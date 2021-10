Czy iPhone 13 mini ma taki sam aparat jak iPhone 13? Czy realnie robi takie same zdjęcia i filmy? Czy kupując tańszy iPhone trzeba być przygotowanym na niższą jakość? Zobacz i porównaj oryginalne zdjęcia z iPhone 13 mini oraz iPhone 13 i oceń.

iPhone 13 mini czy iPhone 13 - porównanie zdjęć i wideo 4K

Pełna recenzja iPhone 13 jest tutaj. Znajdziesz w niej nie tylko oryginalne zdjęcia, ale też czas pracy na baterii, wydajność, przydatne funkcje i wrażenia z używania. Natomiast w kolejnej publikacji chcę skupić się wyłącznie na szybkim porównaniu aparatów w iPhone 13 mini oraz iPhone 13.

Warto to zrobić z dwóch powodów. Pierwszy jest prozaiczny. Wiele osób zastanawia się czy mniejszy i tańszy iPhone 13 mini robi równie dobre zdjęcia, co iPhone 13. To naturalne, że jeśli ktoś waha się który model wybrać, to woli się upewnić. Dlatego nawet jeśli odpowiedź wydaje się oczywista, to i tak lepiej mieć 100% pewności, niż dokonać złego wyboru.



iPhone 13 czy iPhone 13 mini? Który jest lepszy?

Po drugie, do tego porównania postanowiłem podejść trochę inaczej. Większość zdjęć z iPhone 13 mini wykonałem w trybie standardowym, a z iPhone 13 w trybie żywym. Takie porównanie ma sens, bo zarówno iPhone 13 mini, jak i iPhone 13 mogą włączyć te same profile kolorów i uzyskać identyczne efekty. Zdjęcia z profilem standardowym z iPhone 13 mini mogą równie dobrze reprezentować to, jak wyglądają zdjęcia z tym samym profilem, wykonane za pomocą iPhone 13.

Nie ma to wpływu na szczegółowość, szum, balans bieli, długość ekspozycji, ani cechy optyczne. Ma wpływ tylko na nasycenie kolorów i w pewnym stopniu także na kontrast. Tryby kolorów są po prostu inną interpretacją tego samego sygnału wyjściowego z sensora światłoczułego. To nie są filtry, które obniżałyby jakość obrazu.



iPhone 13 mini vs iPhone 13

Czy iPhone 13 ma lepszy aparat od iPhone 13 mini? Zobacz zdjęcia

Zaczynamy od zdjęć nocnych. Zarówno iPhone 13 mini, jak i iPhone 13 mają tryb nocny, w którym można manualnie wydłużyć czas ekspozycji. To bardzo przydatna opcja, dzięki której można osiągnąć mniejsze szumy (dłuższa ekspozycja oznacza tutaj niższą czułość ISO). Oba telefony mają identyczne sensory i jasne obiektywy f/1.6, a także jednakową, bardzo skuteczną stabilizację optyczną, z technologią pixel shift. Poniżej możecie ocenić rezultaty.

Wszystkie zdjęcia były robione z ręki, bez statywu, uchwytu i podparcia. Celem było sprawdzenie działania optycznej stabilizacji obrazu.



iPhone 13

iPhone 13 mini

W pierwszym zdjęciu oba telefony miały włączony ten sam tryb kolorów - standardowy. Zdjęcie z iPhone jest trochę jaśniejsze, co jest odrobinę dziwne, bo oba telefony ustawiły taki sam czas ekspozycji (2 sekundy), ale iPhone 13 mini aktywował wyższą czułość ISO (800 zamiast 640), więc teoretycznie te zdjęcie powinno być jaśniejsze. A nie jest.

Kolejne zdjęcia robiłem wieczorem w parku. Już po zachodzie słońca, ale jeszcze nie w całkowitej ciemności. Warto jednak podkreślić to, że dla ludzkiego oka było tutaj znacznie ciemniej.



iPhone 13



iPhone 13 mini

Tutaj w mniejszym modelu były włączone standardowo kolory, a w większym żywe. Widać jednak podobną różnicę w jasności, jak w przypadku poprzedniego porównania, gdzie w obu modelach był aktywny standardowy profil kolorów.



iPhone 13



iPhone 13 mini

Spójrzcie poniżej na drzewo po prawej stronie kadru, z aparatu ultraszerokokątnego. W iPhone 13 mini w profilu standardowym widać trochę więcej liści. W profilu żywym z iPhone 13 widać mniej, ale za to niebo jest bardziej nasycone. Różnica wynika z kontrastu - w trybie żywym jest on wyższy, więc jasne partie obrazu są jaśniejsze, a ciemne są ciemniejsze. Moim zdaniem tryb nocny w mieście lepiej spisuje się w połączeniu z profilem żywym, a podczas fotografowania natury lepszy jest profil standardowy.



iPhone 13



iPhone 13 mini

I przy okazji jeszcze to samo miejsce, ale z aparatu podstawowego. Tutaj oczywiście ogólna jakość i szczegółowość jest o wiele wyższa, niż z aparatu ultraszerokokątnego.



iPhone 13



iPhone 13 mini

Moim zdaniem oba telefony robią prawie identyczne zdjęcia w nocy, zwłaszcza pod względem ogólnej jakości i szczegółowości. Różnice w kontraście i nasyceniu są widoczne w zależności od tego jaki profil kolorów włączymy, ale można je oczywiście włączyć zarówno na iPhone 13, jak i iPhone 13 mini. Stabilizacja optyczna działa tak samo dobrze w obu smartfonach.

Przejdźmy zatem do porównania zdjęć dziennych. Tutaj różnice w jakości, szczegółowości i odszumianiu są jeszcze mniejsze, niż w nocy. Można śmiało przyjąć, że iPhone 13 i iPhone 13 mini robią takie same zdjęcia w dzień. Oczywiście poniższe przykłady prezentują dwa różne profile kolorów: żywy w iPhone 13 i standardowy w iPhone 13 mini.



iPhone 13



iPhone 13 mini



iPhone 13



iPhone 13 mini

Moim zdaniem oprócz różnic w nasyceniu barw, wynikających z użycia innych trybów kolorów, zdjęcia dzienne prezentują identyczną jakość pod względem ostrości, szczegółowości, szumów i cech optycznych.



iPhone 13



iPhone 13 mini



iPhone 13



iPhone 13 mini



iPhone 13



iPhone 13 mini



iPhone 13



iPhone 13 mini

Jednakowo oceniam również przydatność obu telefonów pod kątem zdjęć portretowych. Aparaty przednie i tylne mają taką samą ostrość, odcień skóry oraz równie dobrze radzą sobie z efektami w tle.



iPhone 13



iPhone 13 mini



iPhone 13



iPhone 13 mini

Poniżej dodaję jeszcze przykładowe efekty oświetlenia i rozmycia tła.



tryb portretowy



tryb portretowy

Na koniec pozostaje kwestia filmów 4K 60 kl/s z przodu i z tyłu. W tej kwestii iPhone 13 mini jest dokładnie taki sam jak iPhone 13. Ma identyczną jakość, rozdzielczość, płynność, ostrość, jakość dźwięku, fenomenalną stabilizację optyczną oraz bardzo dobry HDR Dolby Vision (który w pełni docenić można tylko na wyświetlaczach OLED z Dolby Vision). W ustawieniach aparatu znajdziemy opcję automatycznego obniżenia liczby klatek na sekundę podczas nagrywania wideo w słabym świetle. Wtedy każda klatka naświetla się znacznie dłużej (zamiast 1/60 sekundy, aż 1/24 s).

Pierwszy film jest z iPhone 13, drugi z iPhone 13 mini. Oceńcie sami czy widać różnicę.

iPhone 13 ma lepszą baterię od iPhone 13 mini

Większy akumulator jest ważny podczas fotografowania i filmowania. Pod tym względem iPhone 13 jest lepszy od iPhone 13 mini. Nagramy nim dłuższe materiały wideo oraz zrobimy znacznie więcej zdjęć. O ile więcej? To już zależy od sposobu fotografowania, częstotliwości robienia zdjęć, jasności wyświetlacza, długości naświetlania, rozdzielczości, temperatury i kilku innych czynników. Można mieć jednak pewność, że iPhone 13 zrobi więcej filmów i zdjęć od iPhone 13 mini.

iPhone 13 czy iPhone 13 Pro? Który ma lepszy aparat?

Nowy iPhone 13 Pro ma jaśniejszy obiektyw w aparacie głównym z tyłu (f/1.5 zamiast 1/1.6), a także sensor światłoczuły z trochę większymi pikselami (Sony IMX703 zamiast Sony IMX603). Dzięki temu spisuje się jeszcze lepiej w nocy i w delikatnie oświetlonych wnętrzach. Tutaj różnica jest zauważalna, ale na pewno nie jest to przepaść.

Natomiast w przypadku tylnego obiektywu ultraszerokokątnego można już o tej przepaści mówić. Zastosowano w nim nie tylko znacznie większy sensor, który łapie więcej światła, ale też nałożono na niego większy i jaśniejszy obiektyw (f/1.8 zamiast f/2.4). To już jest bardzo poważna różnica, która przekłada się realnie na znacznie lepszą jakość zdjęć w słabym świetle. Obiektyw ultraszerokokątny ma też autofokus, dzięki czemu można nim robić zdjęcia makro (czyli z bardzo bliskiej odległości).

Ponadto Phone 13 Pro i 13 Pro Max mają trzeci aparat tylny, z teleobiektywem (zoom optyczny 3x). Tańsze iPhone 13 i iPhone 13 mini nie są w niego wyposażone. Oprócz powiększania obrazu można go też wykorzystywać do robienia zdjęć portretowych.

Na tym wciąż nie koniec. Z modele Pro mają też z tyłu LiDAR służący do tworzenia dość precyzyjnych i zaawansowanych map głębi, na które można nakładać obraz z aparatu, uzyskując obiekty 3D. Mogą też nagrywać filmy w nowoczesnym formacie ProRes (od modelu z pamięcią 256 GB w górę).

Słowem: iPhone 13 Pro ma o wiele większe możliwości fotograficzne i jest lepszym wyborem dla wymagających użytkowników. Nowy iPhone 13 Pro jest lepszy do zdjęć i filmów od iPhone 13 i iPhone 13 mini.



iPhone 13 czy iPhone 13 mini? Który warto wybrać?

A Wy jak oceniacie aparaty w iPhone 13 i iPhone 13 mini? Napiszcie w komentarzach czy Waszym zdaniem są równie dobre, a może jednak jeden z nich jest lepszy?