Zastanawiasz się jaką dobrą karty graficzną wybrać? Sytuacja na rynku kart graficznych nie jest najlepsza, ale zobaczcie, co też uda wam się kupić w cenie od 800 do około 1000 zł.

Jaka karta graficzna od 800 do około 1000 złotych? Jeszcze do niedawna wybór w tym segmencie cenowym był naprawdę ciekawy - można było między innymi stać się posiadaczami takich kart jak GeForce GTX 1660, Radeon RX 5500 XT, a nawet GeForce GTX 1660 Super. Obecnie... jest źle.

Pustki na sklepowych półkach nie dotyczą tylko i wyłącznie najlepszych kart graficznych, takich jak nowych kart AMD Radeon RDNA2 (seria 6xxx), czy też NVIDIA GeForce RTX Ampere (seria 3xxx), ale i starszych modeli. Co gorsze, ceny poszły w górę, a wybór jest mocno ograniczony - znalezienie w tym przedziale cenowym nawet starszych Radeonów RX 570, czy 580 jest po prostu problematyczne.

Na ten moment najlepiej po prostu... wstrzymać się z zakupem lub też rozejrzeć się wśród używanych modeli. Jeśli jednak koniecznie musicie kupić nową kartę do około 1000 złotych, zobaczcie, co w tej chwili można znaleźć na sklepowych półkach. Nie zapomnijcie zajrzeć do naszego rankingu kart graficznych.

Jaka karta graficzna do około 1000 zł? Oto nasze 5 propozycji:

Zakres od 800 do około 1000 złotych jest obecnie na tyle wąski, że większość kart graficznych jakie znajdziemy to modele GeForce GTX 1650 - które to jeszcze nie tak dawno temu można było kupić z powodzeniem w kwocie do 800 złotych. Jeśli nie ten model to co? Przeglądajcie uważnie oferty sklepów, bowiem sporadycznie pojawiają się tam choćby Radeony RX 5500 XT, które można znaleźć właśnie w takiej cenie.

Najlepsze karty graficzne od 800 do około 1000 złotych

Gainward GeForce GTX 1650 D6 Ghost









4,6/5 Ocena benchmark.pl GeForce GTX 1650 po raz pierwszy - oto model, które zdominował obecne zestawienie. D6 Ghost ze stajni Gainwarda charakteryzuje się niewielkimi wymiarami, więc może stanowić łakomy kąsek dla użytkowników z małymi obudowami. Zegary pracują ze standardowymi ustawieniami, ale nic nie powstrzyma naszych czytelników przed OC. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 12 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v. 3.0

ilość i typ pamięci 4 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1590 MHz

Częstotliwość pamięci 12000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż specyfikację

MSI GeForce GTX 1650 D6 Ventus XS









4,5/5 Ocena benchmark.pl MSI GeForce GTX 1650 D6 w Ventus XS była pomyślana jako jeden z tańszych modeli tego producenta, ale dziś tanio specjalnie nie jest. Na uwagę zasługuje autorskie chłodzenie oraz starszy port DVI-D - być może komuś jeszcze się przyda. Przypomnijmy, że GTX 1650 oferuje wydajność nieco niższą lub zbliżoną do Radeona RX 570. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 12 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, Vulkan, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v. 3.0

ilość i typ pamięci 4 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo DVI-D, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a

częstotliwość GPU 1590 MHz

Częstotliwość pamięci 12000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż specyfikację

PNY GeForce GTX 1650 Dual Fan 4GB GDDR6









4,5/5 Ocena benchmark.pl GeForce GTX 1650 po raz trzeci i ostatni. Model PNY Dual Fan to kolejna niewielka karta oparta na chipie NVidia Turing TU117. Cudów nie ma - jest tu standardowe taktowanie, ale mieścimy się budżecie do 1000 złotych. Tak jak wszystkie modele GTX 1650 również i ta karta oferuje tylko 4 GB VRAM. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 12 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, Vulkan, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v. 3.0

ilość i typ pamięci 4 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1590 MHz

Częstotliwość pamięci 12000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż specyfikację

XFX Radeon RX 570 RS 8GB XXX









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeszcze do niedawna ta starsza karta cieszyła się tytułem króla opłacalności. Potem jednak musiała ustąpić pola tańszym wersjom Radeona RX 5500 XT. Dziś jej zdecydowaną zaletą jest to... że od czasu do czasu w ogóle da się ją kupić. Oczywiście warto zwrócić uwagę na 8 GB VRAM na pokładzie (w tym konkretnym modelu) oraz fabryczne podkręcenie. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 14 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, Vulkan, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v. 3.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 256-bit

złącza wideo DVI-D, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1286 MHz

Częstotliwość pamięci 7000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż specyfikację

Gigabyte Radeon RX 5500 XT OC 4G









4,5/5 Ocena benchmark.pl Zdecydowanie nowsza edycja Radeona, czyli RX 5500 XT, tym razem ze stajni firmy Gigabyte. Również została fabrycznie podkręcona, konkretnie zwiększono do 1733 MHz Game Clock. Godne uwagi jest również system chłodzenia Windforce 2X, który zapewni odpowiednio niskie temperatury. Najciekawsza propozycja z wymienionych... pod warunkiem, że uda się wam ją kupić w takim budżecie. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie OpenGL 4.5, Mantle, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 4 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż specyfikację

Jaka najlepsza karta do 1000 złotych?

Wielkiego wyboru nie ma - w obecnej chwili GeForce GTX 1650 to chyba jedyny model, który bez problemu kupimy w takim segmencie cenowym. Z naszej strony radzilibyśmy się rozejrzeć za dostawami Radeonów RX 5500 XT - nawet w wersji 4 GB. Tak nieciekawej sytuacji na rynku kart graficznych nie było już dawno...

