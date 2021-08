Jaki dysk SSD 2,5 cala kupić? Oto ranking TOP 10 dysków SSD SATA - nadadzą się do laptopa i do modernizacji starego komputera. Zaczynamy od pojemności 240 GB, przez 500 GB aż do dysków SSD ponad 1 TB.

Dobry, nowoczesny komputer nie może się obyć bez dysku SSD. Nośnik półprzewodnikowy oferuje dużo lepszą wydajność względem standardowego dysku HDD, co ma bezpośredni wpływ na ładowanie systemu oraz komfort pracy z programami i grami. Do zalet SSD można również zaliczyć większą wytrzymałość, całkowicie bezgłośną pracę i mniejsze zużycie energii elektrycznej (co ma szczególnie istotne znaczenie w laptopach – taki napęd pozwoli wydłużyć czas pracy na baterii).

W nowoczesnych komputerach powszechne stały się superszybkie nośniki SSD M.2 NVMe, ale nie trzeba od razu inwestować w sprzęt z górnej półki - w starszych i/lub tańszych konfiguracjach nadal sprawdzą się zwykłe modele SSD pod SATA.

Jaki dysk SSD SATA 2,5 cala? Oto nasz ranking:

Dyski SSD 2,5 cala korzystają z interfejsu SATA III, który pozwala uzyskać wydajność do 600 MB/s (w praktyce jest to około 550 - 560 MB/s) – nie powinniśmy liczyć na topowe osiągi, ale takie nośniki bez problemu poradzą sobie z codziennymi, mniej wymagającymi zadaniami. Dysk SSD SATA to idealny wybór do przeglądania Internetu, oglądania filmów, pisania dokumentów, a nawet grania w gry.

Jaki dysk SSD do laptopa?

2,5-calowe dyski SSD nadają się również do modernizacji starszych zestawów ze standardowym dyskiem HDD. Wymiana nośnika pozwoli tchnąć nowe życie w starszy sprzęt i poprawić komfort pracy z systemem. Jeśli jesteście zainteresowani, koniecznie zobaczcie nasze poradniki jak zamontować dysk SSD w komputerze i jak wymienić dysk HDD na SSD w laptopie.

Jaki wybrać dysk SSD? Przygotowaliśmy zestawienie dziesięciu interesujących modeli – głównie są to ekonomiczne propozycje do tańszych i modernizowanych komputerów/laptopów, ale znajdziecie tutaj również lepsze, bardziej zaawansowane konstrukcje.

Tani dysk SSD SATA?

W komputerach do prostych, codziennych zadań w zupełności sprawdzą się podstawowe SSD SATA – może nie są to najwydajniejsze propozycje, ale takie modele są dostępne w bardzo atrakcyjnych cenach, więc nie nadwyrężą budżetu przy składaniu lub modernizacji sprzętu.

Kioxia Exceria SATA 240 GB - najtańszy dobry dysk SSD 240 GB Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kioxia Exceria SATA to jeden z najtańszych dysków SSD, które warto brać pod uwagę. Za niecałe 150 złotych otrzymujemy model o pojemności 240 GB, który pozwoli na instalację systemu i kilku gier lub programów. Nie powinniście jednak oczekiwać topowych osiągów – transfery sekwencyjne dochodzą do 555/540 MB/s. Współczynnik TBW to skromne 60 TB, jednak w domowym komputerze na pewno nie będzie on stanowił problemu (szczególnie, że producent udziela na dysk 3-letniej gwarancji). W sprzedaży można znaleźć też wersje o pojemności 480 i 960 GB. Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 240 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 540 MB/s

Szybkość odczytu 555 MB/s

Kości pamięci Kioxia BiCS4 3D TLC NAND

GOODRAM CX400 gen.2 256 GB - tani dysk polskiego producenta Ocena benchmark.pl









4,5/5 GOODRAM CX400 (Gen.2) to jedna z najciekawszych propozycji naszego rodzimego producenta. Wprawdzie nośnik nie należy do demonów wydajności (transfery sekwencyjne dochodzą do 550/480 MB/s), ale pod względem opłacalności plasuje się w ścisłej czołówce rankingu – za niecałe 150 złotych otrzymujemy dysk, który nada się do budowy taniego, podstawowego komputera do przeglądania Internetu czy grania w gry. CX400 (Gen.2) występuje w czterech wersjach pojemnościowych: 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB. Udzielana gwarancja trwa 3 lata, a producent nakłada dosyć wysoki imit TBW - 180 TB dla wersji 240 GB. Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 256 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 480 MB/s

Szybkość odczytu 550 MB/s

Kości pamięci Toshiba 3D TLC NAND

GOODRAM CL100 gen.3 480 GB - tani i pojemny SSD Ocena benchmark.pl









4,5/5 Przy składaniu taniego zestawu warto rozważyć wybór modelu GOODRAM CL100 (Gen.3) – to kolejna ekonomiczna propozycja polskiego producenta, która nada się do prostych, codziennych zadań. CL100 korzysta z pamięci 3D TLC NAND i oferuje wydajność sięgającą 540/460 MB/s. Głównym atutem jest cena – wariant o pojemności 480 GB to koszt nieco ponad 200 złotych, więc mówimy o jednym z najtańszych modeli w swojej klasie (oprócz tego dostępne są wersje 120 GB, 240 GB i 960 GB). Podobnie jak w CX400 Gen.2, producent udziela na dysk 3 lat gwarancji z limitem TBW na poziomie 350 TB. Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 480 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 460 MB/s

Szybkość odczytu 540 MB/s

Kości pamięci Toshiba 3D TLC NAND

Crucial BX500 480 GB - tani i dobry dysk SSD Ocena benchmark.pl









4,5/5 Crucial BX500 to już właściwie klasyka tanich komputerów. Model amerykańskiego producenta wyróżnia się świetnym stosunkiem ceny do możliwości, więc jest bardzo często wybierany przy budowie ekonomicznych zestawów lub modernizacji komputerów i laptopów z dyskiem HDD. Na pokładzie znajdziemy kości pamięci 3D TLC NAND, a producent deklaruje transfery sięgające 540/500 MB/s – nie są to topowe osiągi, ale wystarczą do domowych zadań. Nośnik został objęty 3-letnią gwarancją producenta z limitem zapisu 120 TB (dla wersji 480 GB). Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 480 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 490 MB/s

Szybkość odczytu 540 MB/s

Kości pamięci Micron 3D TLC NAND

Jaki wydajny dysk SSD 500GB?

SSD SATA to nie tylko ekonomiczne modele. Jeżeli dysponujecie nieco większym budżetem, warto rozważyć lepsze, nieco droższe propozycje – często oferują one lepsze osiągi i są objęte dłuższą gwarancją z wyższym limitem zapisu danych (TBW).

Crucial MX500 500 GB - popularny dysk SSD SATA Ocena benchmark.pl









4,7/5 W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć modelu Crucial MX500, który jest dostępny na sklepowych półkach od kilku dobrych lat i nadal zalicza się do najciekawszych dysków pod SATA. Producent zastosował pamięci 3D TLC NAND, które pozwalają uzyskać wydajność do 560 MB/s przy odczycie i 510 MB/s przy zapisie - to całkiem dobre osiągi, jak na model pod SATA. Możemy też liczyć na długą, 5-letnią gwarancję z całkiem wysokim limitem TBW. MX500 występuje w wersjach od 250 GB do 2 TB. Szczególnie dobrze wypada model 500 GB, za który trzeba zapłacić około 270 złotych. Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 500 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 560 MB/s

Szybkość odczytu 510 MB/s

Kości pamięci Micron 3D TLC NAND Zobacz recenzję

GOODRAM IRDM PRO Gen. 2 512 GB - wydajny dysk SSD SATA Ocena benchmark.pl









4,5/5 GOODRAM IRDM PRO Gen. 2 to absolutny hit polskiego producenta. Co prawda odświeżona wersja nośnika korzysta już z tańszych pamięci 3D TLC NAND (a nie MLC jak w przypadku pierwszej wersji IRDM PRO), ale oferuje całkiem przyzwoite osiągi, szczególnie jak na model pod SATA – transfery sekwencyjne dochodzą do 555/540 MB/s. Zmiana pamięci pozwoliła jednak obniżyć cenę nośnika, bo wersja o pojemności 512 GB to koszt około 270 złotych. Dodatkowym atutem jest długa, 5-letnia gwarancja producenta z wysokim limitem zapisu danych (współczynnik TBW to 438 TB). Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 512 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 555 MB/s

Szybkość odczytu 535 MB/s

Kości pamięci Toshiba 3D TLC NAND

Jaki pojemny dysk SSD 1TB lub 2TB 2,5"?

Dysk SSD z powodzeniem może służyć również jako magazyn danych – poniżej znajdziecie kilka pojemniejszych modeli, które pozwolą na instalację większej liczby gier i programów.

Patriot P210 1 TB - tani nośnik SSD 1 TB Ocena benchmark.pl









4,5/5 Patriot P210 to ulepszona wersja taniego, popularnego modelu Patriot P200 – może nie należy on do najszybszych konstrukcji (na pokładzie znajdziemy pamięci 3D TLC NAND, producent deklaruje transfery na poziomie 520/430 MB/s), ale może służyć jako dodatkowy, szybki magazyn danych. Głównym atutem nośnika jest atrakcyjna cena. Wersja o pojemności 1 TB kosztuje trochę ponad 400 złotych, więc na pewno jest ciekawą propozycją dla osób poszukujących taniego i pojemnego modelu (wersja 2 TB to z kolei koszt około 900 złotych). Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 1000 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 430 MB/s

Szybkość odczytu 520 MB/s

Kości pamięci Micron 3D TLC NAND

Samsung SSD 870 QVO 1 TB - SSD z pamięciami QLC NAND Ocena benchmark.pl









4/5 Samsung SSD 870 QVO to najnowsza propozycja koreańskiego producenta, która wyróżnia się świetnym stosunkiem możliwości do ceny – to efekt zastosowania tańszych pamięci 3D QLC NAND (zamiast częściej stosowanych 3D TLC NAND). Warto jednak zaznaczyć, że sprzęt został dobrze zoptymalizowany, więc w domowych zastosowaniach trudno będzie odczuć różnicę. Co więcej nie trzeba też się obawiać niskiego limitu zapisu danych. Samsung SSD 870 QVO idealnie nada się jako tani magazyn danych - polecamy model 1 TB, z który przyjdzie nam zapłacić nieco ponad 400 złotych, ale w sprzedaży dostępne są też wersje o pojemności 2 TB, 4 TB, a nawet 8 TB (!). Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 1000 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 530 MB/s

Szybkość odczytu 560 MB/s

Kości pamięci Samsung QLC V-NAND

ADATA Ultimate SU800 1 TB - dobra alternatywa dla dysku HDD Ocena benchmark.pl









4,5/5 Szukacie dobrego, pojemnego i niedrogiego SSD-ka? W takim razie powinniście zwrócić uwagę na model ADATA Ultimate SU800 o pojemności 1 TB, który można u nas dorwać za jakieś 450 złotych. Dysk bazuje na nowoczesnych pamięciach 3D TLC NAND, oferuje dobrą wydajność i pozwoli pozbyć się z komputera tradycyjnego „twardziela”. Nośnik sprawdzi się nawet w lepszych konfiguracjach. Seria Ultimate SU800 została objęta 3-letnią gwarancją producenta. Dla niektórych sporym atutem będzie też brak limitu zapisu danych (TBW). Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 1024 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 520 MB/s

Szybkość odczytu 560 MB/s

Kości pamięci Micron 3D TLC NAND

Crucial BX500 2 TB - tani SSD o pojemności 2 TB Ocena benchmark.pl









4,5/5 Na koniec Crucial BX500, ale tym razem w wersji o pojemności 2 TB. Może nie jest to najszybsza konstrukcja dostępna na rynku (transfery dochodzą do 540/500 MB/s), ale w cenie 800 złotych to absolutnie bezkonkurencyjna propozycja dla osób poszukujących taniego i pojemnego SSD-ka – taki sprzęt może zastąpić tradycyjny dyski HDD, co na pewno zaoszczędzi wielu frustracji przy użytkowaniu komputera. Producent udziela na nośnik 3 lat gwarancji z limitem zapisu na poziomie 720 TB (odpowiednim do typowych, domowych zadań). Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 2000 GB

Interfejs dysku SATA III

Szybkość zapisu 500 MB/s

Szybkość odczytu 540 MB/s

Kości pamięci Micron 3D TLC NAND

Najlepszy dysk SSD SATA - opinia

Wiele tutaj zależy od zastosowania nośnika. Jeżeli składacie tani, podstawowy komputer lub chcecie niskim kosztem zmodernizować starszy sprzęt z dyskiem HDD, warto rozważyć modele GOODRAM CX400 gen.2 i GOODRAM CL100 gen.3 – to jedne z najtańszych modeli w swojej klasie, dzięki czemu pozwolą zaoszczędzić gotówkę. Przy obecnych cenach nośników półprzewodnikowych, 2,5-calowy SSD może też służyć jako pojemny magazyn danych. W takiej sytuacji ciekawą propozycją będzie Samsung SSD 870 QVO lub Crucial BX500.

Co z najwydajniejszymi modelami SSD SATA? Naszym zdaniem nie warto inwestować w najwydajniejsze konstrukcje - ich ceny często są zbliżone (lub nawet wyższe!) od modeli SSD M.2 NVMe, które oferują dużo lepsze osiągi i będą lepszą propozycją do budowy nowoczesnego komputera.