Zastanawiasz się nad zakupem nowego laptopa do pracy? Wybór jest naprawdę spory. Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych modeli z różnych segmentów cenowych.

Laptop stał się nieodłącznym elementem naszej pracy. Przenośny komputer znacznie ułatwia wykonywanie obowiązków, pozwala lepiej planować zadania, a przy tym sprawdzi się w kontakcie z pracownikami i klientami. Laptopy biznesowe sprawdzą się w pracy w różnych warunkach - zarówno biurowych jak i w podróży.

Jaki laptop do pracy będzie najlepszym wyborem? Oczekiwania użytkowników są bardzo zróżnicowane, więc przygotowaliśmy ranking laptopów biznesowych. W naszym zestawieniu znajdzie się zarówno tańszy laptop do biura, jak i porządny laptop biznesowy.

Laptopy biznesowe - ranking:

Laptop biznesowy 2022 - na co zwracać uwagę przy zakupie?

Laptop biznesowy z założenia ma być niedużym, kompaktowym urządzeniem, które pozwoli na sprawne działanie w mniej wymagających zastosowaniach – mówimy tutaj w szczególności o pracy biurowej, przeglądaniu Internetu czy kontakcie ze współpracownikami/klientami. Osoby spędzające dużo czasu w podróży docenią mniejsze i lżejsze konstrukcje, które można ze sobą zabrać do torby lub plecaka. Przyda się tutaj mocna bateria, ale też funkcja szybkiego ładowania.



Dobry ekran i wygodna klawiatura ma istotne znaczenie w przypadku laptopów do pracy

Warto jednak zadbać o odpowiednią specyfikację urządzenia. Dobrym punktem odniesienia może być certyfikat Intel EVO, który potwierdza jakość urządzenia (niestety dotyczy on tylko modeli z procesorami tego producenta). Istotne znaczenie ma dobry, wyraźny ekran i wygodna klawiatura, bo to od nich w głównej mierze będzie zależeć komfort pracy. Bardziej wymagający użytkownicy docenią też nowoczesny zestaw portów i szybką, bezprzewodową łączność (niektóre lepsze modele oferują np. system 4G LTE).

Nie należy też zapominać o nowoczesnych podzespołach, które pozwolą na sprawne działanie wykorzystywanych aplikacji. Nowoczesny laptop do pracy powinien bazować na procesorze Intel Core 11. / 12. generacji lub AMD Ryzen 5000U/6000U – świetnie sprawdzą się tutaj energooszczędne jednostki, które zostały przystosowane do mniejszych, kompaktowych konstrukcji. Do komfortowej pracy niezbędne będzie też co najmniej 16 GB pamięci RAM i szybki dysk SSD PCIe.



Osoby spędzające dużo czasu w podróży powinny zwrócić uwagę na mniejsze, kompaktowe modele

Lepsze modele wyróżniają się także dodatkowymi zabezpieczeniami, które pozwolą uchronić sprzęt przed nieuprawnionym dostępem. Zwykle mówimy o funkcji logowania z wykorzystaniem biometrii (czytnik linii papilarnych i/lub kamera na podczerwień), ale można także wykorzystać dodatkowe osłony kamerki czy filtry prywatyzujące. Część producentów chwali się również wytrzymałą, wzmocnioną obudową, która sprawdzi się w trudnych warunkach.

HP 15s-eq2649nw - tani laptop do pracy biurowej Ocena benchmark.pl









4,5/5 HP 15s sprawdzi się jako laptop do pracy biurowej. Urządzenie wyróżnia się elegancką stylistyką oraz smukłą i lekką konstrukcją, a przy tym oferuje naprawdę dobrą specyfikację – producent zastosował dobry ekran, w środku znalazł się nowoczesny procesor AMD Ryzen 5 5500U, 16 GB pamięci RAM i szybki dysk SSD PCIe 512 GB. Wbudowana bateria oferuje funkcję szybkiego ładowania (HP Fast Charge). Laptop jest sprzedawany razem z systemem Windows 11, więc można z niego korzystać zaraz po zakupie. W cenie do 3 tysięcy złotych ciężko znaleźć coś lepszego. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 5500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 7

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1690 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

ASUS VivoBook 15 K513EA - dobry laptop do pracy Ocena benchmark.pl









4,5/5 ASUS VivoBook 15 K513EA to trochę droższa propozycja, która nada się nie tylko do biura, ale także do pracy twórczej. Na uwagę zasługuje świetny ekran OLED, zapewniający żywe, realistyczne kolory. Całość uzupełnia nowoczesna specyfikacja – procesor Intel Core i5 z 11. generacji, 16 GB pamięci RAM i szybki dysk SSD PCIe 512 GB z zainstalowanym Windows 11. Do zabezpieczenia systemu można wykorzystać wbudowany w touchpad czytnik linii papilarnych. VivoBook 15 zachowuje przy tym kompaktowe rozmiary – laptop ma 18 mm grubości i waży 1,5 kg. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1700 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Lenovo YOGA Slim 7-14ITL - dobry laptop biznesowy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Lenovo YOGA Slim 7 to jeden z najtańszych laptopów zgodnych ze standardem Intel EVO. Oznacza to, że możemy liczyć na świetny komfort użytkowania i bardzo dobrą wydajność – konfiguracja została wyposażona rewelacyjny, 14-calowy ekran i mocne podzespoły z procesorem Intel Core i7, 16 GB pamięci RAM i szybkim dyskiem SSD PCIe na czele (fabrycznie zainstalowano na nim system Windows 10 z możliwością aktualizacji do Windows 11). Yoga Slim 7 zachowuje kompaktowe wymiary i oferuje funkcję szybkiego ładowania Rapid Charge Pro, więc świetnie sprawdzi się w podróżach. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-1165G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 1360 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 2x Thunderbolt 4

Dell XPS 13 9310 - najlepszy laptop do pracy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Najnowszy Dell XPS 13 to propozycja dla wymagających, którzy poszukują porządnego sprzętu zgodnego z Intel EVO, ale są też za niego w stanie odpowiednio zapłacić. W niewielkiej obudowie z aluminium i włókna węglowego udało się zmieścić świetny, 13,4-calowy ekran o rozdzielczości 1920x1200 px (16:10), mocną baterię i najnowsze podzespoły - w tym procesor Intel Core i7, 16 GB szybkiej pamięci LPDDR4X i dysk SSD PCIe 1 TB z systemem Windows 11 Pro. Dzięki funkcji Dell Mobile Connect można połączyć działanie laptopa i smartfona z systemem Android i iOS. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-1185G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 13,4 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 1200 g

Złącza 2x Thunderbolt 4

Lenovo ThinkPad X1 Nano - najlepszy laptop biznesowy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Lenovo ThinkPad X1 Nano wygląda niepozornie, ale to zdecydowanie najlepszy laptop biznesowy. Producent zastosował świetny ekran o rozdzielczości 2K i nowoczesne podzespoły – w tym procesor Intel Core i7 vPro (11. generacji), 16 GB pamięci RAM i dysk SSD PCIe 512 GB z systemem Windows 10 Pro. Jest też łączność LTE, a nad bezpieczeństwem konstrukcji czuwa czytnik linii papilarnych i funkcja bezdotykowego logowania kamerą na podczerwień. Warto dodać, że ThinkPad X1 Nano jest najlżejszym ThinkPadem w historii (całość waży niecały kilogram). Mimo kompaktowych rozmiarów, urządzenie jest też wyjątkowo odporne. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-1160G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 13 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 900 g

Złącza 2x Thunderbolt 4

Apple MacBook Air 13 - laptop do firmy Apple Ocena benchmark.pl









4,5/5 W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć nowego Apple MacBook Air 13. Urządzenie cechuje się kompaktowymi rozmiarami, a przy tym oferuje świetną specyfikację – producent zastosował 13,3-calowy ekran o rozdzielczości 2560 x 1600 px, wygodną klawiaturę Magic Keyboard, a także nowoczesny, mocny procesor Apple M1 z 16 GB pamięci RAM. Dodatkowym atutem jest szybki dysk SSD PCIe o pojemności 512 GB. Wbudowana bateria wystarczy nawet na 18 godzin pracy, a do tego oferuje funkcję szybkiego ładowania. Nowy MacBook Air świetnie sprawdzi się w podróżach, zwłaszcza jeśli korzystacie ze środowiska Apple. Najważniejsze cechy: System operacyjny macOS Monterey

Procesor główny (nazwa) Apple M1

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1290 g

Złącza audio mini-jack, 2x Thunderbolt 3

Najlepszy laptop biznesowy to...

Świetnie wypadają tutaj topowe modele Dell XPS 13 i Lenovo ThinkPad X1 Nano, które powinny spełnić oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Warto jednak zaznaczyć, że to bardzo drogie konstrukcje kosztujące po kilka lub kilkanaście tysięcy złotych.

Jeśli szukacie dobrego laptopa po prostu do pracy biurowej, to świetnie sprawdzi się tutaj HP 15s – to niedrogi i nowoczesny model, który nada się do codziennych, mniej wymagających zastosowań. Taki sprzęt zadowoli większość klientów, a przy tym nie nadszarpnie budżetu.