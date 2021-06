Monitor dla gracza jest równie ważny, co porządny zestaw peryferiów, a kiepsko dobrany może całkowicie zepsuć zabawę, nawet na bardzo szybkim komputerze. Dzisiaj sprawdzimy, czy HP X24ih, mimo atrakcyjnej ceny, sprawdzi się w roli takiego monitora dla wymagających graczy!

ocena redakcji:









4,5/5

Test HP X24ih to nie jest nasze pierwsze podejście do monitorów tego producenta. Pod koniec zeszłego roku testowaliśmy już HP X24c, który właśnie w roli niedrogiego monitora dla gracza nas bardzo pozytywnie zaskoczył. Był to jednak monitor zakrzywiony, a te nie każdemu się podobają, stąd teraz pomysł na sprawdzenie nowego modelu z płaskim panelem IPS.

HP X24ih to monitor stonowany, ale ergonomiczny

Monitor dostarczany jest w dosyć skromnym opakowaniu, w którym znajdziemy dwuelementową podstawę oraz przewody: HDMI i zasilający. Całość jest solidnie zabezpieczona na czas transportu, zatem monitor śmiało można zamawiać online.



Jeżeli posiadamy kartę graficzną Nvidia, to prawdopodobnie przyda się dokupić kabel DisplayPort...

Nogę składa się bez używania dodatkowych narzędzi i cały proces jest bardzo szybki, podobnie jak wpięcie w gotową nogę panelu. Podstawa jest płaska, a jej wymiary to 23x22 cm. Takie rozwiązanie czyni ją nieco bardziej praktyczną od szeroko rozłożonych ramion, jakie czasem spotyka się w konstrukcjach typowo dla graczy.



Otwór w nodze można oczywiście wykorzystać do prowadzenia kabli.

Co ciekawe, HP mimo celowania w niski budżet, postanowiło i tak dołożyć regulację wysokości panelu. Położenie można wybrać w zakresie od 5 do 16 cm nad powierzchnią blatu, zatem bez problemu dostosujemy jego ułożenie do naszego wzrostu lub ewentualnego podwyższenia na biurku.



Podnoszenie monitora przydaje się, aby zasłonić słońce za oknem ;)

Monitor można oczywiście pochylić w przód (6°) oraz w tył (23°), a gdyby miał służyć za dodatkowy ekran, to możemy go również obrócić do pionu (pivot). To bardzo dużo możliwości regulacji jak na tak tani model. W praktyce brakuje tylko obrotu matrycy na boki, ale jako że mamy tu do czynienia z panelem IPS, który oferuje niemal idealne kąty widzenia (178°), to jest to opcja raczej zbędna.



Nawet w najwyższej pozycji monitor pozostaje stabilny.

Solidna jakość wykonania i nowoczesny wygląd

Spoglądając na wyłączony monitor od przodu, można odnieść wrażenie, że z trzech stron ramka jest praktycznie milimetrowej grubości. W rzeczywistości oczywiście jest ona schowana pod powłoką ekranu, co dodaje nowoczesnego wyglądu. Podczas używania monitora odległość aktywnej części matrycy od krawędzi obudowy to 6 mm. Dolna krawędź ma już typowe 2 cm wysokości.



Dolna krawędź jest całkiem ciekawie wykończona - monitor przez to wygląda nieco zgrabniej.

Z tyłu monitor również niczym nie zdradza swojego gamingowego charakteru, co nie oznacza, że jest nudny. Po przekątnej poprowadzono trzy ozdobne pasy z błyszczącego plastiku, który ładnie kontrastuje z resztą obudowy, imitującej szczotkowany metal. Spasowanie wszystkich elementów stoi na wysokim poziomie i z pewnością nie mamy poczucia obcowania z budżetowym monitorem.



Szczerze, to z tyłu jest ciekawszy niż z przodu :)

Złączami HP X24ih nie rozpieszcza…

Gdy odwrócimy monitor do pozycji pivota, będziemy mieć ułatwiony dostęp do sekcji z portami, gdzie znajdziemy następujące złącza:

HDMI 2.0

DisplayPort 1.2

miniJack 3,5mm (stereo)

złącze zasilania 230 V

Z jednej strony to 2x więcej wejść obrazu niż potrzebuje typowy gracz, ale z drugiej strony trochę szkoda, że HP nie pokusiło się chociaż o HUB USB 2.0 do podpięcia klawiatury i myszki. Porty są wyprowadzone bezpośrednio z metalowej obudowy elektroniki, co jest dosyć typowym rozwiązaniem w tym segmencie cenowym.

Sterowanie OSD w HP X24hi do najwygodniejszych nie należy, ale menu jest funkcjonalne

Pod dolną krawędzią monitora umieszczono zestaw 5 przycisków do sterowania menu ekranowym. Rozwiązanie takie zawsze karcimy i tym razem tak samo należy skarcić HP – w naszej opinii po 2020 roku nie wypada już implementować takiego sterowania, jednak to nadal potrafi się w tych tańszych konstrukcjach pojawić.



Przycisk zasilania jest tylko nieco odsunięty od reszty - o pomyłkę łatwo...

Nie jest to co prawda istotny problem, gdyż pełne menu większość użytkowników zobaczy raz, może dwa razy w ciągu cyklu użytkowania danego modelu, ale i tak potrafi to napsuć krwi (zwłaszcza przy kalibrowaniu kolorów). Szczęśliwie samo menu jest już wyjątkowo przejrzyste i łatwo się w nim odnaleźć.



Wszystkie przydatne dla gracza funkcje umieszczono w jednej sekcji.

Do dyspozycji mamy całkiem sporo predefiniowanych profili, a w razie potrzeby możemy też ręcznie skalibrować obraz. Na ten moment menu nie było dostępne w naszym języku, ale zakładamy, że z czasem się to poprawi.



Pomocne jest to, że menu zawsze wyświetla informacje o odbieranym sygnale – w tym również odświeżaniu, z jakiego korzystamy.

Specyfikacja monitora dla graczy HP X24ih

Przekątna: 23,8" Proporcje: 16:9 Rozdzielczość: 1920 x 1080 px Czas reakcji: 1 ms (GTG) Maksymalne odświeżanie: 144 Hz Obsługiwane kolory: 8 bit (16,7 mln) Jasność: 200 cd/m2 Podświetlenie: krawędziowe W-LED Kontrast: 1000:1 (typowy) Typ matrycy: IPS (matowa) Regulacja ułożenia: pochylenie 6° w dół i 23° w górę;

wysokość 110 mm Głośniki: brak Porty: 1x HDMI 2.0;

1x DisplayPort 1.2;

1x wyjście na słuchawki (miniJack 3,5 mm) Synchronizacja: FreeSync Premium HDR: nie Inne funkcje: celownik;

licznik odświeżania;

dynamiczny kontrast (ACR);

Low Blue Light;

LFC;

FlickerFree (poza trybem MBR);

głębia czerni Zakrzywienie matrycy: brak Kąty widzenia: 178/178 Podświetlenie RGB: brak Waga: 6,05 kg z podstawką Wymiary

(szerokość x wysokość x głębokość): 541 x 326 x 52,5 mm z podstawką;

541 x 490 x 218 mm bez podstawki Standard VESA: tak, 100x100 W zestawie dodatkowo: 1x przewód HDMI Kolor: czarny Pobór energii: rocznie 21 kWh (Klasa 2021 F) Gwarancja: 2 lata Cena w dniu testu: 799 zł

IPS, a taki szybki? Jaki sekret skrywa HP X24ih?

Matryca zastosowana przez HP nie jest na ten moment niczym rewolucyjnym, ale nie oznacza to, że wypada słabo. Wprost przeciwnie – jak na swój segment oferuje zaskakująco dobre parametry obrazu. Przekątna 23,8” dobrze pasuje do rozdzielczości FHD, a ta z kolei dobrze się dogaduje z 144 Hz odświeżania – takie ustawienia nie są mocno obciążające dla naszego PC-ta i nawet mało wydajny PC lub laptop w typowych grach sieciowych wykorzysta w pełni potencjał HP X24ih.

Wysokie odświeżanie i rozdzielczość są atrakcyjne, jeżeli mamy odpowiednio mocny sprzęt, aby je poprzeć stosownym FPS – dla mniej mocarnych konfiguracji 24” FHD 144 Hz jest dużo rozsądniejszym rozwiązaniem

Panel jest 8-bitowy (6 bit + FRC), ale według producenta nie przeszkadza mu to w oferowaniu pełnego pokrycia gamutu sRGB (co oczywiście za moment zweryfikujemy). Mniej zorientowanych klientów może zniechęcić brak magicznego znaczka „HDR” na pudełku, gdyż HP X24ih faktycznie nie wspiera obrazu w szerokim zakresie tonalnym. W praktyce jednak nie zauważymy w tej kwestii żadnej różnicy względem podobnie wycenionych monitorów, które takie oznaczenie posiadają, ale nie mają odpowiedniego podświetlenia (z lokalnym wygaszaniem i przynajmniej 600 nit jasności), aby faktycznie HDR ukazać.

Testy szybkości działania matrycy HP X24ih

Zaczniemy od sprawdzenia czasu reakcji pikseli – ten producent podaje bardzo dobry (1 ms), jak na relatywnie niedrogi panel IPS. Do dyspozycji mamy 4 poziomy funkcji overdrive i zakładamy, że pierwszy z tych poziomów oznacza jej wyłączenie.

Pomiar czasu reakcji GTG (wznoszenie/opadanie)

1920x1080, 144 Hz, VRR off, mniej = lepiej

Overdrive 1 0,0%

7,1 ms Overdrive 2 1,1%

5,9 ms Overdrive 3 15,4%

4,8 ms Overdrive 4 47,4%

4,2 ms Legenda: średni błąd (over/undershot) GTG

średni czas reakcji piksela GTG

Domyślnie aktywny jest poziom drugi i jak widać poniżej, faktycznie jest on tym najlepszym. Obiecane przez producenta 1 ms okazały się osiągalne dopiero przy najwyższym ustawieniu overdive (najniższy odczyt to 0,8 ms dla przejścia 0-60~80%), jednak okupione zostało to bardzo dużym powidokiem, który przekreśla sens jego stosowania. Poziom trzeci jest jeszcze na granicy przydatności, więc jeżeli nie jesteście mocno wrażliwi na ghosting, to warto dać mu szansę, aby urwać tę dodatkową ms z czasu reakcji.

To naprawdę miłe widzieć tak godne polecenia dla graczy monitory w tak przystępnej cenie – HP X24ih jako jeden z nielicznych dorasta do tego, co obiecuje w specyfikacji w kwestii szybkości działania matrycy!”

Pełen czas reakcji (od aktywacji do stabilizacji) najlepiej wypada w drugim trybie i wynosi bardzo stabilne dla całego przekroju transformacji 6 ms. W praktyce prawie 85% testowanych przejść mieściła się w oknie 6,94 ms, jakie daje odświeżanie 144 Hz. To rewelacyjny wynik, nawet abstrahując już od segmentu, w jakim faktycznie znajduje się testowany monitor!

Nie tylko czas reakcji w HP X24ih jest wyśmienity – input lag również zachwyca!

Druga istotna dla gracza kwestia to opóźnienia w generowaniu obrazu i w tej kwestii HP nie ma się absolutnie czego wstydzić, a wręcz z wynikiem 4,2 ms wpisuje się w samo podium testowanych przez nas monitorów. Po aktywacji adaptacyjnego odświeżania opóźnienie nieznacznie wzrasta, ale nadal nie przekracza 4,5 ms. Mowa oczywiście o testach w natywnej rozdzielczości i odświeżaniu 144 Hz.

Synchronizacja adaptacyjna – również zgodna z kartami Nvidii

Sam monitor co prawda nie posiada certyfikatu zgodności z Nvidia G-Sync, jednak nasza procedura testowa nie wyłapała żadnych nieprawidłowości w jego działaniu w połączeniu z kartą RTX 3070 (obecną w testowanym wcześniej OMEN 30L). Oczywiście takie połączenie działa tylko przez złącze DisplayPort, więc konieczne będzie dokupienie stosownego kabla. Dla posiadaczy kart AMD, dzięki obsłudze FreeSync, sytuacja wygląda lepiej, zwłaszcza że w tym przypadku nie ogranicza nas 48 Hz w dolnym zakresie odświeżania – jeżeli wydajność spadnie poniżej klatki, nadal będą synchronizowane dzięki funkcji LFC, czyli przez zwielokrotnienie klatek generowanych przez kartę.

Jak wypada jakość obrazu w HP X24ih?

Testy szybkości wypadły bardzo pozytywnie, ale czy monitor HP obroni się również pod względem reprodukcji kolorów? Testy rozpoczęliśmy od weryfikacji fabrycznych profili obrazu. Mają fabrycznie przypisany poziom jasności, ale oczywiście zawsze można go zmienić ręcznie.

Pomiar predefiniowanych profili HP X24ih

Pomiar\Profil

ustawienie jasności: Default

100% Gaming

100% Cinema

45% Native

100% HP Enhance +

90% Jasność maksymalna: 429 cd/m2 411 cd/m2 107 cd/m2 427 cd/m2 254 cd/m2 Luminacja czerni: 0,479 cd/m2 0,484 cd/m2 0,130 cd/m2 0,480 cd/m2 0,295 cd/m2 Kontrast: 895:1 850:1 822:1 891:1 860:1 Gamma: 2.12 2.05 2.05 2.11 2.08 Punkt bieli: 6665 K 6929 K 6946 K 6711 K 6820 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 1.09 / 5.61 1.38 / 5.66 1.47 / 5.83 1.08 / 5.67 1.29 / 5.73 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 1.72 / 3.91 1.76 / 3.89 1.88 / 3.86 1.70 / 3.95 1.77 / 3.68

Pomiar pozostałych ustawień HP X24ih

Pomiar\Profil

ustawiewnie jasności: Zimny

70% Naturalny

90% Ciepły

45% Low Blue

75% Jasność maksymalna: 211 cd/m2 247 cd/m2 109 cd/m2 209 cd/m2 Luminacja czerni: 0,312 cd/m2 0,297 cd/m2 0,148 cd/m2 0,294 cd/m2 Kontrast: 674:1 832:1 736:1 713:1 Gamma: 2.10 2.04 2.06 2.08 Punkt bieli: 9577 K 6985 K 5302 K 5128 K

Profili na pierwszy rzut oka jest sporo, ale część z nich to ustawienia temperatury barw, które zwykle nie są traktowane jako osobny profil. To jednak nie aż tak wielki problem jak to, że pozostałe profile są niemalże identyczne w odbiorze. Co jednak nie umniejsza ich rewelacyjnej fabrycznej kalibracji! Tak, na każdym z nich monitor łapie się w ramach nominalnych norm ISO, zatem praktycznie nie wymaga dodatkowej kalibracji.

To niespotykane, aby monitor dla graczy od razu po wyjęciu z pudełka oferował tak dobre odwzorowanie barw, jak robi to HP X24ih!

Trudno też przejść obojętnie obok 2x (dwa razy!) wyższej jasności niż deklaruje producent. Co ciekawe, jeden profil bardzo się tu wyróżnia (choć nie widać tego w tabelce) - to tryb HP Enhance +. Sprawia on, że obraz jest znacznie ostrzejszy i jakby bardziej wyrazisty. Trudno to opisać, więc porównajcie sami:



Po lewej standardowy obraz, po prawej profil HP Enchance + (medium)

Odnośnie pozostałych testów to łyżeczką dziegciu w beczce miodu, jaki leje się na nasze oczy, jest z pewnością typowa przywara monitorów IPS – niski kontrast, powodowany bardzo jasną czernią. HP w tej kwestii wypada poniżej przeciętnej nawet dla tego segmentu monitorów IPS. Poniżej 900:1 to po prostu kiepski kontrast i o ile do grania nastawionego na rywalizację może być przydatne takie rozjaśnienie czarnych scen, tak zdecydowanie przeszkadza to przy oglądaniu filmów lub graniu w bardziej przygodowe gry.



Pokrycie szerokich gamutów nie jest nadzwyczajne, ale w tej klasie raczej trudno o lepszy wynik.



Od lewej wizualizacja pokrycia gamutów: sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB

Pokrycie przestrzeni barw wypada tak, jak obiecuje producent – mamy blisko 100% powierzchni RGB, a przy okazji całkiem dobre pokrycie kinowego DCI-P3. Dodatkowa kalibracja pozwala w każdym aspekcie zmieścić się w rekomendowanych normach ISO dla sRGB, ale również dla DCI-P3 zejść ze średnim błędem odwzorowania poniżej 1,5.



Po lewej weryfikacja odwzorowania sRGB, a po prawej DCI-P3 - oba pomiary po kalibracji.

Jak sprawdza się podświetlenie HP X24ih?

Matryca, jak widać było już w tabelce, bez problemu wywiązuje się z obiecanych 350 nit i to ze sporą nawiązką, gdyż testy wykazały ponad 400 nit na środku matrycy. Zejście z jasnością w menu do 0% zmniejsza luminancję bieli do 47 nit przy kontraście 800:1, co jest zadowalającym wynikiem. Nieco gorzej natomiast wypada równomierność samego podświetlenia:



Pomiar delta E podświetlenia (kliknij, aby powiększyć).

Wyraźnie górna część matrycy jest słabiej podświetlona, choć bokom również nieco brakuje jasności względem środka. Na pochwałę zasługuje równomierność kontrastu. Pomiar delta C wypadł łaskawiej, ale nie na tyle, aby kwestia górnej krawędzi przeszła całkiem niezauważona.



Pomiar delta C podświetlenia (kliknij, aby powiększyć).

Pod względem wyciekania podświetlenia nasz egzemplarz prezentuje się bardzo dobrze – jedynie przy tej nieszczęsnej górnej krawędzi odnotowaliśmy minimalne wycieki. Niestety efekt srebrzenia IPS (IPS Glow) jest tu mocno dokuczliwy.



Zdjęcie przy 100% jasności, czarna plansza.

Ile prądu zużywa HP X24ih?

Pomiar watomierzem odbył się bez większych niespodzianek, choć monitor HP wpasowuje się raczej w dolny przedział swojego segmentu w tej kwestii. Jednakże przy tak małych wartościach nie jest to specjalnie istotne.

Spoczynek: <0,2 W Jasność 0%: 11,7 W Jasność 120 nit: 15,4 W Jasność 70%: 25,9 W Jasność 100%: 32,4 W

Czy HP X24ih to dobry monitor?

Co do pytania powyżej, nie ma wątpliwości – HP X24ih to nie tylko dobry, ale wręcz w wielu kwestiach monitor wyśmienity – dla graczy oferuje nie tylko bardzo szybką reakcję matrycy i niski input lag, ale również cały zakres sRGB, z którego większość gier korzysta. Można zatem powiedzieć, że nic nas w rozgrywce nie ominie.



Najszybszy ekran do grania we flipery?

Z pewnością wyróżnia się też fabryczną kalibracją kolorów oraz znacznie wyższą niż obiecywana jasnością (wyższą niż wiele monitorów z „obsługą” HDR…). Na pochwałę zasługuje również ergonomia podstawy (regulacja wysokości i pivot).

HP X24ih to wyśmienita propozycja w budżetowym segmencie monitorów dla graczy – nie jest pozbawiona kompromisów, ale te są bardzo dobrze przemyślne

Z drugiej strony trochę szkoda, że zabrakło koncentratora USB oraz że tak przeciętnie (nawet jak na IPS) wypadł kontrast. Dla najbardziej zaciętych graczy może brakować trybu stroboskopowego podświetlania, a jeśli często majstrujemy przy ustawieniach ekranu, to irytować nas będzie sterowanie menu przyciskami.



Niepozorny, a wariat!

Sumarycznie jednak wady te są dosyć mało znaczące przy natłoku pozytywów, jakie w naszych oczach zebrał HP X24ih. Jeżeli spojrzymy na to dodatkowo przez pryzmat ceny, która wynosi 799 zł, to okazuje się, że może on walczyć bez problemu o pierwszą lokatę na podium tanich monitorów dla graczy! Z naszej strony solidne wyróżnienie za super opłacalność.

Opinia o HP X24ih Plusy odświeżanie 144 Hz i realna 1 ms czasu reakcji GTG,

bardzo niski input lag,

panel IPS z 99% pokrycia sRGB,

ponad 400 nit jasności,

bardzo dobra fabryczna kalibracja,

obszerna możliwość regulacji. Minusy bardzo przeciętny kontrast,

brak USB,

pewne problemy z równomiernością podświetlenia,

przyciski do sterowania OSD.

Ocena końcowa 90% 4.5/5