Elgato Wave 3 to bardzo dobry mikrofon do komputera. Jego największą zaletą jest bardzo dobra jakość głosu i wysoka czułość. Wyróżnia się też solidnym wykonaniem, łatwym dostępem do regulacji głośności mikrofonu i słuchawek oraz szybkim wyciszaniem. Oto recenzja Elgato Wave 3.

Elgato Wave 3 - recenzja

Jeśli chciałbyś spróbować swoich sił w streamowaniu gier, nagrywaniu podcastów, vlogów lub tworzeniu innych treści na YouTube, Twitch itp, to najważniejszą rzeczą jest dobry pomysł na swój kanał. Od tego zacznij. A jeśli już go masz, to od samego początku zainwestuj w dobry mikrofon. Dlaczego jest to tak ważne?

Wielokrotnie trafiałem na różne początkujące kanały i muszę przyznać, że część z nich miała bardzo dobrą wartość merytoryczną. Niestety często w odbiorze przeszkadzał szumiący, trzeszczący i niewyraźny głos osoby prowadzącej. W komentarzach, zamiast pochwał za dogłębną wiedzę w danym temacie, można było zobaczyć wpisy w stylu “za cicho, nie można nic zrozumieć”, albo “wymień mikrofon”.

Wiele rodzajów treści na YouTube i innych platformach nie wymaga wielkich umiejętności w zakresie edycji obrazu. Czasami w ogóle nie trzeba mieć aparatu (np. przygotowując filmy na podstawie gotowych materiałów). Jednak zawsze przydaje się dobry mikrofon. Oto moja recenzja mikrofonu Elgato Wave 3.

Elgato Wave 3 - najważniejsze cechy

szybki dostęp do regulacji głośności mikrofonu, słuchawek i miksu z PC

wyraźne wskazania poziomów głośności (7 diod)

szybkie dotykowe wyciszanie mikrofonu

wyraźne oznaczanie wyciszonego nagrywania (czerwona obwódka potencjometru)

wyjście 3,5 mm, odsłuch na słuchawkach

stabilna, regulowana podstawka

możliwość mocowania na ramieniu (boom) oraz przejściówka na inne gwinty

opcjonalny montaż pop filtru

przydatna aplikacja do miksowania kanałów Elgato Wave Link, współpracująca m.in. z OBS Studio

Jakość wykonania na wysokim poziomie

Jakość wykonania to z całą pewnością duża zaleta tego mikrofonu. Maskownica mikrofonu jest stalowa, precyzyjnie wykonana i nie ma żadnych luzów. Obudowa mikrofonu nie generuje żadnych niepożądanych dźwięków podczas regulowania kąta pochylenia oraz używania przycisków. Rzecz jasna będzie słychać dotyk dłoni na obudowie, bo mikrofon ma bardzo wysoką czułość (nie warto robić tego w czasie nagrania).

Warto dodać, że pod metalową maskownicą umieszczono filtr, który redukuje negatywne odgłosy związane z dmuchnięciami. W zasadzie jest to coś na kształt dodatkowego pop filtru, ale w praktyce jeśli chcemy mieć pełną ochronę, to warto dokupić dodatkowy, zewnętrzny filtr. Jest on mocowany do obudowy mikrofonu Elgato Wave 3.

Pozostała część konstrukcji zewnętrznej wykonana jest w większości z solidnego tworzywa sztucznego. Twardego, ale grubego i dobrze spasowanego. Żadnych luzów nie zauważyłem również tutaj.

Sam mikrofon ma około 15 cm wysokości, niespełna 7 cm szerokości (razem z miejscami mocowań dla śrub) oraz 4 cm głębokości. Widelec w kształcie litery U, który stanowi uchwyt dla mikrofonu, też jest plastikowy, gruby i solidny. Śruby rzecz jasna są stalowe.

Dzięki zastosowaniu dość ciężkiej podstawki mikrofon nie przewróci się od lekkiego, przypadkowego uderzenia. Stoi bardzo stabilnie.

Spód podstawki ma grubą warstwę pianki, która redukuje wibracje. Naturalnie nie wyeliminuje ona wszystkich wstrząsów, więc jeśli chcesz streamować gry i zależy ci na tym, by mocniejsze naciśniecia w klawiaturę nie przenosiły się przez biurko na mikrofon, to lepiej zamontuj mikrofon Elgato Wave 3 na ramieniu (boom) z przejściówką antywibracyjną. Ją również Elgato ma w swojej ofercie.

Dotykowy przycisk wyciszania to znakomity pomysł

Na szczycie obudowy umieszczono duży, pojemnościowy przycisk MUTE, służący do szybkiego wyłączania mikrofonu. Gdy tylko na chwilę chcesz wyciszyć mikrofon po prostu dotykasz górnej części obudowy i to wszystko. Przycisk jest bardzo czuły na dotyk i niezwykle przydatny w czasie streamowania.

Własny głos w słuchawkach

Z tyłu obudowy widoczne są dwa złącza. Jedno USB-C do zasilania i komunikacji z komputerem (przewód ma długość około 2,5 m), a drugie mini jack 3,5 mm do podłączenia słuchawek.

Wyjście słuchawkowe to konieczny element, który sprawia, że możemy dopasować słyszenie własnego głosu w słuchawkach (tzw. efekt lokalny lub inaczej samosłyszalność). Jest to ważne w sytuacji, gdy słuchawki silnie redukują zewnętrzne odgłosy. Brzmienie głosu w słuchawkach jest przyjemne, głębokie i bez słyszalnych opóźnień.

Odsłuch własnego głosu w słuchawkach umożliwia też jego prawidłowe zbalansowanie w stosunku do dźwięku z komputera (np. z gry lub multimediów).

Program Wave Link - kontroluj źródła dźwięku

W aplikacji na PC można ustawić głośność dźwięku, nawet z dziewięciu różnych źródeł jednocześnie. Wyjścia też można kontrolować. Innymi słowy program Wave Link jest bardzo przydatny do tego, aby nasz głos był wyraźnie słyszalny na tle innych źródeł (gry, muzyki, czatu głosowego itp).

Bardzo ważne jest też to, że możemy ustawiać niezależną głośność dla siebie i dla naszych odbiorców. To również się przydaje, bo czasami sami chcemy słyszeć swój głos lub wybrane źródło głośniej lub ciszej, niż inni.

Elgato Wave 3 - jakość głosu

Elgato Wave Link ma 17-milimetrową kapsułę elektretową, o charakterystyce kardioidalnej. Rozdzielczość nagrań to 24 bity i nawet 96 kHz. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego wynosi 120 dB, natomiast zakres dynamiczny to 95 dB, a przy 115 dB aktywuje się technologia Clipguard, zapobiegajaca przesterowaniom.

Clipguard jest ma duże znaczenie, bo zamiast odcinać zbyt głośne dźwięki, przetwarza je na cichsze tak, by były słyszalne i niezdeformowane. Innymi jeśli poniosą cię emocje podczas streamowania, możesz się wykrzyczeć.

Na poniższych nagraniach możecie ocenić jakość głosu rejestrowanego przez mikrofon Elgato Wave 3.

Pierwsze nagranie wykonałem w pokoju bez żadnego wygłuszenia. Posłuchajcie i oceńcie sami.

W mojej opinii jakość głosu jest po prostu bardzo dobra. Imponuje wysoka czułość mikrofonu, która sprawia, że słychać wszystkie, nawet drobne odgłosy. Przy odpowiednich ustawieniach będziemy słyszeć jak drapiemy się po brodzie metr od mikrofonu. To oczywiście zaleta, ale jednocześnie rzecz na którą trzeba zwracać uwagę podczas streamowania. Ten mikrofon serio wyłapuje wszystko.

Elgato Wave Panels - panele wygłuszające

Razem z mikrofonem testowałem też panele Elgato Wave Panels. Nie są one dodawane w komplecie z mikrofonem, ale można je dokupić oddzielnie. Czy warto? Sprawdźmy jaki efekt dało zastosowanie sześciu paneli, ustawionych po bokach monitora. Są one sześciokątne i tworzą strukturę plastra miodu. Można je łatwo konfigurować i są proste w montażu.

Drugie nagranie: w tym samym miejscu, ale z użyciem sześciu paneli Wave Panels.

Czy słychać różnicę? Czy pogłos jest mniejszy? To już musicie ocenić sami. Ja uważam, że te 6 paneli z przodu to trochę za mało, choć lekka różnica jest słyszalna. Przydałoby się jeszcze kilka modułów z tyłu lub na ścianach bocznych (zależy od tego gdzie jest ustawione biurko).

Dla porównania dodam jeszcze zwykłe nagranie głosu, przez mikrofon w laptopie.

Czy Elgato Wave 3 to dobry mikrofon do komputera? Opinia

Uważam, że pod względem jakości głosu oraz funkcjonalności mikrofon Elgato Wave 3 spełni oczekiwania zdecydowanej większości osób. Od początkujących, aż po bardziej wymagających. Cechuje się bardzo dobrą czułością, wysoką jakością wykonania, łatwym wyciszaniem i szybkim dostępem do regulacji głośności mikrofonu i słuchawek.

W standardzie ma stabilną podstawkę, ale można go bez problemu zamontować na ramieniu oraz doposażyć w bardzo dobry “pop filtr”, a nawet panele redukujące echo w pomieszczeniu.

W cenie około 750 zł Elgato Wave 3 to bardzo dobry mikrofon do streamowania, tworzenia materiałów wideo oraz podcastów.

