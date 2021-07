Intel Core i3-10100F to jeden z tańszych modeli Core i3 - litera F w jego nazwie mówi nam, że mamy do czynienia z modelem pozbawionym zintegrowanej grafiki, za to jego cena jest nieco niższa. Na rynku są już dostępne odświeżone modele z cyfrą 5 na końcu nazwy (ale to wciąż modele Comet Lake - 10-tej generacji), ale oferują one niewiele więcej przy znacznie wyższej cenie.

Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 4/8

Taktowanie 3.6 GHz

Taktowanie Turbo 4.3 GHz

Nazwa kodowa Comet Lake-S

Podstawka LGA 1200

Litografia CPU 14 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Nie

Zintegrowana grafika brak