Wśród laptopów do 2500 zł znajdziemy wiele ciekawych propozycji do biura i domu. Są to dość tanie komputery przenośne, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem w Polsce. Dobry laptop do 2500 zł może być szybki, mieć dobry ekran i dysk SSD, ale raczej nie nadaje się do gier.

Laptopy za około 2500 zł cieszą się dużym powodzeniem w Polsce. Jest to klasa cenowa, w której wciąż można znaleźć dobre i szybko działające komputery, które nadają się zarówno do użytku domowego, jak i służbowego.

Warto jednak mieć świadomość tego, że 2500 zł jest ceną na tyle niską, iż nie powinniśmy oczekiwać od takiego laptopa cudów. Owszem są tu już modele, które są wyposażone w dobre procesory (przy czym warto zauważyć, że w podanym budżecie głównie są to konstrukcje napędzane procesorami AMD Ryzen 3000U - Intel póki co nie ma zbyt wiele do zaoferowania), szybkie dyski SSD i wystarczającą pojemność pamięci RAM, ale trafić można też na notebooki, których specyfikacja nie jest optymalna. W oddzielnych poradnikach opisujemy się czy warto kupić laptop z dyskiem SSD.

Jeśli szukacie lepszego, szybszego i wydajniejszego laptopa, lub takiego, który będzie miał większy dysk, to sprawdźcie nasze zestawienia laptopów do 4000 zł oraz do 3000 zł. Jesli wolicie coś tańszego to zapoznajcie się z laptopami do 2000 zł.

Jaki laptop do 2500 zł - podstawowe cechy

W naszych zestawieniach droższych laptopów nie opisywaliśmy wielu cech, które w wyższej klasie cenowej są oczywiste. Sytuacja zmienia się jednak, gdy wybieramy relatywnie tanie modele.

Podstawowe zasady są takie same. Jeśli zależy Wam na tym, by laptop działał szybko to upewnijcie się, że jest on wyposażony w dysk SSD. Jest to nośnik typu „flash”, który działa o wiele sprawniej od dysku starszego typu, czyli HDD. Szybkość zapisu i odczytu danych, a także czas dostępu są o wiele lepsze. W praktyce oznacza to, że system i programy będą „otwierały się” w krótszym czasie, nawet po miesiącach, czy latach używania laptopa. Większość tanich modeli oferuje nośnik o pojemności 240 - 256 GB, ale można znaleźć dobre konfiguracje z pojemniejszym dyskiem - 480 - 512 GB (taki model może już zastąpić tradycyjny, pojemny HDD).

Kolejną niezmiernie istotną kwestią jest pamięć RAM. Im więcej tym lepiej, ale w cenie do 2500 zł powinniśmy realnie oczekiwać 8 GB RAM. Konfiguracje z 4 GB RAM mogą wystarczyć do codziennych zadań, ale nie są przyszłościowym rozwiązaniem - z biegiem czasu będziemy odczuwać coraz gorszy komfort pracy z komputerem. Szerzej tę kwestię opisujemy w artykule ile pamięci RAM w laptopie.

W cenie do 2500 zł warto zwracać tez uwagę na rozdzielczość wyświetlacza. Najbardziej godna polecenia jest 1920x1080 px, czyli Full HD. Za te pieniądze nie dostaniemy dobrej zewnętrznej karty graficznej w laptopie - ale zintegrowane z Ryzenami Radeony Vega (zwłaszcza Vega 8) oferują całkiem ciekawą wydajność. Nie jest to sprzęt stricte nadający się do grania, ale powinien udźwignąć starsze, mniej wymagające tytuły.

Pozostałe cechy, takie jak wygląd, typ i podświetlanie klawiatury, przekątna ekranu, materiały obudowy to już rzecz gustu. Jeżeli chodzi o laptopy do 2500 złotych, większość modeli jest wykonana z tworzyw sztucznych. Informacji o czasie pracy na baterii należy szukać w recenzjach laptopów.



WAŻNE! Niebawem na rynku pojawią się nowe generacje laptopów z procesorami Intel Core 11. generacji oraz tańsze konfiguracje z nowymi układami AMD Ryzen 4000U - takie modele również mogą być ciekawą propozycją w podanym budżecie (w chwili pisania artykułu jeszcze nie były one dostępne w sprzedaży, więc trudno było nam je polecić).

Pamiętajmy, że w wielu laptopach możemy wymienić dysk na inny (np. z HDD na SSD), albo dołożyć więcej pamięci RAM. Warto zapoznać się z dokładną specyfikacją danego modelu lub zapytać sprzedawcę w sklepie. Możliwość wymiany podzespołów na lepsze może znacząco wpłynąć na poprawę szybkości działania komputera. Zazwyczaj lepiej jest wybrać laptop, który ma więcej RAMu, a mniejszy dysk, niż odwrotnie, gdyż często wymiana dysku na lepszy jest łatwiejsza (szczegółowe informacje znajdziecie w instrukcji, recenzjach lub u sprzedawcy).

Ranking laptopów do 2500. Oto polecane modele:

HP 15 - tani laptop do 2500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl HP 15 to najtańsza propozycja w naszym zestawieniu – za nieco ponad 2000 złotych otrzymujemy sprzęt, który bez problemu poradzi sobie z codziennymi zastosowaniami typu przeglądanie Internetu, oglądanie filmów i słuchanie muzyki. Konfiguracja dysponuje szybkim dyskiem SSD o pojemności 256 GB – w sam raz, by pomieścić najważniejsze dane. Warto dodać, że w podanej cenie otrzymujemy też oryginalny system operacyjny Windows 10, więc laptop jest gotowy do działania zaraz po wyjściu z opakowania. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 3 3200U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 3

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 Pokaż specyfikację

Laptop do gier do 2500 - Acer Aspire 3









4,5/5 Ocena benchmark.pl Acer Aspire 3 zalicza się do tańszych urządzeń, ale jego specyfikacja nie ustępuje droższym modelom – producent zastosował całkiem mocny procesor z dobrą grafiką, dzięki czemu można na nim uruchomić nawet starsze, mniej wymagające gry. Warto dodać, że specyfikacja przewiduje też pojemny dysk SSD – 512 GB w zupełności wystarczy, by pomieścić programy, ważne pliki i kilka gier. Jeżeli szukacie laptopa z najlepszym stosunkiem wydajności do ceny, Acer Aspire 3 powinien być idealny. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 3500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 8

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 Pokaż specyfikację

Laptop do 2500zł - ASUS VivoBook 14









4,5/5 Ocena benchmark.pl ASUS VivoBook 14 to idealny sprzęt dla osób szukających kompaktowego i taniego laptopa do pracy. Producent zadbał o elegancką stylistykę, a przy tym zastosował dobre podzespoły – nie będzie problemu, by uruchomić na nim kilkanaście zakładek w przeglądarce, przeprowadzić wideokonferencję czy edytować większe arkusze kalkulacyjne. Nie bez znaczenia jest dobry ekran – to 14-calowa, antyrefleksyjna matryca z wąskimi ramkami. Na komfort pracy wpływa też zawias ErgoLift, który lekko unosi całą konstrukcję i poprawia ergonomię podczas pisania na klawiaturze. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 3500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 8

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, USB typu C Pokaż specyfikację

Huawei MateBook D15 (53010TUE) - dobry laptop do 2500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Nowa wersja Huawei MateBook D15 zaskakuje nie tylko stylistyką, ale też bardzo dobrą specyfikacją. Na szczególną uwagę zasługuje ekran – mamy do czynienia z matową matrycę IPS, która cechuje się dobrymi parametrami. Dodatkowym atutem jest zabezpieczenie komputera czytnikiem linii papilarnych oraz funkcję OneHop, pozwalającą na udostępnianie ekranu smartfonu na pulpicie laptopa. Warto dodać, że MateBook D15 ma niecałe 24 mm grubości i waży 1,9 kg - jak na 15-calowy model, mówimy o kompaktowym sprzęcie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 3500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 8

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Złącza 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, USB typu C Pokaż specyfikację

Lenovo Ideapad 3









4,5/5 Ocena benchmark.pl Lenovo Ideapad 3 co prawda nieznacznie wykracza ponad budżet 2500 złotych, ale to jeden z najlepszych tanich laptopów z nowymi procesorami Intela – konfiguracja sprawdzi się w codziennych, mniej wymagających zastosowaniach, a zintegrowana grafika pozwoli przyspieszyć edycję wideo (idealna opcja do szybkiego montażu w podróży). Producent przewidział matową matrycę, wygodną klawiaturę, a ciekawostką jest szybka karta sieciowa w standardzie Wi-Fi 6. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1035G1

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0 Pokaż specyfikację

Najlepszy laptop do 2500 zł 2020 naszym zdaniem to:

Z pewnością jednym z ciekawszych modeli jest nowy Huawei MateBook D15 - elegancki, funkcjonalny i kompaktowy, ale równocześnie oferujący dobry ekran IPS, wydajny (energooszczędny) procesor AMD Ryzen 5 i szybki nośnik SSD 256 GB. Ciekawe są również propozycje od Acer i ASUS, które oferują podobną specyfikację, ale dysponują gorszym ekranem.

