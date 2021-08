Wśród laptopów do 2500 zł znajdziemy wiele ciekawych propozycji do biura i domu. Są to dość tanie komputery przenośne, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem w Polsce i aktualnie możemy tu znaleźć wiele modeli wyposażonych w najnowsze rozwiązania AMD i Intela.

Laptopy za około 2500 zł zawsze cieszyły się dużym powodzeniem w naszym kraju. Po okresie posuchy mamy dla was dobre wiadomości - w końcu w tym segmencie można kupić sensowne maszynki! Jeśli szukacie lepszego, szybszego i wydajniejszego laptopa, lub takiego, który będzie miał większy dysk, to sprawdźcie nasze zestawienia laptopów do 4000 zł oraz do 3000 zł.

Dobry laptop do 2500 złotych - jakie modele wybrać?

Jaki laptop kupić? Jeszcze niecały rok temu za tę kwotę mogliśmy liczyć zaledwie na modele z procesorami Intel Core i3 10-tej generacji lub AMD Ryzen serii 3xxx. Dziś możemy tu znaleźć modele z Core i5 10-tej, a nawet 11-generacji, jak i wyposażone w ciekawe procesory AMD jak Ryzen 3 5300U lub Ryzen 5 4500U.

Zaprezentowane przez nas modele wyposażone są w 8 GB RAM (nie warto kupować laptopów z mniejszą ilością pamięci, bo za chwilę trzeba ją będzie dokupić) i SSD w pojemnościach od 256 do 512 GB. Zwracamy uwagę, że niektóre z nich pozbawione są systemu operacyjnego, co może stanowić dodatkowy koszt.

Najlepsze laptopy do 2500 złotych:

Jaki laptop do 2500 zł - podstawowe cechy

Wszystkie pokazane tu modele wyposażone są w zintegrowane układy graficzne. Nie ma jednak na co narzekać, bowiem możliwości Intel Iris Xe w procesorach Tiger Lake (zwłaszcza modelach G7), czy Radeonów Vega w Ryzenach 4xxx i 5xxx serii są naprawdę ciekawe i umożlwiają nawet okazjonalne granie. Gorzej wypadają tu układy Intel UHD, ale dzięki wsparciu Intel Quick Sync one również mogą być interesujące.

Nie wszyscy użytkownicy potrzebują dopłacać za system Windows 10 w zestawie - a wiele laptopów z tej półki cenowej jest go pozbawionych. Oznacza to oczywiście bardziej atrakcyjną cenę - jeśli jesteś już posiadaczem systemu operacyjnego to możesz w ten sposób oszczędzić parę groszy.

Sporo laptopów na tej półce cenowej ma jedynie 4 GB RAM. To zdecydowanie za mało do bardziej poważnych zastosowań, jeśli jednak możesz przełożyć pamięć ze starszego laptopa oszczędzisz sobie kolejnych wydatków. Szerzej tę kwestię opisujemy w artykule ile pamięci RAM w laptopie.

Unikaj jak ognia laptopów, które są wyposażone tylko w HDD (dysk magnetyczny). SSD to imperatyw, chociaż w tym przedziale cenowym trudno znaleźć laptopy z dyskami o pojemności powyżej 512 GB.

Unikamy również laptopów z ekranami o rozdzielczości niższej niż 1920 x 1080 (Full HD). Praca w niższych rozdzielczościach jest zdecydowanie mało komfortowa.

Ranking laptopów 2021 w cenie do około 2500 złotych

HP 15s-eq2205nw - niedrogi laptop z AMD Cezanne Ocena benchmark.pl









4/5 Jak widać w tym budżecie można znaleźć laptopy wyposażone w najnowsze procesory AMD Cezanne - może nie w najwydajniejszej wersji, ale 4 rdzenie / 8 wątków i zintegrowany układ graficzny Radeon Vega 6 potrafią pokazać pazurki. To bardzo dobry laptop do podstawowych zastosowań i jest wyposażony w system Windows. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 3 5300U

Karta graficzna AMD Radeon Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1690 g

Złącza 1x HDMI, 2x USB 3.1, 1x USB-C gen 2

Lenovo Ideapad 3-14IIL - 14-calowiec z Core 10-tej generacji Ocena benchmark.pl









4,5/5 Lenovo Ideapad 3 napędzany jest procesorem Intel Core 10-tej generacji, SSD ma pojemność tylko 256 GB, a jego matryca jest w wersji TN, ale za to jego cena jest jak najbardziej na miejscu. Warto jednak zauważyć, że SSD jest w wersji PCIe/NVMe i wraz z laptopem dostajemy również system Windows 10. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1035G1

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1500 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0

ASUS VivoBook 15 - duży ekran i SSD 512 GB Ocena benchmark.pl









4,5/5 Intel Ice Lake po raz drugi, ale tym razem w laptopie z ekranem IPS o przekątnej 15,6 cala. Pomimo tego, że posiada on tylko zintegrowaną grafikę Intel UHD to jeśli wiesz jak dobrze wykorzystać technologię Intel Quick Sync, to będziesz z niego zadowolony. Zabrakło tu systemu operacyjnego, ale czeka na Ciebie SSD NVMe o pojemności 512 GB. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1035G1

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1800 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Lenovo Ideapad 5-14ARE - z energooszczędnym Ryzen 5 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Model ten po prawdzie wyposażony jest w procesor Ryzen serii 4xxx, a nie najnowszej 5xxx, ale to wciąż znakomite procesory, znacznie lepsze od dość przeciętnych modeli serii 3xxx. Nie zabrakło tu szybkiego SSD w wersji NVMe o pojemności 512 GB oraz systemu Windows w zestawie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 4500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 6

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1390 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Acer Swift 3 - Intel Tiger Lake w mocnej wersji Ocena benchmark.pl









4,5/5 Acer Swift 3 w tej wersji zdecydowanie błyszczy. Znalazło się tu miejsce na ekran IPS, bardzo dobry procesor Intel Core 11-tej generacji z równie dobrą zintegrowaną grafiką Intel Iris Xe. Lekki, z mocną baterią, jest zdecydowanie godny polecenia. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1200 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Najlepszy laptop do około 2500 zł naszym zdaniem to:

Zdecydowanie wyróżnia się tu Acer Swift 3 (NX.A0PEP.001), a to dzięki zastosowaniu dobrego procesora Intel Tiger Lake oraz mocnej zintegrowanej grafiki Intel Xe. Jeśli szukacie czegoś nieco tańszego, to dobrym wyborem jest HP 15s-eq2205nw wyposażony w najnowszy procesor AMD, a konkretnie Ryzen 3 5300U. Warto inwestować w nowe rozwiązania, o ile oczywiście są godne uwagi, a zarówno Core 11-tej generacji, jak i Ryzeny 5xxx są warte grzechu.

Może cię również zainteresować: