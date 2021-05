Początek maja to dobry moment, by dokonać zakupów produktów marki Huawei w firmowym sklepie huawei.pl. Oto dlaczego tak jest.

Firma Huawei oferuje swoje produkty, w tym laptopy, telefony, routery, zegarki, akcesoria audio, poprzez własny sklep internetowy. Witryna huawei.pl nie jest jednak tylko laurką wystawioną firmie, ale przykładem dobrze skonstruowanego sklepu internetowego. Kupujący mogą cieszyć się benefitami, które czynią ten sklep wzorcowym wdrożeniem sprzedaży on-line.

Oferty huawei.pl nie trzeba zapewne wam przedstawiać, bo znacie ją z newsów i recenzji produktowych. To komplet tego co obecnie oficjalnie oferuje marka Huawei w Polsce. Sklep jest w praktyce zintegrowany z witryną ofertową firmy, dlatego zanim podejmiemy decyzję o zakupie, możemy poruszać się po nim tak jak po normalnej stronie producenta.

Czego możecie jednak nie wiedzieć? Ano tego jakie korzyści wiążą się z zakupem produktu poprzez huawei.pl. A ponieważ ceny produktów tej marki są podobne we wszystkich sieciach sprzedażowych, argumenty Huawei mogą zaważyć o zakupie w tym właśnie sklepie.

Jeśli się śpieszysz, to do 8 maja możesz kupić ciekawe zestawy

Huawei znany jest z łączenia produktów w atrakcyjne zestawy. Najlepsze oferty pojawiają się przy okazji premier produktowych, ale czasami są to akcje nie związane z wprowadzeniem produktu do sprzedaży. Obecnie taka mieszana oferta promocyjna obowiązuje do 8 maja. W jej ramach można kupić następujące zestawy produktowe.

Smartfon Huawei P40 lite + Smartwatch Huawei Watch Fit za 899 zł

Smartfon Huawei P30 lite + Słuchawki Huawei FreeBuds 3i za 1099 zł

Smartfon Huawei P smart 2021 (z NFC) + Słuchawki Huawei FreeBuds 3i za 799 zł

Laptop Huawei MateBook D 15 (8/256 GB) + Bezprzewodowa myszka Bluetooth + plecak za 2699 zł

Laptop Huawei MateBook D 14 (Ryzen 7, 8/512 GB) + Bezprzewodowa myszka Bluetooth + plecak za 3199 zł

Laptop Huawei MateBook D 14 (Ryzen 5, 8/512 GB) + Bezprzewodowa myszka Bluetooth, plecak za 2999 zł

Laptop Huawei MateBook X Pro 2021 (Intel i7, 16/512 GB) + Słuchawki FreeBuds Studio + bezprzewodowa myszka Bluetooth + plecak za 7499 zł

Laptop Huawei MateBook X Pro 2021 (Intel i7, 16/1 TB) + Słuchawki FreeBuds Studio + bezprzewodowa myszka Bluetooth + plecak za 8499 zł

Smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro + Słuchawki Huawei FreeBuds Pro za 1299 zł

Dodatkowo, zakupy dowolnego produktu w ofercie huawei.pl dokonane do 8 maja 2021 promowane są rabatem 50 złotych za każde 500 złotych. Maksymalna zniżka w ten sposób uzyskana może wynieść 300 złotych.

OkazjoWTORKI są co tydzień, a FlashSale może zdarzyć się za chwilę

OkazjoWTORKI to wprowadzona w tym roku forma cyklicznej promocji produktów, które w ograniczonej ilości dostępne są w atrakcyjnych, czasem bardzo, cenach właśnie w każdy wtorek. Informacje o danej ofercie pojawiają się rano danego dnia, w którym promocja obowiązuje, dlatego kto „we wtorek rano wstaje ten z Huawei oszczędza”.

W ciągu dnia na stronie huawei.pl znajdziecie także box z ofertą typu Flash Sale. Czasem danego dnia jest więcej niż jedna taka wyprzedaż, podana jest też godzina jej rozpoczęcia i liczba dostępnych produktów.

Składasz zamówienie przed obiadem, masz je następnego dnia, a za opinię dostaniesz rabat

Bezpłatna dostawa na następny dzień roboczy to korzyść, z której skorzystają zamawiający rano. Wystarczy kupić produkt przed 12 danego dnia, a kolejnego można go już używać. Jeśli na dodatek wystawicie opinię o danym produkcie to możecie otrzymać kupon rabatowy na 20 zł przy kolejnym zakupie w huawei.pl o wartości 21 zł i wyższej.

Co istotne, Huawei zależy na tym, aby była to opinia rzetelna i własna. Opinię wystawiamy za produkt, na jego stronie korzystając ze sklepowego konta.

Niemniej musi zostać ona sprawdzona pod kątem zgodności z regulaminem, dlatego zrzut ekranu z opinią należy przesłać na adres sklep@huawei.pl. Po pozytywnym zatwierdzeniu otrzymacie kupon rabatowy. Kupon ten ma zachęcić do dalszych zakupów, gdyż jest ważny przez 14 dni. Dlatego dzielcie się opiniami, ale gdy chcecie zyskać rabat, czyńcie to rozważnie.

Opinie można zostawiać wielokrotnie. Z kolei zapisać się do newslettera huawei.pl można raz, ale otrzymany za to kupon rabatowy 50 zł nie będzie obwarowany terminowością. Może on posłużyć do obniżenia ceny zakupu produkt o wartości 300 zł lub wyższej.

Jest też bez kosztowy kredyt, gdy chcesz wydać więcej niż się spodziewałeś

Podczas zakupu w huawei.pl można wybrać formę płatności jako raty. Obecnie to już nie 3 ale nawet 36 rat z oprocentowaniem 0%. Wszystkie formalności dokonywane są na etapie zakupowym, poprzez stronę PayU gdzie należy podać wymagane do udzielenia kredytu informacje. Decyzja o zgodzie na kredytowanie wydawana jest w ciągu kilku minut.

Trzy lata spokoju po zakupie laptopa. A gdy kupisz smartfon…

Jeśli zdecydujecie się zakupić laptop z serii z serii MateBook X, MateBook X Pro, MateBook 13, MateBook 14, MateBook D 14, MateBook D 15 oraz MateBook D 16, to bez zbędnych ceregieli otrzymacie wraz z nim trzyletnią gwarancję. Nie trzeba nic robić, standardowa dwuletnia gwarancja jest automatycznie przedłużana na dodatkowy rok.

W przypadku telefonów korzyść jest innego rodzaju. Trwa przez 3 miesiące od zakupu, ale dotyczy szkód, które zwykle nie są honorowane przez zapisy gwarancyjne i im podobne. To bezpłatna naprawa ekranu smartfona. Jeśli posiadacie Huawei P smart 2021, P30 lite, P30 Pro, P40 lite, P40 Pro, Mate 40 Pro lub model Y6p, raz w ciągu tych pierwszych miesięcy możecie się zapomnieć lub pośmiać ze szkody, która tym razem uszła wam na sucho. Bo nie chyba nic gorszego, niż uszkodzenie ekranu, gdy telefon jeszcze pachnie nowością.

Gdy się rozmyślisz, to sprzęt zwrócisz bez opłat

Zakupy w sklepie internetowym to co prawda nie zakup kota w worku, ale dopóki smartfon, laptop czy router nie trafi w nasze ręce, świadomość z tego, że jest to nasz wymarzony sprzęt, jest po trosze wirtualna. Dlatego, jako szanujący się sklep, huawei.pl pozwala na zwrot zakupionego towaru bez opłat w ciągu 15 dni od momentu zakupu.

Zwrot możemy zrealizować podobnie jak zakup urządzenie. A to może być dostarczone przez kuriera pod nasze drzwi, albo do paczkomatu InPost.

