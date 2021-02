Streamer potrzebuje maszyny o odpowiedniej wydajności - przyglądamy się trzem komputerom marki Actina. Który byś wybrał?

Streaming bije rekordy popularności. Rozgrywkę z popularnych gier ogląda cała masa osób, co z kolei zachęca kolejnych użytkowników do streamowania na Twitchu, czy YouTube tego jak grają. Jeśli i Ty myślałeś o tym, by zostać streamerem, musisz się przede wszystkim zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt.

Pominiemy dziś kwestie grabberów wideo do przechwytywania obrazu, odpowiednich kamerek internetowych, mikrofonów, czy oświetlenia, a skupimy się wyłącznie na samych komputerach. Wybraliśmy trzy komputery marki ACTINA z różnych segmentów cenowych, które dobrze sprawdzą się w takich zastosowaniach.

Dlaczego wybrać akurat komputery ACTINA? Przypomnijmy, że na naszych łamach mieliśmy już okazję testować komputery tej marki i zawsze byliśmy pod wrażeniem profesjonalnego doboru i złożenia podzespołów, jak i rozsądnych cen. Zapraszamy do zobaczenia naszych wideo recenzji Optymalnego zestawu do gier sieciowych oraz Poważnego komputera do gier za niepoważną cenę.

Jaki komputer dla streamera?

Przede wszystkim gracz i streamer nie musi być od razu technologicznym wymiataczem i ekspertem od podzespołów, więc warto sięgnąć po gotowe zestawy komputerowe sprawdzonych marek. Oszczędzi Ci to sporo czasu i pomyłek przy doborze komponentów.

Wielu streamerów korzysta z dwóch komputerów - na jednym grają, a drugi służy do przechwytywania i transmisji rozgrywki. To dobre rozwiązanie, ale kosztowne, więc na początek proponujemy jedną, ale za to wydajną maszynę. Przy jednym komputerze warto zastanowić się nad zakupem drugiego monitora, na którym będziemy mogli zajmować się obsługą streamu. Zwróć uwagę na to, czy karta graficzna umożliwi podłączenie dwóch monitorów króre wybrałeś. Nie pomyl wyjść obrazu karty graficznej z wyjściami obrazu zintegrowanej grafiki - może się bowiem okazać, że dysponujesz tylko jednym wyjściem HDMI, a nie dwoma jak początkowo Ci się wydawało.

Jeśli jeden komputer ma zajmować się równocześnie rozgrywką i streamowaniem to musi mieć odpowiednio wydajny procesor. Z naszej strony polecamy jednostki co najmniej sześciordzeniowe/dwunastowątkowe co zapewni nam odpowiednią ilość mocy obliczeniowej. Przy połączeniu z 16 GB odpowiednio taktowanej pamięci RAM otrzymamy zestaw, który oszczędzi nam frustracji. O takich oczywistościach jak pojemnych SSD pozwolimy sobie zaledwie wspomnieć.

Wybór karty graficznej zależy od tego w jakie gry zamierzasz grać - jeśli w najbardziej wymagające, przy najwyższych ustawieniach... to przygotuj się na spory wydatek. Sytuacja na rynku kart graficznych jest nieciekawa i tu pojawia się kolejna zaleta wyboru gotowego zestawu, bowiem zostawiasz producentowi komputera zadanie wyszukania odpowiednio wycenionej karty graficznej, co dzisiaj wcale nie jest proste.

Na koniec - pamiętaj, że do komputera będziesz musiał podłączyć inne urządzenia - grabbery (pod USB, czy PCIe), mikrofony i tak dalej. Upewnij się, że na tylnym panelu znajduje się odpowiednia ilość złącz, a wolne sloty w środku umożliwiają bezproblemowy montaż podzespołów, które masz zamiar kupić w przyszłości.

Trzy propozycje komputerów dla streamera

Wszystkie przedstawione tu komputery oparte są na tej samej obudowie, a konkretnie ASUS TUF Gaming GT301 - jest nie tylko świetnie zaprojektowana, ale również przyciągnie oko każdego gracza.

Komputer ACTINA z Core i5 10400F i GeForce GTX 1660 Super

Model Actina PBA 10400F/16GB/512GB/1660S/500W [1036] Procesor / płyta główna Intel Core i5-10400F / ASUS TUF GAMING B460-PLUS Karta graficzna ASUS Dual GTX 1660 Super OC 6GB EVO Pamięć RAM Patriot Viper 4 Blackout 2666 MHz 16 GB Dysk ADATA Ultimate SU800 512 GB Zasilacz SilentiumPC Vero L3 500 W Obudowa ASUS TUF Gaming GT301 Chłodzenie procesora SilentiumPC FERA 3 HE1224

Jeśli dysponujesz ograniczonym budżetem, warto zawiesić oko na tej maszynie. Oparta jest na testowanym na naszych łamach procesorze Intel Core i5 10400F, którego 6 rdzeni i 12 wątków powinny zapewnić rozsądne minimum do takich zastosowań. Płyta oparta na chipsecie B460 (w bardzo fajnej wersji TUF Gaming) nie zapewni nam możliwości OC, ale pamięci RAM można wyśrubować od rozsądnych 2933 MHz.

W tym modelu zastosowano kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1660 Super ze stajni ASUSA - zadbano o to, by była to wersja fabrycznie podkręcona. Jest to model GTX, a nie RTX, a więc pozbawiony jednostek RT i Tensor do obsługi ray-tracingu i technologii DLLS, ale za to jego cena jest znacznie niższa. Jeśli chcesz poznać możliwości tej popularnej konstrukcji zapraszamy do naszej recenzji GeForce GTX 1660 Super. Zwróćcie jednak uwagę na to, że ta karta graficzna może nie sprawdzić się w przypadku najbardziej wymagających gier.

Cena komputera Actina PBA 10400F/16GB/512GB/1660S/500W [1036] w sklepie Sferis wynosi 4799 złotych.

Komputer ACTINA z Ryzen 5 5600X i GeForce RTX 3070

Model Actina PBA 5600X/16GB/1TB/RTX3070/600W [1048] Procesor / płyta główna AMD Ryzen 5 5600X / ASUS PRIME B550M-K Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G Pamięć RAM Patriot Viper 4 Blackout 3600 MHz 16 GB Dysk Crucial MX500 1 TB Zasilacz SilentiumPC Supremo FM2 Gold Obudowa ASUS TUF Gaming GT301 Chłodzenie procesora SilentiumPC FERA 3 HE1224

Jeśli jednak dysponujesz większym budżetem i chcesz się stać posiadaczem bardzo wydajnego, ale jeszcze nie topowego sprzętu, ten model komputera z pewnością przypadnie Ci do gustu. Sercem komputera jest testowany u nas procesor AMD Ryzen 5 5600X. Wyposażony w sześć rdzeni i dwanaście wątków jest dodatkowo odblokowany (jak wszystkie modele AMD Ryzen) i można go dodatkowo podkręcić, co płyta B550 oczywiście umożliwia. 16 GB pamięci RAM taktowanej 3600 MHz pozwala na optymalną pracę procesora.

W tym komputerze wykorzystano kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 (w podkręconej wersji Gigabyte). Jest to model RTX najnowszej generacji (Ampere), co oznacza nie tylko bardzo dobrą wydajność w ray-tracingu, ale również przy użyciu technologii DLSS. Jeśli chcesz poznać wydajność tego modelu zerknij do naszej recenzji karty NVIDIA GeForce RTX 3070.

Cena komputera Actina PBA 5600X/16GB/1TB/RTX3070/600W [1048] w sklepie Sferis wynosi 10069 złotych.

Komputer ACTINA z Core i9 10900 i GeForce RTX 3080

Model Actina PBA 10900/16GB/1TB/RTX3080/850W [1053] Procesor / płyta główna Intel Core i9 10900 / ASUS PRIME Z490M-PLUS Karta graficzna ASUS TUF-RTX3080-10G-GAMING Pamięć RAM Patriot Viper 4 Blackout 3600 MHz 16 GB Dysk Crucial MX500 1 TB Zasilacz ADATA XPG CORE REACTOR 850 W Obudowa ASUS TUF Gaming GT301 Chłodzenie procesora SilentiumPC Grandis 3

Nie chcesz się rozdrabniać i decydujesz się na najwydajniejszą maszynę, tak by nie zabrakło Ci mocy obliczeniowej przez dłuższy czas? W tym modelu zastosowano procesor Intel Core i9 10900, który kryje w sobie aż dziesięć rdzeni i dwadzieścia wątków.

W tym modelu wykorzystano znakomita kartę graficzną GeForce RTX 3080 z 10 GB pamięci VRAM GDDR6X. Jeśli chcesz poznać wydajność GeForce RTX 3080 zajrzyj do naszej recenzji. Taki zestaw pozwoli Ci na rozgrywkę i streamowanie równocześnie, a sporo mocy obliczeniowej z pewnością Ci jeszcze pozostanie.

Cena komputera Actina PBA 10900/16GB/1TB/RTX3080/850W [1053] wynosi 11199 złotych.

Przykładowy streaming na komputerze PC ACTINA

Który komputer do streamowania wybrać?

Wszystko zależy od twoich możliwości finansowych oraz oczekiwań co do wydajności gamingowego komputera. Z naszej strony radzimy wybrać złoty środek i sięgnąć po maszynę z procesorem AMD Ryzen 5 5600X oraz GeForce RTX 3070 - na pewno nie będziecie zawiedzeni.

Komputery ACTINA posiadają 3-letnią gwarancją i - co istotne - nie są plombowane, a gwarancja obejmuje każdy z podzespołów, więc można je swobodnie modyfikować wedle swoich potrzeb. Na deser otrzymamy dwuletnią subskrybcję Internet Security BitDefender.

Artykuł powstał we współpracy z firmą ACTINA