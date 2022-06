Szukasz laptopa, ale nie chcesz na niego wydawać dużych pieniędzy? Przygotowaliśmy zestawienie tanich modeli w segmencie do 2500 zł, które poradzą sobie z codziennymi zastosowaniami.

Dobry laptop do 2500 zł? Proszę bardzo! Wprawdzie trzeba się tutaj liczyć z pewnymi ograniczeniami i pójściem na kompromis, ale obecnie bez problemu można kupić dobry i niedrogi model do domu lub biura – taki komputer poradzi sobie z podstawowymi, codziennymi zastosowaniami, a niektóre konfiguracje pozwolą też na wykonywanie bardziej skomplikowanych zadań.

Jaki laptop do 2500 zł będzie najlepszym wyborem? Okazuje się, że wybór wcale nie jest taki prosty. Oferty sklepów są bogate w tańsze modele, a co jakiś czas pojawiają się nowe generacje sprzętu, więc mniej doświadczeni czytelnicy mogą poczuć się zagubieni. Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych modeli z niższej półki, które powinny spełnić Wasze oczekiwania.

Ranking laptopów do 2500 zł:

Laptop do 2500zł 2022 – na co możemy liczyć?

Na co zwracać uwagę przy zakupie laptopa do 2500 złotych? Siłą rzeczy nie powinniśmy tutaj oczekiwać rewelacji (laptop gamingowy do 2500 zł też raczej będzie trudny do znalezienia), niemniej jednak warto bliżej przyjrzeć się specyfikacji technicznej i wybrać porządny model.

W podanym budżecie można oczekiwać konstrukcji z ekranem o rozdzielczości 1080p. Warto tutaj wybrać konfiguracje bazujące na panelu IPS, który zapewnia dobre odwzorowanie barw, szerokie kąty widzenia i przyzwoitą jasność obrazu. Nie powinno być też problemem znalezienie cieńszych, kompaktowych konstrukcji, które sprawdzą się w podróży.

Bardzo istotną kwestią jest również specyfikacja techniczna. Na rynku nie brakuje modeli wyposażonych w słabsze procesory z serii Intel Celeron lub Pentium, jednak oferują one bardzo słabe osiągi. W podanym budżecie dużo lepszą propozycją będą modele z układami Intel Core i5 10. lub 11. generacji, bądź też AMD Ryzen 5000 (przy czym raczej będą to jednostki oparte o starszą architekturę Zen 2). Lepszy procesor przełoży się na szybkość działania komputera i sprawniejsze wykonywanie zadań.

Co jeszcze? Do tego obowiązkowo minimum 8 GB pamięci RAM (w podanym budżecie trudno znaleźć dobre konfiguracje z 16 GB, ale część modeli w przyszłości można rozbudować do takiej pojemności, co poprawi komfort użytkowania systemu). Niezbędny będzie też szybki dysk SSD NVMe – w większości tanich laptopów montowany jest nośnik o pojemności 240 – 256 GB, ale czasami można znaleźć wersje z dyskiem 480 – 512 GB, który pomieści więcej danych i będzie bardziej przyszłościowym rozwiązaniem.

Część laptopów jest sprzedawana razem z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 lub Windows 11, dzięki czemu można z nich korzystać zaraz po zakupie. Jeśli dysponujecie własną kopią systemu (np. kupiliście go osobno), można tutaj wybrać konfiguracje sprzedawane bez systemu – zwykle są one o 400 – 500 złotych tańsze, bądź też w podanym budżecie oferują lepszą specyfikację.

Jeśli szukacie jeszcze tańszego modelu, zerknijcie do naszego artykułu z laptopami do 2000 zł. Polecamy też zapoznać się z zestawieniami laptopów do 3000 zł i 4000 zł, a także polecanymi laptopami do gier (najtańsze konfiguracje to koszt 3000 - 4000 zł).

HP 15s-eq2195nw - tani laptop z systemem Windows 11 Ocena benchmark.pl









4,5/5 HP 15s wyróżnia się świetnym stosunkiem wydajności do ceny – za nieco ponad 2000 złotych otrzymujemy sprzęt, który sprawdzi się w domu lub biurze. Uwagę zwraca elegancka, kompaktowa obudowa oraz 15,6-calowy ekran o dobrych parametrach (producent zastosował tutaj panel IPS). Dodatkowym atutem jest przyzwoita specyfikacja – energooszczędny procesor AMD Ryzen 3 5300U (4 rdzenie/8 wątków), 8 GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD NVMe o pojemności 256 GB. Co ważne, w podanej cenie otrzymujemy też system Windows 11, dzięki czemu nie musimy do niego dopłacać. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 3 5300U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 6

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1690 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

ASUS VivoBook 15 X515 - tani laptop do pracy Ocena benchmark.pl









4,5/5 ASUS VivoBook 15 wyróżnia się eleganckim designem i niezłą specyfikacją, więc nada się jako dobry i niedrogi laptop do domu, nauki lub pracy. W smukłej, kompaktowej obudowie udało się zmieścić 15,6-calowy ekran IPS oraz pełnowymiarową klawiaturę z dużym touchpadem (z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych). W środku znalazł się ciut starszy procesor – Intel Core i5 10. generacji (4 rdzenie/8 wątków), jednak nadal świetnie poradzi sobie on z codziennymi zadaniami. Oprócz tego przewidziano 8 GB pamięci RAM i szybki dysk SSD NVMe 256 GB. Konfiguracja jest sprzedawana razem z systemem Windows 11. Za 2500 złotych to bardzo ciekawa propozycja. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1035G1

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1800 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

HP 250 G8 - wydajny laptop z procesorem Intel Ocena benchmark.pl









4,5/5 Szukacie dobrego i nowoczesnego laptopa za nieduże pieniądze? Koniecznie zwróćcie uwagę na model HP 250 G8 – to sprzęt, który wygląda dosyć niepozornie, ale za to oferuje naprawdę niezłą specyfikację. Konstrukcja oferuje 15,6-calowy ekran o niezłych parametrach, a w środku znalazł się procesor Intel Core i5-1135G4, 8 GB pamięci RAM oraz szybki nośnik SSD NVMe o pojemności 256 GB. Laptop jest sprzedawany razem z systemem Windows 11, więc będzie on gotowy do użycia praktycznie zaraz po zakupie. HP 250 G8 polecamy jako laptop do domu lub biura. W codziennych, mniej wymagających zastosowaniach sprawdzi się znakomicie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1740 g

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.1 typ C

Lenovo IdeaPad 5 - 14-calowy laptop do pracy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Lenovo IdeaPad 5 to mniejszy, 14-calowy model, który oferuje bardzo dobre parametry – będzie można na nim poprzeglądać Internet, pooglądać filmy, ale też np. popracować w podróży. W środku znalazł się energooszczędny procesor AMD Ryzen 5 5500U (6 rdzeni/12 wątków!), 8 GB pamięci DDR4 RAM, a także dysk SSD NVMe – tym razem aż o pojemności 512 GB. Polecana konfiguracja to zdecydowanie jeden z najmocniejszych modeli za około 2500 złotych. Warto jednak pamiętać, że laptop jest sprzedawany bez systemu operacyjnego, więc trzeba go załatwić we własnym zakresie (będzie dobry np. jeśli już posiadacie zakupiony system). Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 5500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 7

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1390 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0

Acer Aspire 3 - dobry laptop do 2500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Nasze zestawienie zamyka Acer Aspire 3, czyli elegancka, bardzo dobra propozycja z niższego segmentu – taki laptop nada się jako komputer do domu/nauki, ale też pracy lub biura. Konstrukcja wyróżnia się przyzwoitym, 15,6-calowym ekranem i ergonomicznym zawiasem, poprawiającym komfort pracy. Producent zastosował nowoczesne komponenty (m.in. procesor Intel Core i5 1135G4, 8 GB pamięci RAM i dysk SSD NVMe), więc nie będą mu straszne codzienne, mniej wymagające zadania. Co ważne, w podanej cenie otrzymujemy zainstalowany system Windows 10, który można za darmo zaktualizować do Windows 11. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1700 g

Złącza RJ-45, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x HDMI 2.0

Najlepszy laptop do 2500 zł

Najtańszy model może być tym najlepszym. HP 15s został wyposażony w niezły ekran IPS FullHD, oferuje przyzwoitą specyfikację z niezłymi podzespołami, a do tego wyróżnia się ciekawym, eleganckim wzornictwem. Co ważne, laptop został atrakcyjnie wyceniony - sprzęt kosztuje nieco ponad 2000 złotych, a w podanej cenie otrzymujemy jeszcze system operacyjny Windows 11. Mówimy o jednej z najbardziej opłacalnych propozycji.