Sprawdzamy jak GeForce GTX 2070 Super ze stajni Inno3D radzi sobie z trzema popularnymi grami - Wolfenstein: Youngblood, Call Of Duty: Warzone i Minecraft RTX - przy użyciu ray-tracingu oraz DLSS 2.0.

Na naszych łamach oczywiście mieliśmy już okazję testować karty GeForce RTX 2070 w wersji Super. Modele różnych producentów nieco różnią się od siebie, ale ogólną wydajność plus/minus znamy już od dnia premiery, czyli lipca ubiegłego roku.

Test Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC

Dziś gościmy w redakcji GeForce RTX 2070 Super od firmy Inno3D, którą to zdecydowaliśmy się przetestować w nieco innych warunkach - mianowicie sprawdziliśmy jak karta radzi sobie z ray-tracingiem oraz DLSS w grach Minecraft RTX, Call Of Duty: Warzone i Wolfenstein: Youngblood.

Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC to karta do tańca (ray-tracing) i różańca (DLSS 2.0)

Przypomnijmy, że technologia DLSS doczekała się już drugiej wersji, nazwanej po prostu DLSS 2.0. Technologia ta wraz z nową wersją działa równie szybko, ale dodatkowo oferuje też mniejszy spadek jakości obrazu. Technologia DLSS oparta jest na specjalizowanych rdzeniach Tensor i dostępna jest na wszystkich kartach GeForce RTX, a więc również na GeForce RTX 2070 Super.

Na benchmark.pl mogliście się również zapoznać z testami ray-tracingu w takich grach jak Battlefield 5, Shadow Of The Tomb Raider, czy też Control. Trzech wspomnianych wcześniej tytułów jeszcze nie testowaliśmy w wersji RTX, więc to dobra okazja by sprawdzić, czy GeForce RTX 2070 Super poradzi sobie z tym wyzwaniem!

Inno3D GeForce RTX 2070 Super - specyfikacja

Model GeForce RTX

2060 SUPER GeForce RTX 2070 GeForce RTX

2070 SUPER GeForce RTX 2080 Generacja Turing

12 nm Turing

12 nm Turing

12 nm Turing

12 nm Układ graficzny Turing TU106 Turing

TU106 Turing TU104 Turing TU104 Jednostki cieniujące 2176 2304 2560 2944 Jednostki teksturujące 136 144 160 184 Jednostki rasteryzujące 64 64 64 64 Rdzenie Tensor 272 288 320 368 Jednostki RT 34 36 40 46 Taktowanie rdzenia 1470/1650 MHz 1410/1620 MHz 1605/1770 MHz 1515/1710 MHz Moc obliczeniowa 7,2

TFLOPS 7,5

TFOPS 9,1

TFLOPS 10,06 TFLOPS Pamięć wideo 8 GB GDDR6

256-bit 8 GB

GDDR6

256-bit 8 GB GDDR6

256-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 14 000

MHz 14 000

MHz 14 000

MHz 14 000 MHz Przepustowość pamięci 448 GB/s 448 GB/s 448 GB/s 448 GB/s TDP (zasilanie) 175 W

(8-pin) 175 W

(8-pin) 215 W

(6+8-pin) 215 W

(6+8-pin) Cena $399 $499 $499 $699

Czym się różni wesja Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC od referencyjnego modelu NVIDII? Przede wszystkim fabrycznym podkręceniem (Boost Clock do 1785 MHz). OC nie jest może specjalnie imponujące, ale dodajcie do tego sprawny autorski system chłodzenia, który charakteryzuje się naprawdę dużą kulturą pracy oraz odpowiednią cenę, a otrzymamy całkiem ciekawy produkt.

Inno3D GeForce RTX 2070 Super - budowa i porty

Karta Inno3D to typowa dwuslotowa konstrukcja o wymiarach 268 x 133 milimetrów.

Oprócz systemu chłodzącego opartego na dwóch wentylatorach może się ona pochwalić solidnym metalowym backplate'em chroniącym kartę przed wyginaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Karta ma standartowy zestaw portów, a mianowicie HDMI 2.0b oraz trzy porty DisplayPort 1.4.

Zalecany zasilacz do komputera wyposażonego w tę kartę to 650 watów, a wymaga ona podłączenia dwóch dodatkowych wtyczek zasilających - 6-pin i 6+2-pin.

Inno3D GeForce RTX 2070 Super - testy wydajnościowe w Minecraft RTX, Call Of Duty: Warzone i Wolfenstein: Youngblood

Zacznijmy na luzie, od najnowszego hitu battle royale. Na pierwszy rzut leci sieciowa strzelanka COD: Warzone. Gra jak na razie nie obsługuje technologii DLSS, ale ma wsparcie ray-tracingu - niestety nie w opcji Warzone (wkrótce?). Uruchomiliśmy ją w maksymalnych ustawieniach oraz rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160). Fabrycznie podkręcony GeForce RTX 2070 Super firmy Inno3D nie powinien mieć żadnych problemów z tą grą. I faktycznie.

Szybkość działania potrafiła spaść poniżej 70 klatek na sekundę tylko w czasie scen przerywnikowych, natomiast podczas rozgrywki było to zwykle 80-90 klatek na sekundę. Biorąc pod uwagę, że większość paneli 4K UHD charakteryzuje się odświeżaniem 60 Hz jest to wynik bardziej niż zadowalający.

Drugim zawodnikiem był Wolfenstein: Youngblood. Ta doskonale zoptymalizowana gra korzysta z API Vulkan i wykorzystuje zarówno ray-tracing, jak i technologię DLSS 2.0. W grę wbudowano aż dwa benchmarki (Riverside i Lab X) więc nie omieszkaliśmy z nich skorzystać - wszystko w rozdzielczości 4K UHD i ustawieniach Uber.

Wolfenstein: Youngblood – 3840 x 2160, uber

[kl./s.] benchmark Riverside

z ray-tracingiem i DLSS 2.0 75

65 bez ray-tracingu 70

59 z ray-tracingiem 38

31

Wolfenstein: Youngblood – 3840 x 2160, uber

[kl./s.] benchmark Lab X

bez ray-tracingu 79

61 z ray-tracingiem i DLSS 2.0 79

59 z ray-tracingiem 40

26

Wow - jak widać po wykresach gra z ray-tracingiem i DLSS 2.0 może (ale nie musi) działać nawet szybciej niż gra bez włączonego ray-tracingu.

Jak wygląda szybkość działania z włączonym ray-tracingiem i DLSS 2.0 możecie się przekonać na poniższym materiale wideo.

I na koniec - Minecraft RTX. Włączenie ray-tracingu w grze bardzo mocno obciąża kartę graficzną i praktycznie bez wsparcia DLSS (w wersji 2.0) rozgrywka staje się mocno utrudniona. Ze względu na to, że nawet przy użyciu DLSS gra w rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160) działała z prędkością około 30 klatek na sekundę, zdecydowaliśmy się na obniżenie rozdzielczości do QHD (2560 x 1440).

Na materiale wideo możecie porównać szybkość działania gry bez włączonego ray-tracingu, z ray-tracingiem bez DLSS oraz z ray-tracingiem i DLSS. Różnice w grafice obu wersji z ray-tracingiem spowodowane są tylko i wyłącznie zmieniającą się porą dnia.

O ile wersja bez ray-tracingu działa w rozdzielczości 2560 x 1440 praktycznie ze stałymi 60 klatkami na sekundę, to włączenie ray-tracingu bez DLSS powoduje spadek szybkości działania do 20-25 klatek na sekundę. Włączenie DLSS diametralnie poprawia sytuację i gra z RTX działa z prędkością około 50 klatek na sekundę.

Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC - czy warto kupić?

Karty serii GeForce RTX 2070 Super oferują dużą wydajność (są widocznie szybsze od RTX 2060 Super) przy zachowaniu rozsądnej ceny. Przypomnijmy, że GeForce RTX 2070 Super możemy już kupić od 2300 do złotych, podczas gdy ceny najtańszych modeli RTX 2080/2080 Super zaczynają się do 3300 złotych.

Aktualnie dostępność modelu Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC nie jest jakaś imponująca - można ją znaleźć w kilku mniejszych sklepach w Polsce, w cenach które plasują się w połowie zakresu cenowego wszystkich modeli RTX 2070, a konkretnie około 2600 złotych.

Modele GeForce RTX 2070 Super warto brać pod uwagę jeśli zależy nam na wsparciu ray-tracingu ze sporą wydajnością, przy wciąż relatywnie niskiej cenie. Przyszłe gry mogą bardzo mocno obciążać karty graficzne przez efekty ray-tracingu i modele RTX 2060 oraz 2060 Super mogą nie sprostać takiemu wyzwaniu. RTX 2070 Super oferuje odpowiedni poziom mocy obliczeniowej i zarazem cena tych modeli nie jest tak wysoka jak RTX 2080/2080 Super.

Inno3D GeForce RTX 2070 Super Twin X2 OC - podsumowanie

bardzo dobra wydajność w cenie o 800 złotych niższej od RTX 2080/RTX 2080 Super

fabrycznie podkręcona

wydajny i cichy system chłodzący

odpowiednia wydajność do grania ze sprzętowym ray-tracingiem

słaba dostępność w Polsce

cena mogłaby być nieco niższa

94% 4,7/5

