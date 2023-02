Zmontować nowy komputer do 2000 zł to niełatwe zadanie, zwłaszcza jeżeli zależy nam na wydajności w różnych zastosowaniach. Ostatecznie przygotowaliśmy dwie propozycje – jedną skupiającą się na graniu, a drugą bardziej przyszłościową.

Praktycznie od początku istnienia tej serii artykułów polecających zestawy komputerowe, propozycja komputera do 2000 zł opierała się o APU - procesor z dosyć mocnym zintegrowanym układem graficznym. W lutym 2023 r. po raz pierwszy udało nam się w tej kwocie zmieścić zestaw, który faktycznie posiada rozsądną kartę graficzną i zaoferuje bezpośrednio po zakupie znacznie wyższą wydajność w grach. Niemniej odświeżyliśmy również nasz zestaw z Ryzenem dla osób, które przedkładają jakość i funkcjonalność (a także opcję rozbudowy) ponad ilość FPS w grach. Zapraszamy zatem do zapoznania się z pierwszą, tym razem podwójną propozycją naszego zestawienia prezentującego polecane zestawy komputerowe - oto polecane komputery PC do 2 tys. zł.

Różnica w cenie podzespołów między powyższą ofertą a wcześniejszą listą wynika z użycia konfiguratora zestawów na stronie komputronik.pl - korzystając z tego narzędzia ceny wielu z podzespołów są niższe, niż przy samodzielnym ich zakupie. Wszystkie proponowane przez nas zestawy komputerowe pochodzą z tego konfiguratora.

Co warto wiedzieć o obu polecanych zestawach komputerowych za 2000 zł?

6-rdzeniowy i 12-wątkowy CPU świeżej generacji to inwestycja w przyszłość

Zacznijmy od odświeżenia naszego zestawu za 2000 zł opartego o APU od AMD. Obecna generacja procesorów AMD Ryzen przez długi czas pozostawała wiodącą pod względem wydajności i nadal te procesory należy uznać za bardzo wydajne. Zaproponowany Ryzen 5 5600G korzysta z tej samej architektury AMD Zen 3, jaką można odnaleźć w obecnie najszybszych sprzedawanych procesorach na podstawkę AM4. Wyposażono go w obsługę aż 12 wątków, dzięki czemu sprawdzi się wyśmienicie nie tylko dziś, ale również w przyszłości.



W zestawie z procesorem otrzymujemy ładne i całkiem wydajne chłodzenie - jeżeli nie będziemy chcieli procesora podkręcać, to można na nim poprzestać.

Idąc zgodnie z Waszymi sugestiami, do zestawu tym razem domyślnie nie dorzucamy chłodzenia z RGB KRUX Integrator. Jeżeli jednak chcielibyście, aby w środku komputera coś się świeciło, to warto rozważyć taki dodatkowy zakup (można w tym celu skorzystać z formularza kontaktowego w ofercie). Jeżeli natomiast zależałoby Wam na większej kulturze pracy zestawu, to trzeba się skierować w stronę 2x droższych SPC Spartan 5 lub Fera 5 (również występują w wersjach z ARGB).

Karta graficzna zgłasza nieobecność - mamy za to zintegrowany układ graficzny!

Największą zaletą opisanego wyżej procesora jest jednak zintegrowany z nim układ graficzny AMD Radeon Vega 7. Korzysta on z architektury GCN 5. generacji i, jak sama nazwa wskazuje, został wyposażony w 7 jednostek obliczeniowych (CU). Wydajność, jaką oferuje w praktyce, znacznie wyprzedza układ zintegrowany, jakim może się pochwalić praktycznie każdy procesor Intela, zwłaszcza jeżeli połączymy procesor z szybkim duetem pamięci RAM DDR4 (jako że układ Vega współdzieli pamięć z systemem).

Zintegrowany układ graficzny to świetny pomysł na rozpoczęcie przygody z PC, których główną zaletą jest przecież możliwość rozbudowy

Naturalnie, jak tylko pojawi się taka okazja, to warto rozważyć dołożenie prawdziwej karty graficznej. Wybrany w tym zestawie AMD Ryzen pod tym względem pozwoli wykorzystać w pełni nawet bardzo mocny model karty graficznej i raczej ograniczy nas tutaj moc zasilacza niż wydajność procesora. Ogólnie podzespoły bazowe naszego zestawu do 2000 zł to solidna podstawa, aby zbudować prawdziwy komputer gamingowy, a bez żadnej rozbudowy mamy po prostu bardzo wydajny komputer do zastosowań ogólnych, który i tak poradzi sobie z nowymi grami po odpowiednim obniżeniu detali.

Płyta główna i RAM mają kolosalne znaczenie w tym zestawie

Ciasny budżet nie pozwala, co prawda, na szaleństwa, ale stanowczo pamięć RAM to nie jest element, na którym można oszczędzać w zestawie korzystającym ze zintegrowanego układu graficznego. Postawiliśmy tu na rozsądny złoty środek dla tego procesora – dwa moduły zapewnią dwukanałową pracę, łącznie 16 GB starczy zarówno na system, jak i potrzeby układu graficznego, a taktowanie 3600 MHz przy niskich opóźnieniach sprawi, że wszystko będzie sprawnie się komunikować. Na dziś takie pamięci RAM w zupełności wystarczą, a w przyszłości w razie potrzeby płyta główna pozwoli na zainstalowanie kolejnych dwóch modułów.



Wyśmienity wybór - 16 GB w dual channel z 3600 MHz taktowania i opóźnieniem CL18.

Otóż właśnie, płyta główna – krytycznie ważne, aby był to relatywnie świeży model lub odświeżona niedawno rewizja, dzięki czemu unikniemy trafienia na model ze zbyt starą wersją BIOS (co wymagałoby aktualizacji w serwisie). Dobrze też, żeby płytę główną wyposażono w więcej niż jedno złącze wideo na wypadek, gdybyśmy chcieli używać więcej monitorów (to do płyty głównej będziemy je podpinać pod nieobecność karty graficznej). Ostatecznie, dobrze, aby był to model rozwojowy – np. pozwalający łatwo dołożyć więcej szybkiej pamięci RAM. Wybór tym razem padł na bardzo świeży model Gigabyte B550M DS3H, który w praktyce obsłuży również topowe procesory tej generacji AMD Ryzen (włącznie z legendarnym Ryzenem 7 5800X3D). Co ważne, oferuje również dwa złącza M.2 i obsługę nowszych standardów USB 3.2 gen. 2.



Przyszłościowy komputer wymaga płyty głównej - takiej, która umożliwi sensowną rozbudowę zestawu.

Obudowa, dysk SSD i zasilacz na teraz i na potem

Do płyty podłączymy również dysk SSD M.2 Lexar NM620 - w tym miesiącu o pojemności aż 1 TB, ze względu na znaczne obniżki cen dysków SSD. Gdyby pojemności z czasem zaczęło brakować, to do płyty głównej można w roli magazynu podłączyć tańsze dyski SSD SATA lub jeszcze jeden dysk SSD NVMe, ale lepiej aby nie był to klasyczny dysk twardy (HDD) - mimo że kuszą niską ceną za dany rozmiar, to zawsze nieco spowalniają pracę komputera, nawet gdy tego używamy tylko do przeglądania Internetu.



Nawet najwolniejsze dyski SSD NVMe będą w typowych zastosowaniach szybsze od SSD SATA.

Wybierając zasilacz można było skierować się nawet ku jednostce o mocy 350 W – w stanie, w jakim opisywany zestaw komputerowy zakupimy, ten nie będzie potrzebować nawet 200 W mocy. Jednakże pamiętajmy, że zestaw kiedyś będziemy chcieli ulepszyć, zwłaszcza przez dołożenie karty graficznej i na to zasilacz musi być gotowy. Jednostka o mocy 500 W pozwoli nam wybrać kartę ze średniego segmentu, która idealnie dogada się z wybranym tu procesorem. W tym miesiącu dodatkowo postanowiliśmy postawić na zasilacz z lepszym certyfikatem, który wynika z nieco bardziej zaawansowanej konstrukcji. To, co w tym przypadku istotne, to nieco niższe rachunki za prąd w związku z niższym poborem energii przy tym samym obciążeniu.



Komplet zabezpieczeń, odpowiednia moc i złącza - czego chcieć więcej?

Obudowa, jak zwykle, została na koniec, ale tym razem w budżecie zostało jeszcze dużo miejsca, zatem nie trzeba było ciąć kosztów wybierając obudowę niskiej jakości. Genesis IRID 503 to obudowa, którą odnajdziecie również w części droższych przez nas polecanych zestawów - to wyjątkowo udana, a przy tym nieprzesadnie droga konstrukcja.



Składając przyszłościowy zestaw nie warto oszczędzać na obudowie - ta często obsłuży bez problemu 2-3 aktualizacje wnętrza.

Oferuje pełen zestaw istotnych cech, jak chociażby wydzielona piwnica na zasilacz, kable i dyski albo bardzo dobra cyrkulacja powietrza, wynikająca z frontu pokrytego metalową siatką. W zestawie otrzymujemy aż dwa wydajne i dosyć ciche wentylatory 120 mm, dzięki czemu nawet po dodaniu wydajnej karty graficznej wnętrze będzie dobrze wentylowane. Od strony estetycznej IRID 503 stawia na stonowany design z bokiem ze szkła hartowanego - we własnym zakresie możemy dołożyć listwy lub wentylatory RGB.

Alternatywa to zestaw z Core i3 i RX 6400

Przejdźmy teraz do drugiego zestawu - w tym przypadku komponowanie PC rozpoczęliśmy od wybrania najtańszej godnej polecenia karty graficznej - Radeona RX 6400 z 4 GB własnej pamięci GDDR6. Nawet pomimo ostatniej obniżki cen tych kart, ta i tak pochłonęła 1/3 naszego budżetu... Dlatego od tego momentu zaczęło się ekstremalne oszczędzanie. Idealnie byłoby wybrać procesor ze wsparciem dla PCI-E 4.0 (wybrana karta traci od 5% do nawet 30% wydajności, gdy korzysta z PCI-E 3.0), ale niestety na to środków nie starczyło. Tak oto do zestawu zawitał najtańszy jeszcze godny polecenia procesor Intel Core i3-10105F.



Nie są to najlepiej dogadujące się podzespoły, ale w tym budżecie obecnie nie znajdziemy wydajniejszej alternatywy.

Płyta główna to dosłownie najtańszy model, jaki obecnie był dostępny i obsłużył wszystkie podzespoły. Nie oszczędzaliśmy aż tak ekstremalnie na pamięciach i SSD - tutaj mamy solidny dysk 512 GB i łącznie 16 GB pamięci RAM pracującej w trybie dwukanałowym. W zasadzie mogliśmy wybrać moduły z taktowaniem 2666 MHz, ponieważ w tym zestawie i tak do tej wartości RAM zostanie ograniczony, ale okazało się, że szybsze pamięci są obecnie tańsze.



Tania płyta, ale niezupełnie najtańsze pamięci i dysk.

Na koniec pozostaje kwestia zasilania i obudowy. W tym pierwszym przypadku realnie nie potrzebujemy dużej mocy - opisywany zestaw pod pełnym obciążeniem nie przekroczy zapewne nawet 250 W poboru energii z kontaktu. Wybór był zatem prosty, ale daleki od najtańszego - na zasilaczu nigdy nie można oszczędzać. SilentiumPC Elementum 350 W posiada szereg zabezpieczeń oraz certyfikat sprawności 80Plus - nic więcej nie potrzebujemy. Na obudowę można było przeznaczyć jeszcze niższą kwotę i wybrać jedną z najtańszych konstrukcji, co zbiłoby cenę zestawu do poziomu tego alternatywnego z APU AMD, ale raczej też nie radzimy na obudowie aż tak oszczędzać. Zwłaszcza jeżeli chcemy, aby zestaw wyglądał dosyć nowocześnie - KRUX Astro pod tym względem wyróżnia się delikatnym paskiem RGB.



Tanio nie musi oznaczać brzydko :)

Czy komputer do 2000 zł to również komputer gamingowy?

Co interesujące, obie konstrukcje nadają się do grania - oczywiście APU zaoferuje znacznie niższą wydajność i będzie wymagać obniżenia mocniej wybranych detali, ale niemniej pozwoli zagrać w każdy nowy tytuł. Świetnie też radzi sobie z popularnymi grami sieciowymi, ale żeby nie być gołosłownym, to jak zwykle podrzucamy film prezentujący wydajność omawianego APU.

Testy Ryzen 5 5600G z układem Vega 7 w 40 grach (różne rozdzielczości)

Film pochodzi z kanału YouTube Christo Gevedjov.

Jak widać powyżej, wydajność w popularnych grach na nowoczesnym układzie zintegrowanym jest więcej niż zadowalająca. A co na to nasza alternatywa z Core i3 10. generacji i Radeonem RX 6400? Otóż oferuje znaczny skok wydajności, nawet pomimo ograniczenia, jakim dla tej karty graficznej jest złącze PCI-E 3.0. Zobaczcie sami.

Film pochodzi z kanału YouTube GameGangsta.

Czy taki zestaw za 2000 zł poradzi sobie także z czymś więcej niż gry?

To, w czym zestaw za 2000 zł z APU AMD poradzi sobie znacznie lepiej, to zadania, takie jak renderowanie grafiki lub filmów. Wynika to z obecności mocnego, 6-rdzeniowego procesora. W codziennych zastosowaniach również zupełnie niczego mu nie brakuje – szybki dysk, odpowiednio dużo szybkiej pamięci i, ponownie, szybki procesor to podzespoły, które sprawiają, że na tym oto zestawie za 2000 zł pracuje się bardzo wygodnie. Przynajmniej do czasu, aż będziemy chcieli używać aplikacji wymagającej akceleracji graficznej – tutaj układ graficzny Vega 7 będzie się nieco męczyć i zestaw z procesorem Core i3, ale za to doposażony w kartę RX 6400 będzie znacznie wydajniejszy. Do takich zastosowań jednak zwykle i tak wypada przeznaczyć nieco większą kwotę na zakup komputera.

Komputery stacjonarne potrzebują również systemu operacyjnego, a czasem też Wi-Fi

Zestaw komputerowy to jedno, ale w zależności od sytuacji, niezbędne mogą okazać się również inne produkty, takie jak monitor, klawiatura i myszka oraz inne peryferia - je oczywiście również znajdziecie w sklepie komputronik.pl. To, co jednak w szczególności może okazać się istotne, a o czym często zapominamy podczas składania komputera, to:



System Windows 10 nadal uznawany jest za nieco bardziej stabilny system, ale (darmowe) przejście na Windows 11 to raczej tylko kwestia czasu.

Zgadza się - bez systemu zarówno komputer do gier, jak i komputer do pracy na zbyt wiele się nie przyda. Pamiętajmy też, że system Windows 10 można bezpłatnie zaktualizować do Windows 11 (proces jest w pełni automatyczny). Dodatkowo obsługę sklepu można również poprosić o dołożenie usługi montażu - wtedy komputer otrzymamy już gotowy do pracy (system operacyjny również zostanie zainstalowany, jeżeli ten dodamy do koszyka sklepowego).

Czy czegoś zabrakło w powyższym artykule?

Jako że cenimy sobie zdanie naszych użytkowników, to czekamy na Wasze opinie - czy taka jednostka spełniłaby Wasze oczekiwania? Czy takie artykuły są dla Was pomocne? A może znaleźliście ciekawszy zestaw (niż nasze polecane zestawy komputerowe) w innych sklepach? Pamiętajcie, że co miesiąc odbywa się aktualizacja całego zestawienia!

