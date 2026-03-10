Niech nazwa cię nie zmyli. Test Huawei Watch GT Runner 2

Poszukując dobrego zegarka sportowego, nie sposób nie trafić na sprzęt Huawei. Producent wprowadził niedawno do oferty nowy model - Watch GT Runner 2, który - jak nazwa wskazuje - powstał z myślą o biegaczach. Jak się spisuje na co dzień?

Tak się złożyło, że w ostatnich tygodniach miałem do czynienia z dwoma urządzeniami sygnowanymi logo Huawei. Niedawno testowałem flagowe słuchawki Huawei FreeBuds Pro 5, a niedługo później zapukał do moich drzwi kurier ze smartwatchem Huawei Watch GT Runner 2.

I przyznam szczerze, że bardzo ucieszyła mnie wieść o tym, że trafi do mnie właśnie ten zegarek - a to przede wszystkim dlatego, że mam bardzo dobre doświadczenia ze smartwatchami tego producenta. Miałem jednak niewielką dozę obaw przed rozpoczęciem testów - bo “Runner” w nazwie tego sprzętu sugeruje, że jest to produkt dla konkretnej grupy odbiorców. Sam oczywiście od sportu nie stronię i staram się żyć bardzo aktywnie, ale z całej listy aktywności - akurat bieganie jest w moim przypadku na samym dole.

Zapraszam więc do testu Huawei Watch GT Runner 2 - zegarka sportowego dla biegaczy, ale z perspektywy osoby, która uprawia dużo sportu - poza bieganiem. Jak ten sprzęt spisuje się na co dzień?

Zestaw na duży plus

Huawei Watch GT Runner 2 dociera w standardowym dla tego producenta minimalistycznym opakowaniu. Na największą uwagę zasługuje jednak to, co w środku kartonika. Oczywiście poza samym zegarkiem - w zestawie znalazły się dwa paski. Jeden z nich jest gumowy (zapinany klasycznie), drugi natomiast materiałowy (na rzep). Podoba mi się, że takie podejście producenta, bo - przyznam szczerze - oba te paski można wymieniać szybko i dostosować do konkretnych okoliczności. Za ten zestaw duży plus.

W opakowaniu jest też oczywiście klasyczna “papierologia”, ale też magnetyczna ładowarka. I ją również mogę pochwalić - bo zegarek można ładować w dowolnej pozycji - na ładowarce nie ma żadnych pinów, które muszą stykać się z zegarkiem.

Huawei Watch GT Runner 2 ma dużo do zaoferowania

Zanim przejdę do tego, jak nowy Huawei Watch GT Runner 2 spisuje się na co dzień, zwrócę uwagę na kilka najważniejszych parametrów, którymi ten zegarek chce przekonać do siebie klientów (i robi to zresztą bardzo skutecznie).

Przede wszystkim koperta Watch GT Runner 2 jest wykonana ze stopu tytanu, a szkło ochraniające 1,32-calowy wyświetlacz AMOLED o jasności do 3000 nitów to konstrukcja Kunlun Glass 2. generacji o wysokiej odporności na uszkodzenia. Zegarek mierzy 43,5 mm (koperta) i ma grubość 10,7 mm. Jego waga to natomiast ok. 34,5 g (sam korpus bez paska) - a więc niewiele.

Jeśli chodzi natomiast o łączność, producent zadbał tutaj o obecność GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou i QZSS. Do precyzyjnego śledzenia trasy wdrożono natomiast 3D Floating Antenna. Na pokładzie Huawei Watch GT Runner 2 nie brakuje też Bluetooth obsługującego mikrofon i głośnik (do rozmów).

Huawei Watch GT Runner 2 jest wyposażony w czujnik TruSense do analizy parametrów życiowych. Ten zegarek wykrywa też próg mleczanowy - a to coś wyjątkowo rzadko spotykanego w zegarkach

Skoro to zegarek dla sportowców - nie mogło zabraknąć zestawu czujników do śledzenia najważniejszych parametrów. Watch GT Runner 2 może oczywiście mierzyć tętno, ale również natlenienie krwi (SpO2), HRV, oddech i sen. Generalnie rzecz biorąc - ten sprzęt ma szereg sensorów i aplikacji służących temu, aby z jak największą dokładnością monitorować swoje zdrowie.

Ten zegarek wygląda naprawdę dobrze

Jak na zegarek sportowy, Huawei Watch GT Runner 2 według mnie wygląda naprawdę dobrze. Uważam, że jego 43,5-mm tarcza to optymalny rozmiar zarówno na drobną, kobiecą dłoń, ale też nieco większą dłoń mężczyzny. Zegarek jest lekki, nie ciąży na nadgarstku, do tego jest stosunkowo cienki. Warto jednak przed zakupem przymierzyć ten sprzęt, bo 43,5 mm to jedyny wariant rozmiaru - jeśli masz naprawdę duże dłonie, może się okazać, że Runner 2 będzie dla ciebie nieco za mały.

W kontekście samego wyglądu warto też wspomnieć o sterowaniu tym smartwatchem. Na obudowie znalazły się dwa przyciski - jeden w klasycznej formie, drugi jest natomiast obracaną koroną (z możliwością wciśnięcia). To zestaw standardowy i w zupełności wystarczający do obsługi urządzenia również podczas aktywności fizycznej (choć przyzwyczajeni do Garmina Forerunner mogą uznać, że dwa przyciski to za mało). W dolnym przycisku (którego funkcjonalność oczywiście można dostosować) znalazł się czujnik do pomiaru EKG.

Łączenie przebiega sprawnie

Huawei Watch GT Runner 2 jest kompatybilny zarówno ze smartfonami pracującymi pod kontrolą Androida, ale też iOS. Bez trudu więc ten zegarek można sparować z iPhone i korzystać ze wszystkich udogodnień urządzenia.

Sam proces parowania jest błyskawiczny. Zegarek prowadzi użytkownika “za rękę” podczas konfiguracji - wyświetla kod QR do pobrania aplikacji na telefon, a cały proces połączenia smartwatcha ze smartfonem zajmuje krótką chwilę. Naprawdę - nie ma tutaj powodów do obaw o jakiekolwiek trudności z kompatybilnością. Huawei Watch GT Runner 2 łączy się bez trudu z każdym smartfonem, połączenie jest stabilne, a synchronizowanie danych z zegarka z aplikacją błyskawiczne. To po prostu działa sprawnie.

Po połączeniu ze smartfonem, naturalnie pierwszym krokiem użytkownika będzie najpewniej przekopanie się przez aplikację Huawei Zdrowie, aby poznać wszystkie funkcjonalności zegarka i być może spersonalizować go. I w tym miejscu stawiam kolejny plus, bo wspomniana aplikacja działa bardzo sprawnie - a do tego jest bardzo intuicyjna.

W głównej części ekranu producent umieścił skrót wszystkich najważniejszych parametrów (czas ćwiczeń, spalone kalorie w ruchu, czas na nogach), a do tego szereg dodatkowych sekcji z podziałem na konkretne wskazania: wyniki ćwiczeń, tętno, sen, stan emocjonalny, SpO2, ciśnienie krwi, temperatura skóry etc. To wszystko jest tutaj ułożone w czytelnych kafelkach, do każdej z tych sekcji można się “wklikać” i poznać szczegóły pomiarów. Jestem naprawdę pod dużym wrażeniem tego, jak dobrze zostało to zaprojektowane.

Oczywiście w aplikacji (ale również z zegarka) można personalizować tarcze smartwatcha. Preinstalowanych jest kilka, ale z poziomu aplikacji można zainstalować mnóstwo dodatkowych - darmowych. Jest też sklep z tarczami, jednak w nim przewijają się w większości płatne dzieła (tanie, bo to zwykle koszt rzędu 1-5 zł, ale nadal wymagające opłaty). Niekoniecznie podoba mi się sekcja VIP w aplikacji Huawei Zdrowie, ale rozumiem, że na czymś producent po sprzedaży zegarka musi zarabiać. Nie czepiam się jednak, bo z tej sekcji można nie korzystać, a i nie ma w niej funkcjonalności tak niebywałych, aby ich brak ograniczał jakkolwiek zegarek. Na co dzień traktowałem więc tę zakładkę VIP jako zbędny zapychacz, który ostatecznie przestał mi przeszkadzać, bo przestałem na niego zwracać uwagę.

Idealny kompan na trening. I po treningu zresztą też

Przejdźmy więc do najważniejszego - jak ten zegarek spisuje się na treningu. Przejdę od razu do rzeczy i zdradzę, że bardzo dobrze. Przede wszystkim Huawei Watch GT Runner 2 jest wygodny w obsłudze podczas aktywności i wyświetla wiele potrzebnych informacji do śledzenia (tętno, strefy tlenowe, kadencja, rozrysowana mapa biegu etc.). Co jednak najbardziej zwróciło moją uwagę, to mnogość aktywności do wyboru. Choć to sprzęt dla biegaczy, to jest w nim całe mnóstwo sportów - jak choćby golf, padel, nurkowanie, ergometr, orbitrek etc. Wybór jest bardziej niż zadowalający i jestem niemal pewien, że każdy znajdzie w tym urządzeniu swój sport.

Ogromny plus również za kursy przygotowawcze przed maratonem. Watch GT Runner 2 ma specjalny trening, który pomoże użytkownikowi przygotować się na ten ponad 40-km bieg. Dodatkowo - co może spodobać się osobom, które chcą wyrazić się nieco “artystycznie” podczas biegania - Huawei przygotował funkcję Route Draw, która pozwala rysować trasy biegu, aby narysować ścieżką konkretny wzór. Fajny bajer! Pozostając w bajerach, w Watch GT Runner 2 jest więcej opcji, o których nigdy bym nie pomyślał, że mogą być potrzebne w zegarku. Mam na myśli choćby ocenę adaptacji do dużej wysokości.

Jeśli chodzi o wrażenia z testów tego zegarka podczas treningów - jestem absolutnie usatysfakcjonowany dokładnością pomiarów, prezentacją wyników i intuicyjnością obsługi. I mówię to z perspektywy osoby, która jest aktywna fizycznie i każdego dnia stara się wykonać chociaż jedną jednostkę treningową. Nie określę siebie profesjonalistą, więc z tej perspektywy trudno mi ocenić to urządzenie, natomiast przez kilka dni spędzonych z Huawei Watch GT Runner 2 doszedłem do wniosku, że biorąc pod uwagę swoje potrzeby - nie potrzebuję nic więcej.

Watch GT Runner 2 sprawdził mi się doskonale. Spodobała mi się przede wszystkim prostota obsługi, interfejs w zegarku oraz dokładność pomiarów. Kiedy wychodziłem na spacer lub bieg - prezentowany przez Huawei przebyty przeze mnie dystans pokrywał się z rzeczywistością - nie zakłamywał wyniku ani w dół, ani w górę (testowane przy najdłuższym dystansie ok. 17 km). Bardzo podobały mi się też inne aspekty tego zegarka, a dokładnie…

Możesz zapomnieć o ładowarce

… czas pracy na baterii. Powiem wprost - generalnie nie uważam, że krótki (1-2-dniowy) czas pracy na baterii jest minusem w przypadku zegarków sportowych/smart. Przyzwyczaiłem się zresztą do tego, że korzystając z prywatnego, leciwego już smartwatcha, muszę codziennie przed snem położyć go na ładowarkę i w zasadzie nie jest to dla mnie kwestia krytyczna.

Muszę jednak przyznać, że za każdym razem, kiedy dociera do mnie na testy zegarek, który można ładować raz na kilka dni - z dużym smutkiem wracam do swojego prywatnego urządzenia podczas odsyłania sprzętu. I jestem pewien, że tak samo będzie z Huawei Watch GT Runner 2, który - według deklaracji producenta pracuje nawet 14 dni bez ładowania (lub 32 godziny z ciągle włączonym GPS-em).

Mnie tego 14-dniowego czasu nie udało się uzyskać ze względu na fakt, iż testowałem ten zegarek raczej intensywnie (i używałem tarczy pobierającej nieco więcej energii), ale bez większych trudności udało mi się uzyskać wynik 7 dni bez konieczności ładowania. W każdym razie - Huawei Watch GT Runner 2 to długodystansowiec, jeśli chodzi o czas pracy na baterii.

Jaki jest Huawei Watch GT Runner 2 na co dzień? Opinia

Huawei Watch GT Runner 2 to moim zdaniem jeden z najlepszych zegarków sportowych, jaki można aktualnie kupić. Dla tego chińskiego producenta GT Runner 2 (jak zresztą nazwa wskazuje) nie jest pierwszym podejściem do urządzeń dla biegaczy - i to widać. W “dwójce” Huawei zadbał o to, aby zegarek spełniał wszelkie oczekiwania stawiane tego typu urządzeniu. Nie brakuje mu też dodatkowych funkcjonalności zwiększających ogólną użyteczność - choćby wspomnianym śledzeniu stanu emocjonalnego, uruchamiania kursów treningowych etc.

Watch GT Runner 2 w zasadzie nie czuć na ręce nawet podczas intensywnego treningu. Jest optymalnych rozmiarów, waży niewiele - to wszystko czuć podczas ćwiczenia i noszenia na co dzień. Na korzyść tego zegarka bez wątpienia działa też czas pracy na baterii liczony w dniach, a nie godzinach. Ponadto - co bardzo istotne - GPS spisuje się tutaj bardzo dobrze, połączenie jest stabilne, sygnał dokładny - i nie gubi się w trudnych warunkach.

Choć nie jest to tzw. gamechanger, to dla niektórych ważną cechą działającą na korzyść tego zegarka jest też możliwość płatności zbliżeniowych. Te są realizowane w Huawei Watch GT Runner 2 za pośrednictwem Curve Pay. Wymaga to wprawdzie zainstalowania aplikacji i rejestracji, ale nie jest w żaden sposób skomplikowanym procesem i można go przeprowadzić w kilka krótkich chwil.

Czy więc Huawei Watch GT Runner 2 ma jakieś wady? Uważam, że jako takich, które należy poprawić hardware’owo lub software’owo - nie ma. Problem jednak w tym, że mówiąc o zegarkach dla biegaczy i sportowych - wciąż jednym z popularniejszych wyborów dla wielu może być Garmin. Huawei ma więc nie lada wyzwanie - przekonać do siebie użytkowników i udowodnić, że potrafi produkować dobre zegarki sportowe i smart. Jednocześnie ma ku temu mnóstwo mocnych argumentów - czego doskonałym przykładem jest właśnie Watch GT Runner 2, którego śmiało można określić jednym z najlepszych wyborów.

Plusy:

wygodna, kompaktowa i lekka konstrukcja, która nie przeszkadza na ręce

dokładne pomiary zdrowotne

sporo czujników

dokładny system nawigacyjny

bardzo długi czas pracy na baterii

czytelny, jasny wyświetlacz

duży wybór tarczy zegarka

dobrze zaprojektowany tryb maratonu

spisuje się dobrze nie tylko podczas biegania, ale też w trakcie innych aktywności (np. siłownia)

szybkie ładowanie

dodatkowy pasek w zestawie

Minusy:

tylko jeden rozmiar do wyboru - choć jest dość uniwersalny, to dla niektórych może być nieco za mały

dwa przyciski do sterowania są wystarczające, ale użytkownicy przyzwyczajeni do konkurencji mogą uznać, że to za mało







Produkt do przeprowadzenia testu został użyczony przez firmę Huawei. Firma użyczająca nie miała wpływu na treść ani wyglądu w nią przed publikacją. Jest to niezależna recenzja dziennikarska.