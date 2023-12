Jaki laptop do 2500 złotych kupić? W sklepach znajdziemy wiele propozycji w tej cenie, ale trzeba zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów, omówionych w tym poradniku. Laptop za 2500 złotych dobrze sprawdzi się jako komputer domowy, do pracy lub jako laptop dla nauczyciela.

Dobry laptop do 2500 zł? Proszę bardzo! Wprawdzie trzeba się tutaj liczyć z pewnymi ograniczeniami i pójściem na kompromis, ale obecnie bez problemu można kupić dobre tanie laptopy, które sprawdzą się w domu oraz w biurze. Takie komputery poradzą sobie z podstawowymi, codziennymi zastosowaniami, a niektóre konfiguracje pozwolą też na wykonywanie bardziej skomplikowanych zadań.

Warto wspomnieć jeszcze o jednym. Nowy laptop gamingowy do 2500 złotych to raczej abstrakcja, ale jeśli szukacie laptopa gamingowego to warto zajrzeć do naszego zestawienia polecanych laptopów do gier.

Jaki laptop do 2500 zł będzie najlepszym wyborem? Oferty sklepów są bogate w tańsze modele, a co jakiś czas pojawiają się nowe generacje sprzętu, więc mniej doświadczeni czytelnicy mogą poczuć się zagubieni. Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych modeli z niższej półki, które powinny spełnić Wasze oczekiwania.

Ranking laptopów do 2500 złotych:

Laptop do 2500zł – na co możemy liczyć?

Na co zwracać uwagę przy zakupie laptopa do 2500 złotych? Siłą rzeczy nie powinniśmy tutaj oczekiwać rewelacji (wspomnieliśmy już, że laptop gamingowy do 2500 zł będzie raczej trudny do znalezienia), niemniej jednak warto bliżej przyjrzeć się specyfikacji technicznej i wybrać porządny model.

W podanym budżecie można oczekiwać konstrukcji z ekranem o rozdzielczości Full HD. Warto tutaj wybrać konfiguracje bazujące na panelu IPS, który zapewnia dobre odwzorowanie barw, szerokie kąty widzenia i przyzwoitą jasność obrazu. Nie powinno być też problemem znalezienie cieńszych, kompaktowych konstrukcji, które sprawdzą się w podróży.

Bardzo istotną kwestią jest również specyfikacja techniczna. Na rynku nie brakuje modeli wyposażonych w słabsze procesory z serii Intel Celeron lub Pentium, jednak oferują one bardzo słabe osiągi. W podanym budżecie dużo lepszą propozycją będą modele z układami Intel Core i5 12. generacji, bądź też AMD Ryzen 5500. Lepszy procesor przełoży się na szybkość działania komputera i sprawniejsze wykonywanie zadań.

Co jeszcze? Do tego obowiązkowo minimum 8 GB pamięci RAM (w podanym budżecie trudno znaleźć dobre konfiguracje z 16 GB, ale część modeli w przyszłości można rozbudować do takiej pojemności, co poprawi komfort użytkowania systemu). Niezbędny będzie też szybki dysk SSD NVMe – w większości laptopów z tej pólki cenowej montowany jest nośnik o pojemności 256 GB lub 512 GB.

Część laptopów jest sprzedawana razem z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10, Windows 11 lub ChromeOS, dzięki czemu można z nich korzystać zaraz po zakupie. Jeśli dysponujecie własną kopią systemu (np. kupiliście go osobno), można tutaj wybrać konfiguracje sprzedawane bez systemu – zwykle są one trochę tańsze, bądź też w podanym budżecie oferują lepszą specyfikację.

Jeśli szukacie jeszcze tańszego modelu, zerknijcie do naszego artykułu z laptopami do 2000 zł. Polecamy też zapoznać się z zestawieniami laptopów do 3000 zł i laptopów do 4000 zł.

HP 15s-eq2202nw - dobry laptop do 2500 złotych Ocena benchmark.pl









4,7/5 Pierwsza propozycja to laptop marki HP. Kosztuje niemal dokładnie tyle, ile wynosi założony budżet, ale jest całkiem nieźle wyposażony. Ma między innymi 6-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 5 5500U, 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu DDR4 oraz szybki dysk SSD o pojemności 512 GB. To laptop o standardowej konstrukcji z matowym wyświetlaczem o rozdzielczości Full HD, którego przekątna ma długość 15,6 cala. Świetnie sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze. W tym ostatnim przypadku poradzi sobie jedynie z mniej wymagającymi pracami, na przykład obsługą edytora tekstu czy poczty e-mail. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 5500U

Karta graficzna AMD Radeon Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1690 g

Złącza HDMI 1.4, USB typu C, 2x USB 3.2 typu A gen 1, combo jack (wejście/wyjście audio)

Acer Chromebook Plus CB515-2H - laptop dla nauczyciela za 2500 złotych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Druga propozycja to zupełnie inna bajka. Chromebook to laptop, na którym zainstalowany został system ChromeOS. Jego podstawą jest niezwykle popularna obecnie przeglądarka Google Chrome. Ze względu na mniejsze niż w przypadku Windowsa wymagania sprzętowe tego systemu, dobrze wyposażone Chromebooki charakteryzują się niezwykle płynną pracą i długim czasem pracy na baterii. Proponowany model posiada między innymi w wydajny procesor Intel Core i5 12. generacji, 8 GB pamięci RAM oraz pojemny dysk SSD. To jeden z lepiej wyposażonych Chromebooków w tej cenie. Najważniejsze cechy: System operacyjny ChromeOS

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1235U

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1680 g

Złącza 1x HDMI, 1x USB 3.2, 2x USB-C 3.2 gen 2, combo jack (wejście/wyjście audio)

HP 250 G9 - tani dobry laptop do domu Ocena benchmark.pl









4,3/5 Kolejny laptop marki HP. Tym razem pod rozwagę poddajemy model z procesorem Intel Core i5 12. generacji, którego taktowanie bazowe wynosi 1,3 GHz. Podobnie jak w przypadku innych dobrych laptopów z tej półki cenowej, mamy tutaj do czynienia z 8 GB pamięci RAM, którą w tym przypadku można rozbudować oraz dyskiem SSD o pojemności 512 GB. To także laptop, który sprawdzi się w domu oraz w biurze. Waży 1,74 kilograma więc nie będzie także problemu z zabraniem go poza dom, na przykład na weekendowy wypad, żeby w hotelu obejrzeć ulubiony film lub serial. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1235U

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1740 g

Złącza 1x HDMI, USB typu C, 2x USB 3.2 typu A gen 1, combo jack (wejście/wyjście audio)

Lenovo IdeaPad Slim 3-15 - tani laptop do pracy Ocena benchmark.pl









4,6/5 Tym razem laptop marki Lenovo. Podobnie jak inne wyżej wymienione modele, ten komputer ma wyświetlacz, którego przekątna ma długość 15,6 cala. Mamy tutaj do czynienia z niezłą matrycą typu IPS, która gwarantuje dobre odwzorowanie koloru oraz szeroki kąt widzenia. Warto zwrócić uwagę na klawiaturę z wydzielonym blokiem numerycznym, z której z pewnością zadowoleni będą między innymi księgowi. Jak inne tego typu laptopy, Lenovo IdeaPad Slim 3-15 to podstawowy komputer, który spełni oczekiwania mniej wymagających użytkowników. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 7530U

Karta graficzna AMD Radeon Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, USB typu C, 2x USB 3.2 typu A gen 1

Acer Aspire Vero AV15-52 - opłacalny laptop za 2500 złotych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ostatnia propozycja to laptop marki Acer. Jego specyfikacja techniczna, a co za tym idzie wydajność podobne są do innych naszych propozycji z tego rankingu. Warto jednak w tym przypadku dodać, że to komputer, którego obudowa w 30% wykonana jest z tworzywa z recyklingu postkonsumenckiego. Co więcej, gładzik powstał z tworzyw sztucznych wyłowionych z dna oceanu. Wspomnijmy jeszcze o czterech możliwych trybach pracy – pełna wydajność, zrównoważony, Eco i Eco+. Dwa ostatnie pozwalają na długi czas pracy na baterii, co może okazać się przydatne w najmniej oczekiwanym momencie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1235U

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1760 g

Złącza słuchawkowe, 1x HDMI, 3x USB 3.0, USB typu C

Najlepszy laptop do 2500 zł

To jaki model wybierzecie zależy między innymi od Waszych potrzeb. Każdy laptop z naszego zestawienia będzie dobrym zakupem. Wśród naszych propozycji trudno wskazać faworyta. Wszystkie proponowane modele to uniwersalne laptopy do domowych zastosowań i prostych prac biurowych.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.