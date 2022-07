Kto powiedział, że składany dron z kamerką 4K musi kosztować od razu powyżej 1000 zł? Tego możecie dostać już za nieco ponad 600 zł i to w pakiecie z całkiem imponującym (jak te cenę) wachlarzem opcji. Mamy tu bowiem inteligentne tryby lotu związane z wbudowanym modułem GPS, które pozwalają na krążenie nad wskazanym obiektem (Point of Interest) czy podążanie kamery za operatorem. Mamy też funkcje automatycznego lądowania i bezpiecznego powrotu do miejsca startu, a nawet tryb headless, dla mniej zaawansowanych użytkowników, który znacząco upraszcza sterowanie. Zasięg Overmax X-Bee Fold One? Około 300 metrów. Czas lotu? Do 15 minut. Co najlepsze, Overmax X-Bee Fold One zalicza się do klasy C0, czyli jego waga nie przekracza 250 gramów, co automatycznie pozwala latać nim bez konieczności odbycia szkolenia i zdania egzaminu. Pamiętaj jednak o rejestracji – ta jest obowiązkowa.

Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 300 m

Liczba kamer 1

Deklarowany czas pracy 15 min

Rozdzielczość nagrań wideo 3840 x 2160 px