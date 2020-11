Wśród laptopów do 2500 zł znajdziemy wiele ciekawych propozycji do biura i domu. Są to dość tanie komputery przenośne, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem w Polsce, ale niestety ostatnie podwyżki nieco namieszały w tym segmencie.

Laptopy za około 2500 zł cieszyły się dużym powodzeniem w Polsce. Nie mamy jednak dla was dobrych wiadomości - z związku z podwyżką cen aktualnie znalezienie sensownego (nowego) laptopa do 2500 złotych stanowi spore wyzwanie. Trzeba albo się nastawić na poszukiwanie promocji, albo też założyć, że natychmiast po zakupie laptopa wydamy kolejne pieniądze na rozbudowę sprzętu.

Dobry laptop do 2500 złotych i podwyżki cen Dość powiedzieć, że jeden z polecanych przez nas modeli z poprzedniego zestawienia (który w owym czasie kosztował około 2500 złotych), dziś można znaleźć w cenie 3200 złotych. Należy się jednak nastawić na to, że w Black Friday i w okresie przedświątecznym będziemy mieli do czynienia z dużą ilością przecen.

Jeśli szukacie lepszego, szybszego i wydajniejszego laptopa, lub takiego, który będzie miał większy dysk, to sprawdźcie nasze zestawienia laptopów do 4000 zł oraz do 3000 zł.

Ciekawe laptopy do 2500 złotych:

Jaki laptop do 2500 zł - podstawowe cechy

W naszych zestawieniach droższych laptopów nie opisywaliśmy wielu cech, które w wyższej klasie cenowej są oczywiste. Sytuacja zmienia się jednak, gdy wybieramy relatywnie tanie modele.

Przede wszystkim warto wybrać laptopy co najmniej z procesorami Core i3 (ósmej lub dziesiątej generacji) lub Ryzen 3 (serii 3xxx lub wyższej). Decydując się na laptop z procesorem Pentium, Celeron lub Athlon weź pod uwagę, że takie konstrukcje mogą szybko pokazać swoje ograniczenia.

Zdecydowanie warto zwrócić uwagę na preinstalowany system Windows 10 w zestawie - wiele tańszych laptopów może go nie posiadać. Jeśli jednak jesteś posiadaczem systemu możesz w ten sposób oszczędzić parę groszy.

Sporo laptopów na tej półce cenowej ma jedynie 4 GB RAM. To zdecydowanie za mało, jeśli jednak możesz przełożyć pamięć ze starszego laptopa oszczędzisz sobie kolejnych wydatków. Szerzej tę kwestię opisujemy w artykule ile pamięci RAM w laptopie.

Unikaj jak ognia laptopów, które są wyposażone tylko w HDD (dysk magnetyczny). SSD to imperatyw, chociaż w tym przedziale cenowym trudno znaleźć laptopy z dyskami o pojemności 512 GB.

Unikamy również laptopów z ekranami o rozdzielczości niższej niż 1920 x 1080 (Full HD). Praca w niższych rozdzielczościach jest zdecydowanie mało komfortowa.

Najlepsze laptopy do około 2500 złotych

ASUS VivoBook 15 - elegant z Ice Lake









4,5/5 Ocena benchmark.pl Laptop ASUS VivoBook 15 X509 został wyposażony tylko w 4 GB RAM oraz SSD 256 GB, a w zestawie na próżno szukać systemu operacyjnego, ale za to mamy tu nowoczesny procesore Intel Core i3-1005G1. Do zalet tej konstrukcji zaliczyć należy ciekawy i nowoczesny wygląd. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-1005G1

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1900 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 Pokaż specyfikację

Lenovo Ideapad 3-15IIL - z nowym Core i3









4,5/5 Ocena benchmark.pl Lenovo Ideapad 3-15IIL to konstrukcja mocno zbliżona do poprzednika. W tej cenie dostaniemy dokładnie te same podzespoły i ten sam brak systemu operacyjnego. Jeśli jednak masz swój system i możesz przełożyć RAM ze starszego laptopa - będzie jak znalazł. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-1005G1

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1850 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 Pokaż specyfikację

Lenovo Ideapad 3-15ADA - z Ryzenem 3









4,5/5 Ocena benchmark.pl Po raz kolejny laptop Lenovo Ideapad 3, ale tym razem w wersji z procesorem AMD Ryzen 3 3250U, a więc również z wydajniejszą zintegrowaną grafiką Vega 3. Niestety, tu również znajdziemy 4 GB RAM i SSD 256 oraz nie znajdziemy systemu operacyjnego. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 3 3200U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 3

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1850 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 Pokaż specyfikację

HP 15 - wszystko na swoim miejscu









4,5/5 Ocena benchmark.pl HP 15 to jedna z tańszych propozycji z poprzedniego zestawienia - dziś ledwie mieści się w zakładanym budżecie. To wciąż jedna z ciekawszych propozycji w tym zestawieniu ze względu na 8 GB pamięci RAM, SSD PCIe i Windows 10 w zestawie. Ten sprzęt bez problemu poradzi sobie z codziennymi zastosowaniami typu przeglądanie Internetu, oglądanie filmów i słuchanie muzyki. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 3 3200U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 3

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 Pokaż specyfikację

Laptop za nieco więcej niż 2500 złotych

Huawei MateBook D15 (53010TUE) - nieco ponad budżet









4,5/5 Ocena benchmark.pl Nowa wersja Huawei MateBook D15 zaskakuje nie tylko stylistyką, ale też bardzo dobrą specyfikacją, między innymi procesorem Ryzen 5 na pokładzie. Na szczególną uwagę zasługuje ekran – mamy do czynienia z matową matrycę IPS, która cechuje się dobrymi parametrami. Dodatkowym atutem jest zabezpieczenie komputera czytnikiem linii papilarnych oraz funkcję OneHop, pozwalającą na udostępnianie ekranu smartfonu na pulpicie laptopa. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 3500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 8

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Złącza 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, USB typu C Pokaż specyfikację

Najlepszy laptop do 2500 zł naszym zdaniem to:

Wskazalibyśmy na model HP 15 (db1024nw) - bowiem jest on wyposażony w we wszystkie podstawowe udogodnienia (choćby takie jak 8 GB RAM). Jest on gotowy do pracy po wyjęciu z pudełka i nie trzeba go rozbudowywać do podstawowych zastosowań.

