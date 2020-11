Na Waszą prośbę powróciliśmy do testów nowych konsol i sprawdziliśmy ich działanie w mniej standardowych scenariuszach. Oto wyniki tych testów.

Pierwsze testy konsol mogliście już wcześniej przeczytać na naszym portalu. Nasz redakcyjny konsolowiec Maciej testował zarówno PlayStation 5 (które zrobiło na nim lepsze wrażenie), jak i Xbox Series X. Testy te były bardzo wnikliwe, ale nie wszystko był w stanie sprawdzić jeszcze przed premierą.



Tak różne, a tak podobne!

Rozdzielczości niestandardowe na nowych konsolach

Zaczniemy od sprawdzenia, jak nowe konsole radzą sobie z innymi niż telewizyjne rozdzielczościami – wiadomo przecież, że wielu graczy decyduje się na granie na tańszych i szybszych monitorach, a te często miewają inne niż FHD/4K rozdzielczości.

Kompatybilność konsol PS5 i Xbox Series X z rozdzielczościami

Rozdzielczość: PlayStation 5 XBox Series X 8K QUHD

16:9 (7680x4320) 4K UHD

16:9 (3840x2160 QHD

16:9 (2560x1440) FHD

16:9 (1920x1080) WFHD

21:9 (7680x4320) WQHD

21:9 (3440x1440) DQHD

32:9 (5120x1440)

Okazuje się, że na tym polu, mimo odczuwalnie wolniejszego układu graficznego, to PS5 oferuje większe rozdzielczości. Xbox za to broni się obsługą bardziej dla tego sprzętu (w perspektywie przyszłych tytułów) realistycznej rozdzielczości 1440p.



Jeżeli chcecie tak panoramicznego obrazu w grach, to zapraszamy na PC!

Niestety obie konsole zupełnie nie współpracują z ultrapanoramicznymi monitorami – dotyczy to tak 21:9, jak i 32:9. Podejrzewamy zresztą, że nawet gdyby konsola była w stanie wyświetlić menu w takich proporcjach, to i tak żadna gra nie byłaby z tą rozdzielczością kompatybilna (choć taki Death Stranding w porcie na PC obsługuje 21:9, a Horizon Zero Dawn, jak widać wyżej, nawet 32:9!).

Kompatybilność z nowym standardem Wi-Fi 6

To dosyć ciekawy aspekt techniczny, o którym mało kto mówi, a wcale nie jest bez znaczenia. Z naszych testów, z wykorzystaniem niedawno recenzowanego routera dla graczy ASUS RT-AX82U wynika, że Xbox Series X faktycznie nie jest kompatybilny z Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). Co to oznacza? W praktyce przekłada się to na wolniejsze pobieranie gier lub ich aktualizacji na konsoli Microsoft, jeżeli w domu posiadamy router zgodny z nowszym standardem oraz łącze, którego Wi-Fi 5 nie jest w stanie wysycić.



Okazuje się, że jednak można w pełni spożytkować monitory ultrapanoramiczne we współpracy z nowymi konsolami - pod warunkiem jednak, że używamy obu jednocześnie ;)

Ale to nie jedyna różnica – standard AX wprowadził znaczne usprawnienie działania funkcji MU-MIMO w postaci OFDMA. Jest to nowa funkcja, która pozwala lepiej wykorzystywać szerokość pasma Wi-Fi, przez co zmniejszają się znacząco opóźnienia w transmisji, co oczywiście przekłada się na mniejszy „lag” w grach online, jeżeli poza nami z domowej sieci Wi-Fi korzysta więcej osób i konsola musi o dostęp do routera konkurować.

Playstation 5 jest kompatybline z Wi-Fi 6 co widać na załączonym obrazku.

Możliwość lewitowania piłeczek ping-pongowych

Ostatnia z funkcji, jakie sprawdziliśmy, miała być zaimplementowana tylko w Xbox Series X (i raczej nie będzie dostępna w Series S). Ponoć dzięki innowacyjnemu układowi chłodzenia konsola pozwala, praktycznie cały czas (również gdy jej nie używamy, gdyż nawet w trybie uśpienia chłodzenie pracuje) lewitować umieszczonej nad nią piłeczce ping-pongowej. Jak na załączonym obrazku.



Piłeczka nie jest cześcią zestawu

Sprawdziliśmy to i efekty macie poniżej.

Albo na naszym kraju jest za zimno o tej porze roku, albo ktoś nas próbuje zrobić w balona. I tak, podłączylismy konsolę do prądu, a filmik nagraliśmy po godzinie gry w same wymagające tytuły.

Jeśli mamy coś jeszcze dla Was sprawdzić, dajcie znać!

Warto zobaczyć również: