Mam iPhone 13, test już się pisze i będzie gotowy wkrótce. Tymczasem zapraszam na szybkie rozpakowanie wersji czerwonej. Jakie są pierwsze wrażenia? Co jest w opakowaniu? Jak wygląda nowy iPhone 13? W tym filmie znajdziecie odpowiedź.

iPhone 13 - rozpakowanie

Dla niektórych iPhone 13 to najlepszy telefon, a dla innych powód do śmiechu. Ekosystem Apple z pewnością ma bardzo wiele pozytywnych stron i w wielu kwestiach dominuje nad Androidem. Na przykład pod względem współpracy smartfonów, tabletów, laptopów, TV-boxów i innych akcesoriów, w ramach jednego producenta. Recenzja iPhone 13 już powstaje i niedługo przekonamy się, czy iPhone 13 jest taki dobry jak go malują. A przedtem, jeśli macie ochotę, zerknijcie na krótki film z rozpakowaniem czerwonego iPhone 13.

