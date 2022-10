Sprawdziliśmy, jak wypada nowoczesny ultrabook z procesorem Intel Core i5-1240P na tle MacBooka Air z procesorem M1 – nie tylko w syntetycznych testach wydajności, ale również w bardziej codziennych zastosowaniach i pod względem samej konstrukcji – ciekawi wyników?

Apple od czasu porzucenia procesorów Intel (prawdopodobnie w celach redukcji kosztów) buduje wokół swoich układów otoczkę elitarności. Czy faktycznie lepiej sobie radzą w typowych zastosowaniach, bez optymalizacji, jakie oferują ich natywne aplikacje? Czy w codziennych zadaniach faktycznie Apple wypada lepiej? Czy w prawdziwych, a nie syntetycznych scenariuszach zachowuje swoją wydajność równie dobrze, co ultrabook z procesorem Intela? Odpowiedzi na te pytania oraz ogólnie porównanie funkcjonalności znajdziecie w przygotowanym przez nas filmie poniżej, w którym w roli reprezentanta ekosystemu Windows oraz Intel Evo wystąpi ASUS Zenbook 14 OLED, a stronę Apple reprezentować będzie tak samo wyceniony MacBook Air M1.

Czy warto przepłacać? Porównanie ASUS Zenbook 14 OLED (Intel Core i5-1240P) z Apple MacBook Air (Apple M1)

Co było inspiracją do powstania tego testu?

Pomysłodawcą powyższego materiału był w zasadzie sam Intel – natrafiliśmy na jego porównanie dokładnie takiego samego ultrabooka ASUSa (z certyfikatem Intel Evo) z MacBookiem Pro, wyposażonym w procesor Apple M1 (8-rdzeniowy). Gdybyście się zastanawiali, dlaczego w porównaniu użyto modelu z procesorem M1, zamiast M2, to podpowiadamy, że te nie różnią się w bazowej konfiguracji (M2 jest dostępny też w mocniejszej, ale również droższej wersji 10-rdzeniowej). Jednocześnie dowiedzieliśmy się, w jaki sposób Intel pozycjonuje swoje mobilne procesory względem tych produkowanych przez Apple.

Od strony wydajności publikacja Intela opierała się o trzy testy syntetyczne, skupiające się na kluczowych aspektach codziennego użytkowania laptopa, a także zahaczające o bardziej wymagające zadania. Rozpoczęto od sprawdzenia wyników w aplikacji CrossMark - natywnie pracującej na obu maszynach. To test o tyle wyjątkowy, że potrafi za pomocą czytelnej punktacji zaprezentować to, jak dobrze realnie korzysta się z danego sprzętu. Wyniki składowe podzielono tu na trzy kategorie - produktywność, kreatywność oraz responsywność. Pierwsze dwie odnoszą się do faktycznej wydajności obliczeniowej procesora oraz w pewnym stopniu również pamięci. Najważniesza jednak (w ocenie wrażeń z codziennego użytowania) jest ostatnia z tych składowych.

Responsywność określa to, jak sprawnie komputer reaguje na wszystko, co robimy. Odpalenie aplikacji, przeskakiwanie między zdjęciami, zmiana utworu w odtwarzaczu, przełączanie okienek, przeszukiwanie dysku i inne tego typu czynności. Są to rzeczy, które zasadniczo nawet na średniej klasy sprzęcie nie trwają długo, ale dopiero gdy dzieją się błyskawicznie, bez najmniejszego oczekiwania, można mówić o satysfakcjonującym doświadczeniu. To właśnie laptop z procesorem Intel wypada w tej kwestii znacznie lepiej i Crossmark realnie jest w stanie tę różnicę przedstawić w formie punktów. Kolejno Intel na ruszt wziął test dotyczący wydajności pracy z przeglądarką - WebXPRT4.

Jak widać, niezależnie od tego, czy porównywano wydajność na tej samej (Chrome) przeglądarce, czy na optymalnej (Safari vs Chrome), wyniki zawsze były tu na korzyść komputera z procesorem Intel. Wręcz przewaga względem Safari okazała się nawet większa, niż w przypadku używania tej samej przeglądarki na obu urządzeniach. Ostatecznie Intel w swojej publikacji wykazuje nie tylko wyższą wydajność procesora Intel Core i5-1240P w większości sprawdzonych zastosowań względem Apple M1, ale również znacznie wyższą kompatybilność z aplikacjami, w tym w szczególności z grami.



Kompatybilność nigdy nie była mocną stroną Apple, zwłaszcza w kwestii gier.

Nasze testy potwierdzają wnioski Intela

Zaintrygowało nas to do tego stopnia, że postanowiliśmy to samodzielnie zweryfikować. Różnica w naszym podejściu jest taka, że nie skupialiśmy się na porównaniu urządzeń z różnego segmentu cenowego - w miejsce MacBook Pro wybraliśmy najtańszą opcję MacBook Air, tak aby porównanie do (nadal minimalnie tańszego…) ASUS Zenbook 14 OLED miało nieco więcej sensu.

Apple nie ułatwia wyboru swojego sprzętu, bardzo wysoko ustawiając poprzeczkę cenową, nawet za bardzo podstawowe modele – podczas gdy ultrabooki z procesorami Intela oferują znacznie więcej za niższą kwotę

Poza powtórzeniem części testów (w naszej własnej procedurze), dołożyliśmy jeszcze kilka dodatkowych porównań. Procesorowi Apple nie można odmówić efektywności działania, ale w kwestii czystej wydajności często musiał ustąpić Intel Core i5-1240P. Pewnym wyzwaniem było również dobranie aplikacji do testowania, gdyż ich wybór na sprzęcie Apple jest skrajnie skromny (a najlepiej jakbyśmy pracowali tylko na aplikacjach dedykowanych Apple). Szczęśliwie jest kilka testów, które sprawdzają wydajność na różnych platformach w jednakowych warunkach – jak np. użyty również w publikacji Intela Crossmark, który dobrze oddaje komfort użytkowania laptopa na co dzień (niekoniecznie pod największym obciążeniem).



Po lewej wynik testu na ASUS Zenbook 14 OLED z Intel Core i5-1240P, a po prawej na Apple MacBook Air z M1.

Bazując na własnym doświadczeniu (i zapotrzebowaniu na wydajność w tego typu urządzeniach) sprawdziliśmy jeszcze, jak radzą sobie w aplikacjach bardziej kreatywnych, na podstawie już naszej własnej procedury testowej. Wyniki nie były początkowo specjalnie dobre dla Intela, w szczególności pod względem renderowania, które przypominamy, że można wykonywyć jeszcze szybciej, jeżeli skorzystamy z pakietu Apple Final Cut (2000 zł droższego od darmowej wersji DaVinci).



Po lewej wynik testu renderowania filmu 4K 60 FPS na ASUS Zenbook 14 OLED z Intel Core i5-1240P, a po prawej na Apple MacBook Air z M1.

Testy w aplikacji Blender rzuciły już zgoła inne światło na laptopa z procesorem Intel i to pomimo wsparcia dla sprzętowego renderowania na Apple Metal. Tutaj kłania się faktyczna przewaga ilości i wydajności samych rdzeni w procesorze Intel Core i5-1240P. W tej kwestii nasze rezultaty znacznie przewyższyły te z publikacji Intela, co może wynikać z różnic między M1 w MacBook Pro a MacBook Air (nie tylko ilości rdzeni, ale również thermal throttlingu, jako że Air nie posiada wentylatorów).



Po lewej wynik testu renderowania obrazu 720p na ASUS Zenbook 14 OLED z Intel Core i5-1240P, a po prawej na Apple MacBook Air z M1.

Sprawdziliśmy również oba urządzenia w teście Pugetbench dla aplikacji Adobe After Effect i tutaj ponownie przewaga (znaczna) przypadła laptopowi Apple. To wszystko jednak były testy wykonane w bardzo sterylnych warunkach, w których na laptopie nie było uruchomione nic innego, ani sam sprzęt nie był w czasie testu używany. To, przyznacie, bardzo niecodzienny scenariusz, zatem postanowilśmy nieco urealnić tę sytuację. Na obu laptopach uruchomiliśmy po trzy okna przeglądarki, każde z pięcioma zakładkami, w których aktywne były popularne strony social mediowe, kontentowe oraz informacyjne (w tym oczywiście portal benchmark.pl). Dodatkowo podczas wykonywania pomiarów wydajności prowadzona była wideorozmowa przez Microsoft Teams oraz edytowany był dosyć duży arkusz kalkulacyjny w MS Excel. Wyniki okazały się bardzo interesujące - na wykresie poniżej nałożyliśmy jednocześnie wyniki uzyskane w sterylnych warunkach, jak i te w "typowej sytuacji".

Porównanie wydajności Intel Core i5-1240P z Apple M1 (7 core)

Legenda Pomiar syntetyczny Pomiar podczas

wielozadaniowości DaVinci Resolve - Render H.265 4K

sekundy, mniej = lepiej Apple MacBook Air

(Apple M1, 8 GB RAM) 554

721 ASUS Zenbook 14 OLED

(Intel Core i5-1240P, 16 GB RAM) 794

882 Adobe After Effects - Pugetbench

punkty, więcej = lepiej Apple MacBook Air

(Apple M1, 8 GB RAM) 695

485 ASUS Zenbook 14 OLED

(Intel Core i5-1240P, 16 GB RAM) 435

405 Blender 3.2.2 - BMW render CPU

sekundy, mniej = lepiej ASUS Zenbook 14 OLED

(Intel Core i5-1240P, 16 GB RAM) 254

279 Apple MacBook Air

(Apple M1, 8 GB RAM) 306

419

Różnice są znacznie większe w przypadku MacBooka Air i zdecydowanie widać, że wielozadaniowość mu nie służy. Z drugiej strony nie są to na tyle duże różnice, aby zmienić kolejność na wykresach - tam, gdzie Intel posiadał przewagę, powiększyła się ona jeszcze bardziej, ale tam, gdzie nieco do Apple tracił, nadal pozostaje na drugiej pozycji. Na koniec jeszcze postanowiliśmy sprawdzić wydajność graficzną w popularnym teście 3DMark Wild Life, który natywnie jest wspierany przez oba urządzenia. Tutaj już Intel i5-1240P (z układem Intel Iris Xe) nie pozostawił suchej nitki na Macbooku Air z M1...



Po lewej wynik testu 3DMark Wild Life (oraz średni FPS) na ASUS Zenbook 14 OLED z Intel Core i5-1240P, a po prawej na Apple MacBook Air z M1.

Laptop to nie tylko wydajność, ale również funkcjonalność

Ostatecznie też nie można przejść obojętnie obok funkcjonalności, w kwestii których ultrabook na systemie Windows z procesorem Intel bezwzględnie dominuje (w ramach tej samej ceny). Nie tylko otrzymujemy wielokrotnie więcej złączy, ale również bardziej funkcjonalny dotykowy ekran OLED (w dalece lepszej jakości obrazu). Apple broni się jedynie lepszym brzmieniem muzyki, ale to nadal „dźwięk z laptopa” i bez słuchawek i tak się nie obejdzie.

Jakość matryc w Apple jest wysoka, ale daleko jej do tego, co oferują OLED w przypadku laptopów ASUS'a.



Na filmie poruszyliśmy też kwestię ekosystemów oraz baterii – tu zasadniczo dużo zależy od wyboru sprzętu z systemem Windows, bo w przeciwieństwie do urządzeń Apple, laptopy z Windowsem dają nam tę swobodę personalizacji. Podobny, a może i lepszy ekosystem oferują przykładowo, skądinąd wyśmienite, ultrabooki Huawei, podczas gdy laptopy z oszczędnymi matrycami LCD bez problemu potrafią przekroczyć barierę 24h pracy na baterii. Tak że co kto lubi :)



Przewaga w ilości złączy jest kolosalna...

Co ostatecznie wybrać?

Wybór okazuje się nie być oczywisty (a już na pewno nie tak oczywisty, jak by to widziało Apple). Dużo zależy od naszych preferencji i tego, co na laptopie robimy. Faktem jednak jest, że zdecydowana większość użytkowników komputerów nie ma żadnego powodu, aby dopłacać do laptopów Apple, z wyjątkiem może lepszej prezencji przy kawie w Starbucksie ;)

Artykuł oraz film powstały we współpracy z firmą Intel (bez wpływu na przebieg testów oraz ich wyniki).