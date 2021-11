Smartfony mają ograniczoną pamięć masową. Z czasem miejsca może zabraknąć. A filmy 4k pochłaniają pamięć jak czarna dziura materię. Co wtedy zrobić? Jak zwiększyć pamięć w telefonie? Oto klika przydatnych rad.

Smartfony, jak każde inne tego typu urządzenia mają ograniczoną pamięć masową, która służy do przechowywania danych. Dane te to głównie aplikacje, zdjęcia, filmy oraz pliki muzyczne. Może się okazać, że po pewnym czasie pamięci jest zbyt mało i zaczyna jej brakować.

Jest jednak kilka sposobów na zwolnienie części miejsca. W przypadku większości smartfonów z Androidem można to zrobić w łatwy sposób instalując kartę pamięci. Nie da się tego niestety zrobić ze wszystkimi modelami. Takiej możliwości nigdy nie było i nie ma w przypadku iPhone’ów. Poniżej przedstawionych zostało kilka prostych rozwiązań, dzięki którym w smartfonach pojawi się nieco wolnych gigabajtów.

Wykorzystanie karty pamięci (tylko dla smartfonów z Androidem, ale nie wszystkich)

Najbardziej skuteczne rozwiązanie, które nie wymaga żadnych kompromisów. Najtańszą kartę pamięci kupić można za kilkadziesiąt złotych. Warto jednak zwrócić uwagę, że tanie propozycje mogą charakteryzować się zbyt mała prędkością zapisu i odczytu, co może ograniczyć płynność działania smartfona. Najtańsza karta odpowiednia będzie do przechowywania danych, ale zapisywanie ich bezpośrednio na niej może okazać się uciążliwe. Sprawdzi się więc jako miejsce do gromadzenia dużych plików, na przykład klipów wideo, ale zapisywanie nagrywanych filmów o dużej rozdzielczości na takiej karcie może okazać się niemożliwe. Należy zatem sięgać po sprawdzone modele, które dedykowane są dla smartfonów.

Warto sformatować kartę jako pamięć wewnętrzną. Minusem tego rozwiązania jest to, że taki nośnik nie będzie rozpoznawany przez inne urządzenia, na przykład przez komputer i nie będzie można go wykorzystać do przenoszenia danych.

Usunięcie zbędnych plików

Na pierwszy rzut oka wydaje się to dość karkołomne rozwiązanie. Wielu użytkowników twierdzi, że pliki, które posiada na swoim smartfonie są im niezbędne, inaczej by ich tam nie było. Nic bardziej mylnego. Warto przejrzeć filmy, zdjęcia i pliki muzyczne, bo to one zajmują najwięcej miejsca. Nie oznacza to, że należy się ich całkowicie pozbyć. Można je przenieść w inne miejsce, na przykład na komputer lub zapisać w chmurze, by móc z nich w razie potrzeby skorzystać w przyszłości. Są też inne lokalizacje, w których zalegać mogą zbędne pliki. Takim folderem jest na przykład ten, do którego pobierają się dane podczas korzystania z przeglądarki.

Odinstalowanie niepotrzebnych aplikacji

Dużo miejsca zajmować mogą aplikacje, a szczególnie gry. Największe mogą mieć rozmiar nawet kilku gigabajtów. Warto przejrzeć listę zainstalowanych programów by wybrać te, które wykorzystywane są najrzadziej. W obu najpopularniejszych systemach znajdują się podpowiedzi. W Androidzie znaleźć je można w Ustawieniach, w zakładce „Pielęgnacja urządzenia”. Po stuknięciu w „Aplikacje”, pokaże się lista rzadko używanych. W iPhonie, w zakładce „iPhone (miejsce)” (Ustawienia -> Ogólne) włączyć można funkcję, która automatycznie odinstalowywać będzie takie aplikacje. Oczywiście użytkownik musi ostatecznie potwierdzić odinstalowanie, ale jest to duże ułatwienie.

Wyczyszczenie pamięci podręcznej (tzw. cache)

Warto także zwrócić uwagę na pamięć podręczną aplikacji. Zapisywane są w niej pliki, które otwierane są podczas korzystania z aplikacji, na przykład przeglądane w portalach społecznościowych zdjęcia. Szczególną uwagę zwrócić należy na programy do streamingu muzyki czy filmów. Pamięć podręczna Spotify czy Netflixa potrafi czasem zajmować klika gigabajtów. Często zdarza się, że możliwość wyczyszczenia pamięci podręcznej znajduje się w opcjach danej aplikacji.

Są też rozwiązania systemowe. W Androidzie wystarczy w ustawieniach wejść w zakładkę „Aplikacje”, następnie wybrać program i stuknąć w „Domyślna pamięć”. U dołu ekranu znajduje się funkcja „Wyczyść pamięć”.

W iPhone’ach procedura jest nieco mniej intuicyjna. Aby wyczyścić pamięć podręczną należy usunąć aplikację, a następnie zainstalować ją na nowo. W zakładce „iPhone (miejsce)” trzeba znaleźć program do usunięcia. Są tam dwie opcje - odinstaluj oraz usuń. Odinstalowanie nie usuwa ustawień i danych aplikacji, na przykład stan rozgrywki zostanie przywrócony po ponownej instalacji danej gry. Usunięcie aplikacji usuwa zarówno program jak i jego ustawienia oraz dane.

Warto też czyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej.

Korzystanie z usług streamingowych

O plikach wideo, plikach muzycznych i aplikacjach do streamingu było już nie raz. Warto korzystać z takich aplikacji aby nie gromadzić w pamięci masowej filmów czy piosenek, które zajmują dużo miejsca. Należy pamiętać aby regularnie czyścić pamięć podręczną tych programów. Najpopularniejsze usługi oferujące muzykę na żądanie to Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music. W przypadku filmów i seriali warto zwrócić uwagę na takie pozycje jak Netflix, HBO GO, Player, ipla, Apple TV+.

Zmniejszenie rozdzielczości nagrywanych filmów i zdjęć

Współczesne smartfony potrafią nagrywać filmy w dużych rozdzielczościach, co przekłada się na ilość zajmowanego przez nie miejsca. W przypadku zdjęć pamięci oszczędzić można nieco mniej niż w przypadku filmów. Minuta wideo nagranego w rozdzielczości 720p i 30 kl./s zajmuje około 45 megabajtów. Minuta wideo w rozdzielczości 4K i 60 kl./s to aż 400 megabajtów.

W smartfonach z Androidem zmiany rozdzielczości nagrywanego wideo dokonać można w ustawieniach aplikacji „Aparat”. W iPhone’ach należy wejść w zakładkę „Aparat” w ustawieniach systemu.

Rozwiązania wbudowane w system

W systemie Android wiele możliwości daje wspomniana już zakładka „Pielęgnacja urządzenia”. Z jej poziomu można przejrzeć i usunąć dokumenty, obrazy, filmy, dźwięki, wspomniane już rzadko używane aplikacje oraz ich dane i ustawienia. Jest też funkcja „Optymalizuj”, która między innymi czyści pamięć podręczną smartfona.

W zakładce „iPhone (miejsce)” znajdują się nawet informacje na temat zaleceń dotyczących zwolnienia pamięci. System sugeruje na przykład przeniesienie zdjęć do chmury iCloud, usunięcie zdjęć z folderu „Ostatnio usunięte” czy przejrzenie dużych załączników w Wiadomościach - wyświetlona zostaje w tym celu lista tych załączników, które posortowane są od największego. Usunąć można je bezpośrednio z poziomu tej listy.

Pamięci w telefonie zawsze za mało

Jak wspomniano na początku, pamięć masowa smartfona jest ograniczona. Opisane wyżej rozwiązania pomogą odzyskać część pamięci, ale trzeba pamiętać, że problemu można pozbyć się jeszcze przed zakupem nowego urządzenia. Należy świadomie wybierać wielkość pamięci, w którą wyposażony będzie nowy smartfon. Zanim podjęta zostanie decyzja o zakupie kolejnego smartfona warto sprawdzić ile pamięci zajmują zgromadzone na dotychczasowym urządzeniu dane. W przypadku telefonów z Androidem, które obsługują karty microSD, kolejny smartfon powinien mieć mniej więcej tyle pamięci, ile zajmują te dane plus jakaś rezerwa. Ale to minimum.

W przyszłości posiłkować się będzie można kartą pamięci, ale zdecydowanie bardziej niezawodna jest wbudowana pamięć. W urządzeniach, w których nie można wykorzystać kart SD pamięć powinna być dużo większa, niż ilość zgromadzonych danych. Należy liczyć się z tym, że z biegiem czasu ich ilość jeszcze się zwiększy. Tak jest w przypadku iPhone’ów i niektórych smartfonów z Androidem, na przykład Samsunga Galaxy S21. Co prawda, na rynku dostępne są przenośne pamięci flash ze złączem Lightning lub USB-C, ale chyba nikt nie wyobraża sobie korzystać ze smartfona, do którego ciągle podłączony jest pendrive.