Nasi czytelnicy powinni już dobrze kojarzyć wybrane modele monitorów iiyama ze złotym środkiem opłacalności, wydajności oraz jakości. Dowiedzieliśmy się, że na święta będzie to jeszcze lepszy wybór, gdyż iiyama dorzuca w prezencie zaskakująco drogie akcesoria!

Święta to magiczny okres – zwłaszcza dla klientów iiyama!

Jeżeli planowaliście sobie lub komuś bliskiemu sprezentować nowy monitor (w szczególności jeżeli miał to być monitor dla gracza) i nadal się nie zdecydowaliście na konkretny model, to dobrze na tym wyszliście! Monitory iiyama w tym roku będzie można odebrać wraz z nie byle jakim prezentem. Co więcej, w przypadku niektórych modeli będzie nawet możliwość wyboru prezentu, jaki nam pasuje.

Słyszeliśmy, że lubicie kupować prezenty, więc teraz do kupowanych prezentów dorzucamy więcej prezentów – podpisano iiyama

Jednak, aby pomóc Wam z wyborem, przygotowaliśmy dla Was rozeznanie oferty iiyamy, tak aby wskazać Wam, jaki monitor, do jakich zastosowań (bo przecież nie wszyscy tylko grają) będzie najlepszy oraz kiedy warto do monitora dopłacić. Od razu też podamy, jaki prezent będzie do wzięcia z danym monitorem.

Szybki monitor dla graczy nie musi być drogi – iiyama G-Master GB2470HSU Red Eagle z zestawem Genesis Cobalt 330 w prezencie!

Jeżeli komputer służy Wam głównie do grania (poza codziennymi czynnościami, jak przeglądanie Internetu), to w ciemno możemy polecić Wam testowany przez nas monitor iiyama GB2470HSU. I to nawet zupełnie już abstrahując od opisywanych tu prezentów. Matryca IPS o przekątnej blisko 24” z czasem reakcji, który bez problemu nadąża za odświeżaniem 165 Hz, co oznacza obraz praktycznie pozbawiony smużenia, nawet przy bardzo szybkim ruchu. Innymi słowy, przeciwnika widać nawet, gdy szybko się rozglądamy.

Monitor oferuje przyzwoitą jakość obrazu, w całości pokrywając gamut sRGB, a do tego odznacza się całkiem mocnym, jak na ten segment, podświetleniem, co pozwala z niego wygodnie korzystać również w bardzo jasnych pomieszczeniach. A co z prezentem? Tutaj iiyama do monitorów kupionych od 10 grudnia dorzuca zestaw akcesoriów gamingowych znanego producenta Genesis.

Co znajdziemy w zestawie Genesis Cobalt 330? Czego jeszcze potrzebuje gracz poza komputerem i monitorem? Klawiatury, myszki, podkładki i najlepiej jeszcze słuchawek. Lista całkiem pokaźna, ale w całości pokryta przez zestaw Genesis Cobalt 330! Pełnowymiarowa klawiatura z podświetleniem (RGB) posiada nieco wydłużoną podstawę dla wygodnego ułożenia nasady dłoni podczas długich sesji w grach. Klawisze funkcyjne F1-F12 pełnią również funkcje multimedialne (podobnie jak zwykle wygląda to w laptopach). Myszka to również typowo gamingowy model – ma regulację czułości w czterech wybranych poziomach (do 6400 dpi). Oprogramowanie pozwala tu nawet na tworzenie własnych profili i makr! Jaka podkładka jest każdy widzi, ale nie każdy wie, że materiał użyty do jej wykonania ma znaczenie i powinien być dopasowany do myszki – tu oczywiście dopasowanie jest idealne i gwarantuje najlepszą kontrolę nad gryzoniem. Na koniec mamy jeszcze słuchawki – ogromny (jak na słuchawki) przetwornik 50 mm oznacza bardzo głębokie brzmienie, a czuły mikrofon z gąbką redukującą szumy przyda się do wspólnej zabawy ze znajomymi (albo do pokrzyczenia na nieznajomych – co kto lubi). Dla najbardziej zawziętych graczy istotne będzie wykonanie nauszników ze skóry z wypełnieniem pianką foam, która zapamiętuje kształt naszego ucha. Dzięki temu nawet cała noc w słuchawkach nie wywoła dyskomfortu (poza może tym związanym z brakiem snu po całej nocy grania ;)).

Dla graczy z ambicjami – iiyama G-Master GB2590HSU Gold Phoenix z zestawem Genesis Cobalt 330 w prezencie

Najnowsza propozycja od iiyamy, czyli dopiero co testowany przez nas model GB2590HSU Gold Phoenix to propozycja dla najbardziej wymagających graczy, którzy chcą wycisnąć wszystko ze swojego sprzętu i dla których o wyniku starcia decydują nawet pojedyncze milisekundy! Rekordowo dla iiyamy szybka matryca IPS z czasem reakcji, jaki zmierzyliśmy na średnio poniżej 0,5 ms (MPRT) i odświeżaniem aż 240 Hz w cenie około 1350 zł to nawet bez dodatkowego prezentu rewelacyjna oferta.

Mimo tak wyśrubowanych parametrów prędkości monitor ten nadal oferuje pełne pokrycie sRGB oraz bardzo mocne podświetlenie (co pozwala garściami korzystać ze stroboskopowego podświetlenia, obniżającego czas reakcji). Rozmiar 24,5”, przez wielu określany mianem „turniejowego”, tylko podkreśla e-sportowy charakter tego modelu. A teraz do tego wszystkiego dostaniecie jeszcze wyżej opisany zestaw akcesoriów gamingowych Genesis o wartości blisko 300 zł!

A jeżeli najważniejsza jest immersja w grach albo liczy się też produktywność – iiyama G-Master GB3461WQSU Red Eagle z zestawem Genesis Cobalt 330 w prezencie

Po drugiej stronie spektrum graczy (względem tych, dla których idealny będzie powyższy Gold Phoenix) znajdują się ci, dla których nie liczy się każda milisekunda opóźnienia ani ogólnie nie interesują się rywalizacją w sieci. Jeżeli do takiej grupy się zaliczacie i ważne dla Was są odczucia audio-wizualne, płynące z rozgrywki, to mamy dla Was propozycję w postaci monitora o proporcjach 21:9. Konkretnie mowa o iiyama rok temu testowanym G-Master GB3461WQSU, który to stawia na maksymalną immersję ze światem gry lub filmów i robi to w przyzwoitej, jak na 34-calowy monitor, cenie 2000 zł.

W zasadzie nawet lepszym wyborem w tym miejscu byłby zakrzywiony iiyama G-Master GB3466WQSU Red Eagle z matrycą VA, ale jego niestety nie objęła promocja z prezentami oraz bazowo jest nieco droższy. Płaski panel IPS, w jaki iiyama wyposażyła model GB3466WQSU, nie oferuje aż tak wysokiego kontrastu, a także monitory ultrapanoramiczne dosyć dobrze wyglądają z zakrzywieniem (właśnie pod względem immersji).

Co absolutnie nie przekreśla modelu iiyama G-Master GB3461WQSU – czyni go po prostu bardziej uniwersalnym wyborem. Rozdzielczość 3440x1440 px pozwala na bardzo wygodną pracę w zastosowaniach profesjonalnych, ale również w codziennym użytkowaniu podnosi odczuwalnie komfort – zwłaszcza z wykorzystaniem menedżera okien z Windows 11, który pozwala szybko i łatwo rozmieszczać okna po całej przestrzeni roboczej. Tutaj również w prezencie dostaniemy zestaw akcesoriów dla graczy Genesis Cobalt 330.

Prawdziwie uniwersalny super monitor iiyama G-Master GB2770QSU Red Eagle – tak uniwersalny, że nawet prezent będzie do wyboru!

Jeżeli sami nie możecie się zdecydować, czy potrzebujecie bardzo szybkiego czy bardzo barwnego monitora, to mamy dla Was naprawdę uniwersalną propozycję. Warunkiem będzie jednak posiadanie odpowiednio mocnego PC, aby poradził sobie z rozdzielczością 1440p i przy tym jeszcze wykorzystał potencjał odświeżania 165 Hz. Gwarantujemy, że do 2000 zł nie znajdziecie nic lepszego niż (kosztujący znacznie poniżej tej kwoty) testowany przez nas w tym roku model iiyama G-Master GB2770QSU Red Eagle.

Ponownie mamy tu bardzo szybką matrycę IPS, która poza realnym czasem reakcji pikseli, znacznie szybszym niż wymaga tego 165 Hz odświeżania, oferuje również bardzo szeroki gamut kolorów, jakie jest w stanie odwzorować. Prawie 100% zgodności z filmowym DCI-P3 sprawia, że gry (i filmy) wyglądają niesamowicie barwnie.

Równie wyśmienicie wypada tu podświetlenie, oferujące ponad 500 nit jasności. Monitor potrafi przyjąć sygnał HDR, choć tu oczywiście nie ma co liczyć na powalającą dynamikę filmowych scen, ze względu na specyfikę działania paneli IPS (czyli ich niski kontrast). W swojej klasie cenowej jednak i tak wypada rewelacyjnie. Jeżeli takie parametry Was nie przekonują, to może właśnie prezent od iiyamy to uczyni. Ten konkretny model będzie można kupić nie tylko z wyżej opisanym zestawem Genesis Cobalt 330 (od 10 grudnia), ale już teraz (od 1 grudnia) można w prezencie otrzymać soundbar Creative Stage Air!

Co ma do zaoferowania soundbar Creative Stage Air? Monitory iiyama posiadają wbudowane głośniki, jednak nie ma się co oszukiwać – typowo dla nagłośnienia wbudowanego w monitor, nie nadają się do konsumpcji multimediów, a już tym bardziej muzyki. Dlatego też taki prezent będzie idealnym uzupełnieniem samego monitora, który bardzo dobrze nadaje się do oglądania filmów czy też seriali. Dostajemy całkiem kompaktowy, ale nie na tyle, aby wpływało to na jakość brzmienia, głośnik, który bez problemu zmieścimy na podstawce pod monitorem i podłączymy do wyjścia słuchawkowego oraz zasilimy z wbudowanego w ten monitor HUBa USB. Tak się bowiem składa, że jest to też głośnik mobilny, więc możemy go również zabrać w podróż, podczas której (według producenta) posłuży nam przez 6 godzin bez konieczności ładowania! Naturalnie głośnik ma wbudowany odbiornik Bluetooth, zatem korzystając z laptopa (lub nowszego PC z odpowiednią kartą rozszerzeń) będzie można podpiąć się całkiem bez kabli. Zupełnie jak w przypadku telefonu. Dwa duże głośniki o mocy łącznie 20 W potrafią wygenerować aż 72 dB ciśnienia akustycznego, co można uznać za granicę przyzwoitości do używania w zabudowie wielorodzinnej ;)

Na koniec coś dla osób, które przedkładają pracę ponad gry - iiyama ProLite XUB2796QSU-B1 z prezentem w postaci soundbara Creative Stage Air

Tak jak na wstępie napisaliśmy – nie tylko gracze mogą szukać nowego, lepszego monitora na święta. Jeżeli zajmujecie się grafiką (ale niekoniecznie fotografią), montażem albo nawet pracą ogólnie projektową, to warto przyjrzeć się testowanemu przez nas niedawno monitorowi iiyama ProLite XUB2796QSU-B1, który obecnie wycenia się na 1400 zł.

27” to idealny rozmiar do pracy wielomonitorowej, jaka uznawana jest obecnie za praktycznie jedyne słuszne rozwiązanie. Wysoka rozdzielczość i dobra fabryczna kalibracja pozwalają bardzo komfortowo pracować nawet całe dnie, zwłaszcza gdy w tle przygrywa nam nasza ulubiona muzyka z soundbara Creative Stage Air, który otrzymamy w prezencie kupując taki monitor w grudniu tego roku.

