OMEN 30L to świetny przykład tego, że za PC nawet w dzisiejszych czasach nie trzeba przepłacać. Do testów wzięliśmy bardzo ciekawą jednostkę, której cena nadal trzyma się poniżej 10 tysięcy złotych, ale czy uda się jej przełamać stereotyp o „słabych gotowcach”? Sprawdźmy to!

4/5

O marce OMEN nieco już Wam pisaliśmy przy okazji omawiania historii jej powstania, ale niewątpliwe nadal jest ona kojarzona głównie z wyśmienitymi laptopami gamingowymi, jak OMEN 15. Tymczasem zestawy PC, sygnowane logo OMEN, również mają bardzo wiele do zaoferowania, co postanowiliśmy udowodnić, biorąc do testów właśnie OMEN 30L w konfiguracji z procesorem Ryzen 7 3700X, kartą GeForce RTX 3070, dyskiem NVMe 512 GB oraz 16 GB RAM.



Zdecydowanie nie wygląda jak typowy gotowiec z marketu!

OMEN 30L to minimalizm oraz stylowy design

Komputer trafił do nas prosto ze sklepu i w zestawie otrzymaliśmy w zasadzie tylko kabel zasilający oraz zestaw instrukcji – anteny Wi-Fi okazują się być zintegrowane z obudową. Pierwsze, co nas bardzo w sumie pozytywnie zaskoczyło, to nieduży rozmiar jednostki – tak mocne konfiguracje kojarzą się nam z bardzo dużymi obudowami, tymczasem OMENowi 30L bliżej do nowej konsoli PS5 niż do tak samo wydajnych komputerów w typowych obudowach Big Tower. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia wydajności w odprowadzaniu ciepła takiej obudowy, ale o tym nieco dalej.



Logo OMEN jest jedną z trzech stref podświetlenia, które możemy niezależnie lub synchronicznie kontrolować – do wyboru mamy całe spektrum kolorów i profili.

Obudowa w większości jest z metalu o wysokiej sztywności (wręcz zaskakująco wysokiej – wiele obudów popularnych w Polsce producentów mogłoby z OMEN 30L brać przykład…). Boczny panel jest wykonany z hartowanego szkła, zatem tu również nie oszczędzano (np. decydując się na pleksi). Jedyny plastik to dosyć masywny front obudowy, którym (przez małe, ozdobne trójkątne otwory) do środka dostaje się chłodne powietrze.



Z całą pewnością HP zadbało o to, aby chłodne powietrze miało którędy się dostać do środka, a jednocześnie całość wyglądała atrakcyjnie.

Mamy optymalną ilość złączy, jak na PC dla gracza

Góra obudowy również jest perforowana, gdyż mocniejsze konfiguracje ze znacznie cieplejszymi procesorami Intela posiadają tam właśnie zamontowaną chłodnicę zestawu AiO. W naszym przypadku otwory te służą jedynie pasywnej wentylacji. Bliżej frontu umieszono w małej wnęce panel ze złączami oraz przyciskiem zasilania.



Porty dostępne od przodu to klasyka gatunku – 2x USB 3.2 Gen. 1 + 2x miniJack 3,5”. Do pełni szczęścia zabrakło jedynie USB-C.

Z tyłu obudowy znajdziemy resztę złączy w maskownicy ATX standardowego rozmiaru. Do dyspozycji mamy:

4x USB 3.2 Gen. 1 (5 Gbps)

1x USB 3.2 Gen. 2 (10 Gbps)

1x USB-C Gen. 2 (10 Gbps)

1x RJ45 (1 GbE)

3x miniJack Audio

3x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1

1x złącze zasilania

Złącza obrazu oczywiście wyprowadzone są bezpośrednio z karty graficznej – zastosowany tu Ryzen nie posiada zintegrowanego układu graficznego. Na samej górze obudowy umieszczono jeszcze mocowanie blokady typu Kensington Lock.

Od spodu znajdziemy jedynie kolejne otwory wentylacyjne. I to jest moment, w którym należy już zwrócić uwagę na niezręczną kwestię braku jakichkolwiek filtrów przeciwkurzowych. Nasz egzemplarz blisko miesiąc pracował w dalekim od sterylnego środowisku i pod koniec był naprawdę mocno zakurzony wewnątrz obudowy…



Dwie długie nogi gwarantują dostęp do wentylacji, nawet jeśli PC postawimy na dywanie. Co ciekawe, zasilacz zimne powietrze czerpie bezpośrednio z wnętrza obudowy.

W środku trochę sterylnie, ale funkcjonalnie

Po zdjęciu bocznego panelu mamy od razu dostęp do wszystkich podzespołów, jak w typowym PC ATX. W naszej konfiguracji obecny jest tylko jeden dysk (SSD M.2 NVMe 512 GB – konkretnie WD Blue SN530), jednak OMEN i tak przygotował już kable zasilające do potencjalnie w przyszłości dołożonych dysków 2,5/3,5”. Zatem jeżeli takie faktycznie dokupimy, to wystarczy jedynie dołożyć przewód SATA (płyta główna również posiada dokładnie tyle tych złączy, ile dysków pozwala zamontować obudowa).



Dyski montujemy oczywiście w sankach szybkiego montażu.

W naszym modelu zastosowano dwa moduły RAM od HyperX – są oczywiście wyposażone w podświetlenie RGB, które można zsynchronizować z obudową. Nieco dziwi brak dodatkowych dwóch slotów na potrzebę rozbudowy – jeżeli taką planowalibyśmy w przyszłości, to pozostaje tylko wymiana fabrycznej pamięci na 2x 16 GB (to max, jakie jest w stanie obsłużyć płyta główna). Znacznie więcej kontrowersji podczas oględzin wzbudziło chłodzenie procesora…



OMEN zdecydowanie lubi dobrze wygrzane procesory… Pod tym plasterkiem aluminium kryje się przecież 8-rdzeniowy AMD Ryzen!

Gdyby pozostano przy fabrycznym chłodzeniu, jakie AMD dołącza do detalicznie sprzedawanych Ryzen 7 3700X, to pewnie byśmy jakoś to przełknęli, ale w tym przypadku mamy do czynienia z radiatorem wielkości odpowiadającej bardziej 2-4-rdzeniowym jednostkom. Już przed odpalaniem testów można bezbłędnie obstawić, że procesor będzie miał bardzo ciepło…



Sekcja zasilania procesora oraz pamięci nie wygląda imponująco, ani nawet przeciętnie. Choć trzeba przyznać, że dobrze pasuje pod tym względem do chłodzenia procesora.

Karta graficzna to jeden z najbardziej opłacalnych modeli ze stajni Nvidii – GeForce RTX 3070, wyposażony w 8 GB vRAM. Karta ta nie jest referencyjnym układem Nvidii, ale posiada podobnie w założeniach działające chłodzenie. Od spodu mamy dwa wentylatory, z czego jeden wyrzuca ciepłe powietrze przez maskownicę nad złączami video karty, a drugi przedmuchuje powietrze nad kartę w stronę CPU (które z pewnością się ucieszy z dodatkowego ciepła).



Karta korzysta z niestandardowego złącza zasilania, ale w praktyce nawet OMEN użył adapterów do podpięcia zwykłych 2x 8PIN.

Na samym dole obudowy znajdziemy zasilacz od CoolerMastera i tu po raz kolejny OMEN nas zaskoczył – moc tego zasilacza to 500 W i dla linii 12 V przewidziano dokładnie 40 A. W naszej skromnej opinii to nieco mało dla zastosowanej tu konfiguracji, gdybyśmy chcieli uzyskać pełnię jej potencjału, a jednocześnie nie katować zasilacza pracą blisko jego limitu. Z drugiej strony, przez cały czas trwania testów, w tym kilkudniowego testu stałego obciążenia, komputer nie dał nawet jednego sygnału, jakoby brakowało mu prądu albo zasilacz się miał przegrzewać.



Zastosowany tu format zasilacza to klasyczne ATX, zatem w razie problemów możemy go łatwo wymienić na dowolny inny, mocniejszy model.

Zanim przejdziemy do testów, jeszcze szybkie zilustrowanie jak wygląda cyrkulacja powierza w OMEN 30L. Jest ona ogólnie dobrze przemyślana, choć w naszej opinii brakuje tu drugiego wentylatora z przodu, aby zachować dobry balans między wtłaczanym a wyciąganym powietrzem.



Na niebiesko oznaczono mechanicznie wtłaczane zimne powietrze, na czerwono i żółto oznaczono kierunek wydobywania się ciepłego powietrza, a na biało - pasywne otwory wentylacyjne.

Specyfikacja testowanego OMEN 30L

Procesor: AMD Ryzen 7 3700X (8 rdzenie, 16 wątków);

bazowo 3.6 GHz, boost 4.4 GHz Chłodzenie: jest Pamięć: 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz CL22

HyperX Fury RGB Karta graficzna: OMEN RTX 3070 8 GB Płyta główna: OEM HP B450 Dysk: WD Blue SN 530 512 GB Zasilacz: CoolerMaster 500 W 80+ Bronze Obudowa: OMEN 30L;

2x 120mm System operacyjny: Brak Gwarancja: 2 lata Złącza: 6x USB 3.2 Gen. 1 (4 z tyłu, 2 z przodu);

1x USB 3.2 Gen. 2;

1x USB-C 3.2 Gen. 2;

1x RJ45 (1 GbE);

5x miniJack 3,5 mm audio (3 z tyłu, 2 z przodu);

3x DisplayPort 1.4;

1x HDMI 2.1 Cena: 9499 zł

Oprogramowanie OMEN Gaming HUB – wszystko w jednym miejscu

Nasz model fabrycznie nie posiadał systemu operacyjnego, zatem nie możemy ocenić, czy OMEN dorzuca dużo bloatware. Do testów zainstalowaliśmy system Windows 10 build 20H2 oraz najnowsze sterowniki Nvidii, jakie były dostępne na dzień 14 kwietnia. Zaktualizowany został również BIOS, a finalnie zainstalowaliśmy też OMEN Gaming HUB, czyli aplikację do zarządzania całym PC (a także do jego automatycznych aktualizacji).

W aplikacji możemy sterować również podświetleniem RGB obudowy oraz podzespołów. Dostępnych jest kilka trybów oraz profili, a dla bardziej zaangażowanych użytkowników oddano możliwość tworzenia własnych kreacji.

Jeżeli korzystamy z akcesoriów gamingowych OMEN lub HyperX, to również tutaj można je wszystkie zsynchronizować (lub zarządzać nimi oddzielnie) – to faktycznie bardzo wygodne rozwiązanie.

Pewną ciekawostką może być też platforma do komunikacji OMEN Oasis - pozwala na wielowymiarową komunikację ze znajomymi, którzy również posiadają do niej dostęp.

Testy wydajności w grach OMEN 30L GT-13 z RTX 3070 i Ryzen 3700X

Pomiary w grach rozpoczniemy od uplasowania testowanego OMEN 30L pomiędzy innymi podobnymi zestawami, jakie mieliśmy okazję u nas gościć. Do tego użyjemy narzędzia pomiarowego, jakim jest aplikacja 3DMark Time Spy. Wszystkie wyniki za wyjątkiem OMEN 30L zostały uzyskane na naszej plarformie testowej z procesorem Core i9-9900K (8 rdzeni i 16 wątków).

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny

ASUS TUF GeForce RTX 3090 16163 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 14903 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 14865 GeForce RTX 2080 FE Ti 13563 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 13119 OMEN 30L (RTX 3070 + Ryzen 3700X) 12411 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 11637 GeForce RTX 2080 Super FE 11509 GeForce RTX 2080 FE 11082 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 9610 GeForce GTX 1080 Ti 9540 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 9425

Wyniki nieco rozczarowują – OMEN 30L uplasował się znacznie poniżej naszej platformy testowej podczas premierowych testów RTX 3070. Wyniki te znajdują potwierdzenie w pozostałych testach pakietu 3DMark

3D Mark - Fire Strike (DX11)

[punkty] wynik ogólny

ASUS TUF GeForce RTX 3090 31366 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 30433 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 30029 GeForce RTX 2080 Ti FE 27632 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 26490 OMEN 30L (RTX 3070 + Ryzen 3700X) 25456 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 24222 GeForce RTX 2080 Super FE 24205 GeForce RTX 2080 FE 24037 GeForce GTX 1080 Ti 23754 Radeon VII 23233 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 22435

3D Mark – Port Royale (ray-tracing)

[punkty] wynik układu graficznego

GeForce RTX 2080 Ti FE 8861 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 8175 OMEN 30L (RTX 3070 + Ryzen 3700X) 7989

Testów w grach oczywiście nie jesteśmy w stanie odnieść do tych starszych testów samej karty, ale i tak przygotowaliśmy całkiem sporą dawkę informacji odnośnie tego, na jaką wydajność można w przypadku tego OMENa 30L liczyć. Testy wykonaliśmy w 3 popularnych rozdzielczościach, zawsze w najwyższym z predefiniowanych presetów (chyba, że inaczej zaznaczono na wykresie). Jeżeli dostępna była funkcja DLSS, to była ona aktywna w trybie „Jakość” dla rozdzielczości FHD, „Balans” dla QHD oraz „Wydajność” dla 4K.

Wyniki z testów w grze Assassin's Creed: Valhalla

ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

1080p 73

53 1440p 62

47 2160p 42

33 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS (Low 1%)

Wyniki z testów w grze Borderlands 3

ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

1080p 146

105 1440p 99

72 2160p 47

27 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS (Low 1%)

Wyniki z testów w grze Counter Strike: Global Offensive

ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

1080p 459

177 1440p 387

152 2160p 269

147 1080p

ustawienia najniższe 523

237 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS (Low 1%)

Wyniki z testów w grze Control

ustawienia najwyższe + RT, więcej=lepiej

1080p

DLSS Jakość 70

54 1440p

DLSS Balans 71

55 2160p

DLSS Wydajność 48

31 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS (Low 1%)

Wyniki z testów w grze Cyberpunk 2077

ustawienia najwyższe + RT, więcej=lepiej

1080p

DLSS Jakość 55

36 1440p

DLSS Balans 49

34 2160p

DLSS Wydajność 32

20 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS (Low 1%)

Wyniki z testów w grze Doom Eternal

ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

1080p 219

140 1440p 174

106 2160p 62

46 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS (Low 1%)

Wyniki z testów w grze Fortnite

ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

1080p 172

113 1440p 164

110 2160p 122

78 1080p DLSS Balanse

ustawienia kompetytywne 245

178 1080p DLSS Jakość

ustawienia epic + RT max 56

37 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS (Low 1%)

Wyniki z testów w grze Horizon: Zero Dawn

ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

1080p 104

74 1440p 91

67 2160p 57

46 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS (Low 1%)

Wyniki z testów w grze Rocket League

ustawienia najwyższe, więcej=lepiej

1080p 397

214 1440p 341

158 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS (Low 1%)

Wyniki z testów w grze Shadow of the Tomb Raider

ustawienia najwyższe + RT, więcej=lepiej

1080p

TAA 94

77 1440p

DLSS ON 80

66 2160p

DLSS ON 51

42 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS (Low 1%)

Wyniki z testów w grze Watch Dogs: Legion

ustawienia najwyższe + RT, więcej=lepiej

1080p

DLSS Jakość 76

58 1440p

DLSS Balans 63

51 2160p

DLSS Wydajność 31

27 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS (Low 1%)

Wyniki z testów w grze Wolfenstein Youngblood

ustawienia najwyższe + RT, więcej=lepiej

1080p

Nadbrzeże, DLSS Jakość 161

61 1080p

Laboratorium, DLSS Jakość 186

83 1440p

Nadbrzeże, DLSS Balans 148

51 1440p

Laboratorium, DLSS Balans 169

80 2160p

Nadbrzeże, DLSS Wydajność 114

42 2160p

Laboratorium, DLSS Wydajność 121

77 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS

Testy wykazują, że OMEN 30L w naszej konfiguracji idealnie nadaje się do grania na monitorze 1440p, kiedy to nawet w najbardziej wymagających tytułach wykorzystamy wyższe niż 60 Hz odświeżanie (z niechlubnym wyjątkiem w postaci Cyberpunk 2077 oraz… Fortnite z RT! - obie te gry na najwyższych ustawienia, włącznie z Ray Tracingiem, nie zdołały utrzymać średniej 60 FPS). Rozdzielczość 4K również była praktycznie zawsze grywalna na najwyższych ustawieniach (nawet w Cyberpunku…), ale tu w niektórych tytułach raczej zalecalibyśmy obniżenie detali, aby utrzymać komfortowe 60 FPS.

OMEN 30L z RTX 3070 i Ryzen 3700X to bardzo wydajny sprzęt dla graczy – nawet tych najbardziej wymagających

W grach nastawionych na intensywną rywalizację, bez problemu wykorzystamy w pełni potencjał nawet najszybszych monitorów o odświeżaniu przekraczającym 300 Hz. Co więcej, nasz procesor praktycznie cały czas miał praktycznie 50% wolnych zasobów, które można by spożytkować na streaming rozgrywki – w przypadku tych e-sportowych tytułów 16 GB RAM nie powinno być problemem.

OMEN 30L z Ryzen 3700X to nie tylko gierki! Testy zastosowań profesjonalnych

Nawet gracz czasem ma potrzebę coś na szybko wyrenderować w Blenderze lub przekonwertować film, aby nie wysyłać na YT kilkudziesięcio-gigabajtowego pliku. Dodatkowo oczywiście komputer może za dnia służyć do pracy, a w nocy pomóc się odstresować w grach. OMEN 30L w testowanej konfiguracji zdaje się idealnie w takie scenariusze wpisywać. Zobaczmy, czy tak jest w praktyce, zaczynając od kilku testów syntetycznych.

PC Mark 10 Extended

[punkty] wynik ogólny

Wynik na poziomie 2x droższych laptopów z nowszej generacji procesorami Ryzen oraz mocniejszą kartą jest więcej niż zadowalający – niestety nie mamy w bazie wyników żadnych świeżych PC o zbliżonej konfiguracji, ale jeśli wierzyć bazie danych Futuremark, to nasze wyniki plasują się powyżej średniej dla takiej konfiguracji. Nieco słabiej wypada wynik PassMark 9.0.

O ile wydajność CPU i GPU nie budzą zastrzeżeń, tak widać, że pamięci mogłyby być szybsze. Tłumaczy to nieco niższą niż oczekiwana wydajność w testach jak 3D Mark – w takich aplikacjach, oraz ogólnie w grach, wydajność RAM ma ogromne znaczenie. To, co jeszcze tu widzimy, to bardzo dobry wynik dysku SSD, co potwierdzają testy w PCMark 10 Storage oraz CrystalDiskMark 6 – dysk nawet przy 91% zapełnienia praktycznie w ogóle nie zwolnił.

Testy OMEN 30L z Ryzen 3700X i RTX 3070 w zastosowaniach profesjonalnych

Laptop: OMEN 30L

GT-13 (desktop)

Ryzen 7 3700X

RTX 3070

9499 zł Gigabyte AERO

17 HDR YC

Core i9-10980HK

RTX 3080

15 599 zł Hyperbook SL704

Core i7-10875H

RTX 2070 Super

9299 zł Cinebench R20

Single Core: 497 509 501 Cinebench R20

Multi Core: 4732 4084 4043 Cinebench R23

Single Core: 1277 N/A N/A Cinebench R23

Multi Core: 12 155 N/A N/A Blender (CPU)

BMW [minuty]: 3:18.00 3:55.24 4:28.28 Blender (GPU)

Barcelona [minuty]: 2:39.51 N/A N/A Blender (CPU)

Barcelona [minuty] : 11:00.96 13:31.82 15:19.15 GeekBench 5.2.4

Single Core: 1273 1355 1307 GeekBench 5.2.4

Multi Core: 8383 8207 7997 GeekBench 5.2.4

CUDA: 143 884 129 500 109 426 GeekBench 5.2.4

OpenCL: 130 562 117 971 97 972 GeekBench 5.2.4

Vulkan: 90 815 78 323 76 617 OctaneBench 2020: 411,34 358,77 201,01 Next V-Ray 4

CPU [ksamples]: 13 036 12 503 12 462 Next V-Ray 4

GPU [mpaths]: 461 414 256 Next V-Ray 4

GPU+CPU [mpaths]: 535 431 322 Konwersja Video

H.264 [minuty]: 1:35 2:16 2:24 Konwersja Video

H.265 [minuty]: 3:39 7:01 8:00 7-Zip [MIPS] 64 470 66 156 60 014 SPECviewperf 2020

FHD 3DSMax 07: 106.36 101.22 95.73 SPECviewperf 2020

FHD Catia 06: 68.54 61.98 58.49 SPECviewperf 2020

FHD Creo 03: 80.96 90,58 90.1 SPECviewperf 2020

FHD Energy 03: 28.37 23.67 23.54 SPECviewperf 2020

FHD Maya 06: 378.46 356.47 314.09 SPECviewperf 2020

FHD Medical 03: 36.24 31.41 28.95 SPECviewperf 2020

FHD SNX 04: 20.28 22.07 22.06 SPECviewperf 2020

FHD Solidworks 05: 291.46 233.26 227.59

Tu ponownie porównywaliśmy do studyjnych laptopów, zarówno w zbliżonej cenie (Hyperbook), jak i w znacznie wyższej (Gigabyte). W zastosowaniach wielowątkowych desktopowe 8 rdzeni zdecydowanie wychodzi na prowadzenie, jednak jako że to nadal ZEN 2, to w przypadku jednowątkowego obciążenia musi uznać wyższość nawet mobilnych procesorów Intela. W aplikacjach typowo profesjonalnych Ryzen oczywiście dominuje i dopiero mobilne Ryzen 5900HX mogą tu realnie zagrozić opisywanemu PC. Ogólnie bardzo spodobało nam się to, jak dobrze zbalansowanym zestawem jest testowany OMEN 30L.

Kultura pracy z pewnością nie jest mocną stroną OMEN 30L

Pora omówić pewien problematyczny aspekt funkcjonowania OMEN 30L. Otóż o ile karta graficzna nawet pod sporym obciążeniem nie robi się przesadnie głośna, tak wentylator procesora nawet w grach potrafi wyć na poziomie, jaki znamy raczej ze średnio udanych laptopów. Podczas przykładowego renderowania obrazu w Blenderze, OMEN 30L jest znacznie głośniejszy od laptopa OMEN 15!

Chłodzenie procesora Ryzen 7 3700X w OMEN 30L dosłownie woła o pomstę do nieba i robi to bardzo donośnie, nawet przy niewielkim obciążeniu

Co więcej, nawet mimo takiego wycia, jakie serwuje nam wiatrak procesora, w grach normą jest ponad 80°C na procesorze, co oznacza, że ten nie utrzymuje najwyższego poziomu boost pod pełnym obciążeniem (stabilnie około 3,9 GHzpodczas renderowania, co tłumaczy część niższych niż oczekiwane wyników). Karta graficzna również raczej nie schodzi poniżej 80°C i również boost nie jest aż tak wysoki, jak byśmy tego po 3070 oczekiwali. W takim przypadku oczywiście wszelkie podkręcanie całkowicie odpada.



Gdyby to chłodzenie miało chociaż RGB... :P

Sama obudowa ostatecznie nie nagrzewa się przesadnie mocno, co wynika z tego, że podzespoły nie są w stanie wystarczająco szybko odprowadzać do jej środka ciepła. Pozwala to też obniżyć zużycie energii i w rezultacie zasilacz 500 W faktycznie daje tutaj radę z dostawą prądu.

Wyniki poboru energii OMEN 30L z Ryzen 7 3700X i RTX 3070

Spoczynek 58 W Obciążenie renderem CPU 165 W Obciążenie renderem GPU 304 W Obciążenie grą 385 W

Widoczne wyżej średnie odczyty mogą wydawać się „z zapasem”, jednak warto pamiętać, że chwilowe zapotrzebowanie na energię może być znacznie wyższe – w naszych testach odczyty często przekraczały 450 W prądu pobieranego z gniazdka, co oznacza, że zasilacz pracował blisko osiemdziesięciu procent swoich możliwości.

Czy OMEN 30L to komputer godny polecenia?

Podsumowanie należy w sumie zacząć od tego, że recenzja skupia się pod względem wydajności na naszej konkretnej jednostce, a OMEN ma dostępnych bardzo wiele konfiguracji. Szczęśliwie te mocniejsze niż zastosowany u nas Ryzen, otrzymują już chłodzenie AiO (co prawda 120 mm, ale to i tak ogromna różnica względem tego, co znaleźliśmy u nas), jednak bez zmian pozostaje zawsze sama obudowa oraz ilość jej wentylatorów.



Duże okno i brak piwnicy nieco utrudniają utrzymanie schludnego wyglądu, ale OMEN i tak wywiązuje się z tego całkiem dobrze.

Na pewno dużym plusem jest jakość użytych materiałów oraz ogólnie ich spasowanie. Możliwości rozbudowy, jak na gotowy zestaw, są zaskakująco duże – jedyne, czego tutaj nie wymienimy, to płyta główna (i obudowa). Zabrakło tylko wolnych slotów na rozbudowę RAM. Sam design również bardzo nam się spodobał – z jednej strony schludna i minimalistyczna sylwetka w kompaktowym rozmiarze, a z drugiej strony w pełni konfigurowalne i atrakcyjne dla oka ARGB.

OMEN 30L z pewnością świetnie prezentuje się na biurku, a przy okazji nie zajmuje dużo miejsca

Pod względem wydajności nasz model wypadł tylko nieco poniżej średniej dla tego typu konfiguracji, co dla gotowego zestawu uznajemy za rewelacyjny wynik. Testowany OMEN 30L bez problemu poradzi sobie dzisiaj z każdą grą, również na ultra w 4K, a w razie potrzeby będzie służyć jako wydajna stacja robocza. Zadania, takie jak praca z zaawansowana grafiką komputerową, wirtualnymi maszynami, programowaniem gier w 3D, a nawet montaż i render filmów nie są mu straszne. Niestety wydajność taką oferuje kosztem raczej przeciętnej, a w niektórych sytuacjach nagannej, kultury pracy. Obudowa w mocniejszych konfiguracjach (jak nasza) powinna posiadać przynajmniej jeden wentylator więcej, a procesor powinien mieć na sobie pełnoprawne chłodzenie.



W fiolecie OMENowi do twarzy :)

Finalnie za 9499 zł otrzymujemy bardzo szybki, solidnie wykonany i pięknie wyglądający (oraz nieco głośny) komputer, co jest atrakcyjną ofertą w dzisiejszych czasach (sama karta graficzna może być warta 2/3 tej ceny…). Z naszej strony OMEN 30L polecamy osobom, które szukają dobrego stosunku ceny do możliwości oraz ponadprzeciętnego wyglądu. Oraz posiadają dobre słuchawki.

Opinia o HP OMEN 30L (GT13-0024nw) Plusy bardzo solidne wykonanie,

atrakcyjny design,

niezłe możliwości rozbudowy,

dobrze dobrane podzespoły,

bardzo wysoka wydajność w grach i zastosowaniach profesjonalnych,

niewygórowana cena Minusy niewystarczające chłodzenie procesora,

głośna praca w czasie grania (i bardzo głośna podczas np. renderowania),

brak wolnych slotów na RAM,

trochę zbyt mała wentylacja obudowy

Ocena końcowa 90% 4.5/5







