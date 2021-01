Zwiększające się, a przez to trudne do określenia z góry zapotrzebowanie na zasoby sieciowe sprawia, że rozwiązania takie, jak tradycyjny hosting, stają się przeżytkami. Zastępują je skalowalne narzędzia oparte o technologię chmury obliczeniowej czyli CloudHosting w nazwa.pl

Zalety chmurowego hostingu internetowego są już wam dobrze znane za sprawą tekstu, w którym prezentowana była usługa CloudHosting. Wspomniana technologia stanowi przyszłość sektora IT i być może niedługo korzystanie z niej będzie jedyną dostępną opcją. Jeśli dopiero zaczynacie przygodę z utrzymywaniem stron WWW czy poczty na serwerze, to sprawa jest prosta, wszystko dzieje się po raz pierwszy. Jednak, gdy macie już wykupiony hosting, to może pojawić się obawa o trudność zmiany na bardziej nowoczesne rozwiązanie. Przeniesienie danych na nowy serwer nie jest tak proste, jak „kopiuj, wklej” w systemie Windows czy na telefonie, ale też nie jest rzeczą niemożliwą do samodzielnego wykonania.

Dlaczego warto przesiąść się na hosting chmurowy?

Hosting chmurowy, którego przykładem jest usługa CloudHosting w nazwa.pl w porównaniu z hostingiem tradycyjnym, zapewnia:

znacznie większe bezpieczeństwo,

gwarancję ciągłej dostępności,

możliwość natychmiastowego przydzielenia nowych zasobów.

Kluczowe dla zrozumienia powyższych korzyści jest uświadomienie sobie zasadniczej różnicy pomiędzy określeniem „zlokalizowany w chmurze” a „zlokalizowany w sieci”. Dla laika wszystko to, co znajduje się w Internecie wydaje się trafiać do chmury. Utwierdzają go w tym ikonki i piktogramy chmurki przy każdym pliku zsynchronizowanym z serwerem sieciowym.

Hosting chmurowy zbliża nas do realizacji celu stawianego idealnej usłudze sieciowej, jakim jest bezawaryjność

Może to być prawdą, ale nie jest regułą. Chmura internetowa może być utożsamiona z chmurą obliczeniową, ale nie musi. Dlatego, jeśli mówimy o hostingu w chmurze, to nie jest to po prostu wyłącznie utrzymywanie plików na serwerze, jak ma to miejsce w tradycyjnym hostingu, ale nowoczesne rozwiązanie, który wykorzystuje infrastrukturę chmurową dostępną poprzez Internet.

Zalety hostingu chmurowego z perspektywy użytkownika tradycyjnego hostingu

Bezpieczeństwo w przypadku hostingu to nie tylko dobre zabezpieczenie naszych danych przed atakiem hakerów, czy też dbałość o prawidłowe funkcjonowanie całej infrastruktury serwerowej. Tym powinien wyróżniać się każdy hosting, nawet tradycyjny.

Warto tu nadmienić, że nazwa.pl stawia tę poprzeczkę bardzo wysoko. DNS over TLS chroni prywatność przesyłanych zapytań i odpowiedzi kierowanych do serwerów DNS. Weryfikacją poprawności przesyłanych danych z tych serwerów zajmuje się DNSSEC. Podpisuje on przesyłane informacje za pomocą klucza prywatnego. Komputer użytkownika natomiast może za pomocą ogólnodostępnego klucza publicznego zweryfikować, czy w procesie transmisji danych nie doszło do jakichkolwiek przekłamań. Poprzez stosowanie tych technologii, nazwa.pl znacząco zwiększa bezpieczeństwo usług dla swoich klientów.

W przypadku usługi chmurowej bezpieczeństwo należy rozszerzyć na łatwość zarządzania sprzętem i oprogramowaniem przy jak najmniejszym zaangażowaniu użytkownika i pracowników serwerowni. To idea, która szczególnie teraz, w czasach pracy zdalnej, ma ogromne znaczenie. Bezpieczeństwo sprowadza się również do odporności na wszelkiego typu awarie. Choć brzmi to zaskakująco, przy CloudHostingu, w którym nasz serwer jest bardziej usługą z dostępem do mocy setek serwerów niż pojedynczym fizycznym urządzeniem, jest to łatwe do zrealizowania.

Z powyższego rozwiązania wynika także gwarancja ciągłej dostępności. W zasadzie pojęcie SLA (Service-Level Agreement, parametr stosowany w usługach biznesowych na określenie czasu dostępności usługi) w technologii hostingu w chmurze traci powoli na znaczeniu. W razie awarii przełączenie się pomiędzy serwerami to kwestia algorytmu, podejmującego decyzję w ułamkach sekund, a nie fizycznej ingerencji serwisanta ze sprzętem.

Skoro można swobodnie przełączać się pomiędzy serwerami, to jest możliwe również ich dowolne skalowanie. Tradycyjny hosting powiązany jest z konkretnym sprzętem. Nie możemy zatem liczyć na wsparcie innych maszyn w sytuacji nagłego wzrostu obciążenia strony WWW.

Hosting w chmurze, choć wykorzystuje konkretne zasoby, nie jest na stałe do nich przyporządkowany. Koszty utrzymania infrastruktury, która potencjalnie wykracza poza nasze potrzeby, a jednocześnie może być nam udostępniona w razie nagłego zapotrzebowania na zasoby, są znacznie niższe. Dlatego usługa CloudHostingu może być tańsza niż usługa oferowana w modelu tradycyjnym, przy jednocześnie znacznie większej wydajności.

Ta wydajność przekłada się na czas, który jest potrzebny do obsługi naszej strony internetowej. A ten w branży internetowej jest bezcenny. W ostatnich miesiącach widać to bardzo wyraźnie, ponieważ obciążenie coraz popularniejszych usług online rośnie w nieprzewidywalny sposób. W przypadku CloudHostingu, pojęcie „natychmiastowe przydzielanie zasobów” nie jest wyłącznie życzeniem.

Kiedy powinniśmy zdecydować się na zmianę na hosting w chmurze?

W zasadzie można powiedzieć, że natychmiast, gdy tylko zaistnieją następujące okoliczności:

coraz częstsze stają się sytuacje, w których firma musi wybierać pomiędzy zmianą serwera na bardziej pojemny, a usunięciem części danych w celu przywrócenia funkcjonalności swojej strony czy sklepu;

gdy liczymy na rozwój naszego biznesu.

W przypadku konsumenta zmiana na nowoczesny hosting jest równie prosta do uzasadnienia. Najlepszym argumentem jest fakt, że w CloudHostingu możemy liczyć na sprawniejsze działanie naszej usługi niż w przypadku tradycyjnego rozwiązania. Szybsze otwieranie się strony WWW, choćby prowadzonej hobbistycznie, pomoże w dotarciu do większej liczby potencjalnie zainteresowanych nią osób.

Dobrym momentem na zmianę typu hostingu jest zbliżające się zakończenie dotychczasowej umowy na tradycyjny serwer. Z podjęciem decyzji nie czekajmy jednak do ostatniej chwili. Przeniesienie wszystkich danych może zająć trochę czasu, a każdy przestój w przypadku firmy powoduje wymierne straty.

Samodzielna zmiana hostingu i co będziemy musieli zrobić

Zmiana serwera wiąże się przede wszystkim z przeniesieniem plików, które odpowiadają za wygląd i zawartość naszej strony. Są to pliki, do których dostęp mamy przez konto FTP powiązane z serwerem. Musimy również mieć dostęp do ustawień baz danych, jeśli takie są powiązane z naszą stroną. Ma to miejsce w przypadku takich systemów zarządzania treścią (CMS) jak WordPress, czy Joomla.

Jeśli dostawca hostingu umożliwia kompresję danych na serwerze, który opuszczamy, zaawansowani użytkownicy mogą z niej skorzystać. Przyśpieszy to znacząco pobieranie plików, których w przypadku rozbudowanej strony mogą być tysiące, natomiast skompresowany plik będzie tylko jeden. Pobrać należy także plik z wyeksportowaną bazą lub bazami danych.

Wszystkie te dane najpierw trafią na nasz komputer, z którego następnie wgramy je na nowy hosting. Na tym etapie ważna jest cierpliwość i dobra przepustowość łącza internetowego, ponieważ kopiowanie zawartości całego serwera może się okazać wymagające.

Dobrym zabiegiem podczas migracji danych z tradycyjnego hostingu na usługę CloudHosting w nazwa.pl będzie też przeniesienie domeny. Dzięki temu skorzystamy z zabezpieczeń, jakie nazwa.pl oferuje dla domen, a procedura konfiguracji połączenia domeny z nowym serwerem będzie wygodniejsza.

Ostatnią rzeczą, o której należy pamiętać, jest dostęp do paneli konfiguracyjnych CMS na starym i nowym serwerze. Niektóre aplikacje CMS za pomocą wbudowanych narzędzi lub dodatkowych wtyczek są w stanie zautomatyzować procedurę kopiowania danych pomiędzy serwerami.

Dlatego przed migracją danych z jednego hostingu na drugi warto tak opracować plan kopiowania danych, aby maksymalnie skrócić czas wykonywanej operacji.

Zmiana dowolnego hostingu na CloudHosting w nazwa.pl

Jeśli zdecydujecie się na zakup usługi CloudHosting w nazwa.pl, będzie to jedyna rzecz, którą musicie samodzielnie wykonać. Kopiowanie danych strony WWW oraz kont e-mail ze starego serwera na nowy może bowiem zostać zlecone jako bezpłatna usługa. Cały proces migracji danych jest realizowany z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa. Dodatkowo w nazwa.pl dla usług hostingowych można wykorzystać bezpłatny 30-dniowy okres próbny. Pozwala to na samodzielne przetestowanie jakości usług. Żeby to zrobić, wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję po dodaniu usługi do koszyka.

Tekst powstał przy współpracy z nazwa.pl

