16,
MagixOS 10
|Android 16,
MagixOS 10
|Odporność
|IP69
|IP69
Na razie smartfony Honor Win zostały zapowiedziane jedynie w Chinach. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek trafią do Europy, ale warto odnotować, że w naszej części świata dystrybucja tego typu urządzeń bywa nieopłacalna z uwagi na rygorystyczne przepisy dotyczące transportu urządzeń z dużymi bateriami. Dlatego europejskie warianty smartfonów nierzadko mają mniejsze akumulatory niż ich chińskie odpowiedniki.
Komentarze0
Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!