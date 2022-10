Nowe procesory Intela okazały się hitem – jednostki oferują świetną wydajność, a do tego zostały dobrze wycenione. Ranking procesorów nie pozostawia złudzeń.

Sytuacja na rynku procesorów robi się naprawdę bardzo ciekawa. Ostatnio mieliśmy okazję sprawdzić modele Intel Core i9-13900K i Intel Core i5-13600K, które zaskoczyły nas świetną wydajnością. Nowe modele pojawiły się także w naszym rankingu procesorów i wskoczyły do listy polecanych procesorów dla graczy.

Nowe procesory Intela – rewolucji nie ma, ale sprzęt zbiera dobre opinie

Procesory Intel Core 13. generacji bazują na usprawnionej konstrukcji modeli Core 12. generacji. Producent dodał więcej rdzeni E-Core, podniósł taktowania, a do tego zwiększył pojemność pamięci podręcznej. Co ważne, jednostki są dostępne w zbliżonych cenach (ciekawie wypadają tutaj ciut tańsze wersje F bez zintegrowanej grafiki).

Efekty są zdumiewające.

Core i9-13900K to propozycja z topowego segmentu wydajnościowego, za którą trzeba zapłacić około 3500 zł. Flagowiec oferuje naprawdę bardzo konkurencyjne osiągi – procesor pokonuje konkurencyjny model Ryzen 9 7900X (3200 zł), a często nawet dogania droższy model Ryzen 9 7950X (4200 zł). Do tego można go podkręcić (aczkolwiek wymagane jest tutaj bardzo dobre chłodzenie wodne).

Za wyborem procesora przemawia kompatybilność ze starszymi płytami głównymi LGA 1700 z serii 600 (więc osoby posiadające modele z poprzedniej, 12. generacji mogą rozważyć przesiadkę). Niestety, musimy się liczyć z ogromnym zapotrzebowaniem na energię.

Sporym zaskoczeniem okazał się Core i5-13600K, czyli model ze średniej półki (około 1900 zł). Procesor nie tylko deklasuje swojego poprzednika - Core i5-12600K, ale też nowy, konkurencyjny model Ryzen 5 7600X. Co więcej, jednostkę można też dodatkowo podkręcić (i to z całkiem niezłym skutkiem).

Nie bez znaczenia jest też niższy koszt platformy. Procesor można zamontować na płycie głównej LGA 1700 z serii 600 lub 700 (do podkręcania wymagany będzie model Z690 lub Z790), a wbudowany kontroler pamięci obsługuje zarówno starsze moduły DDR4, jak i nowsze DDR5.

W sieci pojawiły się też pierwsze recenzje modelu Core i7-13700K (około 2500 zł), czyli propozycja ze średnio-wyższej półki. Jednostka oferuje podobną specyfikację do starego Core i9-12900K, ale usprawnienia architektury i wyższe zegary przekładają się na trochę lepsze osiągi... w dużo niższej cenie. Jak najbardziej jest to zatem też procesor godny polecenia.



Intel Core i5-13600K to świetny procesor ze średniej półki

Co tu dużo mówić. Nowe procesory Intela zaliczyły bardzo udaną premierę – otrzymujemy świetny sprzęt, który na dodatek został bardzo dobrze wyceniony (i do tego całkiem atrakcyjnie wypada zakup całej platformy). Pozostaje zatem czekać na kolejne, słabsze modele, które mogą być ciekawą propozycją do budowy nowych komputerów do gier.

Źródło: inf. własna