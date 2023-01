Jaki laptop do 2500 zł? Szukasz, ale nie chcesz na niego wydawać dużych pieniędzy? Przygotowaliśmy zestawienie tanich modeli w segmencie do 2,5k zł, które poradzą sobie z codziennymi zastosowaniami.

Dobry laptop do 2500 zł? Proszę bardzo! Wprawdzie trzeba się tutaj liczyć z pewnymi ograniczeniami i pójściem na kompromis, ale obecnie bez problemu można kupić dobry i niedrogi model do domu lub biura – taki komputer poradzi sobie z podstawowymi, codziennymi zastosowaniami, a niektóre konfiguracje pozwolą też na wykonywanie bardziej skomplikowanych zadań.

Jaki laptop do 2500 zł będzie najlepszym wyborem? Okazuje się, że wybór wcale nie jest taki prosty. Oferty sklepów są bogate w tańsze modele, a co jakiś czas pojawiają się nowe generacje sprzętu, więc mniej doświadczeni czytelnicy mogą poczuć się zagubieni. Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych modeli z niższej półki, które powinny spełnić Wasze oczekiwania.

Ranking laptopów do 2500 zł:

Laptop do 2500zł 2022 – na co możemy liczyć?

Na co zwracać uwagę przy zakupie laptopa do 2500 złotych? Siłą rzeczy nie powinniśmy tutaj oczekiwać rewelacji (laptop gamingowy do 2500 zł też raczej będzie trudny do znalezienia), niemniej jednak warto bliżej przyjrzeć się specyfikacji technicznej i wybrać porządny model.

W podanym budżecie można oczekiwać konstrukcji z ekranem o rozdzielczości 1080p. Warto tutaj wybrać konfiguracje bazujące na panelu IPS, który zapewnia dobre odwzorowanie barw, szerokie kąty widzenia i przyzwoitą jasność obrazu. Nie powinno być też problemem znalezienie cieńszych, kompaktowych konstrukcji, które sprawdzą się w podróży.

Bardzo istotną kwestią jest również specyfikacja techniczna. Na rynku nie brakuje modeli wyposażonych w słabsze procesory z serii Intel Celeron lub Pentium, jednak oferują one bardzo słabe osiągi. W podanym budżecie dużo lepszą propozycją będą modele z układami Intel Core i5 11. generacji, bądź też AMD Ryzen 5500. Lepszy procesor przełoży się na szybkość działania komputera i sprawniejsze wykonywanie zadań.

Co jeszcze? Do tego obowiązkowo minimum 8 GB pamięci RAM (w podanym budżecie trudno znaleźć dobre konfiguracje z 16 GB, ale część modeli w przyszłości można rozbudować do takiej pojemności, co poprawi komfort użytkowania systemu). Niezbędny będzie też szybki dysk SSD NVMe – w większości laptopów z tej pólki cenowej montowany jest nośnik o pojemności 256 GB lub 512 GB.

Część laptopów jest sprzedawana razem z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 lub Windows 11, dzięki czemu można z nich korzystać zaraz po zakupie. Jeśli dysponujecie własną kopią systemu (np. kupiliście go osobno), można tutaj wybrać konfiguracje sprzedawane bez systemu – zwykle są one o 400 – 500 złotych tańsze, bądź też w podanym budżecie oferują lepszą specyfikację.

Jeśli szukacie jeszcze tańszego modelu, zerknijcie do naszego artykułu z laptopami do 2000 zł. Polecamy też zapoznać się z zestawieniami laptopów do 3000 zł i 4000 zł, a także polecanymi laptopami do gier (najtańsze konfiguracje to koszt 3000 - 4000 zł).

Lenovo Ideapad 3-15ALC - dobry laptop do 2500 złotych Ocena benchmark.pl









4,3/5 Pierwsza propozycja to laptop marki Lenovo wyposażony w dobre jak na tą półkę cenową podzespoły. Ma sześciordzeniowy procesor AMD Ryzen 5 serii 5000, 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Posiada także wyświetlacz o wielkości 15,6 cala i rozdzielczości Full HD. To laptop, który poradzi sobie ze wszystkimi domowymi zadaniami oraz z nieskomplikowaną pracą biurową. Świetnie sprawdzi się także jako komputer do nauki zdalnej i dla studentów kierunków humanistycznych. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 5500U

Karta graficzna AMD Radeon Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1650 g

Złącza 1x HDMI, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 typu C gen 2, 1x USB 3.2, combo jack (wejście/wyjście audio)

HP 245 G8 – 14-calowy laptop do pracy Ocena benchmark.pl









4/5 Kolejny w naszym zestawieniu jest biznesowy laptop marki HP. Wyposażony jest w procesor AMD Ryzen 5 5500U, 8 GB pamięci RAM i szybki dysk SSD. Na uwagę zasługuje zastosowanie technologii Wi-Fi 6, która zapewnia bardzo szybki transfer danych poprzez sieć bezprzewodową. Ten komputer ma 14-calowy wyświetlacz i waży niecałe 1,5 kilograma, więc świetnie sprawdzi się w podróży. Jak podaje producent, klawiatura tego laptopa jest odporna na zalanie niewielką ilością płynów. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 5500U

Karta graficzna AMD Radeon Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1470 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, combo jack (wejście/wyjście audio)

HUAWEI MateBook D15 - tani laptop z systemem Windows 11 Ocena benchmark.pl









4,3/5 Laptopy HUAWEI Matebook to niezwykle popularne w swojej kategorii urządzenia. Charakteryzują się bardzo dobrą relacją ceny do jakości wykonania i oferowanych osiągów. Proponowany model posiada wyświetlacz, którego przekątna ma 15,6-cala. Wyposażony został w procesor Intel Core i5 11. generacji, 8 GB RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB. Mimo stosunkowo niskiej ceny, te laptopy charakteryzują się eleganckim i nowoczesnym designem, który z pewnością spodoba się większości z Was. Najważniejsze cechy: Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1560 g

Złącza 1x HDMI, 2x USB 2.0, 1x USB 3.1 typ C, 1x USB 3.1 typu A, combo jack (wejście/wyjście audio)

ACER Aspire 5 A515-45 - tani laptop do pracy Ocena benchmark.pl









4,1/5 Szukając laptopa w cenie do 2500 złotych warto także zwrócić uwagę na propozycję od firmy Acer. Sugerowany przez nas model Aspire 5 posiada 15-calowy wyświetlacz oraz wydajne podzespoły, które świetnie poradzą sobie zarówno z domowymi zadaniami i jak i prostymi pracami biurowymi. Na uwagę zasługuje między innymi Wi-Fi 6, technologia redukcji emisji światła niebieskiego oraz smukła obudowa, która nadaje mu nowoczesnego wyglądu. Komputer dostarczany jest z systemem Windows 11, więc jest gotowy do pracy niemal od razu po wyjęciu z pudełka. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 5500U

Karta graficzna AMD Radeon Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza słuchawkowe, 1x HDMI, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 - 17-calowy laptop do 2500 złotych Ocena benchmark.pl









4/5 Kolejna propozycja od firmy Lenovo, ale nieco inna od poprzedniej. Posiada procesor Intel Core i3 11. generacji, 8 GB RAM i generacji, 8 GB RAM i 512 GB pamięci masowej. To, co wyróżnia ten model spośród innych sugerowanych laptopów to duży wyświetlacz, którego przekątna ma długość 17,3 cala. Ten laptop świetnie sprawdzi się zatem w domu i zastąpi komputer stacjonarny, a zajmie przy tym zdecydowanie mniej miejsca. Należy jednak pamiętać, że jego waga to 2,1 kilograma, więc jeśli szukacie sprzętu mobilnego, to zerknijcie na wyżej opisane propozycje. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-1115G4

Karta graficzna Intel UHD Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2100 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, combo jack (wejście/wyjście audio)

Najlepszy laptop do 2500 zł

To jaki model wybierzecie zależy między innymi od Waszych potrzeb. Każdy laptop z naszego zestawienia będzie dobrym zakupem, ale osoby, które dużo podróżują ze swoim komputerem powinni wybrać HP 245 G8 lub HUAWEI Matebook D15. Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 najlepiej sprawdzi się jako typowo domowy laptop, a dwie pozostałe propozycje to uniwersalne laptopy do domowych zastosowań i prostych prac biurowych.