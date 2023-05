Zastanawiasz się jaki laptop do pracy kupić? Wybór jest naprawdę spory. Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych modeli laptopów biurowych z różnych segmentów cenowych.

Laptop stał się nieodłącznym elementem naszej pracy. Przenośny komputer znacznie ułatwia wykonywanie obowiązków, pozwala lepiej planować zadania, a przy tym sprawdzi się w kontakcie z pracownikami i klientami. Laptop biznesowy przyda się w pracy w różnych przypadkach i w różnych miejscach - zarówno w biurze, jak i w podróży.

Jaki laptop do pracy biurowej będzie najlepszym wyborem? Oczekiwania użytkowników są bardzo zróżnicowane, więc przygotowaliśmy ranking laptopów biznesowych. W naszym zestawieniu znajdzie się zarówno tańszy laptop do biura, jak i laptop biznesowy, który można „zamienić” w tablet, czyli tak zwany laptop konwertowalny.

Laptop do pracy - ranking 2023:

Laptop biznesowy - na co zwracać uwagę przy zakupie?

Laptop do pracy biurowej z założenia ma być niedużym, kompaktowym urządzeniem, które pozwoli na sprawne działanie w mniej wymagających zastosowaniach – mówimy tutaj w szczególności o pracy w biurze, przeglądaniu Internetu czy kontakcie ze współpracownikami i klientami. Osoby spędzające dużo czasu w podróży docenią mniejsze i lżejsze konstrukcje, które można włożyć do torby i zabrać ze sobą. Przyda się tutaj mocna bateria, ale też funkcja szybkiego ładowania.



Dobry ekran i wygodna klawiatura ma istotne znaczenie w przypadku laptopów do pracy

Warto jednak zadbać o odpowiednią specyfikację urządzenia. Dobrym punktem odniesienia może być certyfikat Intel EVO, który potwierdza jakość urządzenia (niestety dotyczy on tylko modeli z procesorami tego producenta). Istotne znaczenie ma dobry, wyraźny ekran i wygodna klawiatura, bo to od nich w głównej mierze będzie zależeć komfort pracy. Bardziej wymagający użytkownicy docenią też nowoczesny zestaw portów i szybką, bezprzewodową łączność (niektóre lepsze modele oferują np. system 4G LTE).

Nie należy też zapominać o nowoczesnych podzespołach, które pozwolą na sprawne działanie wykorzystywanych aplikacji. Nowoczesny laptop do pracy powinien bazować na procesorze Intel Core 11., 12. czy 13. generacji lub AMD Ryzen 5000U/6000U – świetnie sprawdzą się tutaj energooszczędne jednostki, które zostały przystosowane do mniejszych, kompaktowych konstrukcji. Do komfortowej pracy niezbędne będzie też co najmniej 8, a najlepiej 16 GB pamięci RAM i szybki dysk SSD PCIe.



Osoby spędzające dużo czasu w podróży powinny zwrócić uwagę na mniejsze, kompaktowe modele

Lepsze modele wyróżniają się także dodatkowymi zabezpieczeniami, które pozwolą uchronić sprzęt przed nieuprawnionym dostępem. Zwykle mówimy o funkcji logowania z wykorzystaniem biometrii (czytnik linii papilarnych i/lub kamera na podczerwień), ale można także wykorzystać dodatkowe osłony kamerki czy filtry prywatyzujące. Część producentów chwali się również wytrzymałą, wzmocnioną obudową, która sprawdzi się w trudnych warunkach.

Apple MacBook Air M2 (MLXW3ZEA) - dobry laptop do pracy Ocena benchmark.pl









4,8/5 Zestawienie najlepszych laptopów do pracy trudno wyobrazić sobie bez MacBooka. Komputery marki Apple są wręcz stworzone do pracy. Najnowszy model MacBooka Air to odświeżona konstrukcja z układem Apple Silicon M2. Ze względu na niską wagę wynoszącą zaledwie 1,24 kilograma oraz smukłą obudowę, ten komputer świetnie sprawdzi się w podróży. Proponowany model wyposażony jest w 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 256 GB, ale osoby z nieco bardziej zasobnym portfelem powinny w pierwszej kolejności wybrać bardziej pojemny dysk (512 GB lub więcej), ponieważ w tym przypadku przekłada się to na znacznie wyższą wydajność. Najważniejsze cechy: System operacyjny macOS Monterey

Procesor główny (nazwa) Apple M2

Wyświetlacz (przekątna) 13,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1240 g

Złącza 2x Thunderbolt

ASUS VivoBook 15 K513EA-L11957W - laptop biznesowy do 4000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Najtańsza w naszym zestawieniu propozycja, ale mimo stosunkowo niskiej ceny komputer ten charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami. Procesor Intel Core i5, 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB zapewniają komfort pracy na bardzo wysokim poziomie. Największym atutem tego modelu jest jednak matryca typu OLED, która charakteryzuje się bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów i nieskończonym kontrastem, a co najważniejsze jest przyjazna dla oczu użytkownika. Sprawia to, że przed ekranem tego laptopa można spędzać długie godziny bez obaw o nadmierne zmęczenie i uszkodzenie wzroku. Na plus należy również zaliczyć estetykę wykonania, aluminiową obudowę i klawiaturę numeryczną. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1700 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

ASUS Zenbook 14X OLED (UX5401EA) - laptop do pracy biurowej 14 cali Ocena benchmark.pl









4,6/5 W naszym zestawieniu to jeden z bezpośrednich konkurentów opisanego wyżej MacBooka Air. Nie trzeba chyba wspominać o tym, że zastosowane podzespoły bez problemu poradzą sobie z realizacją prac biurowych. W przypadku tego modelu należy zwrócić szczególną uwagę na jego 14-calową matrycę typu OLED o rozdzielczości wynoszącej aż 2880 x 1800 pikseli oraz częstotliwości odświeżania na poziomie 90 Hz. Zaletą są także niewielkie rozmiary oraz waga, nowoczesny design z rzucającymi się w oczy wąskimi ramkami wokół ekranu oraz obudowa spełniająca wymagania standardu MIL-STD-810H, co zapewnia wysoki poziom odporności na uszkodzenia. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza 2x Thunderbolt, 1x USB 3.2, 1x HDMI 2.1, combo jack (wejście/wyjście audio) Zobacz recenzję

Lenovo ThinkPad E14 G3 (20Y700AJPB) - dobry laptop do biura Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kultowy model Lenovo serii ThinkPad, który pozycjonowany jest jako typowo biznesowy laptop i kojarzy się z solidnością i niezawodnością. Ze względu na wysoką wydajność, którą zapewnia procesor AMD Ryzen 5 5500U oraz 16 GB pamięci RAM, niską wagę i niewielkie rozmiary to drugi konkurent MacBooka, a także 14-calowego Zenbooka. Osoby, które często podróżują ze swoim komputerem z pewnością docenią wbudowany czytnik linii papilarnych oraz antyrefleksyjną powłokę matrycy, która znacznie podnosi komfort pracy w pociągu czy innych miejscach publicznych. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 5500U

Karta graficzna AMD Radeon Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1640 g

Złącza 1x DisplayPort, 1x USB, 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.2

Microsoft Surface Pro 7+ - konwertowalny laptop biurowy Ocena benchmark.pl









4,4/5 Ostatnia propozycja to coś więcej niż tradycyjny laptop. W zestawie znajduje się klawiatura, którą z łatwością można zdemontować i zamienić biznesowego notebooka w wydajny tablet. Surface Pro posiada 12,3-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2736 x 1824 pikseli, a waży niecałe 800 gramów. Urządzenie wyposażone jest w procesor Intel Core i5-1135G7, który montowany jest także w tradycyjnych laptopach, 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 128 GB. Zainstalowano na nim system Windows 11. Nietrudno domyślić się, że jest to świetna propozycja dla osób, które często pracują w podróży. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 12,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 128 GB

Waga 770 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x USB, 1x USB 3.1, USB typu C

Najlepszy laptop biurowy to...

Świetnie wypada zarówno MacBook Air z układem M2 jak i ASUS Zenbook 14X OLED, które powinny spełnić oczekiwania wymagających użytkowników, poszukujących najlepszego laptopa do pracy - acz należy pamiętać, że nie są to urządzenia tanie i musimy liczyć się z wydatkiem w okolicy 5000 złotych. Jeśli szukacie dobrego, zwyczajnego laptopa do biura (domowe lub nie), świetnie sprawdzi się ASUS VivoBook 15 – to niedrogi i nowoczesny model, który nada się do codziennych, mniej wymagających zastosowań. Taki sprzęt zadowoli większość osób a przy tym nie nadszarpnie budżetu.