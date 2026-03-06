Najlepsze frytkownice beztłuszczowe. Jaki airfryer wybrać w 2026 roku?

Jaką frytkownicę beztłuszczową wybrać w 2026 roku? Rynek oferuje wiele godnych uwagi urządzeń - czasem tak różnych od siebie, że można się w tej mnogości pogubić. Nasz ranking nie tylko podpowiada godne uwagi modele, ale i wyjaśnia, czym powinien się cechować dobry airfryer.

Zastanawiasz się, który model frytkownicy beztłuszczowej będzie dla Ciebie najlepszy? Nie wiesz, jakimi kryteriami kierować się podczas zakupów oraz na jakie parametry techniczne warto zwrócić szczególną uwagę? Co więcej, nurtuje Cię kwestia tego, czym tak naprawdę są cieszące się ogromną popularnością "airfryery”? W naszym zestawieniu postaramy się wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie te pytania, a przy okazji wskażemy konkretne modele urządzeń, które zdecydowanie zasługują na twoją uwagę.

Frytkownica beztłuszczowa, czyli piekarnik?

Warto zacząć od wyjaśnienia, że frytkownica beztłuszczowa nie ma niemal nic wspólnego z tradycyjnymi modelami, w których smażenie odbywało się poprzez zanurzenie produktów w głębokim oleju. O ile klasyczne urządzenia pozwalały głównie na przyrządzanie frytek, kurczaka czy panierowanych warzyw, ich funkcjonalność była bardzo ograniczona, a kaloryczność gotowych potraw – niezwykle wysoka. W rzeczywistości oba urządzenia łączy jedynie nazwa oraz fakt, że pozwalają na przygotowanie frytek; poza tym dzielą je niemal wszystkie różnice konstrukcyjne.

W praktyce frytkownica beztłuszczowa, czyli popularny "airfryer”, to wysoce wydajny, kompaktowy piekarnik, w którym kluczową rolę odgrywa wymuszona cyrkulacja gorącego powietrza. Proces ten przypomina działanie piekarnika z termoobiegiem, zapewniając równomierne pieczenie: powietrze nieustannie krąży wokół potrawy, dzięki czemu finalny efekt to danie chrupiące z zewnątrz i delikatne w środku.

Głównym atutem airfryera w porównaniu do standardowego piekarnika jest jego imponująca wydajność. Urządzenie osiąga wybraną temperaturę znacznie szybciej, skraca czas przygotowania posiłków, zużywa mniej energii elektrycznej i jest o wiele łatwiejsze w utrzymaniu czystości. Frytkownica beztłuszczowa to wszechstronny sprzęt, w którym z powodzeniem upieczesz mięsa i warzywa, przygotujesz frytki z ziemniaków lub batatów, a także przyrządzisz omlety, zapiekanki, a nawet domowe wypieki, jeśli tylko najdzie Cię na to ochota.

Czym kierować się podczas wyboru airfryera? Jakie są pożądane cechy frytownicy beztłuszczowej?

Wybór frytkownicy beztłuszczowej bywa wyzwaniem, które można określić jako proste i złożone zarazem. Z jednej strony, podstawowa różnica między modelami budżetowymi a tymi z wyższej półki nie zawsze dotyczy samej jakości przygotowywanych potraw, lecz raczej komfortu użytkowania, liczby predefiniowanych trybów, mocy czy dodatkowych udogodnień, jak choćby łączność z aplikacją mobilną – co z pewnością ucieszy miłośników rozwiązań "smart”.

Kluczowe podczas wyboru frytkownicy będą:

Moc urządzenia: wyższa wartość przekłada się na szybsze nagrzewanie do pożądanej temperatury.

Pojemność kosza: decyduje o tym, jak dużą porcję jedzenia przygotujesz za jednym razem.

Zakres temperatur: standardem jest przedział do 200°C, jednak modele oferujące niższą temperaturę początkową (nawet od 40°C) są znacznie bardziej wszechstronne.

Wygoda obsługi: to kwestia bardzo subiektywna – warto sprawdzić, czy interfejs jest dla ciebie intuicyjny.

Bezpieczeństwo: nienagrzewająca się obudowa to istotny atut, szczególnie jeśli w kuchni pomagają domownicy - zwłaszcza ci najmłodsi.

Funkcje dodatkowe: wspomniane wcześniej technologie "smart” oraz dostępność akcesoriów, takich jak płyty grillowe, mogą znacząco zwiększyć możliwości urządzenia.

Łatwość czyszczenia: zwróć uwagę, czy kosz frytkownicy można bez problemu myć w zmywarce.

Ile kosztuje frytkownica beztłuszczowa godna polecenia?

Ceny frytkownic beztłuszczowych są bardzo zróżnicowane. Najtańsze modele, często dostępne w ramach promocji w dyskontach, można kupić już za około 200 zł. Warto jednak podejść do nich z ostrożnością – zazwyczaj oferują ograniczoną funkcjonalność, niższą efektywność oraz budzą wątpliwości co do trwałości. Ze względu na krótszą żywotność takich urządzeń, często szybciej ulegają one awariom, co czyni je mało opłacalnym wyborem w dłuższej perspektywie.

Z kolei oferta sprawdzonych producentów – takich jak Xiaomi, Tefal czy w szczególności Philips – startuje z poziomu nieco poniżej 400 zł i może sięgać nawet 1500 zł. Choć poszczególne urządzenia różnią się między sobą mocą, pojemnością, zakresem temperatur czy dostępnymi funkcjami, warto pamiętać, że nawet podstawowe modele od renomowanych firm bardzo dobrze radzą sobie w kuchni i potrafią skutecznie odmienić codzienne gotowanie.

Najlepsze frytkownice beztłuszczowe. Ranking 2026:

Philips Ovi Smart 2.0 XXL Connected HD9880/90



Źródło: home-appliances.philips

Zaczynamy z wysokiego “C”! Philips Ovi Smart 2.0 XXL Connected HD9880/90 to technologiczna perełka. Ten zaawansowany airfryer o mocy 2200W wyróżnia się na rynku unikalną technologią Rapid CombiAir, która precyzyjnie dostosowuje przepływ powietrza, gwarantując idealną chrupkość i soczystość potraw. Dzięki pojemności XXL, a dokładnie 8,3 litra, przygotujesz posiłek dla całej rodziny, a wbudowany termometr spożywczy, który można wbić w przygotowywane mięso, precyzyjnie kontroluje stopień wysmażenia mięs. Philips pomyślał tu o wszystkim i dodał np. separator do żywności, pozwalający w osobnych przegródkach umieścić np. mięso i warzywa. Istotny jest zwrot “Connected” w nazwie, gdyż świadczy o tym, że mamy tu do czynienia z urządzeniem “smart” - frytkownica umożliwia wygodną obsługę przez aplikację HomeID. Philips Ovi Smart 2.0 XXL Connected HD9880/90 to wybór dla wymagających: łączy najwyższą wydajność, inteligentne sterowanie i niezawodną jakość, z której Philips jest doskonale znany.

Xiaomi Dual Zone



Źródło: mi.com

Xiaomi Dual Zone to bardzo praktyczny airfryer, który dzięki dwóm niezależnym koszom o łącznej pojemności 10 litrów pozwala swobodnie gotować dla całej rodziny. To kluczowe wyróżnienie na rynku, pozwalające na przyrządzenie dwóch różnych potraw w tym samym czasie przy różnych ustawieniach temperatury i czasu. Tu dodajmy jeszcze, że większa komora ma pojemność 6,5 litra, a mniejsza 3,5 litra. Mało tego, w większej komorze znajdziemy też ruszt, co pozwala na przygotowanie mięsa i np. warzyw w tym samym czasie. Technologia podwójnego obiegu powietrza 360° zapewnia równomierne pieczenie bez konieczności ciągłego mieszania. Urządzenie oferuje zakres temperatur od 40°C do 200°C, łatwą obsługę, dostęp do przepisów online oraz moc 2700W. To idealna propozycja dla rodzin, łącząca nowoczesny design, wysoką wydajność oraz genialną funkcjonalność w przystępnej cenie.

Ninja SL400EU



Źródło: ninjakitchen.pl

Ninja to bezwzględnie jeden z liderów rynku frytkownic beztłuszczowych, Ninja SL400EU jest doskonałym przykładem dlaczego. To urządzenie to mistrz elastyczności, który zmienia zasady gotowania. Jego unikalną cechą są dwie niezależne szuflady ułożone jedna nad drugą. Pionowa orientacja zapewnia olbrzymią oszczędność miejsca i pełną wygodę korzystania z dwóch szuflad i identycznej pojemności - razem mamy tu pojemność aż 9,5 litra przy zachowaniu szerokości i głębokości charakterystycznej dla mniejszych frytkownic beztłuszczowych. Ninja SL400EU ma moc 2470W, zakres temperatur od 40 do aż 240°C i bardzo wygodny panel służący do obsługi urządzenia. Rzecz jasna, pracę obu szuflad możemy zsynchronizować tak, by np. jedzenie było gotowe w tym samym czasie, mimo różnych temperatur. Producent pomyślał też o miłych dodatkach, jak półka do szuflady, która pozwala na przygotowywanie dwóch różnych potraw w jednej szufladzie. Oszczędność miejsca, duża praktyczność i niezła cena - oto zalety Ninja SL400EU.

Panasonic NF-CC600AXE



Źródło: panasonic.com

Czas na najprostsze urządzenie w naszym zestawieniu, czyli Panasonic NF-CC600AXE. To stosunkowo niewielki airfryer z jednym przeszklonym koszem o pojemności 6 litrów. Mamy tu klasyczną konstrukcję z wysuwaną szufladą, estetyczny, dotykowy panel sterowania z kolorowymi ikonami i autorską funkcję delikatnej pary. Włączając ją, frytkownica podczas przygotowywania posiłku wtryskuje do komory wodę ze zbiornika umieszczonego na pleckach, co poprawiać ma chrupkość i soczystość przygotowywanych mięs i nie tylko. Testowałem niegdyś podobny model (Panasonic Air Fryer NF-CC500SXE) i muszę przyznać, że ten niepozorny dodatek pary wodnej faktycznie pozytywnie wpływał na walory smakowe przygotowywanych potraw. Moc Panasonic NF-CC600AXE to 1450W, a zakres temperatur od 80 do 200˚C.

Ninja CRISPi



Źródło: ninjakitchen.pl

Ninja CRISPi to frytkownica nietypowa - bardzo estetyczna, wyposażona w dwa szklane kosze o pojemnościach 1,4 i 3,8 litra, i działająca nieco inaczej niż klasyczne airfryery. Tu kosz jest jedynie pojemnikiem na jedzenie, zaś cały “system grzewczy” jest demontowalny. Ot, przygotowując potrawę, nakładamy serce urządzenia na szklany kosz i temperatura rozprowadzana jest z góry na dół. Taka konstrukcja pozwala na łatwe przechowywanie frytkownicy - do większej misy wkładamy mniejszą, na wierzch zaś nakładamy PowerPod, czyli wspomniany system grzewczy ze zintegrowanym panelem sterującym. Dwie szklane misy, które znajdziemy w zestawie, mają plastikowe wieczka, które pozwalają na przechowanie potraw od razu po ich przygotowaniu. Mniejszy pojemnik możemy z kolei zamknąć szczelnie i np. zabrać ze sobą do pracy. Nie mamy tu manualne trybu pracy, co niektórzy mogą postrzegać jako wadę, ale 4 predefiniowane tryby z odgórnie ustawioną temperaturą sprawdzają się doskonale i sprawiają, że urządzenie jest bardzo łatwe w użyciu.

Jaką frytkownicę beztłuszczową wybrać? Subiektywna opinia

Co wybrać? Oto jest pytanie! Ile potrzeb, tyle dobrych wyborów - ktoś postawi na inteligentne, super nowoczesne urządzenie, a ktoś inny - na coś prostszego, na coś, co ma po prostu przygotowywać pyszne jedzenie w powtarzalny sposób. Ja z kolei wybieram Ninja SL400EU, gdyż jestem wielkim fanem optymalizacji. Frytkownica beztłuszczowa w układzie pionowym pozwala na przygotowanie pełnego obiadu dla całej rodziny, a jednocześnie zajmuje stosunkowo niewiele miejsca na kuchennym blacie - jeśli oczywiście zmieści się nam pod wiszącymi szafkami. Dodam też, że ten model ma bardzo szeroki zakres temperatur, co tylko zwiększa jego uniwersalność.



