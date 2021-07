Słuchawki FreeBuds 4 to alternatywa dla dokanałowych słuchawek FreeBuds 4i. Tym razem producent zapowiada, że mimo iż douszne, FreeBuds 4 będą bardzo dobrze tłumić dźwięk. A to za sprawą dostosowania ich pracy do kształtu wnętrza ucha. Czy to możliwe? Zobaczmy

O tym jak słuchawki tłumią szumy dobiegające z otoczenia decyduje kilka czynników. Ważna jest tu nie tylko technologia ANC, czyli Active Noise Cancellation. Jej skuteczność może być bowiem znikoma w porównaniu z tym, co osiągniemy poprzez dobre dopasowanie słuchawki do naszego ucha i fizyczną izolację od otoczenia. I to dlatego słuchawki dokanałowe są uważane za lepsze pod względem tłumienia szumu. Szczególnie gdy mamy do czynienia z konstrukcją wyposażoną jedynie w pasywne tłumienie. Czyli takie, które bazuje na konstrukcji słuchawki.

Wygoda dopasowania słuchawki wpływa też na to jak komfortowo my czujemy się podczas słuchania muzyki, jak często poprawiamy (mimowolnie) słuchawki, a także jak często wykonujemy ruchy mięśniami uszu, które mogą „rozregulować” dobrze ułożone słuchawki w trakcie pracy.

Słuchawki douszne i dokanałowe - podstawowe różnice słuchawki dokanałowe łatwiej dopasować do ucha, oferują uniwersalną wygodę, zwykle mają wymienne gumki,

słuchawki douszne mogą być stworzone na konkretny kształt ucha, mogą być uznane za bardzo wygodne, ale też wręcz przeciwnie,

izolacja od otoczenia, czyli pasywna redukcja szumów, bardzo dobra w dokanałowych, słaba w dousznych,

funkcja redukcji szumów ANC, z założenia działa dużo lepiej w modelu dokanałowym niż w dousznym,

słuchawki douszne brzmią jak półotwarte, dokanałowe jak zamknięte.

Freebuds 4i oraz Freebuds 4 w pytaniach i odpowiedziach

Rok temu porównywaliśmy słuchawki Huawei FreeBuds 3i oraz FreeBuds 3. Jeden model dokanałowy, drugi douszny, oba z aktywną redukcją szumów. Każda z nich miała swoje zalety. Te douszne wypadały lepiej muzycznie, ale dokanałowe wygrywały pod względem redukcji szumów i miały mocniejsze basy. Dziś w szranki stają następcy tych słuchawek. Dokanałowe FreeBuds 4ioraz douszneFreeBuds 4. W tym roku Huawei zaprezentował najpierw wersję dokanałową, a dopiero niedawno wprowadził douszny model.



Huawei FreeBuds 4i, etui ładujące na pierwszym planie, dalej FreeBuds 4

Podstawowe różnice wciąż są takie same, ale tym razem Huawei zdecydował się wzbogacić model douszny o technologię dopasowania do ucha (Adaptive Ear-Matching), która dopasowuje brzmienie do kształtu kanału usznego. W przypadku funkcji ANC (system Active Noise Cancellation 2.0) powinno to dać znacznie lepsze efekty niż w poprzedniku, mimo iż wciąż mamy do czynienia z konstrukcją typu open-fit. Sprawdzimy to, ale najpierw porównajmy konstrukcję i ergonomię nowych słuchawek względem ubiegłorocznych trójek oraz względem siebie.

FreeBuds 4i czy FreeBuds 4. Które są wygodniejsze w transporcie?

O ile ubiegłoroczne modele miały kompletnie inną konstrukcję etui ładującego, tym razem kształt jest zbliżony. FreeBuds 4 ma takie samo etui co ubiegłoroczny model 3, ale jest ono minimalnie mniejsze, przez co jeszcze łatwiej je wsunąć do kieszeni czy innego zakamarka odzieży, torby, plecaka.



Huawei FreeBuds 4, etui po otwarciu nie zamyka się

Z kolei FreeBuds 4i mają etui o kształcie spłaszczonego jajka, objętościowo takie samo jak FreeBuds 4, ale trochę grubsze. Wszystko w nim byłoby ok, gdyby nie trudniejsze niż w przypadku FreeBuds 4 wyjmowanie. Tamte wyskakują łatwo z etui po naciśnięciu palcem, w przypadku FreeBuds 4i trzeba je mocno podważyć.



Huawei FreeBuds 4i, konieczne było zablokowanie pudełkiem od płyty CD, gdyż etui samoczynnie się zamykało

Pomijając te aspekty, oba modele słuchawek transportuje się tak samo wygodnie, ale moim zdaniem wygoda jaką pod tym względem dają Freebuds 4 jest lepsza. Do tego dochodzi większa pojemność zintegrowanego akumulatora, która przekłada się na rzadsze doładowywanie etui.

Czas pracy, które słuchawki wytrzymają więcej, naładują się szybciej?

FreeBuds 3 wyróżniały się funkcją bezprzewodowego ładowania etui. Tym razem ani FreeBuds 4i, ani droższe FreeBuds 4, tej funkcji nie otrzymały. Etui naładujemy wyłącznie przewodowo. Moim zdaniem to niewielki problem, choć czas pracy pomiędzy modelami się różni.

Wedle specyfikacji raz naładowane Freebuds 4i będą odtwarzać muzykę przez 10 godzin bez redukcji szumów, a przez 7,5 godziny z włączoną redukcją szumów. Z kolei Freebuds 4 wytrzymają 4 godziny bez ANC i 2,5 godziny z włączonym ANC.



Złącze ładowarki w etui FreeBuds 4i. Z boku widoczny przycisk do parowania z telefonami nie pracującymi pod kontrolą systemu Huawei

Praktyka pokazała, że wartości dla Freebuds 4 są dużo mniej zachowawcze i przy głośności około 75%, FreeBuds działają tyle ile zapowiedziano. Z kolei FreeBuds 4i pracują krócej niż deklaruje producent, ale nawet z włączoną funkcją ANC, osiągają znacznie lepsze wyniki niż ubiegłoroczny poprzednik i lepsze niż Freebuds 4.

W obu przypadkach możemy wydłużyć czas pracy kilkukrotnie za pomocą etui ładującego. Ładowanie samego etui w przypadku FreeBuds 4 trwa około pół godziny, dwa razy krócej niż w przypadku Freebuds 4i, co rekompensuje krótszą pracę samych słuchawek.



Złącze ładowarki w etui FreeBuds 4. Z boku widoczny przycisk do parowania z telefonami nie pracującymi pod kontrolą systemu Huawei

FreeBuds 4i wygrywają pod względem ciągłej pracy z FreeBuds 4, lecz trzeba wziąć pod uwagę jak długo będziemy chcieli z nich korzystać. Nawet 2,5 godziny to całkiem długo (choć rewelacja to nie jest), a oba modele można naładować od 0 do 100% za pomocą etui w ciągu około 30 minut.

Słuchawki warto poza tym w każdej chwili, gdy nie są w naszych uszach, chować do etui, a to natychmiast spowoduje ich podładowanie. Pozostawienie słuchawek poza etui może poskutkować nie tylko nierównomiernym rozładowaniem, ale też niezamierzoną ich utratą.

Które są wygodniejsze dla ucha i lepiej znoszą intensywne użytkowanie?

Różnica w wadze pomiędzy słuchawkami z każdego modelu wynosi około 1,4 grama. I tak pojedyncza słuchawka FreeBuds 4i jest cięższa i waży 5,5 grama. Z kolei słuchawka Freebuds 4 waży jedynie 4,1 grama. Istotnie, po założeniu Freebuds 4 można nawet zapomnieć, ale to nie tylko konsekwencja wagi, ale również kształtu części, którą wkładamy do ucha.

Ocena wygody słuchawek to bardzo indywidualna sprawa. Ja zauważyłem, że najlepiej czuję się ze słuchawką FreeBuds 4 w lewym uchu i FreeBuds 3 w prawym uchu. Zaskakujące? Nie. FreeBuds 4 mają teoretycznie lepiej dostosowany do kształtu muszli usznej rozmiar, ale nawet uśrednienie kilkunastu tysięcy takich przykładowych muszli usznych nie gwarantuje uzyskania idealnego modelu ucha.



FreeBuds 4 (po lewej) oraz FreeBuds 3. Na pierwszy rzut oka identyczne. W praktyce te po prawej są minimalnie większe

W przypadku FreeBuds 4 musimy pamiętać, że są to słuchawki douszne i pod tym względem trudniej nimi zamknąć kanał ucha. Ma to swoje konsekwencje dla funkcji redukcji szumów, ale o tym za chwile. Freebuds 4 sprawdzą się lepiej niż poprzednik w przypadku niewielkich rozmiarem muszli usznych i wejść do kanału. U mnie występuje spora różnica pomiędzy lewym i prawym uchem i dlatego wybrałbym słuchawki tak jak na wstępie. Jednak nawet ograniczając się do samych Freebuds 4 przyznaję, że są to bardzo wygodne słuchawki w klasie dousznych.

FreeBuds 4i są słuchawkami dokanałowymi i teoretycznie powinny być wygodniejsze dla ucha, ale jak się okazało, w porównaniu do modelu Freebuds 4, różnica nie wydaje się tak duża jak rok temu w przypadku serii słuchawek z numerem 3. Ba, powiedziałbym nawet, że Freebuds 3i były wygodniejsze niż FreeBuds 4i jako słuchawki dokanałowe.





Huawei FreeBuds 4i (po lewej) oraz FreeBuds 4

Niemniej, osoby, które lubią mieć dokładnie uszczelniony kanał uszny, a także wolą posiłkować się związaną z tym pasywną redukcją szumów, zamiast aktywną, na pewno wybiorą FreeBuds 4i.

Oba tegoroczne modele słuchawek FreeBuds 4/4i, dopasowują się do ucha na tyle pewnie, że nie powinniśmy martwić się o ich wypadnięcie nawet jeśli intensywnie pracujemy mięśniami ucha.

Które wygodniej się obsługuje?

FreeBuds 4i z początku nie obsługiwały funkcji reakcji na zdjęcie lub założenie słuchawek, a to bardzo ważne z perspektywy komfortu odsłuchu. Na szczęście aktualizacja dodała tę funkcję i pod tym względem działają one obecnie tak samo jak Freebuds 4. Czujnik jest precyzyjny i rzadko się myli, co z kolei w przypadku flagowych FreeBuds Pro po dłuższym użytkowaniu potrafiło irytować.

Zarówno FreeBuds 4i jak i FreeBuds 4 parują się automatycznie z nowymi modelami telefonów Huawei. Nie musimy wymuszać połączenia, wystarczy otworzyć etui. A skoro o nim mowa, to warto wspomnieć, że otwarte etui FreeBuds 4i potrafi samoczynnie się zamykać. Utrudnia to takie operacje jak aktualizacja oprogramowania. Ale tylko trochę.



Huawei FreeBuds 4i



Huawei FreeBuds 4

Oba modele słuchawek obsługują też gesty dotykowe. Niestety FreeBuds 4i nie udostępnia nam ważnej funkcji jaką jest sterowanie głosem poprzez przeciągnięcie. Do dyspozycji mamy podwójne dotknięcie (oddzielnie konfigurowane dla każdej ze słuchawek) i dotknięcie i przytrzymanie.

FreeBuds 4 do tego zestawu gestów, przy czym podwójne dotknięcie ma odmienne działanie przy rozmowach i odsłuchu muzyki, dodaje gest regulacji głośności. Mi do szczęścia brakuje gestu jednoczesnego dotknięcia obu słuchawek, który mógłbym zdefiniować jako pauza/odtwarzaj, podczas gdy dotykanie każdej ze słuchawek przewija utwory w tył lub w przód. Dodając do tego łatwiejsze wyjmowanie z etui, FreeBuds 4 wypadają lepiej niż FreeBuds 4i pod względem wygody użytkowania jako słuchawki.



Menu AI Life dla FreeBuds 4i. Dostępna redukcja hałasu i tryb Świadomość



Menu AI Life dla słuchawek FreeBuds 4. Centrum połączeń pozwala parować słuchawki z więcej niż jednym urządzeniem, a funkcja lokalizacji odnaleźć je. W menu gestów mamy trzy ich typy

Oba modele słuchawek można skonfigurować za pomocą ustawień w systemowym menu Bluetooth, ale również instalując aplikację AI Life. Dodaje ona możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość wyłączenia reakcji na zdjęcie/założenie słuchawek, a w przypadku FreeBuds 4 także kilka opcji dla nagrywania dźwięków przez mikrofony słuchawek.

Są też opcje redukcji szumów i to kolejna istotna różnica pomiędzy tegorocznymi modelami, jak i modelami danej serii z tego i ubiegłego roku.

FreeBuds 4i czy FreeBuds 4. W których lepiej wypada funkcja redukcji szumów?

Zacznijmy od trybu Świadomość, którego rolą jest połączenie możliwości odsłuchu muzyki z niezakłóconym odbiorem dźwięków z otoczenia. Dostępny jest on tylko w tych modelach słuchawek, które tworzą zamkniętą komorę dźwiękową. Czyli modelach dokanałowych i nausznych FreeBuds Studio.

We Freebuds 4 nie mamy tego trybu, a trzeba przyznać, że nawet domyślnie słabsze pasywne tłumienie dźwięków otoczenia w słuchawkach dousznych nie daje tego samego efektu co tryb Świadomość w modelu dokanałowym. To bardzo praktyczne rozwiązanie, które umożliwia kontakt w pełnym spektrum dźwięków, w nawet lepszym stopniu niż bez słuchawek.



Huawei FreeBuds 4

Stopień pasywnego tłumienia, czyli po założeniu słuchawek, ze względu na ich konstrukcję, we Freebuds 4 jest podobny jak w ubiegłorocznym modelu. Wiele tu zależy od kształtu naszego ucha, bo mamy tu sztywną konstrukcję, która nie jest w żadnym wypadku plastyczna.

Podobnie jest w przypadku modelu dokanałowego FreeBuds 4i i poprzednika, choć tutaj mamy dużo lepszą redukcję pasywną. Można powiedzieć, że jest ona podobnie skuteczna jak aktywna redukcja szumów we FreeBuds 4, a przecież we FreeBuds 4i też możemy aktywować funkcję ANC.



Huawei FreeBuds 4i

We FreeBuds 4i mamy jeden tryb ANC, we Freebuds 4 dwa, jeden przeznaczony dla cichego otoczenia, drugi dla głośniejszych miejsc. Różnica w pracy pomiędzy trybami ANC jest wyczuwalna, ale nie sądzę by był to prawdziwy game changer w tym przypadku. Tym miała być ogólnie lepsza redukcja szumów niż w poprzedniku Freebuds 3 pomimo konstrukcji dousznej.

ANC we FreeBuds 4i najlepiej sprawdza się w przypadku wieczornego szumu ulicy. Jego pracę daje się usłyszeć jednak także za dnia o ile nie znajdujemy się blisko źródła hałasu. Dźwięki mowy nie są wyciszane w znaczącym stopniu, po prostu ze spektrum mowy wycinana jest część najbardziej przeszkadzająca słuchaczowi.

Z kolei we FreeBuds 4, przed niedawną aktualizacją oprogramowania, działanie ANC pozostawiało wiele do życzenia. Było znacznie gorsze niż w poprzedniku, co stawiało pod znakiem zapytania sens inwestycji w tegoroczny model.

Aktualizacja wprowadziła wspomniane rozgraniczenie redukcji szumów na dwa różne poziomy, ale też poprawiła jej działanie. Wciąż nie jestem zadowolony z efektów w porównaniu z ubiegłorocznym modelem FreeBuds 3, który jak na douszne słuchawki miał dobre ANC. Jednak widać, że poprawka oprogramowania może tu bardzo wiele zmienić.

Na razie ANC we FreeBuds 4 nie oferuje więcej niż w ubiegłorocznym modelu, co gorsza charakter pracy ANC w poprzedniku wydaje się atrakcyjniejszy. To mocno subiektywna opinia, gdyż redukcja szumów we FreeBuds 4 okazała się dość nieprzewidywalna. Chwilami ANC działało bardzo skutecznie, by po chwili sprawić wrażenie wręcz odwrotne. Drobne regulacje położenia słuchawek w uchu również wpływają na skuteczność ANC, ale w moim przypadku trudno było zachować takie właśnie optymalne ułożenie FreeBuds 4.



Huawei FreeBuds 4i (po lewej) oraz FreeBuds 4

Podsumowując. Mimo dumnych zapowiedzi, które być może nie zostały jeszcze zrealizowane w 100%, adaptacyjna funkcja redukcji szumów w słuchawkach dousznych nie ma szans równać się temu co oferują słuchawki dokanałowe. FreeBuds 4i tak jak ubiegłoroczne modele, oferuje znacznie lepszą funkcję ANC, której działanie przekłada się na charakter dźwięku.

Które lepiej brzmią? Które mają lepszy mikrofon?

Różnica w brzmieniu pomiędzy FreeBuds 4i, a FreeBuds 4 jest podobna jak w przypadku ubiegłorocznych modeli. Huawei FreeBuds 4 brzmią jak słuchawki półotwarte, a FreeBuds 4i jak zamknięte. Który typ brzmienia jest lepszy? To ponownie bardzo subiektywna kwestia, ale spróbuję naprowadzić was na trop.

Z lepszym wyciszaniem hałasu, dokanałowy model brzmi czyściej i pewniej, jest głośniejszy, ale gdy szumy otoczenia nie są dominujące, to okazuje się, że FreeBuds 4 przeważa szerokością i bogactwem sceny dźwiękowej. Jest szersza niż we FreeBuds 4i, choć w przypadku obu słuchawek możemy liczyć na niezłe brzmienie i tak naprawdę kluczowe tu będą nasze gusta, a także typ muzyki. Pod tym względem Huawei chce wypaść uniwersalnie, czyli oferując słuchawki, które sprawdzą się dobrze przy każdej muzyce, ale też nigdzie nie będą wybitne.



Grill słuchawki we FreeBuds 4



Grill słuchawki we FreeBuds 4i, po zdjęciu gumki dopasowującej

O ile ANC we FreeBuds 4 zdaje się nie wnosić nic nowego, o tyle jego działanie może pośrednio wpływać pozytywnie na czystość dźwięku. FreeBuds 4i gwarantuje lepsze basy niż model douszny, ale w przypadku FreeBuds 4 mamy mocną zmianę w kierunku basowego brzmienia. W menu AI Life jest opcja equalizera, która ma sprawnie działający tryb uwydatnienia basów lub tonów wysokich.

Z kolei mikrofon i rejestracja zewnętrznego dźwięku to pole, w którym FreeBuds 4 sporo zyskały. Pod tym względem jest tutaj lepiej niż we FreeBuds 4i. W oprogramowaniu AI Life dostępna jest opcja dostosowania charakteru głosu przy połączeniach, można włączyć wsparcie dla wysokiej jakości dźwięku w rozmowach (działa to tylko w serii P40 i Mate 40).

Dla kogo FreeBuds 4i, a dla kogo FreeBuds 4? Ostateczna opinia

Chciałbym w tym momencie udzielić odpowiedzi, która będzie wiążąca dla każdego użytkownika, ale nie jest to proste. Tak jak rok temu wersja douszna gra lepiej niż wersja dokanałowa i pod względem brzmienia, a także wygody obsługi, wybór jest oczywisty - FreeBuds 4, choć oba modele zadowolą aktywnych melomanów i należy je zaliczyć do słuchawek co najmniej dobrej klasy.



Huawei FreeBuds 4i (po lewej) i Huawei Freebuds 4 (po prawej)

W obu przypadkach otrzymujemy dźwięk z naciskiem na brzmienie wokali i granicznych części pasma czyli basów i wysokich tonów. W dokanałowych FreeBuds 4i są one jeszcze bardziej wydobyte z tła niż w dousznych FreeBuds 4, które tworzą z kolei szerszą i bogatszą scenę audio. Odpowiedniejszą dla wymagającej muzyki.

Huawei poprawił komfort obsługi w modelu FreeBuds 4, na dodatek dla niektórych uszu będą one superwygodne, a ANC satysfakcjonujące jak na douszne słuchawki. Nie jest to jednak postęp, który użytkowników dousznych FreeBuds 3 przekonałby dziś do zmiany

Jednak takie słuchawki kupujemy też z myślą o funkcji ANC, nawet jeśli jest to model douszny, jak FreeBuds 4. Jako słuchawki z ANC, a także te przeznaczone dla aktywnych użytkowników, bezwzględnie wygrywają dokanałowe FreeBuds 4i. Douszne FreeBuds 4 wciąż nie oferują redukcji szumów na poziomie, który by mnie satysfakcjonował. Nawet biorąc pod uwagę typ tych słuchawek. Dotyczy to każdej sytuacji, zarówno gdy jesteśmy poza domem jak i w pomieszczeniu, gdzie hałas potrafi być dotkliwszy niż szumy ulicy.

Huawei, by skutecznie uzasadnić wyższą cenę FreeBuds 4 w stosunku do FreeBuds 4i musi mocno popracować nad oprogramowaniem wspierającym ANC. Pod względem wzornictwa i wygody użytkowania w przypadku modelu dousznego jest bardzo dobrze

Ale… to jest moje i nie tylko moje zdanie, bo w przypadku modelu dousznego bardzo dużo będzie zależało jak polubi się on z naszymi uszami. Jeśli okaże się, że kształt słuchawek jest skrojony idealnie na nasze ucho, ANC może zaskoczyć całkiem przyzwoitym działaniem nawet we FreeBuds 4. Skąd taki wniosek? Otóż w ubiegłorocznym modelu Freebuds 3, który jest lepiej dostosowany do moich uszu, ANC działało skuteczniej. A zakładam, by kolejna generacja technologii ANC była gorsza. Przekonałem się, że drobne zmiany ułożenia słuchawek mogą znacząco poprawić skuteczność tej technologii w modelu dousznym.

Huawei FreeBuds 4i to bardzo dobry cenowo wybór w kategorii słuchawek dokanałowych. Douszne Freebuds 4 mają swoje mankamenty, ale w klasie słuchawek dousznych to jedna z lepszych, choć kosztowna, propozycja

Szkoda tylko, że mało kto będzie miał okazję przymierzyć FreeBuds 4 przed zakupem. Jeśli obawiacie się, że wasze uszy mogą być wyjątkowo niestandardowe, to dokanałowe słuchawki wybaczą więcej. Poważnym atutem Huawei FreeBuds 4i jest nawet dwa razy niższa cena niż FreeBuds 4, które kosztując około 600 złotych należą już do kategorii sprzętów droższych.

Huawe FreeBuds 4 82% 4.1/5