Jaki dron z kamerą kupić? Jeśli zadajesz sobie to pytanie, pomóc może nasz redakcyjny ranking dronów. Znajdziesz w nim zarówno tańsze modele idealnie nadające się do nauki, jak i te nieco droższe, które pozwolą Ci nagrać świetne ujęcia z powietrza. Oto nasze TOP 10 dronów.

Z końcu nadeszło upragnione lato. Co prawda, pogodę w tym roku mamy w kratkę, ale to w niczym nie przeszkadza by marzyć o urlopie. Szczególnie, że wreszcie otwarły się granice (a przynajmniej większość z nich) i można myśleć o nieco dalszych wyjazdach. Planując wakacje, czy to nad morzem, w górach czy na siodełku motocykla warto pomyśleć czym będziemy łapać i utrwalać te wszystkie miłe, przelotne chwile spędzone w podróży, w gronie przyjaciół bądź znajomych. Może opłaci się zapakować do plecaka nie tylko telefon z dobrym aparatem czy kamerkę sportową, ale też drona. Wszak film nakręcony z fantastycznej podniebnej perspektywy może być absolutnie wyjątkową pamiątką z wakacji.

Jakiego drona wybrać? Ranking dronów

Problemem może być jednak sam wybór drona. Ostatnie kilkanaście miesięcy przyniosły bowiem kolejne zmiany i nowinki techniczne. I nie chodzi tylko o coraz doskonalsze kamery, nowe inteligentne tryby lotu czy mocniejsze zaakcentowanie kwestii bezpieczeństwa lotu. To co jak dotąd najbardziej namieszało na rynku to nowe przepisy regulujące loty dronów w europejskiej przestrzeni powietrznej. Na czasie jest więc pytanie - jaki dron kupić by móc nim latać bez obaw. Możliwych opcji wciąż jest całe mnóstwo, a nie zawsze tani i dobry dron z kamerą faktycznie oznacza to co byśmy chcieli – stabilny lot, łatwe sterowanie i świetne, nieporuszone filmy. Stąd też niniejsze zestawienie.

Dobry dron z kamerą 4K

Chyba nikt nie zaprzeczy, że to cena jest najczęściej decydującym czynnikiem wyboru tego, a nie innego drona. Dlatego też, by ułatwić Wam decyzję podzieliliśmy naszą 10-tkę według określonych pułapów cenowych. Dobierając do nich modele kierowaliśmy się nie tylko stosunkiem jakość-cena, ale też możliwościami i tym do czego dany dron najlepiej się nadaje. W naszym zestawieniu, obok zaawansowanych dronów do filmowania znajdziecie więc i takie, które nadadzą się do nauki latania czy też najzwyklejszej w świecie zabawy. Są tu nawet drony wyścigowe.

Co istotne jednak, wszystkie polecane drony to maszyny rekreacyjne bądź półprofesjonalne, bo też takie znajdują największe zainteresowanie. Warto też zwrócić uwagę na modele firmy DJI, bo ten chiński producent to jeden z największych kreatorów w branży dronów komercyjnych, a jednocześnie koło zamachowe zachodzących w niej zmian. I to właśnie tu pojawiły się pierwsze konstrukcje dostosowane do nowych unijnych przepisów dotyczących lotów dronami.

Drony po 1 stycznia 2021 – nowe prawo, nowe obowiązki

Nie da się ukryć, że 2021 rok wstrząsnął nieco dronowym światkiem. Nowe regulacje prawne przyniosły bowiem obowiązek rejestracji, i to nie tyle samych maszyn, co ich operatorów. I choć przepisy określają minimalną masę drona, od której ów obowiązek powstaje to jednak w praktyce zarejestrować się musi więc każdy, kto obecnie zdecyduje się na zakup drona z kamerą. Dlaczego? Bo kluczowym dla tychże regulacji warunkiem jest fakt wyposażenia sprzętu w „czujnik do zbierania danych osobowych”, a tym właśnie jest kamerka.

Jakby tego było mało, do rejestracji doszła jeszcze konieczność zaliczenia odpowiednich szkoleń i egzaminów kończących, po których otrzymuje się stosowne uprawnienia. Zniknął bowiem podział na loty komercyjne i rekreacyjno-sportowe, a zamiast tego pojawiły się:

kategoria otwarta - dla dronów o masie poniżej 25 kg, które mogą latać nie wyżej niż 120 metrów, w zasięgu wzroku i w bezpiecznej odległości od innych osób,

- dla dronów o masie poniżej 25 kg, które mogą latać nie wyżej niż 120 metrów, w zasięgu wzroku i w bezpiecznej odległości od innych osób, kategoria szczególna – dla lotów nie mieszczących się w wytycznych kategorii otwartej

– dla lotów nie mieszczących się w wytycznych kategorii otwartej kategoria certyfikowana – dla dronów o masie powyżej 25 kg, oparta na certyfikacji w zakresie projektowania, produkcji i utrzymania zdatności do lotu bezzałogowych statków powietrznych

Dla nas, zwykłych użytkowników, najważniejsza jest kategoria otwarta, bo w niej realizujemy większość lotów. Warto wiedzieć, jak wygląda jej podział na podkategorię i jak uszeregowano klasy dronów wedle ich masy. Po dokładniejsze wyjaśnienie zmian w przepisach odsyłamy Was do artykułu Drony a prawo autorstwa Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy. A jeśli macie bardziej szczegółowe pytania dotyczące koniecznych uprawnień przeczytajcie też jak zdaje się egzamin na drona.

Jaki dron na początek

UGO Fen 2.0 - tani dron z kamerą Ocena benchmark.pl









4,5/5 Co prawda UGO FEN 2.0 może pochwalić się kamerką zdolną rejestrować obraz z powietrza, ale w tym przypadku to jedynie miły, choć mniej znaczący dodatek. Brak stabilizacji nagrań i rozdzielczość sięgająca 640x480 robią niestety swoje. Ale nie to przecież jest najważniejsze. UGO FEN 2.0 ma dawać radość z podniebnych akrobacji płynnie wprowadzając w świat dronów…i to wychodzi mu całkiem zgrabnie. Wbudowany 6-osiowy żyroskop zapewnia stabilizację zarówno podczas lotu, jak i zawiśnięcia w powietrzu. Do tego dochodzą trzy poziomu prędkości lotu, przycisk automatycznego startu, świetna zwrotność, możliwość awaryjnego zatrzymania i stosunkowo długi, sięgający 9 minut, czas lotu co w tej klasie sprzętu jest całkiem niezłym wynikiem. Jeśli więc szukasz czegoś w sam raz na początek, co z powodzeniem może latać także na zewnątrz ten dronik może okazać się strzałem w dziesiątkę. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Liczba kamer 1

Deklarowany czas pracy 9 minut

Gimbal nie

Jaki dron do 500 zł?

Hubsan X4 H122D Storm Ocena benchmark.pl









4/5 Czujesz, że umiesz już latać dronem i chciałbyś poczuć większy dreszczyk emocji? To maleństwo z pewnością Ci ich dostarczy wprowadzając w świat dronów wyścigowych FPV, do lotów z widokiem z pierwszej osoby. Na sportowy charakter tego modelu wskazuje już jego specyficzna, wzmocniona włóknem węglowym konstrukcja, która jest dzięki temu nieco bardziej wytrzymała na upadki i zderzenia. Hubsan X4 H122D Storm wyposażony jest też oczywiście w kamerę. I choć nagrywa ona obraz jedynie w rozdzielczości HD (720p), a do tego brakuje jej stabilizacji, to jednak więcej w tym przypadku nie potrzeba. Kamera ma tu bowiem przede wszystkim przekazywać obraz na gogle FPV, które, po ich dokupieniu, pozwalają cieszyć się podglądem na żywo naszego lotu, z pierwszej osoby. A warto wiedzieć, że Hubsan X4 H122D Storm to mały szatan. Świetnie lata, osiąga niezłe prędkości i potrafi robić powietrzne akrobacje. Do tego jest prosty w obsłudze. Jeśli więc szukasz wyścigowego drona dla początkujących to koniecznie zainteresuj się tym modelem. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 100 m

Liczba kamer 1

Deklarowany czas pracy 6-8 minut

Rozdzielczość nagrań wideo 1280 x 720 px

Gimbal nie

Ryze Tello (powered by DJI) Ocena benchmark.pl









4,5/5 Niesamowite, co ten malutki dron potrafi. Jest nie większy od smartfona, a upakowano w nim technologie Intela i Dji, jednego z największych dronowych potentatów. Dzięki temu Ryze Tello świetnie lata, potrafi sam startować i lądować, wykonywać akrobacje, a nawet precyzyjnie zawisnąć w powietrzu, przy wykorzystaniu systemu pozycjonowania wizyjnego, by wykonać nieruszone zdjęcie. Co ciekawe, wbudowana kamerka HD z elektroniczną stabilizacją może być wykorzystana także do lotów z goglami VR. Idealnym dopełnieniem całości jest świetna i wyjątkowo prosta w obsłudze aplikacja sterująca. Swoistą wisienką na torcie, stworzoną specjalnie z myślą o najmłodszych użytkownikach Ryze Tello, jest możliwość samodzielnego zaprogramowania drona, z pomocą dedykowanej wersji programu Scratch, w którym cały proces tworzenia poleceń sprawdza się do łączenia prostych schematów blokowych. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg do 100 m

Liczba kamer 1

Deklarowany czas pracy do 13 minut

Rozdzielczość nagrań wideo 1280 x 720 px

Gimbal nie

Dron z kamerką do 1000 zł?

Overmax X-Bee Drone 9.5 GPS Ocena benchmark.pl









4/5 Marzą Ci się nieźle wyglądające filmy z wakacyjnych wojaży, ale nie chcesz wydawać majątku na drona? No to Overmax X-Bee Drone 9.5 GPS może okazać się strzałem w dziesiątkę. Za mniej niż 1000 zł otrzymasz tu i kamerkę potrafiącą nagrywać w jakości 4K, i podgląd w czasie rzeczywistym na ekranie swojego smartfona (do 300 metrów), i wbudowany GPS, i funkcje automatycznego utrzymywania wysokości, lądowania czy powrotu do miejsca startu. Są nawet trzy inteligentne tryby lotu – śledzenie obiektu (Follow), automatyczny lot do wskazanych miejsc na mapie (Tap to fly) czy krążenie wokół wskazanego punktu (Point of Interest). Dopełnieniem tego wszystkiego tryb Headless, będący ukłonem w kierunku mniej zaawansowanych użytkowników. Odpada w nim bowiem problem zmieniających się kierunków lotu, bo zawsze zależeć one będą od pozycji drona względem nadajnika. Jedynym delikatnym zgrzytem może być brak dodatkowej, mechanicznej stabilizacji kamerki. Zamiast tego mamy jednak tłumiące ewentualne drgania specjalne gumy i możliwość obrotu kamerki w pionie, w 90-stopniowym zakresie. Jak na tę cenę to wyposażenie tego drona i tak robi wrażenie. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 600 m

Liczba kamer 1

Deklarowany czas pracy 20 min

Rozdzielczość nagrań wideo 3840 x 2160 px

Jaki dron do 2000 zł?

Xiaomi Fimi X8 SE Ocena benchmark.pl









4/5 Nie tylko DJI potrafi mile zaskoczyć. Jakiś czas temu Xiaomi Fimi X8 SE okazał się niemałą niespodzianką oferując niemal wszystko co pierwszy DJI Mavic Pro, tyle że za dużą niższą cenę. I choć przez ostatnie 2 lata sporo w tej materii się zmieniło, bo jakby nie patrzeć, na półki sklepowe trafiły już kolejne edycje najlepszych dronów do filmowania od DJI, to jednak ten model wciąż może stanowić nie lada gratkę dla amatorów filmowania z powietrza. Dlaczego? A choćby dlatego, że w cenie poniżej 2000 zł dostajemy tu prostego w obsłudze składanego drona z 3-osiowym gimbalem, potrafiącego nagrywać filmy w rozdzielczości 3840x2160 pikseli. Do tego jeszcze z pojemną baterią 4500 mAh, która wystarcza na około 35 lotu, 3-krotnym zoomem optycznym i całkiem wygodnym, autorskim kontrolerem. Producent chwali się też sporym zasięgiem sięgającym aż 5 km. Trudno się więc dziwić, że model ten szturmem pobił serca dronowych pasjonatów i wciąż wywołuje spore emocje. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 8000 m

Liczba kamer 1

Deklarowany czas pracy 35min

Rozdzielczość nagrań wideo 3840×2160 30p

Gimbal tak

Najlepszy dron dla początkujących amatorów filmowania

DJI Mini 2 Fly More Combo Ocena benchmark.pl









4,6/5 Pierwsze Mini przyniosło niemałą rewolucję – mieszczący się w dłoni dron, który mimo kieszonkowych rozmiarów i wagi poniżej 250 gramów miał i pełnoprawny, 3-osiowy gimbal, i całkiem niezłą kamerkę 2,7K, i czas lotu sięgający 30 minut. Co tu dużo pisać, to było naprawdę coś. Niecałe dwa lata później, w 2021 DJI postanowiło jednak mocno odświeżyć tę konstrukcję poprawiając to na co najbardziej narzekano. DJI Mini 2 otrzymał więc kamerę 4K z cyfrowym zoomem, nowe, mocniejsze silniki, zwiększony zasięg i dużo stabilniejszą transmisje za sprawą technologii OcuSync 2.0. Przy okazji zmieniono też aparaturę na wygodniejszą, z wysuwanym uchwytem na telefon, sprytnie ukrytym kablem i dokręcanymi drążkami. Efekt tych wszystkich poprawek? Jeszcze lepsza latająca kamerka do codziennego użytku. Ten niewielki, składany dronik potrafi bowiem kręcić naprawdę niezłej jakości filmy, a do tego, z racji swojej filigranowej wagi, nie wymaga od użytkownika wcześniejszego zaliczenia szkolenia i egzaminu. By móc cieszyć się lotem wedle nowych regulacji prawnych wystarczy w tym przypadku rejestracja operatora. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 6000 m

Liczba kamer 1

Deklarowany czas pracy do 31 minut

Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 30 kl., 1080p 60 kl./s, 1080p 50 kl/s, 1080p 24 kl./s, 3840×2160 24p, 3840×2160 25p, 3840×2160 30p, 2720×1530 25 kl./s, 2720×1530 30 kl./s

Gimbal tak Zobacz recenzję

Najlepsze drony do filmowania

DJI Air 2S Fly More Combo Ocena benchmark.pl









4,8/5 Nie da się ukryć, że DJI trochę namieszało tym modelem. W swojej ofercie ten chiński producent posiada już bowiem drona o nazwie DJI Mavic Air 2. Co więc kryje się za skróconą nazwą i owym „S” na końcu? Wbrew pozorom całkiem sporo. Po pierwsze, DJI Air 2S może pochwalić się dużo lepszą kamerą, z 1-calowym sensorem CMOS, która potrafi robić 20-megapikselowe zdjęcia i nagrywać filmy w rozdzielczości nawet 5,4K. Po drugie, dzięki zwiększonej liczbie czujników wykrywa otocznie nie tylko naprzód, wstecz czy w dół, ale także w górę, co przekłada się na jeszcze lepsze aktywne unikanie przeszkód i efektywniejsze śledzenie obiektów (ActiveTrack 4.0). I wreszcie po trzecie, dron ten domyślnie wyposażony jest w odbiornik ADS-B i funkcję AirSense ostrzegającą nas przed innymi statkami powietrznymi. To oczywiście nie wszystkie nowości, bo DJI Air 2S otrzymał jeszcze wsparcie systemu transmisji obrazu OcuSync 3.0 (DJI O3), nową, autonomiczną funkcję umożliwiającą tworzenie fantastycznych ujęć za pomocą jednego tylko kliknięcia (MasterShots) i możliwość filmowania w formacie HDR HGL. Chyba zgodzicie się więc, że to naprawdę imponująca ewolucja. Dla pasjonatów powietrznego filmowania DJI Air 2S w sam raz. Szczególnie w zestawie Fly More Combo, gdzie prócz świetnego drona i wygodnej aparatury, znalazły się jeszcze dwie dodatkowe inteligentne baterie, przydatna torba na ramię, zestaw filtrów ND i inne praktyczne akcesoria. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 8000 m

Liczba kamer 1

Deklarowany czas pracy 31min Zobacz recenzję

DJI FPV Combo Ocena benchmark.pl









4,4/5 Nie dajcie się zwieść pozorom – DJI FPV może i wygląda jak dron wyścigowy, do latania z widokiem z pierwszej osoby, ale tak naprawdę to supernowoczesna platforma do ekstremalnego filmowania. Nie było chyba jeszcze dotąd tak zaawansowanej maszyny. DJI FPV osiąga bowiem prędkości nawet do 140 km na godzinę, a jednocześnie oferuje nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K, w 60 klatkach na sekundę. Co najlepsze jednak, 12-megapikselową kamerkę z ultraszerokim polem widzenia 150 stopni doposażono tutaj w stabilizację elektroniczną RockSteady, znaną wcześniej z DJI Osmo Action. Efekt? Choćbyś nie wiem, jak się starał i jak dynamiczne manewry robił filmy nagrane DJI FPV będą płynne i pozbawione jakichkolwiek drgań czy przeskoków. Myślisz pewnie – przy takich prędkościach to już zabawa dla zaawansowanych. I owszem, choć twórcy pomyśleli tu także o początkujących, dopiero rozpoczynających swoją zabawę w goglach FPV. Stąd też w tym dronie trzy tryby lotu, z rosnącym poziomem trudności, przednie i dolne wykrywane przeszkód oraz specjalny przycisk awaryjnego hamowania i zawisu. Jest też opcjonalny kontroler ruchu (DJI Motion Controller), z pomocą którego da się sterować dronem ruchami ręki i nadgarstka. Są i świetne gogle FPV, z nieźle zaprojektowanym sterowaniem i możliwością bezpośredniego nagrywania właśnie na nie. Co tu dużo pisać - wrażenia z lotu, gdy korzysta się z takich gogli FPV, są absolutnie fenomenalne. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 6000 m

Liczba kamer 1

Deklarowany czas pracy 20 minut

Rozdzielczość nagrań wideo 3840 x 2160 px 60 kl/s

Gimbal tak Zobacz recenzję

DJI Mavic 2 Zoom Ocena benchmark.pl









4,5/5 Powiedzieć o Dji Mavic 2 Zoom, że jest bezpośrednią kontynuacja niezwykle udanego DJI Mavic Pro, to w zasadzie nie powiedzieć o tym dronie nic. Nowa odsłona zyskała bowiem szereg świetnych patentów, które czynią go fenomenalnym narzędziem do kręcenia niezapomnianych filmów i absolutnie fantastycznych fotografii. Co powiecie na możliwość zmiany ogniskowej „w locie”? Albo tworzenie superszczegółowych, 48-megapikselowych zdjęć? Albo jeszcze lepiej – opcję nagrywania hyperlapsów? A to tylko część z niezwykłych możliwości Dji Mavic 2 Zoom. Poza w pełni stabilizowaną 12-megapikselową kamerką z dwukrotnym zoomem optycznym znajdziemy tu bowiem znacznie szybszy i dokładniejszy autofocus, sprawdzony już w bojach świetny system transmisji wideo OcuSync 2.0 oraz wielokierunkową detekcję kolizji, za sprawą której dron w trybie autonomicznym potrafi aktywnie omijać przeszkody, a nie tylko zatrzymywać się przed nimi. Poprawiono też funkcję śledzenia, zadbano o lepszą aerodynamikę i dodano opcje Hyperlight, do rozjaśnienia ciemnych scen oraz technologię HDR, do zdjęć. Wszystko to sprawia, że Dji Mavic 2 Zoom to jeden z najlepszych dronów jaki aktualnie można kupić. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 5000 m

Liczba kamer 1

Deklarowany czas pracy 31 min

Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 30 kl., 1080p 60 kl./s, 2160p 30 kl/s, 2160p 25 kl/s, 1080p 50 kl/s, 1080p 120 kl./s, 1080p 24 kl./s

Gimbal tak

DJI Mavic 2 Pro Ocena benchmark.pl









5/5 W czym DJI Mavic 2 Pro jest lepszy od pierwszej wersji? Właściwie to we wszystkim. Na tę chwilę to bowiem najbardziej zaawansowany technicznie dron o składanych ramionach. Po pierwsze, posiada kamerkę legendarnej szwedzkiej firmy Hasselblad z regulowaną przesłoną i 1-calową matrycą CMOS, z pomocą której można nie tylko nagrywać filmy lotnicze w jakości 4K 10-bit HDR, ale i tworzyć niemal 50-megapikselowe panoramy czy świetnie wyglądające Hyperlapse’y. Po drugie, Mavic 2 Pro wyposażony został w wielokierunkowy system detekcji kolizji, który pozwala mu na wyjątkowo efektywne omijanie przeszkód podczas autonomicznego lotu np. w trybie śledzenia zadanego mu obiektu (funkcja ActiveTrack 2.0). Po trzecie, koniec ze zrywaniem połączenia wideo z unoszącym się w powietrzu dronem. DJI Mavic 2 Pro korzysta z cyfrowego systemu transmisji wideo OcuSync 2.0, który gwarantuje podgląd na żywo w odległości do 5 km, z opóźnieniem nie większym niż 100ms. I wreszcie po czwarte, ulepszona, bardziej opływowa konstrukcja poprawia zarówno charakterystykę lotu (w trybie sport do 72 km/h) jak i zużycie energii. Maksymalny czas lotu to teraz aż 33 minuty (w najbardziej sprzyjających warunkach). Oczywiście, wzorem mniejszego DJI Mavic Air także i ten model może pochwalić się wbudowaną pamięcią 8GB, na wypadek gdybyśmy w ferworze przygotowań do latania zapomnieli o karcie microSD. Działa również z goglami DJI Goggles. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg do 2 km m

Liczba kamer 1

Deklarowany czas pracy 31

Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 30 kl., 1080p 60 kl./s, 1080p 50 kl/s, 1080p 120 kl./s, 1080p 24 kl./s, 3840×2160 24p, 3840×2160 25p, 3840×2160 30p

Gimbal tak

Nie tylko Dji czyli inne, warte uwagi drony

Choć naszą listę zdominowały nieco produkty firmy DJI, bądź co bądź mają już swoją ugruntowaną renomę, to jednak oczywiście świat się na nich nie kończy. Półki sklepowe uginają się przecież od całej masy najróżniejszych dronów – od tych zabawkowych, poprzez typowo amatorskie, po te najbardziej profesjonalne, stworzonych po to by kręcić fenomenalne ujęcia z powietrza.

Dlatego też, by nie pominąć innych, interesujących urządzeń, które albo wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością, albo rozpalają wyobraźnie ze względu na oryginalne, nie widziane dotąd rozwiązania postanowiliśmy uzupełnić nasze zestawienie o dodatkowe, godne uwagi pozycje. Jeśli więc dotąd żaden z wyżej wskazanych sprzętów nie spełnił Twoich oczekiwań i wciąż myślisz jaki dron wybrać i kupić, być może tutaj znajdziesz coś dla siebie.

Xiaomi Mitu Mini – choć to bardziej zabawka niż rasowy dron, to jednak na sam początek przygody z tego typu urządzeniami wystarczy. Mamy tu bowiem proste i intuicyjne sterowanie przy pomocy smartfona oraz kamerkę HD720p zdolną nagrywać filmy i robić zdjęcia. Co więcej, ten maleńki dronik potrafi też robić beczki w powietrzu i startować samoczynnie po podrzuceniu go w powietrze. Czas lotu sięga tu około 10 minut.

DJI Mavic Mini- choć na rynku jest już dostępna nowa wersja tego modelu to jednak pierwsze DJI Mavic Mini wciąż stanowi ciekawą propozycję, szczególnie w cenie poniżej 2000 zł. Zamiast kamery 4K mamy tu co prawda „jedynie” 2,7K, ale jest i 3-osiowy gimbal, i składana, miniaturowa konstrukcja, i ultralekka waga (249 gramów), która w myśl obowiązujących przepisów zmniejsza nieco próg wejścia z zabawę dronami. Co więcej, to maleństwo potrafi też utrzymywać się w powietrzu przez niemal 30 minut oraz tworzyć kinowe ujęcia tzw. QuickShots.

Overmax X-Bee Drone Fold One – kto powiedział, że składany dron z kamerką 4K musi kosztować od razu powyżej 1000 zł? Tego możecie dostać już za niecałe 600 zł i to w pakiecie z całkiem imponującym (jak te cenę) wachlarzem opcji. Mamy tu bowiem i inteligentne tryby lotu pokroju krążenia nad wskazanym obiektem czy podążania kamery za operatorem, i funkcje automatycznego lądowania i bezpiecznego powrotu. Jest też ułatwiający sterowanie tryb headless, dla mniej zaawansowanych użytkowników.

Autel EVO II – co ciekawe, pod tą nazwą kryją się aż 3 różne modele kierowane do różnych typów użytkowników. Rewolucyjność tego rozwiązania polega jednak na tym, że wszystkie opierają się na tej samej konstrukcji, a jedyna różnica to zastosowany moduł kamery. Wybór też robi wrażenie, bo zaczyna się od 48-pikselowej matrycy 1/2 cala potrafiącej nagrywać nawet w 8K w 25 kl/s, a kończy na modelu z dwoma kamerami – jedną 8K, a drugą termowizyjną. Co najlepsze jednak moduły te można dowolnie wymieniać. Oczywiście, na tym nie koniec rewolucji, bo Autel Evo II chwali się też ogromnym, 9 kilometrowym zasięgiem, 40 minutami lotu na jednym ładowaniu i wykrywaniem przeszkód we wszystkich kierunkach za sprawą aż 12 czujników.

Dji Phantom 4 Pro V2.0 – to już w zasadzie klasyk pośród półprofesjonalnych dronów. Sprawdzona konstrukcja wykonana ze stopów magnezu i tytanu, bardzo dobra kamera 4K, podwójne sensory wizyjne i aż 5-kierunkowy system wykrywania przeszkód, możliwość sterowania gestami czy poprzez narysowanie trasy w aplikacji oraz niezawodna transmisja OcuSync to tylko kilka z sporej listy zalet Phantoma 4 Pro V2. Szukasz niezawodnego, świetnie nagrywającego sprzętu? Koniecznie weź ten model pod rozwagę.



Autel EVO II - jeden dron, trzy moduły

A jakie drony Wy polecacie?

Rynek dronów stale ewoluuje dostosowując się do aktualnej sytuacji. Dowodem na to może być choćby wspominany wyżej Dji Air 2S, który w końcu domyślnie już otrzymał znakomitą funkcję AirSense ostrzegającą operatora/pilota o zbliżających się załogowych statkach powietrznych. Co będzie dalej? Trudno powiedzieć. Raz, że jeszcze przez półtora roku obowiązywać nas będą przepisy przejściowe, które przez brak oficjalnej certyfikacji dronów jak na razie trochę ograniczają nasze możliwości. A dwa, że wciąż czekamy na prawdziwą rewolucję. Czy znów przyniesie nam ją DJI? Bardzo możliwe. Ale nawet teraz wybór odpowiadającego drona może być trudny, bo ciekawych konstrukcji nie brakuje (no bo czy ktoś spodziewał się, że DJI pokaże swojego drona wyścigowego?). I dlatego właśnie zdajemy sobie sprawę, że nie każdy może zgadzać się z przedstawionym przez nas rankingiem dronów. Jeśli więc macie swoje typy urządzeń, które według Was winny znaleźć się w TOP 10 dronów koniecznie dajcie znać w komentarzach.