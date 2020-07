Jaki dron z kamerą kupić? Jeśli zadajesz sobie to pytanie pomóc może nasz redakcyjny ranking dronów. Znajdziesz w nim zarówno tańsze modele idealnie nadające się do nauki, jak i te nieco droższe, które pozwolą Ci nagrać świetne ujęcia z powietrza. Oto nasze TOP 10 dronów.

Lato w pełni. Gorąc bije z nieba. Niejeden z nas marzy pewnie teraz o urlopie. I choć w tym roku, w dobie trwającej pandemii, wyjazdy zagraniczne stoją dla wielu pod znakiem zapytania, to jednak turystyka w kraju bije rekordy popularności. W ruch poszły więc rowery, motocykle i kamerki sportowe, którymi próbujemy uchwycić ulotne chwile czy to w gronie rodzinnym czy pośród znajomych. Możne warto pomyśleć też o dronie? Wszak film nakręcony z fantastycznej podniebnej perspektywy może być absolutnie wyjątkową pamiątką z wakacji.

Jakiego drona wybrać? Ranking dronów

Problemem może być jednak sam wybór drona. Ostatnie kilkanaście miesięcy przyniosły bowiem kolejny skok jakościowy. I nie chodzi już tylko o pierwsze, nieśmiałe próby z rozdzielczościami 8K, ale także znaczący wzrost znaczenia bezpieczeństwa lotu. Co więcej stoimy u progu zmiany przepisów regulujących loty dronów w europejskiej przestrzeni powietrznej, które to dość mocno namieszają na rynku (więcej o nowym dronowym prawie poniżej). Na czasie jest więc pytanie - jaki dron kupić? Możliwych opcji wciąż jest całe mnóstwo, a nie zawsze tani i dobry dron z kamerą faktycznie oznacza to co byśmy chcieli – stabilny lot, łatwe sterowanie i świetne, nieporuszone filmy. Stąd pomysł na niniejsze zestawienie.

Dobry dron z kamerą 4K

Chyba nikt nie zaprzeczy, że to cena jest najczęściej decydującym czynnikiem wyboru tego, a nie innego drona. Dlatego też, by ułatwić Wam decyzję podzieliliśmy naszą 10-tkę według określonych pułapów cenowych. Dobierając do nich modele kierowaliśmy się nie tylko stosunkiem jakość-cena, ale też możliwościami i tym do czego dany dron najlepiej się nadaje. W zestawieniu znajdziecie więc nie tylko odpowiadający potrzebom wideo amatorów dobry dron do filmowania z całą masą inteligentnych trybów lotu, ale też i taki który nada się do nauki latania czy też najzwyklejszej w świecie zabawy. Jest nawet dron wyścigowy.

Co istotne, wszystkie polecane drony to maszyny rekreacyjne bądź półprofesjonalne, bo też takie znajdują największe zainteresowanie. Warto też zwrócić uwagę na modele firmy DJI, bo ten chiński producent to jeden z największych kreatorów w branży dronów komercyjnych, a jednocześnie koło zamachowe zachodzących w niej zmian. I to właśnie tu pojawiają się też pierwsze próby dostosowania konstrukcji dronów do nowych unijnych przepisów dotyczących lotów dronami.

Drony po 1 stycznia 2021 – nowe prawo, nowe obowiązki

Nadchodzące zmiany przyniosą niemałą rewolucję dla posiadaczy dronów. Przede wszystkim dojdzie obowiązek rejestracji, i to nie tyle samych maszyn, co ich pilotów. Niby ma to zależeć od określonej klasy drona (przepisy wprowadzają oznaczenie od C0 do C4), ale w praktyce zarejestrować się będzie musiał niemal każdy, kto zdecyduje się zakupić urządzenie z kamerą. Dlaczego? Bo kluczowym dla tej regulacji warunkiem jest fakt wyposażenia sprzętu w „czujnik do zbierania danych osobowych”, a tym właśnie jest kamerka.

Oznacza to, że nawet posiadacze małych dronów pokroju Dji Mavic Mini, które nie przekraczają masy 250 gramów i które w związku z tym klasyfikowane są jako C0, będą musieli dokonać stosownej rejestracji i zdobyć odpowiednie klasyfikacje. To ostatnie realizowane będzie przez poprzez system szkoleń i egzaminów on-line na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Co ciekawe, nowe prawo wprowadzi też nowe kategorie lotów w oparciu o stopień ryzyka wykonywanych operacji lotniczych. Zniknie podział na loty komercyjne i rekreacyjno-sportowe, a zamiast tego pojawią się:

kategoria otwarta - dla dronów o masie poniżej 25 kg, które mogą latać nie wyżej niż 120 metrów, w zasięgu wzroku i w bezpiecznej odległości od innych osób,

- dla dronów o masie poniżej 25 kg, które mogą latać nie wyżej niż 120 metrów, w zasięgu wzroku i w bezpiecznej odległości od innych osób, kategoria szczególna – dla lotów nie mieszczących się w wytycznych kategorii otwartej

– dla lotów nie mieszczących się w wytycznych kategorii otwartej kategoria certyfikowana – dla dronów o masie powyżej 25 kg, oparta na certyfikacji w zakresie projektowania, produkcji i utrzymania zdatności do lotu bezzałogowych statków powietrznych

Łatwo zauważyć, że dla zwyczajnych użytkowników najważniejsza będzie kategoria otwarta. Warto wiedzieć jednak, że w jej ramach dokonany został dalszy podział na podkategorie. Jest to o tyle istotne, że wyznaczają one zasady późniejszej eksploatacji. Mają też ścisły związek z klasyfikacją maszyn według wagi.

I tak lekkie drony (do 900 gramów) zaliczone do podkategorii A1 będą mogły latać nad ludźmi, ale nie nad zgromadzeniami. Z kolei podkategoria A2 (do 4kg) dopuszcza loty w bezpiecznej odległości od ludzi, a A3 (nie więcej niż 25 kg) – z dala nie tylko od ludzi, ale i zabudowań. Co istotne, dla „starych” dronów wyprodukowanych przed dniem 1 lipca 2022 przygotowano przepisy przejściowe z nieco innym podziałem wagowym. Dość powiedzieć, że wciąż będzie można nimi latać, choć potrzebne będzie zdobycie certyfikatu kompetencji, o ile maszyna przekracza 250 gramów.

Na koniec ważna informacja - mimo, iż przepisy te miały wejść w życie już od 1 lipca 2020 roku (ale w związku z pandemią opóźniono to o pół roku) wciąż nie do końca wiadomo ani w jaki sposób przeprowadzana będzie rejestracja pilotów bezzałogowych statków powietrznych, ani jak wyglądać będą szkolenia czy egzaminy. Na to trzeba będzie więc jeszcze poczekać.

Tani dron do nauki latania

UGO Zephir 2.0 - tani dron do nauki









4,5/5 Ocena benchmark.pl UGO Zephir 2.0 to niewielki dronik w sam raz na początek zabawy w latanie dronami. Nie ma kamery, bo nie jest tu potrzebna. Jest za to 6-osiowy żyroskop, który dba o stabilizację podczas lotu i zawisu. Jest przycisk przywołujący drona na pozycje startu i taki, który w razie potrzeby pozwoli szybko awaryjnie wylądować. Jest też w końcu tryb Headless, w którym odpada problem zmieniających się kierunków lotu, bo zawsze zależeć one będą od pozycji drona względem nadajnika. Jednym słowem, mamy tu wszystko co ułatwia stawianie pierwszych dronowych kroków. Szczególnie, że dzięki obudowanym śmigłom nie trzeba obawiać się ewentualnych uszkodzeń czy to samego drona czy domowych sprzętów. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 50 m

Deklarowany czas pracy 8 minut

Gimbal nie Pokaż specyfikację

UGO Fen 2.0 - tani dron z kamerą









4,5/5 Ocena benchmark.pl Co prawda UGO FEN 2.0 może pochwalić się kamerką zdolną rejestrować obraz z powietrza, ale w tym przypadku to jedynie miły, choć mniej znaczący dodatek. Brak stabilizacji nagrań i rozdzielczość sięgająca 640x480 robią niestety swoje. Ale nie to przecież jest najważniejsze. UGO FEN 2.0 ma dawać radość z podniebnych akrobacji płynnie wprowadzając w świat dronów…i to wychodzi mu całkiem zgrabnie. Wbudowany 6-osiowy żyroskop zapewnia stabilizację zarówno podczas lotu, jak i zawiśnięcia w powietrzu. Do tego dochodzą trzy poziomu prędkości lotu, przycisk automatycznego startu, świetna zwrotność, możliwość awaryjnego zatrzymania i stosunkowo długi, sięgający 9 minut, czas lotu co w tej klasie sprzętu jest całkiem niezłym wynikiem. Jeśli więc szukasz czegoś w sam raz na początek, co z powodzeniem może latać także na zewnątrz ten dronik może okazać się strzałem w dziesiątkę. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Liczba kamer 1

Deklarowany czas pracy 9 minut

Gimbal nie Pokaż specyfikację

Jaki dron do 500 zł?

Syma Z3









4,5/5 Ocena benchmark.pl Syma Z3 zaskakuje nie tylko nietypową, jak na drony do 500 zł, składaną konstrukcją, ale także zastosowanym tu systemem pozycjonowania opartym o umieszczony na spodzie sensor optyczny. Ma on za zadanie stabilizować lot w zawisie, co przekłada się na jakość robionych zdjęć czy filmów. Syma Z3 wyposażona jest bowiem w kamerę 720p, choć jest ona tutaj osadzona na stałe i nie posiada dodatkowej stabilizacji. Ma za to opcje podglądu w czasie rzeczywistym na smartfonie wyposażonym w dedykowaną aplikację mobilną. Ta sama aplikacja pozwala też na dość nietypowe, „grawitacyjne” sterowanie, w którym wychylanie telefonu odpowiada ruchom drona, a także ustalanie planu przelotu. Syma Z3 posiada też oczywiście dodatkowe ułatwienia takie jak choćby przycisk automatycznego startu i lądowania czy tryb headless, dla mniej zaawansowanych użytkowników. Nie zapomniano także przy tym o dwóch prędkościach lotu i efektownych akrobacjach powietrznych. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 80 m

Liczba kamer 1

Deklarowany czas pracy 10 minut

Rozdzielczość nagrań wideo 720p 30 kl./s

Gimbal nie Pokaż specyfikację

Ryze Tello (powered by Dji)









4,5/5 Ocena benchmark.pl Niesamowite, co ten malutki dron potrafi. Jest nie większy od smartfona, a upakowano w nim technologie Intela i Dji, jednego z największych dronowych potentatów. Dzięki temu Ryze Tello świetnie lata, potrafi sam startować i lądować, wykonywać akrobacje, a nawet precyzyjnie zawisnąć w powietrzu, przy wykorzystaniu systemu pozycjonowania wizyjnego, by wykonać nieruszone zdjęcie. Co ciekawe, wbudowana kamerka HD z elektroniczną stabilizacją może być wykorzystana także do lotów z goglami VR. Idealnym dopełnieniem całości jest świetna i wyjątkowo prosta w obsłudze aplikacja sterująca. Swoistą wisienką na torcie, stworzoną specjalnie z myślą o najmłodszych użytkownikach Ryze Tello, jest możliwość samodzielnego zaprogramowania drona, z pomocą dedykowanej wersji programu Scratch, w którym cały proces tworzenia poleceń sprawdza się do łączenia prostych schematów blokowych. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg do 100 m

Liczba kamer 1

Deklarowany czas pracy do 13 minut

Rozdzielczość nagrań wideo 1280 x 720 px

Gimbal nie Pokaż specyfikację

Dron z kamerką do 1000 zł?

Hubsan H123D X4 Jet









4,5/5 Ocena benchmark.pl Niech nie zwiodą Was niewielkie rozmiary, Hubsan J123D X4 Jet to prawdziwy wyścigowy szatan. Lekka, karbonowa konstrukcja i trójpłatowe śmigła osadzone na mocnych, bezszczotkowych silnikach zapewniają nie tylko odpowiednią rezerwę mocy, ale i świetną zwrotność czy błyskawiczną reakcje na ruchy drążków. Jednym słowem – mamy tu idealne warunki do wykonywania akrobacji powietrznych czy szybkich, 360-stopniowych obrotów. Oczywiście, jak przystało na drona sportowego Hubsan J123D X4 Jet posiada też kamerkę HD o regulowanym kącie widzenia (w zakresie od -8 do + 45 stopni). Chodzi tu nie tylko o możliwość nagrywania własnych przelotów, ale także o stały podgląd tego co aktualnie dron ma przed sobą, zależnie od wybranego trybu lotu (manualny, sportowy bądź akrobatyczny). Dołączana do zestawu aparatura sterująca wyposażona jest bowiem w sporej wielkości ekran. Jeśli dołożymy do tego całkiem pokaźny zasięg (do około 100 metrów) oraz przyzwoity czas pracy na jednym ładowaniu (do 10 minut) okazuje się, że Hubsan J123D X4 Jet to całkiem zgrabna maszyna, wprost idealna do zabawy. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 100 m

Liczba kamer 1

Deklarowany czas pracy 10 minut

Rozdzielczość nagrań wideo 1280 x 720 px

Gimbal nie Pokaż specyfikację

Jaki dron do 2000 zł?

Dji Mavic Mini









4,5/5 Ocena benchmark.pl Mały, zaawansowany dron z 3-osiowym gimbalem, potrafiący nagrywać w rozdzielczości wyższej niż 1080p i utrzymywać się w powietrzu prawie 30 minut, a do tego jeszcze ważący poniżej 250 gramów (co wedle prawa czyni go zabawką) – do niedawna coś takiego wydawało się zupełnie nierealne. A jednak firma DJI pokazała, że takiego drona nie tylko da się zrobić, ale jeszcze dorzucić do niego kilka świetnych trybów i zaproponować całość w wyjątkowo przystępnej cenie. DJI Mavic Mini może pochwalić się więc wagą 249 gramów, mieszczącą się w kieszeni, składaną konstrukcją i kamerką potrafiącą nagrywać w 2,7K, w 30 klatkach na sekundę. Do tego dochodzą jeszcze trzy tryby lotu i możliwością tworzenia kinowych ujęć za sprawą tzw. QuickShots czyli w tym przypadku czterech programowalnych opcji, w których dron może np. krążyć dookoła wybranego obiektu albo unieść się na zadaną wysokość cały czas kierując obiektyw kamery na wskazany mu cel. Doskonałym uzupełnieniem tego niewielkiego drona jest kompaktowa aparatura sterująca z dokręcanymi drążkami oraz wyjątkowo przystępna aplikacja mobilna Dji Fly, dzięki której można nawet od razu montować nagrane co dopiero filmy. Wszystko razem powoduje, że Dji Mavic Mini nazwać można latającą kamerką codziennego użytku. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 4000 m

Liczba kamer 1

Deklarowany czas pracy 30

Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 30 kl., 1080p 60 kl./s, 1080p 50 kl/s, 1080p 24 kl./s, 2720×1530 25 kl./s, 2720×1530 30 kl./s

Gimbal tak Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Hubsan ZINO Pro









4,5/5 Ocena benchmark.pl A oto i propozycja dla amatorów powietrznej fotografii, którzy jednak z różnych powodów nie chcą zbyt głęboko sięgać do kieszeni. Mimo swojej niewygórowanej ceny Hubsan ZINO Pro potrafi bowiem nie tylko nagrywać stabilizowany mechanicznie obraz w rozdzielczości 4K (3840x2160) i w 30 kl/s, ale też robić zdjęcia, tworzyć panoramy, śledzić wskazany obiekt czy też orbitować wokół niego. Co więcej, dron ten może również pochwalić się składaną konstrukcją, czyli sporym ułatwieniem w transporcie, bardzo dobrą odpornością na wiatr, długim, wynoszącym nawet 23 minuty czasem lotu oraz naprawdę sporym zasięgiem sięgającym aż 4 km. Oczywiście, nie byłoby to możliwe bez wbudowanego modułu GPS, dobrze zaprojektowanej aparatury sterującej oraz dedykowanej aplikacji mobilnej. Ta ostatnia, uruchomiona na smartfonie standardowo służy za podgląd na żywo z kamery oferując jednocześnie szybki dostęp do najważniejszych opcji i trybów lotu. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 4000 m

Liczba kamer 1

Deklarowany czas pracy 23 minuty

Rozdzielczość nagrań wideo 4K

Gimbal tak Pokaż specyfikację

Najlepsze drony do filmowania

Dji Mavic Air 2









4,3/5 Ocena benchmark.pl Pierwszy Dji Mavic Air przyniósł niemałą rewolucję. Nie dość, że był składany to jeszcze nagrywał superstabilne filmy w 4K, tworzył 32-megapikselowe panoramy sferyczne, rozpoznawał gesty i potrafił sam omijać przeszkody. I choć w Dji Mavic Air 2 nie ma już obsługi gestów, a sam dron wyraźnie upodobnił się do pozostałych modeli z tej serii, to jednak powodów do narzekań raczej nikt tu mieć nie będzie. Możliwości mu bowiem wyraźnie przybyło. I tak kamerka w Dji Mavic Air 2 potrafi nagrywać już w 4K w 60 kl/s. Pojawił się nowy, ulepszony tryb śledzenia – Active Track 3.0, który jeszcze lepiej radzi sobie z omijaniem przeszkód. Jest podwójny system wizyjny, pomocnicza dioda doświetlająca i komunikacja poprzez OcuSync 2.0, a nie WiFi. Jest też tryb HDR do filmów, prosty tryb SmartPhoto do zdjęć, pakiet inteligentnych trybów lotu, a nawet możliwość tworzenia ujęć Hyperlapse w jakości 8K. Sporą rewolucję przeszła również aparatura sterująca. Koniec z rozkładanymi antenami, koniec ze żmudnym osadzaniem telefonu w uchwycie. Wreszcie telefon powraca na dawne miejsce nad kontrolerem, przynosząc tym samym komfort i wytchnienie dla głowy, która nie musi już wykonywać dużych ruchów przy przenoszeniu wzroku pomiędzy ekranem podglądu a samym dronem. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 6000 m

Liczba kamer 1

Deklarowany czas pracy 34

Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 30 kl., 1080p 60 kl./s, 1080p 120 kl./s, Full HD 1080p, 4K, 3840×2160 30p, 3840 x 2160 px 60 kl/s, 1080p 240 kl./s

Gimbal tak Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Dji Mavic 2 Zoom









4,5/5 Ocena benchmark.pl Powiedzieć o Dji Mavic 2 Zoom, że jest bezpośrednią kontynuacja niezwykle udanego Dji Mavic Pro, to w zasadzie nie powiedzieć o tym dronie nic. Nowa odsłona zyskała bowiem szereg świetnych patentów, które czynią go fenomenalnym narzędziem do kręcenia niezapomnianych filmów i absolutnie fantastycznych fotografii. Co powiecie na możliwość zmiany ogniskowej „w locie”? Albo tworzenie superszczegółowych, 48-megapikselowych zdjęć? Albo jeszcze lepiej – opcję nagrywania hyperlapsów? A to tylko część z niezwykłych możliwości Dji Mavic 2 Zoom. Poza w pełni stabilizowaną 12-megapikselową kamerką z dwukrotnym zoomem optycznym znajdziemy tu bowiem znacznie szybszy i dokładniejszy autofocus, sprawdzony już w bojach świetny system transmisji wideo OcuSync 2.0 oraz wielokierunkową detekcję kolizji, za sprawą której dron w trybie autonomicznym potrafi aktywnie omijać przeszkody, a nie tylko zatrzymywać się przed nimi. Poprawiono też funkcję śledzenia, zadbano o lepszą aerodynamikę i dodano opcje Hyperlight, do rozjaśnienia ciemnych scen oraz technologię HDR, do zdjęć. Wszystko to sprawia, że Dji Mavic 2 Zoom to jeden z najlepszych dronów jaki aktualnie można kupić. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg 5000 m

Liczba kamer 1

Deklarowany czas pracy 31 min

Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 30 kl., 1080p 60 kl./s, 2160p 30 kl/s, 2160p 25 kl/s, 1080p 50 kl/s, 1080p 120 kl./s, 1080p 24 kl./s

Gimbal tak Pokaż specyfikację

Dji Mavic 2 Pro









5/5 Ocena benchmark.pl W czym Dji Mavic 2 Pro jest lepszy od pierwszej wersji? Właściwie to we wszystkim. Na tę chwilę to bowiem najbardziej zaawansowany technicznie dron o składanych ramionach. Po pierwsze, posiada kamerkę legendarnej szwedzkiej firmy Hasselblad z regulowaną przesłoną i 1-calową matrycą CMOS, z pomocą której można nie tylko nagrywać filmy lotnicze w jakości 4K 10-bit HDR, ale i tworzyć niemal 50-megapikselowe panoramy czy świetnie wyglądające Hyperlapse’y. Po drugie, Mavic 2 Pro wyposażony został w wielokierunkowy system detekcji kolizji, który pozwala mu na wyjątkowo efektywne omijanie przeszkód podczas autonomicznego lotu np. w trybie śledzenia zadanego mu obiektu (funkcja ActiveTrack 2.0). Po trzecie, koniec ze zrywaniem połączenia wideo z unoszącym się w powietrzu dronem. Dji Mavic 2 Pro korzysta z cyfrowego systemu transmisji wideo OcuSync 2.0, który gwarantuje podgląd na żywo w odległości do 5 km, z opóźnieniem nie większym niż 100ms. I wreszcie po czwarte, ulepszona, bardziej opływowa konstrukcja poprawia zarówno charakterystykę lotu (w trybie sport do 72 km/h) jak i zużycie energii. Maksymalny czas lotu to teraz aż 33 minuty (w najbardziej sprzyjających warunkach). Oczywiście, wzorem mniejszego Dji Mavic Air także i ten model może pochwalić się wbudowaną pamięcią 8GB, na wypadek gdybyśmy w ferworze przygotowań do latania zapomnieli o karcie microSD. Działa również z goglami Dji Goggles. Najważniejsze cechy: Liczba wirników 4

Zasięg do 2 km m

Liczba kamer 1

Deklarowany czas pracy 31

Rozdzielczość nagrań wideo 1080p 30 kl., 1080p 60 kl./s, 1080p 50 kl/s, 1080p 120 kl./s, 1080p 24 kl./s, 3840×2160 24p, 3840×2160 25p, 3840×2160 30p

Gimbal tak Pokaż specyfikację

Nie tylko Dji czyli inne, warte uwagi drony

Choć naszą listę zdominowały nieco produkty firmy DJI, bądź co bądź mają już swoją ugruntowaną renomę, to jednak oczywiście świat się na nich nie kończy. Półki sklepowe uginają się przecież od całej masy najróżniejszych dronów – od tych zabawkowych, poprzez typowo amatorskie, po te najbardziej profesjonalne, stworzonych po to by kręcić fenomenalne ujęcia z powietrza.

Dlatego też, by nie pominąć innych, interesujących urządzeń, które albo wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością, albo rozpalają wyobraźnie ze względu na oryginalne, nie widziane dotąd rozwiązania postanowiliśmy uzupełnić nasze zestawienie o dodatkowe, godne uwagi pozycje. Jeśli więc dotąd żaden z wyżej wskazanych sprzętów nie spełnił Twoich oczekiwań i wciąż myślisz jaki dron wybrać i kupić, być może tutaj znajdziesz coś dla siebie.

Hubsan H501S X4 FPV – jeśli szukasz czegoś na początek, co jednak potrafi zaoferować nieco więcej niż tylko proste sterowanie to ten model może być w sam raz. Hubsan H501S X4 posiada bowiem zarówno kamerkę potrafiącą nagrywać w 1080p, jak i odbiornik GPS, dzięki któremu latanie jest dużo łatwiejsze, i co ważne, bezpieczniejsze. Dodatkowymi atutami tego modelu jest aparatura z wbudowanym 4,3-calowym ekranem i czas lotu sięgający nawet 20 minut.

Parrot ANAFI Extended – choć zdania o tym dronie są bardzo podzielone, oryginalności odmówić mu nie sposób. Wyjątkowo smukła, składana konstrukcja skrywa tu bowiem unikalny gimbal o 180-stopniowym zakresie ruchu i kamerkę zdolną nagrywać zarówno w 4K z HDR, jak i w 1080p z bezstratnym 2,8-krotnym cyfrowym zoomem. Są tu też oczywiście różne, inteligentne tryby lotu takie jak choćby śledzenie obiektu. Jest też możliwość automatycznego tworzenia hyperlapsów.

PowerVision PowerEgg X Explorer – ciężko byłoby znaleźć równie oryginalnie wyglądającego drona. Ale choć jego wygląd może początkowo śmieszyć to jednak wszystko zmienia się po zapoznaniu się z możliwościami tej niecodziennej konstrukcji. PowerEgg to bowiem nie tylko dron, ale i ręczna, mechanicznie stabilizowana kamera 4K (60 kl/s). Co więcej, można doposażyć go w statyw, osłonę chroniącą przed wodą, a nawet płozy pozwalające na lądowanie na wodzie. Dodatkowo posiada on czujniki przeszkód pozwalające na znacznie bezpieczniejsze automatyczne śledzenie, a także, co samo w sobie jest ewenementem pośród dronów, potrafi rozpoznawać twarze (opcja oparta na głębokim uczeniu) oraz nagrywać dźwięk z ziemi automatycznie synchronizując go z tworzonym filmem.

Autel EVO II – co ciekawe, pod tą nazwą kryją się aż 3 różne modele kierowane do różnych typów użytkowników. Rewolucyjność tego rozwiązania polega jednak na tym, że wszystkie opierają się na tej samej konstrukcji, a jedyna różnica to zastosowany moduł kamery. Wybór też robi wrażenie, bo zaczyna się od 48-pikselowej matrycy 1/2 cala potrafiącej nagrywać nawet w 8K w 25 kl/s, a kończy na modelu z dwoma kamerami – jedną 8K, a drugą termowizyjną. Co najlepsze jednak moduły te można dowolnie wymieniać. Oczywiście, na tym nie koniec rewolucji, bo Autel Evo II chwali się też ogromnym, 9 kilometrowym zasięgiem, 40 minutami lotu na jednym ładowaniu i wykrywaniem przeszkód we wszystkich kierunkach za sprawą aż 12 czujników.

Dji Phantom 4 Pro V2.0 – to już w zasadzie klasyk pośród półprofesjonalnych dronów. Sprawdzona konstrukcja wykonana ze stopów magnezu i tytanu, bardzo dobra kamera 4K, podwójne sensory wizyjne i aż 5-kierunkowy system wykrywania przeszkód, możliwość sterowania gestami czy poprzez narysowanie trasy w aplikacji oraz niezawodna transmisja OcuSync to tylko kilka z sporej listy zalet Phantoma 4 Pro V2. Szukasz niezawodnego, świetnie nagrywającego sprzętu? Koniecznie weź ten model pod rozwagę.



Autel EVO II - jeden dron, trzy moduły

A jakie drony Wy polecacie?

Rynek dronów nie stoi w miejscu i po delikatnej stagnacji znów zaczyna się w nim coś dziać. Dowodem na to może być choćby wspominany wyżej Dji Mavic Air 2, który w wersji amerykańskiej otrzymał świetną funkcję AirSense ostrzegającą o zbliżających się do drona załogowych statkach powietrznych. A to dopiero początek coraz dalej idących zmian. Nie bez znaczenia będą bowiem wchodzące w 2021 roku nowe, europejskie regulacje prawne dotyczące dronów. Wybór odpowiadającego nam sprzętu może być więc jeszcze trudniejszy, choć i teraz ciekawych konstrukcji nie brakuje. I choćby dlatego zdajemy sobie sprawę, że nie każdy może zgadzać się z przedstawionym przez nas rankingiem dronów. Jeśli więc macie swoje typy urządzeń, które według Was winny znaleźć się w TOP 10 dronów koniecznie dajcie znać w komentarzach.

