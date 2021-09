Ranking robotów sprzątających w którym znajdziesz pięć najlepszych robotów sprzątających w różnych cenach. Od modeli tanich, aż po bardzo zaawansowane i wyposażone w stacje do zbierania kurzu. Jaki robot sprzątający kupić? Tutaj znajdziesz odpowiedź.

Jaki robot sprzątający kupić?

Chyba nikt z nas nie lubi sprzątać, prawda? Robimy to bo musimy, a nie dlatego, że mamy taką ochotę. Dlatego coraz większą popularnością cieszą się roboty odkurzające, które wyczyszczą podłogi twarde i dywany. W dodatku zrobią to bez naszej ingerencji, bo harmonogram sprzątania jest jedną z podstawowych cech większości modeli.

Polecane roboty odkurzające

Robot sprzątający - najważniejsze cechy

Po pierwsze robot powinien sprzątać szybko i dokładnie. Nie licząc najtańszych modeli, warto kupić model wyposażony w sensor laserowy (LIDAR), który zazwyczaj umieszczony jest w wystającym module na górze obudowy. Dzięki niemu odkurzacz już po pierwszym pełnym przejeździe stworzy mapę mieszkania lub piętra domu oraz podzieli ją na pomieszczenia. Laser jest bardzo precyzyjny, więc znacznie zwiększa sprawność poruszania się odkurzacza po pokojach. Pomaga w tym również sensor przedni (antykolizyjny), boczny (jazda wzdłuż ściany) oraz czujniki dolne (zapobieganie upadkowi ze schodów).

Po drugie nasza obsługa robota powinna być ograniczona do minimum. Odkurzacz powinien uruchamiać się sam zgodnie z ustalonym przez nas harmonogramem (konkretne dni, godziny, tryb sprzątania, moc ssania itp). My powinniśmy pamiętać tylko o regularnym opróżnianiu kurzu z pojemnika. W zasadzie nawet to nie jest konieczne, bo nieco droższe modele mają stację do zbierania kurzu z robota. Worek z takiej stacji wystarczy wyrzucać zazwyczaj raz na kilka tygodni. Robot ma być maksymalnie bezobsługowy.

Po trzecie robot powinien sprzątać na mokro, czyli mopować. Odkurzanie to jego najważniejsza funkcja, ale oprócz tego musi też od czasu do czasu przetrzeć podłogę mokrym mopem. W tym celu stosuje się nakładki z wymiennymi ścierkami. Tańsze roboty mają w zestawie jeden mop wielorazowy, a droższe 2 mopy wielorazowe oraz wiele mopów jednorazowych. Warto upewnić się, że robot odkurza i mopuje jednocześnie - to oczywiście skraca czas pełnego sprzątania.

Po czwarte aplikacja na telefon powinna być prosta w obsłudze i funkcjonalna. Dobrym przykładem jest Xiaomi Home, który pasuje do wielu modeli w ekosystemie tego producenta. Warto dodać, że niektórymi robotami można sterować głosowo, np. przez Google Home, Alexa itp. W aplikacji powinniśmy mieć m.in. opcje dzielenia i łączenia pomieszczeń, wyznaczania stref zakazanych (wirtualne ściany), ustawiania harmonogramu sprzątania, mocy ssania, stopnia podawania wody itp.

Po piąte czas pracy na baterii powinien wystarczać na pełne sprzątnięcie mieszkania lub domu. Na szczęście nie ma z tym problemu w większości nowoczesnych robotów sprzątających, bo większość z nich realnie działa około 2, a nawet 3 godziny na jednym ładowaniu. Tymczasem sprzątnięcie średniego mieszkania około 60-70 m2 zajmuje zazwyczaj 40 - 45 minut. Po zakończeniu robot sam wraca do stacji ładującej, więc następnego dnia wyruszy z pełnym zapasem energii.

Po szóste najlepszy robot sprzątający powinien być cichy. Na najniższym trybie mocy ssania, przy pomiarze wykonywanym z odległości dwóch metrów, głośność powinna wynosić do 55 dB, a w najwyższym do 65 dB. Warto jednak zaznaczyć, że szum silnika zasysającego powietrze może być czasami niższy od dźwięku wydawanego przez napęd.

Po siódme robot odkurzający powinien mieć komunikaty głosowe po polsku. To dość istotne, bo w czasie sprzątania odkurzacz może nas poinformować z innego pokoju, że np. utknął, połknął przewód od ładowarki, zablokowała go skarpeta itp. Czasami można wybaczyć brak języka polskiego, zwłaszcza, że wiele osób bez problemu rozumie choćby język angielski, w podstawowym zakresie.

Ranking robotów sprzątających

Sprawdźmy zatem jakie robo-odkurzacze warto kupić.

Xiaomi Robot Vacuum Mop Essential - tani robot sprzątający do 600 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Bardzo tani, ale cieszący się dobrymi opiniami robot odkurzający. Oferuje zaskakująco dobrą precyzję sprzątania, jak na odkurzacz bez czujnika laserowego na górze obudowy (choć czasami powrót do ładowania zajmuje mu chwilę dłużej niż droższym robotom). W 40 minut sprząta mieszkanie o powierzchni 60 m2, dobrze usuwając sierść, włosy, kurz, piasek i żwirek. Czas pracy na baterii w zupełności wystarcza do ogarnięcia nawet dużego mieszkania lub kondygnacji domu. Odkurzacz ma dwie szczotki boczne i może mopować na mokro. Łącząc precyzję odkurzania, z całkiem niezłym sprzątaniem na mokro oraz relatywnie niską ceną można przyjąć, że Xiaomi Robot Vacuum Mop Essential to jeden z najlepszych tanich robotów sprzątających. Może nie jest wybitnie cichy, ale w tej cenie nie można mieć wszystkiego. To model wart zakupu. Najważniejsze cechy: Rodzaj filtrów HEPA, piankowy, wstępny

Poziom hałasu 62 dB

Czujniki odkurzacza Czujnik antykolizyjny, Czujnik uskoku podłoża, Czujniki odległości

Moc 25 W

Dreame D9 - dobry robot sprzątający na mokro i na sucho do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ten robot odkurzający kupiłem, używam od niespełna roku i mogę go szczerze polecić. W cenie około 1000 zł jest jednym z najlepszych. Działa dość cicho i ma akumulator wystarczający do sprzątnięcia nawet bardzo dużego mieszkania lub piętra domu. Ma czujnik laserowy dzięki któremu szybko i precyzyjnie tworzy mapę pomieszczeń, sprawnie manewruje, omija przeszkody i bez problemu wraca do ładowania. Rzecz jasna może uruchamiać się zgodnie z harmonogramem. Dobrze odkurza podłogi twarde i dywany, radzi sobie z sierścią, żwirkiem i piaskiem, a także sprząta na mokro. Pojemnik wody wystarcza na pomieszczenia do 60 m2, ale w razie potrzeby można go oczywiście uzupełnić w czasie sprzątania. Robot korzysta ze znanej, darmowej aplikacji Xiaomi Home, podobnie zresztą jak wiele innych robotów z ekosystemu Xiaomi. Dreame D9 to po prostu bardzo opłacalny i dobry robot sprzątający dla większości z nas. Najważniejsze cechy: Rodzaj filtrów HEPA, wstępny

Czas działania 150 min

Poziom hałasu 65 dB

Czujniki odkurzacza Czujnik antykolizyjny, Czujnik uskoku podłoża, Czujniki odległości

Wymiary 97 x 350 x 350 mm

Moc 40 W

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro - robot odkurzający z mopem do 1300 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Patrząc na opinie użytkowników można dojść do wniosku, że jest to jeden z najpopularniejszych robotów sprzątających w przedziale cenowym od 1000 - 1500 zł. Może się to wydawać dziwne, bo odkurzacz ma niższą moc ssania od modelu Essential (2100 vs 2500 Pa) oraz trochę mniejszy pojemnik na kurz (550 vs 600 ml). Jednak wyposażony jest w czujnik laserowy na górze obudowy, który daje o wiele lepsze rezultaty, pod względem precyzji tworzenia mapy pomieszczeń i pośrednio szybkości oraz sprawności poruszania po domu. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro to po prostu bardziej zaawansowany robot odkurzający, z funkcją mopowania na mokro. Jakość odkurzania jest dobra, a głośność umiarkowana. Najważniejsze cechy: Rodzaj filtrów HEPA, wstępny

Czas działania 110 min

Poziom hałasu 78 dB

Czujniki odkurzacza Czujnik antykolizyjny, Czujnik uskoku podłoża, Czujniki odległości

Wymiary 97 x 353 x 350 cm mm

Xiaomi Roidmi Eve Plus - robot sprzątający ze stacją na kurz do 1700 zł Ocena benchmark.pl









4,8/5 Na benchmark.pl możecie przeczytać mój test robota Xiaomi Roidmi Eve Plus. Jest to bardzo dobry, zaawansowany odkurzacz, wyposażony w stację do zbierania kurzu. Dzięki niej nie trzeba opróżniać odkurzacza np. co drugie sprzątanie, lecz wystarczy wyjąć worek ze stacji raz na miesiąc. Robot po sprzątaniu sam podjeżdża do stacji, rozpoczyna ładowanie, a w tym czasie stacja aktywuje się i wysysa kurz z robota. Innymi słowy Xiaomi Roidmi Eve Plus nie tylko odkurzy za nas, ale też sam wyrzuci swoje śmieci. Rzecz jasna sprząta też na mokro i ma zestaw sensorów, w tym laser do szybkiego i dokładnego tworzenia mapy domu. W aplikacji mapa jest automatycznie dzielona na pomieszczenia, ale możemy je edytować w razie potrzeby. Robot jest cichy, sprząta dokładnie i nieźle radzi sobie z progami. To odkurzacz ze stacją zdecydowanie wart zakupu. Najważniejsze cechy: Poziom hałasu 75 dB

Czas ładowania 250 min

Sposób poruszania systematyczny

Znaczki Super Jakość, Super Produkt

Roborock S6 MaxV - najlepszy robot sprzątający do 2300 zł Ocena benchmark.pl









4,7/5 A jeśli chcesz kupić coś z wyższej półki pod względem możliwości i jakości, ale wciąż za rozsądne pieniądze, to wybierz Roborock S6 MaxV. Ma bardzo zaawansowany system rozpoznawania i omijania przeszkód, nawet tych małych, takich jak rozrzucone zabawki. Ba! Robot potrafi nawet rozpoznawać leżące przedmioty i pokazywać ich ikony w aplikacji. To bardzo ważna cecha, bo zdecydowanie nie chcemy, by odkurzacz wjechał w niezbyt przyjemną niespodziankę, którą zostawił zwierzak. Cechuje się dobrą mocą ssania 2500 Pa i czasem pracy do trzech godzin na jednym ładowaniu. Nie dość, że porusza się po domu sprawnie, to w dodatku zaskakująco dokładnie odkurza i sprząta na mokro. Aplikacja może zapisać maksymalnie 4 mapy, więc odkurzacz poradzi sobie nawet z wielopoziomowym apartamentem lub domem. Każda mapa może mieć niezależne obszary zabronione i strefy z zakazem mopowania. Zbiornik na wodę teoretycznie wystarcza na maksymalnie 200 m2, ale w praktyce, gdy odkurzacz musi często manewrować, to efektywnie może wymopować niecałe 100 m. Roborock S6 MaxV uruchamia się sam zgodnie z harmonogramem. Głośność odkurzacza jest umiarkowana. To najlepszy robot sprzątający w rozsądnej cenie. Najważniejsze cechy: Rodzaj filtrów HEPA

Czas działania 180 min

Poziom hałasu 64 dB

Czujniki odkurzacza Czujnik antykolizyjny, Czujnik uskoku podłoża, Czujniki odległości

Wymiary 350 x 350 x 96 mm

Moc 66 W

Najlepszy robot sprzątający. Opinia

Z doświadczenia wiem, że bardzo wiele osób kupuje roboty sprzątające w cenie do około 1000 zł. Tutaj polecam Dreame D9.

Jeśli jednak ktoś chce mieć jeszcze lepszy robot ze stacją na kurz, to bardzo dobrym wyborem jest Xiaomi Roidmi Eve Plus. To nowoczesny, sprawnie manewrujący i dokładnie sprzątający odkurzacz. Trzeba jednak być przygotowanym na wyższą cenę około 1700 zł.