Sposób ustawienia PlayStation 5 będzie miał znaczenie, ale tylko w kwestiach wizualnych. Przedstawiciele Sony rozwiewają wątpliwości, które niektórym graczom cały czas towarzyszyły.

Ustawienie PlayStation 5 a efektywność układu chłodzenia

Już w momencie prezentacji konsoli PlayStation 5 stało się jasne, że właściciele będą mogli ustawiać ją nie tylko pionowo, ale również poziomo. Dało się zauważyć, że na materiałach promocyjnych producent preferuje ten pierwszy wariant i być może to podziałało na podświadomość.

Pytania związane z efektywnością układu chłodzenia dotarły również do producenta, wreszcie zdecydowano się na nie zareagować. Jak wyjaśnił Yasuhiro Ootori, wiceprezes działu projektowania mechanicznego w Sony Interactive Entertainment, poziome ustawienie PlayStation 5 nie będzie miało negatywnego wpływu na pracę konsoli i odprowadzanie z niej ciepła.

„To jest często zadawane pytanie. Z punktu widzenia projektanta nie ma różnicy w wydajności układu chłodzenia pomiędzy ustawieniem pionowym i poziomym. Myślę, że niektórzy doszukują się wyższej efektywności rozpraszania ciepła w pionie ze względu na efekt komina. W aktywnym układzie chłodzenia z wentylatorem efekt komina jest jednak na poziomie błędu pomiarowego. Działa zgodnie ze specyfikacją zarówno przy montażu poziomym, jak i pionowym. Osobiście podoba mi się pionowe ustawienie, w którym góra i dół logo PS są dobrze widoczne.”

PlayStation 5 postawimy dowolnie, za niespełna miesiąc

Wbrew pozorom dla wielu graczy może być to istotne. Z prostej przyczyny, PlayStation 5 to duży sprzęt, przynajmniej jeśli porównamy go do konkurencji. Dowolność ustawienia jest w takim przypadkach szczególnie mile widziana.

Wypada jeszcze przypomnieć, że PlayStation 5 zadebiutuje w sklepach 19 listopada. Taki przynajmniej jest plan, ale problemy z dostępnością nie są wykluczone, niektóre sklepy już informują klientów, że dostawy będą opóźnione.

Poza podstawową wersję PlayStation 5 producent przygotował też PlayStation 5 Digital Edition bez napędu optycznego.

