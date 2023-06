Recenzja Huawei MateBook 16s (2023) - powtórka z rozrywki, która wam się spodoba

Gdy moje ręce trafił Huawei Matebook 16s zastanawiałem się, co ja będę tu recenzował. Przecież rok temu Wojtek wszystko opisał, a ja doświadczam déjà vu. Wy też możecie mieć takie mylne wrażenie, a moim zadanie jest wyprowadzenie was z tego błędu. Zaczynamy.

4,7/5

Laptopy to oprócz smartwatchy, ta kategoria produktowa, w której Huawei radzi sobie bardzo dobrze i nie ma tutaj żadnych co do tego wątpliwości. Firma wciąż koncentruje się na produktach o charakterze biznesowym i rozrywkowym jednak stroni od typowego gamingu. Wnętrze testowanego przez nas Huawei MateBook 16s (2023), który będziemy tu wielokrotnie porównywać do ubiegłorocznego modelu, kryje jeden z najwydajniejszych mobilnych procesorów Intel 13 generacji, a mianowicie i9-13900H, którego apetyt w trybie podniesionej wydajności to 60W. Jednak GPU ogranicza się do zintegrowanego Intel Iris Xe.

Cena Huawei MateBook 16s

Oznacza to, że tak jak poprzednio pogramy sobie przede wszystkim w prostsze tytuły. Huawei MateBook 16s (2023) trafia do sprzedaży w Polsce w cenie 7999 złotych (16 GB RAM i 1TB dysk SSD NVMe). Testowany przez nas laptop skierowany jest do odbiorcy, któremu zależy na sporej przestrzeni ekranu i proporcjach boków 3:2. Na laptopie, który sprawdzi się w pracy biurowej, także pracy kreatywnej, a w wolnej chwili jako centrum multimedialne.

Specyfikacja laptopa Huawei MateBook 16s

Procesor: Intel Core i9-13900H;

14 rdzeni (20 wątków);

2,6 GHz bazowo (rdzenie P) 1,9 GHz (rdzenie E); do 5,4 GHz w trybie Turbo;

24 MB cache L3;

TDP 45 W (nominalnie), 115W (Turbo) Pamięć: 16 GB LPDDR5 (2x8GB 4800 MHz) Karta graficzna: Intel Iris Xe (96 EU) Dysk: 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe gen 4. x4 System operacyjny: Windows 11 Home Klawiatura: wyspowa, nożycowa (1,5 mm skok);

podświetlenie białe (2 poziomy jasności) Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: 16", IPS, 2520x1680 px;

błyszcząca powłoka, odporność 7H, warstwa ułatwiająca czyszczenie;

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 60°;

odświeżanie 60 Hz Kamera internetowa: 2,1 MPx;

auto kadrowanie;

wycinanie tła Bateria: 4-komorowa, Li-Jon, 84 Wh;

zasilacz USB-C 135W Wymiary: 351 x 254,9 x 17,8 mm Waga: 1,99 kg z baterią Materiały obudowy: stop aluminium Komunikacja: Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Intel AX211), 2x2 MIMO;

Bluetooth 5.2

Metaline Antenna Złącza: 2x USB typu A 3.2 gen.1;

1x USB typu C 3.2 gen. 2;

1x USB typu C (Thunderbolt 4);

1x miniJack 3,5 mm (combo audio + mic);

1x HDMI 2.0 Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: 2 głośniki;

2 mikrofony Cena w dniu testu: 7 999 zł Gwarancja: 2 lata



Podsumowanie sugeruje, że Huawei zastosował tu prawdopodobnie identyczną płytę główną co rok temu, zmieniając jedynie procesor, do którego dostosowany został BIOS

Wygląd Huawei MateBook 16s 2023. Po co poprawiać coś co już jest fajne?

Są elementy w nowym laptopie, które wciąż proszą się o poprawę. Chciałbym w końcu mieć odblokowywanie kamerką Windows Hello, zrzucać zdjęcia z kart pamięci bez dodatkowych akcesoriów, a ekran móc otworzyć o pełne 180 stopni. Bo pod względem wzornictwa Huawei zachował się konserwatywnie. Elegancka aluminiowa obudowa jest tak charakterystyczna, że z powodzeniem tegoroczny laptop mógłby udawać wizualnie ubiegłoroczny model. Wymiary i waga są te same co w 2022 roku.

Rok temu Wojtek testował wariant z mniej wydajną ładowarką, nasz MateBook dostał 135 W ładowarkę. Jest to uniwersalne akcesorium, poradzi sobie z trybami szybkiego ładowania innych urządzeń Huawei, w tym telefonów, ale też akcesorium duże i niemodularne, czyli z kabelkami zamocowanymi po obu stronach kostki zasilacza na stałe. Wtyczka jest w standardzie Schuko, więc w wąskie gniazdko jej nie wsuniemy.

Zachowanie klapy laptopa jest identyczne jak w ubiegłorocznym modelu. Podobnie jak komfort uchwytu w trakcie przenoszenia, pisania na klawiaturze. Nie zmienił się touchpad, klawiatura jest podświetlana z dwoma poziomami jasności, a kamera internetowa zachowuje rozdzielczość 1080p i trzeba ją wywołać z poziomu oprogramowania.

Ponieważ producent zadbał o szczupłość obudowy, która mieści 16 calowy panel, ciężko było tu zmieścić klawiaturę numeryczną. Zamiast niej mamy siatki przesłaniające dwa głośniki stereo i to dobrze, bo świetne nagłośnienie to element wyróżniający Huawei MateBook 16s (2023) nie od dziś. Liczba złącz jest wciąż taka sama i to te same porty i nadal czekam na slot kart SD. Jednak Wi-Fi wykorzystuje technologię Metaline Antenna, która w teorii ma zapewnić lepszy odbiór sygnału niż w poprzednim modelu. Trudno tu wykazać, że faktycznie jest lepiej, bo wiele zależy od kondycji sieci, z której korzystamy. Subiektywnie jednak rzecz ujmując, internet bezprzewodowy w MateBook 16s (2023) śmiga.



Po lewej stronie znalazły się port USB typu C zgodny ze standardem 3.2 Gen 2, port Thunderbolt 4, pełnowymiarowe HDMI i minijack



Po prawej stronie obudowy mamy dwa porty USB typu A w standardzie 3.2 Gen 1

Skoro Huawei MateBook 16s (2023) ma tyle ze swojego poprzednika, to gdzie jest progres?

Najważniejsze zmiany to te, które rzutują na komfort korzystania z laptopa. Dostajemy nowej generacji procesor, który zapewnia o około 10% lepszą wydajność według producenta. Wzrosła też jasność wyświetlacza, aż do 400 nit. Po tym wiele sobie obiecywałem, bo poprzednik nie grzeszył jasnością i do pracy na dworze się nie nadawał. Dodatkowy tryb eBook, który zamienia panel w wyświetlacz monochromatyczny to miły dodatek, gdy dużo czytamy.

Huawei popracował też nad funkcją Super Turbo, która optymalizuje pracę oprogramowania, a także umożliwił korzystanie z funkcji optymalizacji nagrywanego mikrofonem głosu także w przypadku słuchawek bezprzewodowych.

Niestety nie możemy za to liczyć na większą ilość pamięci, wciąż jest to tylko 16 GB LPDDR5 4800 MHz, którego nie da się rozszerzyć. Za to 1 TB dysk można wyjąć i zastąpić np. pojemniejszym.

Inne zmiany to już nie konsekwencje konstrukcji, a rozwinięte oprogramowanie Huawei PC Manager, dzięki któremu współpraca z innymi urządzeniami Huawei jest coraz bardziej wygodna.



Menedżer PC Huawei oraz Panel Sterowania

Zobaczmy teraz jak w praktyce wypadają kluczowe aspekty funkcjonowania Huawei MateBook 16s (2023).

Czas pracy na baterii Huawei Matebook 16s 2023

Zastosowany akumulator ma tę samą pojemność co w ubiegłorocznym modelu, czyli 84 Wh. Huawei wspomina o 13 godzinach pracy na baterii, ale co to w rzeczywistości oznacza? Rezultaty z PCMark 10 mówią same za siebie.

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność, aktywne Wi-Fi, jasność 100% Huawei MateBook 16s 2023

(84 Wh) 2:05 h Huawei MateBook 16s 2022

(84 Wh) 2:05 h HP Spectre X360 14

(66 Wh) 2:02 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

ECO ON (90 Wh) 1:44 h Victus by HP 16

(70 Wh) 1:32 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 1:28 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 1:25 Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 1:24 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 1:10 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 1:06 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 1:03 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 0:57 h PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria, aktywne Wi-Fi, jasność 110-130 nit HP Spectre X360 14

(66 Wh) 15:06 h Huawei MateBook 16s 2023

(84 Wh) 11:11 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 9:02 h Huawei MateBook 16s 2022

(84 Wh) 8:58 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 6:45 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 5:31 h MSI Raider GE66-12UH 4:54 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:51 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:32 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:04 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:04 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:38 h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria, offline, jasność ~200 nit, głośność 50% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 14:02 h Huawei MateBook 16s 2023

(84 Wh) 10:43 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 8:21 h Huawei MateBook 16s 2022

(84 Wh) 8:09 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 4:38 h MSI Raider GE66-12UH 4:16 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:56 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:08 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:06 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:00 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 2:55 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:52 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii, offline, jasność 0% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 21:06 h Huawei MateBook 16s 2023

(84 Wh) 19:41 h Huawei MateBook 16s 2022

(84 Wh) 17:45 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 11:07 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 9:21 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 8:43 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 7:21 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 5:05 h Victus by HP 16

(70 Wh) 4:27 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 3:42 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:20 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:12 h

W przypadku grania na wysokich obrotach brak zmian i to mimo dużo jaśniejszego panelu, ale też procesora, który choć mobilny, to nie jest z tych energooszczędnych. Czas idle poprawił się o około 10 procent, ale najwięcej zauważymy podczas zastosowań biurowych i rozrywkowych, gdyż wtedy akumulator wytrzyma nawet około 20-30% więcej czasu niż w ubiegłorocznym modeliu.



Błyskawica to oznaczenie portu Thunderbolt 4, a nie złącza ładowania. Ładowanie możliwe jest przez oba porty USB typu C

Huawei MateBook 16s (2023) jest więc laptopem, z którego spokojnie możemy korzystać przez cały dzień (nie w dosłownym tego słowa znaczeniu) bez obaw, że nagle zacznie brakować nam energii. A jeśli zdecydujemy się na intensywne obciążenie procesora, na przykład wideo czy obróbka zdjęć RAW, to wciąż zdołamy wykonać zadanie zanim zasilacz/ładowarka stanie się potrzebny. Przy zastosowaniach okazjonalnych, laptop posłuży nam nawet kilka dni.

Dołączona ładowarka napełni akumulator w około 90-100 minut. Po 30 minutach mamy już 50% energii, potem ładowanie zwalnia. Dołączone oprogramowanie PC Manager pozwala ustawić maksymalny stopień naładowania, gdy pracujemy często na zasilaniu sieciowym, tak by nie nadwyrężać akumulatora.

Zużycie energii podczas spoczynku i pracy wygląda następująco:

spoczynek (bateria, jasność 0%): 7.5 W

spoczynek (bateria, jasność 50%): 9W

spoczynek (bateria, jasność 100%): 13 W

obciążenie renderem CPU (bateria, tryb zrównoważony, jasność 100%): 47 W

obciążenie renderem CPU (zasilanie, tryb wydajności, jasność 100%): 87 W

obciążenie grą (bateria, tryb zrównoważony, jasność 100%): 45 W

obciążenie grą (zasilanie, tryb wydajności, jasność 100%): 51 W

Tryb wydajności działa tylko z podłączonym zasilaniem, dlatego był uruchamiany z akumulatorem naładowanym w pełni dla zminimalizowania błędów pomiaru. Podane tu wartości są medianą z kilkunastominutowego pomiaru.

Wydajność. Jest jakby ciszej i trochę chłodniej, a jeszcze szybciej

Zastosowany procesor jest wydajniejszy i ale w przypadku wykorzystania maksymalnego potencjału zużywa mniej energii, a przez to temperatury są niższe niż w poprzedniku. Co ważne w większości zastosowań jest ciszej, a jeśli robi się już głośno to tylko gdy mocno wykorzystujemy procesor. Ze względu na większą wydajność procesora przy korzystaniu z nawet wymagających aplikacji będzie nam towarzyszył co najwyżej łagodny dla ucha szum. Dopiero gdy zlecimy intensywne działanie chłodzenie wejdzie po pewnym czasie na wyższe obroty, ale też nie zmęczy hałasem uszu.



Mechanizm chłodzenia w Huawei MateBook 16s (2023)

Intel Core i9-13900H wraz Intel Iris Xe robi swoje, bo w każdym z testowych benchmarków Huawei MateBook 16s (2023) wypada lepiej niż poprzednik. Zarówno w PCMark 10 (wzrost o około 7%) jak i pokazującym ogólną wydajność CrossMark (wzrost o około 10%). W przypadku Cinebench R23 wzrost istotniejszy jest dla jednordzeniowej pracy niż wielordzeniowej, ale też utrzymuje się w spodziewanych granicach.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 7919 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 Huawei MateBook 16s 2023

Intel Core i9-13900H, Intel Iris Xe 6623 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Huawei MateBook 16s 2022

Intel Core i7-12700H, Intel Iris Xe 6142 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382

Pomiar wydajności w programie CrossMark [pkt]

Pod słupkami wyniki składowe (Wydajność, Kreatywność, Reakcja)

Huawei MateBook 16s 2023

Intel Core i9-13900H, Intel Iris Xe

16 GB LPDDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0 2180

2065 / 2303 / 2176 Desktop PC

Core i7-12700KF, RTX 3060 12GB,

64 GB DDR5 5200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 2129

1927 / 2422 / 1949 MSI Vector GP76

Core i9-12900H, RTX 3080

16 GB DDR4 3200 MHz 2003

1943 / 2044 / 2065 Intel NUC Dragon Canyon 12th

Core i9-12900, RTX 3060,

64 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1982

1844 / 2208 / 1781 MSI Raider GE66

Core i7-12700H, RTX 3080 8 GB

32 GB DDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0x4 1938

1800 / 2125 / 1836 Huawei MateBook 16s 2022

Intel Core i7-12700H, Intel Iris Xe

16 GB LPDDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0 1917

1775 / 2104 / 1826 MSI Crosshair 15 R6E

Core i7-12700H, RTX 3070,

32 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 1810

1766 / 1885 / 1725 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX, RTX 3080 Ti

32 GB DDR5 4800 MHz,

2 TB SSD PCI-E 4.0 1695

1653 / 1811 / 1502 Apple MacBook Pro 16

M1 Max, M1 Max GPU

16 GB RAM

512 GB SSD 1621

1377 / 2187 / 1099 MSI Creator P50

Intel Core i7-11700, RTX 3060

64 GB DDR4 3200 MHz

1 TB SSD PCI 3.0x4 1452

1486 / 1495 / 1238 Desktop PC

Core i7-10700, RTX 3080,

32 GB DDR4 3600 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1389

1330 / 1541 / 1158 Huawei MateBook 14s

Core i5-11300H, Intel Iris Xe80,

16 GB DDR4 1350

1379 / 1336 / 1308 Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800, RTX 3080,

16 GB DDR4 1310

1315 / 1397 / 1067 HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe96

16 GB DDR4 1280

1261 / 1453 / 911 MSI PRO DP21-11M

Core i5-11400, UHD730

8 GB DDR4 1207

1296 / 1201 / 991 ASUS Expert Book

Core i3-10110U, Intel UHD

8 GB DDR4 691

791 / 588 / 744 Lenovo V14-ADA

Ryzen 3 3250U, Vega 3

8 GB DDR4 631

725 / 549 / 630 HP G8 255

Athlon Gold, Radeon Graphics

8 GB DDR4 600

690 / 522 / 599 ASUS Vivobook Go 15

Intel Celeron N4020

4GB DDR4 320

414 / 241 / 347

3DMark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion Y540

Core i7-9750H, GTX 1650 3657 Huawei MateBook 16s 2023

Core i9-13900H , Intel Iris Xe 2087 Huawei MateBook 16s 2022

Core i7-12700H, Intel Iris Xe 1931 MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 1877 Dell Inspiron 14 7400

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 1791 Lenovo Yoga 9i 14

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 1720 ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 1703 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 1584 LG Gram 17

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1474 Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 1272 LG Gram 14

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1227 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1210 Asus ZenBook UX430U

Intel Core i7-8550U, GeForce MX150 1041 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 908

3DMark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion Y540

Core i7-9750H, GTX 1650 8085 Huawei MateBook 16s 2023

Core i9-13900H , Intel Iris Xe 5726 Huawei MateBook 16s 2022

Core i7-12700H, Intel Iris Xe 5464 MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 5262 Dell Inspiron 14 7400

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 4982 Lenovo Yoga 9i 14

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 4765 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4683 ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 4662 LG Gram 17

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 3954 LG Gram 14

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 3578 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 2901 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 2704 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 2698 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 1093

Podobnie jak w przypadku testów pracy biurowej i ogólnej wypada przyrost wydajności dla zastosowań growych. W 3DMark TimeSpy rezultat jest około 8% lepszy niż w poprzednio testowanym modelu.

Trzeba oczywiście pamiętać, że ubiegłoroczny MateBook 16s (2023), który mieliśmy okazję testować miał procesor Intel Core i7-12700H. Gdyby poprzednik miał procesor Intel Core i9-12900H, różnice byłyby mniejsze, ale wciąż zauważalne.

Dobry dysk, ale mógłby być pojemniejszy

Na wydajność dysku nie miałem powodu narzekać, jest to bardzo wydajna jednostka, choć wedle wskazań 3DMark Storage Benchmark o minimalnie mniejszych osiągach. Natomiast w innych testach wypada on lepiej niż poprzednik.

Wiadomo, że dobrany indywidualnie dysk może być nie tylko szybszy, ale i pojemniejszy. 1 TB to sporo, ale jako fotograf generuję sporo treści, a wykorzystując MateBook 16s (2023) jako podstawowy komputer, chcę by wbudowany dysk pełnił także rolę niewielkiego archiwum. Dziś kupno 2 TB dysku, który ma dużo lepsze parametry to wydatek niespełna 1000 zł.

Ekran zadowoli fotografujących i tych co lubią pracę w słońcu

Już sam fakt, że mamy do czynienia z laptopem Huawei pozwala nam oczekiwać, że kolory, przynajmniej w trybie sRGB będą świetne. Ale co z innymi parametrami zastosowanego w MateBook 16s (2023) panelu marki BOE. Poniżej to co mówi producent.

proporcje boków: 3:2

rozdzielczość: 2520 x 1680 pikseli (189 PPI)

ekran dotykowy (10 punktowy)

powłoka ekranu: błyszcząca, o twardości 7H, AF - ochrona przed zabrudzeniami i odciskami palców

jasność maksymalna: 400 nit

pokrycie barw: 100%, precyzja kolorów deltaE < 1, kalibracja sprzętowa

podwójna ochrona wzroku: eliminacja migotania i barwy niebieskiej (sprzętowa)

tryb koloru: Natywny, Filmy HDTV (BT.709, BT.1886), Internet i sieć (sRGB), E-book (monochromatyczny)



Tryb monochromatyczny E-book

Wyższa maksymalna deklarowana jasność i nowy tryb monochromatyczny wyświetlania odróżniają nowy panel od tego w poprzedniku, ale reszta prezentuje się podobnie, co nie znaczy, że bardzo dobrze. Zobaczmy, jak jest w praktyce.

Przede wszystkim jasność jest dużo większa. To około 450 nit, czyli nawet więcej niż sugeruje producent. Tak mocna zmiana względem poprzednika tylko minimalnie odbiła się na równomierności podświetlenia matrycy, która wciąż jest świetna. Wzrósł za to kontrast do 1652:1. Również precyzja odwzorowania kolorów nie jest tak idealna jak w poprzedniku, a nawet trochę zaskakuje na minus, ale ten fakt tylko oko kolorymetru będzie w stanie wykryć w większości sytuacji. Ludzkie oko uzna obrazy na obu laptopach za identyczne i bardziej doceni wspomniany wzrost jasności.

Dlatego możemy powiedzieć, że ekran prosto z pudełka świetnie nadaje się do pracy z obrazem w kolorach zgodnych z gamutem sRGB. Nawet nie trzeba włączać w systemie opcji kalibracji kolorów, na co wskazują wyniki pomiarów dla domyślnego trybu wyświetlania (Natywny) z wyłączonym zarządzaniem kolorów, z włączonym zarządzaniem kolorami i po naszej kalibracji.

Pomiar\Profil

ustawienie jasności: Natywny

(bez profilu)

100% sRGB

(profil fabryczny)

100% Natywny

(po kalibracji)

100% Jasność maksymalna: 464,2 cd/m2 457,8 cd/m2 437 cd/m2 Luminacja czerni: 0,2668 cd/m2 0,2655 cd/m2 0,2662 cd/m2 Kontrast: 1740:1 1724:1 1652:1 Gamma: 2.25 2.23 2.24 Punkt bieli: 6860 K 6920 K 6524 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 1.2 / 4.17 1.07 / 3.55 1.37 / 3.79 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 4.01 / 6.11 - 2.57 / 4.46



Preinstalowane profile kolorów. Warto upewnić się, że pole zaznaczenia w oknie po lewej jest zaznaczone, bo tylko wtedy zadziałają profile, skojarzone z jednym z czterech trybów kolorów w Menedżerze ekranu

I tak jak w poprzedniku gamuty Adobe, DCI-P3 nie są tu już wspierane na poziomie pozwalającym z nimi pracować, ale jeszcze na tyle dobrze, by oglądanie treści nie było problemem. Niemniej w każdym ze wspieranych gamutów, nastąpiła poprawa. Szkoda, że 100% pokrycie sRGB dotyczy tylko objętości, a nie samego pokrycia gamutu, które sięga 96%, jednak ta wartość i tak zadowoli w pełni potencjalnego użytkownika Huawei MateBook 16s (2023).



Pokrycie gamutu odpowiednio dla sRGB, DCI-P3 oraz AdobeRGB

Korzystanie z predefiniowanego trybu Internet i sieć (sRGB) już jest dyskusyjne. Poprawa precyzji odwzorowania kolorów jest, ale tak drobna, że nawet ekspert tego nie dostrzeże. Spodziewałem się, że kalibracja da poprawę, a tu pewne zaskoczenie, bo uzyskane wyniki są podobne. Co to oznacza, że dostarczany przez Huawei profil sRGB jest bardzo dobry.

Tak jak można było się spodziewać, kalibracją niewiele zaradzimy na inne niż sRGB profile kolorów. Tak więc jak w poprzedniku mamy świetną matrycę dla treści sRGB i jeśli interesuje nas praca lepiej przy tym pozostać.



Błędy odwzorowania kolorów. Kolejno dla sRGB bez zarządzania kolorami, z zarządzaniem kolorami fabrycznym, po naszej kalibracji

Ekosystem Huawei czyni laptop czymś więcej

Huawei to nie tylko laptopy, to także tablety, zegarki i telefony, ale też wiele innych urządzeń, które mogą współpracować w ramach technologii Huawei Share. Dlatego obowiązkowym oprogramowaniem w systemie Windows 11 Home, który znajduje się w MateBook 16s (2023) jest Panel Sterowania Huawei, który przypomina szybkie menu w telefonach.



Tryb Wydajności w Menedżerze PC

Drugie narzędzie to Menedżer PC Huawei. Jest niezależny od modelu laptopa, więc na ubiegłorocznym także dostaniemy podobna funkcjonalność. Najważniejsza jest tu opcja Dostosowanie wydajności. Gdy laptop podłączony jest do zasilania aktywowanie opcji Wydajność znacząco podniesie szybkość pracy. Wentylatory dadzą o tym znać nawet przy braku większej aktywności, ale gdy trzeba szybko nie ma zmiłuj. Domyślnie działa tryb wydajności Zrównoważony. Tak jak w poprzedniku mamy tu tez opcje dla kamery i audio, w tym mechanizmy poprawiające jakość dźwięku (także przy odtwarzaniu muzyki) i obrazu podczas komunikacji.

Są też porady i wskazówki, tak by początkujący użytkownik MateBook 16s (2023) nie zagubił się. A jeśli korzystacie z telefonu Huawei to jest też świetny tryb Współpracy multiekranowej. Gdy połączymy telefon z laptopem jego interfejs jest dostępny na ekranie jako okienko. Zawartość telefonu możemy wyświetlić w maksymalnie trzech okienkach. Bezpośrednio z komputera możemy manipulować aplikacjami na telefonie, a pliki daje się swobodnie kopiować (przeciągając lub poprzez schowek) z telefonu na laptop i w drugą stronę. Są też opcje kopii zapasowych plików. Laptop i telefon stanowią więc niejako jeden organizm cyfrowy.



Współpraca multiekranowa. Zawartość telefonu w laptopie.

Gdy telefon jest połączony z komputerem możemy go także wykorzystać do wykonania pewnych czynności na pececie, które zapiszą się w telefonie. Może to być zrzut ekranu czy nagranie aktywności.

Godny następca poprzednika. Podnosi i tak już wysoki poziom

Huawei MateBook 16s (2023) to bardzo wydajne urządzenie, choć nie każdy dostrzeże różnicę w porównaniu z poprzednikiem. To prawdopodobnie konsekwencja tego, ze nie był to i nie jest to laptop do wymagających gier, a tu brak zewnętrznego GPU wciąż daje znać. Reszta rozrywki stoi jednak otworem, bo do świetnego podsystemu audio (są lepiej grające laptopy, ale w normalnych warunkach pracy tego nie dostrzeżemy) dołącza wreszcie jasny ekran, choć z bardzo połyskliwą powloką.

Huawei Matebook 16s (2023) to bardzo wydajny laptop biznesowo-rozrywkowy z dużym ekranem, na który znajdzie się miejsce w plecaku, a i nadgarstek mocno podczas przenoszenia nie ucierpi

Zmiany względem poprzednika, które wynikają ze specyfikacji nie oddają w pełni zmian jakie zaszły w tegorocznej wersji MateBook 16s. Na pierwszy rzut oka to laptop podobny do ubiegłorocznego. Jednak możemy pracować na nim dłużej, również na zewnątrz, czym poprzednik nie mógł się pochwalić, jest wydajniej, a przy tym wcale nie cieplej. Wręcz przeciwnie, chłodzenie laptopa rzadziej wchodzi na wysokie obroty. Czas pracy w zastosowaniach innych niż gry znacząco się wydłużył a przecież już poprzednik nie był pod tym względem ułomkiem.

Huawei Matebook 16s (2023) jest powtórką z rozrywki, którą bardzo sobie chwalę. To godny następca poprzednika, który podnosi i tak już wysoki poziom

Stosując sportową analogią, można powiedzieć, że Huawei wziął bardzo dobrego sportowca, czy laptop MateBook 16s z ubiegłego roku, wysłał go na siłownie by poprawił sobie muskuły, przegonił po bieżni, żeby poprawił kondycję i otrzymaliśmy doskonały efekt.

Huawei MateBook 16s (2023) - czy warto kupić?

Dobry laptop powinien służyć lata, dlatego ewolucja, a nie rewolucja przy kolejnych modelach MateBook 16s to dobra strategia. Dotychczasowi posiadacze tych laptopów nie powinni żałować zakupu, a nowi mają dostrzegać zmiany istotnie poprawiające komfort pracy.

Huawei nie udało się uchronić przed trendem wzrostowym cen, ale biorąc pod uwagę zastosowanie wyżej pozycjonowanego procesora (Intel Core i9 zamiast i7), cena 7999 złotych za testowany laptop jest atrakcyjniejsza niż rok temu podczas premiery poprzednika. Huawei MateBook 16s (2022), wciąż jeszcze bardzo dobry, zdążył jednak mocno stanieć i dostaniemy go nawet za 5500 zł, a to oznacza, że nowość jest o 2500 zł kosztowniejsza. Dlatego mimo lepszego procesora, jaśniejszego ekranu, w przypadku wersji 2023 to cena wydaje się jedynym mankamentem tego produktu pomimo świetnej jakości wykonania produktu.

Warto, by w przyszłości Huawei zadbał też o takie smaczki jak slot na karty pamięci, czy dodatkowa kamera do obsługi Windows Hello tudzież Huawei FreeTouch czyli haptyka na touchpadzie jeśli nie pasuje wam fizyczny klik zastosowanego. Ach i wyższe odświeżanie ekranu. Tylko, czy to będzie wtedy MateBook 16s?

Podsumowując w jednym zdaniu, tak jak rok temu Huawei MateBook 16s (2023) zasługuje na nasze wyróżnienie i rekomendację.

Opinia o Huawei MateBook 16s 2023 Plusy atrakcyjny design,

najwyższa wydajność w swoim segmencie,

bardzo wysokiej jakości materiały i solidna konstrukcja,

matryca świetnie odwzorowująca gamut sRGB, choć gorzej niż w poprzedniej generacji,

duża jasność, pozwala na pracę na zewnątrz pomieszczeń,

bardzo dobrze brzmiące głośniki, wysokiej jakości kamera i mikrofon,

wygodna klawiatura i touchpad,

długi czas pracy na baterii,

wysoka kultura pracy,

dotykowa matryca,

Thunderbolt 4. Minusy nadal 16 GB pamięci,

nadaje się tylko do pracy z gamutem sRGB,

brak slotu na karty pamięci,

cena jednak trochę za wysoka.

Ocena Huawei MateBook 16s 2023 94% 4.7/5