Jaka jest obecnie najlepsza klawiatura bezprzewodowa lub z kabelkiem? Przedstawiamy ranking klawiatur do pisania, codziennego korzystania z komputera albo też pracy. To uniwersalne, multimedialne i ergonomiczne modele, którym warto dać szansę.

Klawiatura do pisania, nie do grania

Największą popularnością cieszą się obecnie klawiatury gamingowe. Choć są projektowane tak, by możliwie wygodnie się na nich grało, to dobrze sprawdzają się też na co dzień w domu czy w pracy. Są jednak zdecydowanie droższe. Jeśli nie grasz i nie chcesz przepłacać, to w tym rankingu na pewno znajdziesz coś dla siebie. To zestawienie urządzeń, które mogą zwiększyć nie tylko komfort, ale i efektywność nauki czy pracy, a codzienne korzystanie z komputera może być dzięki nim po prostu wygodniejsze.

Oczywiście dobra klawiatura musi w tym celu spełnić kilka wymagań. Na ich liście znajdują się przede wszystkim: solidna konstrukcja, ergonomiczny układ oraz precyzyjne i przyjemne w dotyku klawisze. Sprawdź nasz ranking, do którego wybraliśmy naszym zdaniem najlepsze klawiatury uniwersalne, multimedialne i profesjonalne.

Jaka klawiatura? Ranking 2022

Dobra i tania klawiatura do pisania:

HP 100 – tradycyjna klawiatura biurowa, ale też do domu

Dell KB216 Quietkey – cicha klawiatura do domu i biura

Microsoft Wired 600 – tania klawiatura w klasycznym stylu

Najlepsza klawiatura bezprzewodowa na co dzień:

HP Pavilion 600 – bezprzewodowa klawiatura niskoprofilowa

Logitech K380 – minimalistyczna klawiatura bezprzewodowa

Microsoft Bluetooth Keyboard – dobra klawiatura do biura i domu

Ergonomiczna klawiatura do pracy:

Klawiatura biurowa i domowa – czy czymś się różnią?

Najlepsza klawiatura do domu to taka, która jest prosta – w każdym tego słowa znaczeniu. Dobrze jednak gdy dodatkowo oddaje do dyspozycji użytkownika przyciski multimedialne (pozwalające szybko pogłaśniać i ściszać muzykę czy też uruchamiać określone aplikacje). Dobrym rozwiązaniem może być klawiatura bezprzewodowa. Dlaczego? Bo, jak wiadomo, brak kabli = brak problemów.

Klawiatura dla ucznia lub studenta powinna być ponadto solidna i cicha. Zdarza się wszak, że zadania domowe, wypracowania czy prezentacje tworzy się nawet w nocy, a nie na tym to przecież polega, by przy okazji pobudzić wszystkich domowników. A solidna dlatego, że w tym wieku emocje nierzadko biorą górę i sprzęt musi być na to gotowy.

A jaką klawiaturę wybrać do biura? Osoby, które na wprowadzaniu takich lub innych tekstów spędzają dobrych kilka godzin każdego dnia, docenią plusy nieco droższych modeli, cechujących się ergonomicznymi konstrukcjami. Zakrzywione tu i tam urządzenia mogą wydawać się dziwaczne, ale naprawdę trudno o bardziej wygodne (i pozwalające lepiej zadbać o zdrowe ułożenie nadgarstków) modele.

Tworząc to zestawienie, postawiliśmy na sprawdzone urządzenia z różnych półek cenowych. Cechy, na które przede wszystkim zwracaliśmy uwagę, to jakość zastosowanych materiałów, wygodny i intuicyjny układ klawiszy, ergonomiczna konstrukcja oraz odpowiednio długi przewód lub stabilna łączność bezprzewodowa. Czas przejść do rzeczy...

Klawiatury dobre i tanie

Czy dobra klawiatura może być tania? Oczywiście, że tak. Inną kwestią pozostaje to, że dla każdego „tania” oznacza coś innego. Jeżeli jednak rozumiesz przez to cenę na poziomie 50-100 złotych, to na pewno znajdziesz coś godnego uwagi. Z naszej strony – trzy propozycje.

HP 100 – tradycyjna klawiatura biurowa, ale też do domu Ocena benchmark.pl









4,6/5 Otwierająca nasze zestawienie klawiatura HP 100 jest przykładem tradycyjnego urządzenia, co zresztą widać już po wyglądzie. Jej klawisze są przyjemnie wyprofilowane, dzięki czemu pisze się na niej naprawdę wygodnie. Cała konstrukcja natomiast ma stonowany design – bez udziwnień i wodotrysków. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że obok klawiszy F1-F12 znalazło się też miejsce dla trzech kolejnych – odpowiedzialnych za regulację głośności (to mała rzecz, a jednak cieszy). Najważniejsze cechy: Typ klawiatury membranowa

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Interfejs USB 2.0

Klawisze programowalne nie

Klawisze multimedialne tak

Dell KB216 Quietkey – cicha klawiatura do domu i biura Ocena benchmark.pl









4,5/5 Klawiatura Dell KB216 Quietkey USB to propozycja dla użytkowników o mniejszych wymaganiach, poszukujących solidnie wykonanego i wygodnego w użytkowaniu urządzenia. Najpewniej trafi ono w gust osoby, która jest przyzwyczajona do klawiatury laptopowej (i jest jej z tym dobrze). Producent postawił też na estetyczny minimalizm, co nie przeszkodziło w zachowaniu pełnowymiarowości i sekcji numerycznej, a nawet dodaniu kilku klawiszy multimedialnych. Jednym z jej największych atutów jest natomiast wyjątkowo ciche działanie – jeśli to dla ciebie priorytet, to wiesz już, co wybrać. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury membranowa

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Profil klawiszy niski

Wymiary klawiatury 442 x 127 mm

Interfejs USB 2.0

Klawisze programowalne nie

Klawisze multimedialne tak

Bezprzewodowe klawiatury multimedialne i uniwersalne

A to już Microsoft Wired Keyboard 600 – przykład bardzo solidnego sprzętu za nieduże pieniądze i doskonały dowód na to, że tania klawiatura nie musi być klawiaturą kiepską. Urządzenie charakteryzuje się klasycznym deisgnem, cichą pracą, obecnością przycisków multimedialnych (między innymi do ściszania i pogłaśniania muzyki) oraz wzmocnioną konstrukcją, dzięki której wyróżnia się wysoką wytrzymałością (także na zalanie). Model ten powinien zainteresować przede wszystkim tradycjonalistów, szukających klawiatury zarówno do domu, jak i do biura.

Jeżeli preferujesz łączność bezprzewodową, to musisz liczyć się z minimalnie większym wydatkiem (a do tego jeszcze koniecznością kupowania baterii). W zamian jednak zyskujesz większą swobodę i wygodę. W tej kategorii również mamy trzy propozycje.

Jeszcze jedna „sześćsetka" w naszym rankingu – tym razem od HP. Konkretnie jest to HP Pavilion 600, czyli płaska klawiatura wyspowa, dobra dla osób przyzwyczajonych do laptopowych klawiatur. Jeśli właśnie notebooki są dla ciebie kwintesencją komfortowego pisania, to jest to zdecydowanie model dla ciebie. Minimalistyczny design, a przy tym bezproblemowy dostęp do najważniejszych funkcji multimedialnych i biurowych to kolejna charakterystyczna cecha tego urządzenia. Świetna sprawa i do domu, i do biura.

Logitech K380 – minimalistyczna klawiatura bezprzewodowa Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ta minimalistyczna i nowoczesna klawiatura bezprzewodowa sprawdzi się w biurze, jak i w domu. Możesz ją sparować nawet z 3 urządzeniami naraz i wygodnie się między nimi przełączać. Wyróżniają ją przede wszystkim charakterystyczne, zaokrąglone klawisze oraz niewielki rozmiar (wynikający przede wszystkim z braku sekcji ze strzałkami i cyframi). Za atut należy uznać również czas pracy, dochodzący do 2 lat na jednym zestawie baterii alkalicznych typu AAA. W naszym zestawieniu widnieje biała, ale klawiatura jest też dostępna w wielu innych kolorach (w tym: czarnym, niebieskim i różowym). Najważniejsze cechy: Typ klawiatury wyspowa, płaska, membranowa

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Profil klawiszy niski

Wymiary klawiatury 279 x 124 x 16 mm

Interfejs Bluetooth

Klawisze programowalne nie

Klawisze multimedialne tak

Microsoft Bluetooth Keyboard – dobra klawiatura do biura i domu Ocena benchmark.pl









4,6/5 Kończąc już temat uniwersalnych klawiatur bezprzewodowych przedstawiamy propozycję z gatunku tych bardziej tradycyjnych. To Microsoft Bluetooth Keyboard, która po poprzedniczkach może wyglądać na nudną, ale w tej jej prostocie tkwi olbrzymia siła. To urządzenie, na którym pisze się niezwykle wygodnie i przyjemnie, a stonowana stylistyka sprawia na dobrą sprawę, że łatwo można wkomponować ją w wystrój stanowiska pracy (i zabawy zresztą też). Została ponadto zoptymalizowana tak, by jak najlepiej współpracować z systemem Windows i pakietem Microsoft 365. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury wyspowa, płaska, membranowa

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Profil klawiszy niski

Wymiary klawiatury 434,9 x 123,7 x 19 mm

Interfejs Bluetooth

Klawisze programowalne nie

Klawisze multimedialne tak

Ergonomiczne klawiatury do pracy

Jeśli twoja praca wymaga wielogodzinnego siedzenia przed ekranem komputera, to dobrze jest zadbać nie tylko o dopasowane biurko i dobry fotel, ale też o ergonomiczne peryferia: myszkę i klawiaturę. Do tematu można podejść na różne sposoby – oto trzy z nich.

Logitech MX Keys – podświetlana klawiatura dla programisty Ocena benchmark.pl









4,6/5 Powstała z myślą o programistach. Klawiatura Logitech MX Keys została zaprojektowana tak, by zapewniać wygodne, płynne i naturalne pisanie. Ma wklęsłe klawisze, dobrze dostosowujące się do opuszek palców. Ich wciskanie jest też wyjątkowo precyzyjne, a metalowa baza konstrukcji gwarantuje stabilność godną miejsca pracy. Klawiatura oferuje też inteligentne podświetlenie – zaświeca się, gdy palce się do niej zbliżają i gaśnie, gdy wstajemy od biurka (oczywiście w razie czego można również ręcznie ustawić podświetlenie). Nie bez znaczenia jest też to, że zamiast baterii mamy tu akumulator ładowany przez przewód USB-C. To świetna partnerka dla myszki z serii MX Master lub MX Anywhere. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury wyspowa, podświetlana, płaska, membranowa

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Profil klawiszy niski

Wymiary klawiatury 430,2 x 131,6 x 20,5 mm

Interfejs USB 2.0, Bluetooth

Klawisze programowalne nie

Klawisze multimedialne tak

Microsoft Sculpt Ergonomic – klawiatura (w pełni) ergonomiczna Ocena benchmark.pl









4,2/5 Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop z kolei ma charakterystyczny, dzielony układ klawiszy i „łuk” odpowiadający za naturalne ułożenie nadgarstków. Jeśli czujesz, że twoje dłonie i ramiona męczą się podczas pisania, to ta klawiatura może przynieść ukojenie. Rozwiązaniem niezwykle praktycznym, choć też nietypowym, jest osobny panel z klawiaturą numeryczną – dzięki temu można go położyć w optymalnym miejscu lub w ogóle schować (jeśli nie jest potrzebny lub na biurku nie ma miejsca). Wyściełana podpórka pod nadgarstki również pozytywnie wpływa na wygodę. A jeśli przeraża cię cena, to wiedz, że w zestawie znajduje się też bezprzewodowa myszka z dodatkowymi przyciskami, czterokierunkowym kółkiem i zagłębieniem na kciuk. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury membranowa

Typ klawiszy/przełączników membranowe

Profil klawiszy niski

Wymiary klawiatury 392 x 228 mm

Klawisze programowalne nie

Klawisze multimedialne nie

Razer Pro Type Ultra – najwygodniejsza klawiatura do pisania Ocena benchmark.pl









4,6/5 Na koniec zostawiliśmy wyraźnie droższą, ale przede wszystkim prawdopodobnie najwygodniejszą klawiaturę do pisania, jaką znajdziesz obecnie na rynku. Razer Pro Type Ultra to urządzenie z wygodnymi klawiszami i przełącznikami mechanicznymi zapewniającymi niezwykle komfortowe wprowadzanie tekstu. Ergonomię poprawiają także stopki pozwalające na regulację wysokości oraz podpórka pod nadgarstki. Nie zabrakło też podświetlenia ułatwiającego pracę po zmroku – nocni użytkownicy docenią też wyciszone klawisze. Jeśli zaś chodzi o łączność, to do wyboru mamy zarówno Bluetootha, jak i tradycyjne połączenie z odbiornikiem USB. Najważniejsze cechy: Typ klawiatury mechaniczna, podświetlana

Typ klawiszy/przełączników autorskie mechaniczne

Trwałość klawiszy 80 mln kliknięć

Interfejs Bluetooth

Klawisze multimedialne tak

Ile osób, tyle preferencji – nie ma więc możliwości, by ranking zawierał wszystkie godne polecenia modele. Ta dziesiątka to nasz wybór, a teraz ty możesz ją uzupełnić, podając w komentarzu klawiaturę, którą chcesz polecić innym – napisz, jaki to model i dlaczego warto go kupić.