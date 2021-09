Jaki pad do PC wybrać, żeby nie żałować? Dobry, rzecz jasna – tylko co to znaczy? Podpowiadamy, czym należy się kierować i które modele szczególnie zasługują dziś na uwagę. Oto najlepsze pady do komputera.

Na pytanie: „jaki pad do PC kupić?” złośliwi odpowiedzą: „żaden”, bo – wiadomo – do komputera najlepszy jest zestaw: gamingowa klawiatura + gamingowa myszka + gamingowa podkładka. Nie oszukujmy się jednak – nie ma to jak dobry pad, gdy przychodzi do gry w wyścigi, bijatykę czy FIFĘ albo wspólną zabawę ze znajomymi. Dlatego nie mamy wątpliwości, że ten ranking ma sens. Spójrz poniżej i wybierz coś dla siebie.

Najlepsze pady do PC – ranking 2021:

Jaki pad do PC? Bezprzewodowy czy przewodowy? Z jakimi funkcjami?

Na rynku znajdziesz mnóstwo różnych kontrolerów i wybór tego najlepszego nie jest prosty. Wierzymy jednak, że uda nam się pomóc ci w podjęciu odpowiedniej decyzji. Po pierwsze: zdecyduj czy pad ma być bezprzewodowy czy przewodowy. Ten pierwszy zapewnia większą wygodę, ale może się rozładować w najmniej odpowiednim momencie – drugi się nie rozładuje, ale ogranicza cię długością kabelka.

Po drugie: dobierz układ gałek, który jest dla ciebie wygodniejszy – symetryczny (jak w padzie do PlayStation) lub asymetryczny (jak w padzie do Xboksa). Po trzecie: zwróć uwagę na wagę (by była jak najniższa), trwałość (by była jak najwyższa) i ergonomię (na którą wpływ mają przede wszystkim antypoślizgowe elementy).

Istotna jest też oczywiście cena, dlatego ułożyliśmy modele w tym zestawieniu od najtańszego do najdroższego. Im więcej jesteś w stanie wydać, tym większe możliwości daje ci pad. Droższe modele oferują na przykład realistyczne efekty zwrotne, programowalne przyciski, złącze słuchawkowe, regulowaną czułość czy nawet wymienne części.

Chcesz kupić najlepszy pad do komputera? Wybierz któryś z tych

Trust GXT 540 – dobry pad do komputera za mniej niż 100 złotych Ocena benchmark.pl









4,6/5 Czy za kilkadziesiąt złotych da się kupić pada? Pewnie, że się da – żaden kłopot. Ale czy da się kupić dobrego pada? Tu już pojawiają się pewne komplikacje, ale na szczęście można znaleźć takie modele jak Trust GXT 540. Żadnych wodotrysków w nim nie uświadczysz, ale nie o to nam przecież chodzi. To przede wszystkim nieźle wykonany, dobrze leżący w dłoniach i niezawodny kontroler, który łączy się z komputerem za pomocą długiego, bo 3-metrowego przewodu. Z wyglądu przypomina nieco xboksowy kontroler, ale układ ma rodem z PS3 – brzmi jak dobre połączenie, prawda? Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, PlayStation 3

Liczba przycisków 13

Genesis PV65 – stosunkowo tani i bezprzewodowy pad do PC Ocena benchmark.pl









4,5/5 Długi przewód to spory atut, ale wielu z nas woli, gdy tego przewodu w ogóle nie ma. Za taki bonus nie trzeba dużo dokładać, a Genesis PV65 to najlepszy dowód na słuszność tego stwierdzenia. Przy cenie niewiele wyższej niż 100 złotych nie można oczywiście liczyć na żadne rewelacje, ale już samo niezłe spasowanie elementów, gumowane powierzchnie gwarantujące pewny chwyt, system wibracji czy wreszcie opcja przełączania się między trybami DInput i XInput to cechy, przez które model ten zasługuje na to, by dać mu szansę. Akcesorium z tej kategorii cenowej najlepiej sprawdza się jako dodatkowy pad dla kumpla czy młodszego brata, ale przy ograniczonym budżecie da radę nawet jako ten podstawowy. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji bezprzewodowy

Kompatybilność PC, PlayStation 3

MSI Force GC30 – wytrzymały, asymetryczny pad do komputera Ocena benchmark.pl









4,6/5 MSI Force GC30 to pierwszy w naszym zestawieniu pad z asymetrycznie ułożonymi gałkami (a więc z tak zwanym układem xboksowym). Dla jednego będzie to atut, dla innego wada, ale niezaprzeczalnie ta pierwsza lista jest zdecydowanie dłuższa. Producent z Tajwanu zadbał mianowicie o to, by wydając niemałe już wszak pieniądze, można było liczyć na wytrzymałe urządzenie. Przyciski, gałki i spusty są wykonane z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu pad może wiernie służyć przez długie lata. Plusem tego kontrolera jest także precyzja, a przysłowiową wisienką na torcie – przekonujący system wibracyjny. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy, bezprzewodowy

Kompatybilność PC

Hori Horipad Pro – pad do PC, który dostosujesz do swoich preferencji Ocena benchmark.pl









4,6/5 Czemu Hori Horipad Pro zawdzięcza to swoje „Pro” w nazwie? Ano temu, że daje ci możliwość skonfigurowania go pod kątem twoich preferencji i wymagań. Możesz zmienić czułość drążka analogowego, ustawić martwą strefę, zaprogramować przyciski i dostosować wibracje. Swoje ustawienia możesz przypisać do czterech profili – na przykład do twoich ulubionych gier. Wśród plusów tego modelu znajdują się również: dobrze wykonane i spasowane ze sobą elementy, precyzyjne drążki i pewnie leżąca w dłoniach konstrukcja. Do tego masz jeszcze wbudowane gniazdo mini jack na słuchawki, więc bez trudu utworzysz sobie komfortowe warunki do grania. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Nacon Asymmetric Wireless – pad jak do PS4, ale z gałkami jak w Xboksie Ocena benchmark.pl









4,6/5 Gdy tylko rzucisz okiem na Nacon Asymmetric Wireless Controller, możesz bez trudu pomylić go z padem do PlayStation 4. Ale jeśli zatrzymasz na nim wzrok, to szybko zorientujesz się, że coś jest nie tak. Albo wręcz przeciwnie – bardzo „tak” – w zależności od tego, co lubisz. Ten tutaj ma bowiem asymetrycznie ułożone gałki, niczym w padzie do Xboksa. Ot, ciekawostka. Samo urządzenie jest wygodne i dobrze leży w dłoniach, a do tego oferuje wibracje i ma mini jacka, do którego możesz podłączyć słuchawki. Plusem jest też przyzwoity czas działania – do 7 godzin od ładowania do ładowania. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth

Kompatybilność PC, PlayStation 4

Nintendo Switch Pro Controller – wygodny pad bezprzewodowy Ocena benchmark.pl









4,6/5 Nintendo Switch to konsola przenośna, którą możesz jednak podłączyć do telewizora i wówczas z bocznych paneli (czyli tak zwanych joy-conów) stworzyć sobie pada. Możesz też dokupić taki Pro Controller, który zapewnia naprawdę świetne odczucia podczas rozgrywki. Możesz go również podłączyć do peceta (w końcu inaczej nie byłoby go w tym rankingu), by cieszyć się nim przy najrozmaitszych produkcjach. Bez wątpienia docenisz podczas zabawy jego dobrze wyprofilowane, czułe i precyzyjne gałki, przyciski i spusty, jak również rączki pokryte materiałem gwarantującym pewny chwyt. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji bezprzewodowy

Kompatybilność PC

Xbox Series Controller – jeden z najlepszych padów na rynku Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeden z najlepszych padów na rynku doczekał się odświeżenia przy okazji premiery konsoli Xbox Series X. Teraz jeszcze lepiej leży w dłoniach i zapewnia jeszcze wyższy komfort rozgrywki. Posiadacze PlayStation często zazdroszczą Xboksiarzom tego kontrolera, a pecetowcy… nie muszą, bo jest on także kompatybilny z komputerami. Możesz go podłączyć do swojego blaszaka za pomocą przewodu albo też skorzystać z dołączonego do zestawu adaptera. Wygląda trochę jak pendrive, a wzbogaca PC o niezawodną łączność Bluetooth. Można by się rozpisywać na temat tego sprzętu, ale nie ma to większego sensu – to po prostu optymalny wybór pod względem relacji ceny do możliwości. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy, bezprzewodowy, Bluetooth

Kompatybilność PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Liczba przycisków 12

Sony DualSense – oficjalny kontroler do PS5 to też dobry wybór Ocena benchmark.pl









4,6/5 Nie popełnisz też błędu, jeśli kupisz do peceta oficjalny pad do PS5, czyli Sony DualSense. Tworząc ten kontroler Japończycy naprawdę zrobili olbrzymi krok do przodu, pod pewnymi względami wręcz wyprzedzając Microsoft. Przede wszystkim postarali się o innowacyjne rozwiązania, takie jak haptyczne sprzężenie zwrotne i adaptacyjne spusty. To pierwsze zapewnia realistyczne efekty czuciowe, pozwalając jeszcze głębiej zanurzyć się w rozgrywce. Adaptacyjne spusty sprawiają zaś, że zupełnie inaczej korzysta się z nich na przykład podczas strzelania z różnych typów broni. Te nowinki nie są dostępne we wszystkich grach, ale część pecetowych tytułów je obsługuje. Nawet bez nich jednak DualSene to kawał dobrego pada. Najważniejsze cechy: Producent Sony Computer Entertainment

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth

Czujniki Mikrofon

Kompatybilność PlayStation 5

Liczba przycisków 16

Razer Wolverine V2 – gamepad dla wymagającego gracza Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli masz większe wymagania i jesteś w stanie wydać prawie dwa razy więcej pieniędzy, to koniecznie zerknij na Razer Wolverine V2. Pomimo subtelnego wyglądu skrywa w sobie potężne technologie. Tą najważniejszą są autorskie przełączniki mechaniczne, aktywujące przyciski o 35% szybciej niż u konkurentów i wytrzymujące znacznie więcej od nich. Znajdują się zarówno pod przyciskami ABYX, jak i pod wklęsłym krzyżakiem. Do tego mamy mechanizm ograniczania dystansu wciśniętych spustów i dwa dodatkowe przyciski do zaprogramowania (umieszczone właśnie koło triggerów). Dodajmy jeszcze tylko, że na tym wszystkim lista ciekawostek wcale się nie kończy. Najważniejsze cechy: Producent Razer

Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, Xbox Series X/S

Technologie specjalne bardziej ergonomiczny kształt, przełączniki Razer Mecha-Tactile pod przyciskami akcji i kierunkowym D-Padem, dodawtkowe 2 konfigurowalne przyciski M1 i M2, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, opcjonalna aplikacja do zaawansowanej konfiguracji kontrolera Zobacz recenzję

Xbox Elite Series 2 – krótko i na temat: najlepszy pad do PC Ocena benchmark.pl









4,5/5 A gdy nie godzisz się na żadne kompromisy i twoim marzeniem jest po prostu najlepszy pad do PC, to ruszaj do sklepu po swój egzemplarz Xbox Elite Series 2. W pudełku znajdziesz między innymi wymienne nakładki drążków z wypukłymi i wklęsłymi gumkami, wymienne pady kierunkowe (krzyżak i gładki), 4 łopatki zwiększające funkcjonalność kontrolera oraz – rzecz jasna – samego pada. Oprócz tych fizycznych modyfikacji możesz też regulować opór drążków czy dystans spustów i programować przyciski. A na deser możesz liczyć na jeszcze przyjemniejszą w dotyku konstrukcję i nawet 40-godzinny czas działania na akumulatorze. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy, bezprzewodowy, Bluetooth

Kompatybilność PC, Xbox One

Oczywiście dobrych padów jest dużo więcej, ale wierzymy, że w tej dziesiątce udało ci się znaleźć ten optymalny dla ciebie. Jeżeli zaś twoim zdaniem inny model bardziej zasługuje na obecność w rankingu, to daj znać w komentarzu, jakie urządzenie masz na myśli. Podziel się też swoimi wrażeniami, jeśli używasz któregoś z kontrolerów z naszego zestawienia.