Gdy rozmawiałem z Huawei, zapytałem się, a dla kogo będzie ta nowa nova? No jak, to przecież telefon dla każdego, ale najwięcej radości powinny mieć z niego tak zwane łapaczki momentów, które uwielbiają współdzielić się swoimi przeżyciami z innymi

4,3/5

Czy telefon dla kobiety musi być produktem, który mężczyźni będą obawiali się wziąć do ręki? Czy telefon dla panów musi być nieprzyjemną w użytkowaniu dla kobiet ciężką cegłą? Owszem gusta bywają różne jak i potrzeby chwili, ale najnowszy model telefonu Huawei w portfolio tej firmy, czyli nova 10 Pro to telefon, który przypadnie do gustu każdemu użytkownikowi.

Decyduje o tym kilka jego cech, którym bliżej przyjrzeliśmy się podczas testów. Kto jednak tak najbardziej powinien cieszyć się z takiego telefonu? Huawei twierdzi, że to tak zwana łapaczka momentów, kobieta w wieku 30 do 39 lat, która chce uwieczniać swoje przeżycia najlepiej z pomocą kamery selfie, ale też chce to robić zgodnie z definicją momentu. Czyli cieszyć się chwilą w tej właśnie chwili. Czy niedawno zaprezentowany Huawei nova 10 Pro spełnia i to oczekiwanie użytkownika? To także sprawdziliśmy.

Co powinien oferować telefon osobie, która chce cieszyć się umykającymi momentami

Cechy jakie powinny wyróżniać telefon dla osób, w tym kobiet, które lubią cieszyć się pięknymi chwilami w życiu, powinny wiązać się z łatwością używania takiego telefonu do tychże właśnie celów. Truizm powiecie, ale skoro Huawei po raz pierwszy zastosował w swoich telefonach z serii nova pewne rozwiązania, to coś jest na rzeczy.

Telefon dla łapaczki momentów powinien być zawsze gotowy do pracy, wyposażony w zaawansowany aparat do selfie, a także powinien… być ładny

Te nowości to 100W ładowanie SuperCharge, które po raz pierwszy trafia do telefonu tej marki. W ten sposób jesteśmy w stanie naładować telefon w nieco ponad 20 minut w trybie Turbo. Czas ładowania zależny jest od funkcji opiekujących się akumulatorem. Huawei nova 10 Pro może bowiem wykorzystywać technikę inteligentnego ładowania, które spowalnia ładowanie po przekroczeniu poziomu naładowania 80%, by oszczędzać akumulator. Jest też inteligentna pojemność baterii, czyli sposób na niedoładowywanie akumulatora do pełna, by ponownie wydłużyć jego przydatność.

Huawei nova 10 Pro to najszybciej ładujący się telefon w portfolio Huawei. Dołączona do zestawu ładowarka 100W zgodna jest z technologiami SuperCharge także w innych telefonach Huawei, a w razie potrzeby szybko doładuje także laptopy

Druga z nowości to podwójny aparat do selfie. Jeden o ultraszerokim polu widzenia, ma rozdzielczość 60 Mpix i wbudowany AF, drugi o rozdzielczości 8 Mpix koncentruje się na jak najlepszym wykonywaniu portretów. To wszystko dopełnia tryb wideo 4K/30p, ale tylko jeśli chodzi o stronę sprzętową. W oprogramowaniu też jest parę niespodzianek.



Z przodu Huawei nova 10 Pro wygląda jak flagowiec najwyższej klasy, przypomina czasy spędzone z Huawei Mate 40 Pro. Dwa oczka obiektywów selfie dają o sobie od razu znać



Choć w zestawie jest dołączone przezroczyste etui, to telefon aż prosi się, by go używać bez tego akcesorium

I w końcu trzecia z cech nova 10 Pro, która, wydawać się może, doceniona zostanie przez kobiety, ale w praktyce i męska część populacji nie przejdzie obok niej obojętnie. To wzornictwo. Huawei znany jest z ładnych telefonów, ale ostatnio jakby się nieco męczył z poszukiwaniem dobrego i odmiennego od wcześniej znanego, sposobu wykończenia telefonu. To co osiągnął moim zdaniem zasługuje na wyróżnienie.



Kilka detali świadczących o wysokiej klasie wykonania Huawei nova 10 Pro

Jak postępuje osoba, która łapie momenty?

Wiemy co powinien potrafić telefon dla łapaczki, tudzież łapacza, momentów. A jak oni sami się zachowują. Są cały czas gotowi na przeżywanie i uwiecznianie chwil, które dla nich są najważniejsze. To z jednej strony osoby o podzielnej uwadze pilnie śledzące otoczenie, które wychwycą w otoczeniu to co uwadze innych może umknąć, ale też osoby, które na pozór są roztrzepane, lecz na koniec dnia okazuje się, że nie przegapiły najważniejszych chwil.

Łapanie momentów to coś czego nie da się zrobić później czy wcześniej. Można za to momenty opowiedzieć potem zdjęciami i filmami

Skoro moment jest chwilą, którą chcemy zapisać w postaci cyfrowej, jako zdjęcie lub film, to najlepiej, by ostateczny efekt takiego łapania momentu był gotowy od razu. A nie później, gdy zdjęcie przetworzymy na komputerze. Takie chwile najczęściej trafiają do social mediów, są przeglądane na telefonie. I w tym telefon ma sprawdzać się najlepiej.



Chwilę, którą chcemy uwiecznić na fotografii selfie znaleźć można w dowolnym miejscu. Nawet na zwykłym spacerze

Huawei nova 10 Pro, czyli pro może mieć wiele twarzy

Pro, szczególnie w przypadku telefonu z zacięciem fotograficznym, oznacza, że dostajemy bardzo dobre aparaty, wysoką wydajność i ogólnie topowe parametry funkcjonowania. Gdy przyjrzeć się specyfikacji Huawei nova 10 Pro okazuje się, że nie wszystko wygląda tak pro jak to rysują.

Chipset nie jest tym najbardziej wydajnym, choć w praktyce okazuje się, że Snapdragon 778G oferuje wydajność w pełni wystarczającą do bardzo komfortowego użytkowania. Pamięć 8 GB nie jest tu ograniczeniem, może być nim brak stosowania karty pamięci, ale 256 GB pamięci to aż nadto na przechowywanie wspomnień.

W trakcie testów okazało się, że aparat ultraszerokokątny na tylnej ściance nie jest najmocniejszą stroną tego modelu. Na szczęście główny aparat działa bez zarzutów, a to właśnie on poza przednimi kamerami, będzie dla nas najważniejszy. Zdjęcia z tego aparatu mają bardzo duży potencjał i wydaje się, że to może jeszcze się poprawić, bo jak zwykle warto zaczekać na aktualizacje usprawniające działanie podsystemu foto. Jeśli nie lubicie czekać, to format zapisu DNG pokazuje co potrafi główny 50 Mpix aparat nova 10 Pro.



Wyspa z aparatami na tylnej ściance, to także element nietuzinkowego wzornictwa Huawei nova 10 Pro

Pro za to jest zestaw przednich kamer. W praktyce nie będziecie się przejmować, z której faktycznie fizycznej kamery korzystacie. Po prostu trzeba przełączać się pomiędzy różnymi krotnościami zoomu, od bardzo szerokiego pola widzenia do wąskiego wręcz tele zoomu. Ten ostatni najlepiej współpracuje z selfie stickiem, bo wyciągnięta ręka to za mało, by uchwycić w kadrze więcej niż własną twarz.

Co jeszcze jest Pro w Huawei nova 10 Pro? Na pewno wspomniane ładowanie. W końcu w telefonie tej marki możecie, zapomnieć o czasochłonnym ładowaniu przed początkiem dnia. Wystarczy nawet kilka - kilkanaście minut, by energii starczyło na prawie cały dzień.

A także wzornictwo. Można powiedzieć, że jest tu jakby „trochę luksusowo”. Huawei oferuje telefon w dwóch kolorach z matową szorstką tylną ścianką i atrakcyjną wyspą z aparatami na tylnej ściance.

W nasze ręce trafił model w kolorze Starry Silver. Początkowo obawiałem się tego połączenia kolorów ze złotymi elementami ramek wokół obiektywów, sądząc, że to czerń lepiej pasuje. A jednak również srebrny kolor potrafi być majestatyczny, nawet jeśli jest tylko szary

Wokół niej mamy ramkę z opisem zastosowanych aparatów, główny aparat jest otoczony złotym pierścieniem wskazującym na jego nadrzędną rolę. Te złote akcenty wcale nie są tu świadectwem niepotrzebnego blichtru. To wszystko całkiem fajnie wygląda, nawet ja, osoba która nie jest miłośnikiem świecidełek, doceniła takie wykończenie tylnej ścianki.

Poza tym, Huawei nova 10 Pro zapewnia doświadczenie ergonomiczne i estetyczne w całości tak jak w przypadku swoich najlepszych flagowców. Zakrzywione delikatnie krawędzie wyświetlacza, wspomniana podwójna kamera, która już na wstępie sugeruje, że z nią to nie przelewki, smukła obudowa, głośniki stereo, to wszystko nadaje charakter pro i zarazem wyjątkowy. A tego oczekują łapaczki momentów.

Ekran telefonu to zwierciadło jego duszy, dla łapaczki momentów bardzo istotny

Ekran, który znalazł się z Huawei nova 10 Pro nie oferuje najwyższej rozdzielczości spośród urządzeń tej marki, lecz nie musi się wstydzić i tak parametrów. To w końcu OLED o przekątnej 6.78 cala, z odświeżaniem 120 Hz, wsparciem dla wyświetlania HDR i rozdzielczością 1200 x 2652 piksele.

To wszystko sprawia, że zarówno podczas fotografowania jak i przeglądania zdjęć czujemy, że nasze przeżycia są należycie dokumentowane. Owszem można dyskutować nad finalną jakością fotografii, które zostały przegrane do komputera, ale to co zobaczymy na ekranie, to co zobaczą inni, nawet jeśli będzie to ekran telewizora, będzie idealne. Zauważyłem, że Huawei nova 10 Pro sprawia, że na zdjęciach (i filmach) pozornie szare chwile nabierają wyrazu. I nie chodzi tu o przesadne podkreślanie nasycenia barw, nie tu Huawei jest dość konserwatywny. Lecz o coś co sprawia, że zdjęcia się podobają, a świat zdaje się lepszym niż jest widziany gołym okiem.

A gdy w końcu włączymy aplikację Aparat to…

…te przednie aparaty przyciągną naszą uwagę. Samo oprogramowanie jest klasyczne, czyli dokładnie takie jak w innych modelach Huawei. Nie mamy tu nadmiaru opcji upiększania i retuszu, które osobie spontanicznej raczej na wiele się nie przydadzą. Skoro jednak chcemy dokumentować chwile to przednia kamera ma tu kilka ciekawych istotnych funkcji.

Oprócz narzędzia do rozmywania tła, portretów, które możemy wykonywać w szerokim zakresie ogniskowych obiektywów, mamy też narzędzie do vlogowania. To taki tryb wideo, w którym oprogramowanie smartfona podpowiada nam jak nakręcić film, by był ciekawy. Są to predefiniowane scenariusze, ale też tak zwane efekty, dzięki którym wyróżnimy interesujący nas obiekt na filmie, utrzymamy na nim ostrość.

Zdjęcia selfie w rozdzielczości 60 Mpix nie są aktywowane domyślnie, a dopiero w trybie fotografowania Wysoka rozdzielczość. Przydadzą się w chwilach, gdy plan jest bardzo bogaty i nie tylko my jesteśmy na nim ważni

Mamy też kilka różnych opcji, które wykorzystują współprace przedniej i tylnej kamery, a także tylnych kamer. Mogą to być filmy z dwoma jednoczesnymi obrazami z przedniej i tylnej kamery, tylko przednich kamer, tylko tylnych, z efektem obrazka w okienku, albo sąsiadujące na ekranie. Wszystko możemy nagrywać w rozdzielczości 4K, choć efekty upiększania, tak często pożądane przez użytkowniczki działają już tylko przy 1080p.

Praktyka mówi sama za siebie, czyli przykłady zdjęć i filmów z Huawei nova 10 Pro

Najlepiej potwierdzić słowa przykładami. Dlatego oprócz zdjęć ilustrujących ten tekst, kilka przykładów z życia wziętych. Jak widać przednia kamera pozwala ciekawie i kreatywnie łapać wspomniane momenty (moduł szerokokątny z AF to w zasadzie normalny aparat), a bardzo dobry wyświetlacz (tu musicie uwierzyć na słowo), sprawia, że ich przeżywanie to duża przyjemność.

Najpierw tradycyjne zdjęcia.



To przykładowe zdjęcie z przedniego aparatu. Bez modela/modelki? Czasem można i tak. Na przykład na koncercie, gdy chcemy zrobić fotkę znad głowy i wiedzieć co znajdzie się w kadrze



Ultraszeroki i szeroki kąt widzenia



Zdjęcie z głównego aparatu na tylnej ściance i na zoomie



Trochę schodków



I jak widać, bardzo zmęczony maratończyk po ukończeniu biegu

A teraz garść różnych selfie. Takich złapanych w spontanicznych chwilach.

No dobrze, panowie też mogą się fotografować Huawei nova 10 Pro.

Ach byłbym zapomniał. Na pokładzie mamy EMUI 12 …

… ale to nie przeszkodzi uruchomić aplikacji Google. Dziś nie jest to już bowiem problemem, a przynajmniej na 99,99%. W tekście jak przesiadać się z telefonu z GMS na HMS pokazujemy, że nie ma dziś czego się obawiać i znakomita większość aplikacji zależnych od usług Google da się uruchomić na telefonie z usługami Huawei. Z pomocą aplikacji GSpace. Większość aplikacji to dziś nie procentowo istotna liczba programów, ale realna większość, czyli również te aplikacje uzależnione mocno od narzędzi Google.

Użytkowniczka Huawei nova 10 Pro, nawet taka, która mocno jest przesiąknięta socialem w różnej postaci, nie będzie miała problemów z komunikacją z innymi poprzez ten telefon. A nawet jeśli okaże się, że trafimy na posiadacza telefonu z innego świata, który nie ma kont na portalach społecznościowych, e-maila, którym chce się podzielić, to zawsze pozostaje nieśmiertelne przesyłanie danych przez Bluetooth. O ile nie trafimy na osobę z telefonem Huawei w ręce, bo wtedy mamy możliwość użycia Huawei Share.

Chcesz łapać momenty? Huawei nova 10 Pro może być dla Ciebie dobrym wyborem

Czasem mówi się, że wrażliwość estetyczną mają tylko kobiety, mężczyznom to nie jest pisane. Jednak jeśli już pominiemy milczeniem temat walki płci, to Huawei nova 10 Pro spodoba się każdej osobie, która chce przeżywać chwile na bieżąco z pomocą własnego telefonu. Nie tylko samodzielnie, ale też z przyjaciółki, rodziną. Bądź to za pośrednictwem mediów społecznościowych, bądź osobiście.

Huawei nova 10 Pro wydaje się na pierwszy rzut oka kolejną tylko iteracją w rodzinie produktów nova ze średnio-wysokiej półki cenowej. W praktyce dostajemy kilka nowatorskich dla tej marki rozwiązań, które sprawiają, że korzystanie z tego telefonu będzie podobną przyjemnością jak przeżywanie dokumentowanych przez niego chwil

Czy mam wątpliwości co do Huawei nova 10 Pro? Nie będę oszukiwał, że nie pojawiły się one podczas użytkowania tego telefonu, ale to konsekwencja krytycznego podejścia do każdej marki telefonu i próby wczucia się w dosłownie każdy typ użytkownika.

Cena 2999 złotych za wariant pamięciowy 8/256 GB, to sporo i można mieć tu wygórowane oczekiwania. Huawei wychodzi naprzeciwko nim, czy w pełni udanie, o tym najlepiej opowiedzą prawdziwe łapaczki momentów.

Wyjątkowo przyjemnie ogląda się zdjęcia i filmy wykonane Huawei nova 10 Pro z pomocą tego telefonu

Jak dla mnie, mocne strony tego telefonu, to właśnie bardzo dobry wyświetlacz, dwa przednie aparaty jak i główny aparat na tylnej ściance, superszybkie ładowanie i wyjątkowy wygląd. Niby taki jak w poprzedniku, a jednak elegantszy. Czyli te cechy, które Huawei chciał, by były w nova 10 Pro istotne.

foto modelki: Alicja Żebruń