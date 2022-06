Jaki router na kartę SIM wybrać, by w pełni wykorzystać potencjał sieci LTE – czy to w domu, czy też poza nim? Przedstawiamy ranking takich urządzeń i wyjaśniamy przy okazji najważniejsze kwestie związane z tego typu rozwiązaniem.

Router na kartę SIM – o co tu w ogóle chodzi?

Router LTE to sposób na szybki Internet na kilku urządzeniach, w sytuacji, gdy niemożliwe jest skorzystanie z łączności Wi-Fi lub tradycyjnego połączenia przewodowego. Sprawdza się w oddalonych od cywilizacji domach, na ogródkach działkowych, jak również podczas wakacyjnych wyjazdów. Zasada działania jest tutaj dokładnie taka sama jak w tradycyjnym routerze – z tą tylko różnicą, że nie łączymy go z Internetem poprzez przewód Ethernet, lecz umieszczając w środku kartę SIM.

Oczywiście tak jak tradycyjny Internet wymaga opłacania abonamentu, tak i w przypadku internetu mobilnego konieczne jest wykupienie pakietu danych. To zdecydowanie droższe rozwiązanie, lecz z drugiej strony mówimy o wyjątkowych scenariuszach. Oczywiście kluczowe w tym wszystkim – poza znajdowaniem się w zasięgu – jest posiadanie odpowiedniego sprzętu. A zatem jaki router na kartę SIM wybrać?

Jaki router na kartę SIM? Ranking routerów LTE (2022):

Jak wybrać router na kartę SIM? Czym się kierować?

Zanim przejdziemy do opisu poszczególnych modeli, warto podsumować kilka kwestii. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że najlepsze są takie modele, które mają slot na kartę SIM (dzięki czemu nie trzeba dokupować modemu USB). Kupując router do domu lepiej jest też postawić na taki, który dodatkowo pozwala łączyć się z Internetem poprzez Ethernet (porty WAN i LAN to gwarancja, że sprzęt nie okaże się bezużyteczny, gdyby LTE jednak nie dawało rady w naszej lokalizacji).

Miej też świadomość, że router na kartę SIM tak naprawdę nie różni się za bardzo od „typowego” routera - tyle tylko, że źródłem sygnału nie jest przewód, lecz karta SIM (komórkowa). Sprawia to, że konfiguracja połączenia jest bajecznie prosta, bo też nie występuje konieczność pociągnięcia kabli.

Tak jak w przypadku każdego routera, kluczowym elementem specyfikacji jest naturalnie maksymalna prędkość transferu danych. Nie powinna ona być niższa niż 150 Mb/s, a w dobrych urządzeniach przeważnie wynosi dwa (albo i cztery) razy więcej. O możliwościach świadczy obsługa danej kategorii LTE (najlepiej min. 6) oraz standardu Wi-Fi (choć nigdy nie dochodzi do sytuacji, by to Wi-Fi ograniczało LTE).

Dodajmy, że routery LTE dzielą się na dwie podstawowe kategorie: stacjonarne i mobilne. Zgodnie z nazwami te pierwsze są przeznaczone do użytku w domu lub w biurze, drugie zaś (dzięki wbudowanym akumulatorom) można naładować i zabrać ze sobą w podróż, by cieszyć się szybkim Internetem na wszystkich swoich urządzeniach w każdym miejscu, do którego dociera zasięg 4G. W naszym zestawieniu znajdziesz reprezentantów zarówno pierwszej, jak i drugiej grupy.

Oto najlepsze routery LTE w danej cenie: od niespełna 100 do ponad 1000 zł

Najtańszym sposobem na udostępnienie sygnału LTE poprzez Wi-Fi jest oczywiście utworzenie hotspota mobilnego z poziomu telefonu. Zasięg bywa jednak wówczas nie najlepszy, a do tego akumulator zostanie w mig rozładowany. Na szczęście wystarczy niewielki wydatek, by znaleźć lepsze rozwiązanie. Jest nim…

TP-Link TL-MR3020 – router LTE do 100 zł, ale… Ocena benchmark.pl









4/5 Kosztujący niespełna 100 złotych router TP-Link TL-MR3020 nie ma wprawdzie wbudowanego modemu ani slotu na kartę SIM, przez co nie jest samowystarczalny. Ma za to port USB i bez problemu radzi sobie z obsługą zewnętrznych modemów LTE (być może otrzymałeś taki od swojego operatora internetowego, a jeśli nie, to dokupisz go niewielkie pieniądze). W dodatku jest też malutki i energooszczędny, dzięki czemu możesz go zabrać ze sobą w podróż i zasilać przez port USB w komputerze lub zwykłą smartfonową ładowarkę. Najważniejsze cechy: Porty LAN 1 szt.

Szybkość portów LAN 10/100 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11b, 802.11g, 802.11n

Szybkość sieci WiFi 11, 54, 150 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4 GHz

Porty USB 2.0 1

Jeśli jednak nie interesują cię półśrodki i szukasz rozwiązania samowystarczalnego, to celujesz konkretnie w routery na kartę SIM. Wiąże się to już z nieco większym wydatkiem, choć też bez przesady (o czym zaraz się przekonasz). Przegląd rozpoczynamy od modeli przenośnych, czyli przeznaczonych raczej do użytku poza domem – także tam, gdzie nie ma dostępu do gniazdka elektrycznego. Nie potrzebują go, bo mają wbudowane akumulatory. Co wybrać? Ano na przykład…

Huawei E5576-320 – dobry i tani router LTE z akumulatorem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Huawei E5576-320 stanowi przykład na to, że „dobry” i „tani” nie muszą się wykluczać w przypadku routerów LTE. Za około 200 złotych otrzymujemy mobilny router na kartę SIM, działający w standardzie LTE kat. 4. Co to oznacza? Prędkości dochodzące do 150 Mb/s, całkiem stabilny sygnał i możliwość sparowania z 10 urządzeniami naraz. Gadżet ten jest lekki i nieduży – bez problemu zmieści się w torebce. Może i nie doskonały, ale jak najbardziej przyzwoity jest również jego czas pracy, sięgający 6 godzin. Najważniejsze cechy: Standard sieci WiFi 802.11n

Szybkość sieci WiFi 150 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4 GHz

TP-Link M7350 – dobry mobilny router na kartę SIM Ocena benchmark.pl









4/5 Ciekawą alternatywą dla modelu powyżej, działającą zresztą w oparciu o tę samą technologię, jest TP-Link M7350. Względem routera marki Huawei wyróżniają go przede wszystkim 3 rzeczy. Pierwszą jest dłuższy czas działania (dochodzący nawet do 8 godzin). Drugą – zintegrowany wyświetlacz (zapewniający dostęp do najważniejszych informacji i ułatwiający obsługę). Wreszcie trzecią – slot na kartę pamięci (dzięki czemu wygodnie i bezproblemowo udostępniać możesz nie tylko sygnał internetowy, ale także pliki). Najważniejsze cechy: Standard sieci WiFi 802.11n

Szybkość sieci WiFi 150 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 1

Obsługa nośników danych tak Zobacz recenzję

TP-Link M7650 – szybki mobilny router z obsługą LTE-A Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ostatni już mobilny router w naszym rankingu nie przez przypadek kosztuje dwa razy więcej niż jego poprzednik. TP-Link M7650 obsługuje bowiem standard LTE-A (LTE kat. 11). Dzięki temu maksymalna prędkość pobierania wynosi aż 600 Mb/s, a maksymalna liczba sparowanych urządzeń – 32. Istotnym atutem jest również pojemność akumulatora (3000 mAh), co realnie przekłada się na kilkanaście godzin działania na jednym ładowaniu. To bardzo dobry wynik, a na listę plusów na pewno wypada też wpisać czytelny wyświetlacz na froncie i slot microSD umożliwiający proste udostępnianie plików. Najważniejsze cechy: Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 867, 600 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 1

Obsługa nośników danych tak

Jeżeli z urządzenia zamierzasz korzystać tylko w jednym miejscu (w domu, w biurze czy też na działce), to lepszym rozwiązaniem będzie router stacjonarny. Zapłacisz mniej, a nie będziesz obawiać się o nagle wyczerpany akumulator, no i sygnał będzie najpewniej dużo mocniejszy. Atutem takich modeli jest również uniwersalność – w razie czego możesz podpiąć przewód Ethernet i korzystać z nich w standardowy sposób. A jaki w ogóle masz wybór? My postawilibyśmy na któryś z tych…

Tenda 4G09 – dobry stacjonarny router Wi-Fi na kartę SIM Ocena benchmark.pl









4,3/5 Routery LTE co do zasady do najtańszych urządzeń nie należą. Dlatego też przy modelu za niespełna pół tysiąca można użyć stwierdzenia „stosunkowo tani”. Taki jest właśnie router Tenda 4G09 oferujący łączność LTE kat. 6 o przepustowości do 300 Mb/s i dwuzakresowe Wi-Fi. Niższa cena w żadnym razie nie wynika z jakości wykonania czy wydajności – ta pierwsza jest naprawdę przyzwoita, a druga (o ile nie jesteśmy zbyt wymagający) może wręcz robić wrażenie. Skąd więc ta cena? Ano choćby stąd, że jest to router typowy pod LTE – oprócz gniazda na kartę SIM znajdziemy tylko po jednym porcie WAN i LAN. Najważniejsze cechy: Porty LAN 1 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 300 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz Zobacz recenzję

TP-Link Archer MR600 – bardzo dobry router LTE do domu Ocena benchmark.pl









4/5 TP-Link Archer MR600 to już nieco bardziej uniwersalny sprzęt: to router, dla którego LTE może być zarówno tą podstawową formą łączności, jak i dodatkową. Z jednej strony bowiem oferuje modem 4G+, co pozwala ci liczyć nawet na 300 Mb/s w transmisji mobilnej. Z drugiej – jest zgodny ze standardem Wi-Fi 5, zapewniając do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 867 Mb/s w paśmie 5 GHz, a do tego ma gigabitowy port WAN i trzy równie szybkie porty LAN. Oprócz przepustowości i uniwersalności jedną z jego największych zalet jest prosta konfiguracja. Wśród minusów zaś odnajdziesz nieco słaby zasięg – to sprzęt raczej do 2- lub 3-pokojowego mieszkania w bloku. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 300, 867 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 brak

Obsługa nośników danych nie

Funkcja serwera druku nie Zobacz recenzję

ASUS 4G-AX56 – superszybki router Wi-Fi 6 z modemem LTE Ocena benchmark.pl









4,6/5 Skoro jesteśmy już przy routerach uniwersalnych, to nie moglibyśmy nie wspomnieć o modelu ASUS 4G-AX56. Łączność LTE jest tutaj wprawdzie tylko dodatkiem, a charakterystyka tego modemu jest zbliżona do tej powyżej. To przede wszystkim router Wi-Fi, działający ponadto w standardzie Wi-Fi 6, co oznacza prędkości sięgające 1800 Mb/s – w sam raz do gier i filmów. Jeżeli zatem masz w domu dostęp do „normalnego” Internetu, ale bywają z nim problemy i LTE jest dla ciebie opcją awaryjną, to ten ASUS jest świetnym, superszybkim routerem właśnie dla ciebie i sprawdzi się w przypadku obu tych form łączności. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 1750 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Huawei B818-263 – najlepszy router LTE (kat. 19) Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeżeli LTE nie jest dla ciebie opcją awaryjną, lecz absolutną podstawą i liczysz na możliwie największą szybkość oraz stabilne połączenie, to oto sprzęt dla ciebie. Huawei B818-263 to po prostu najlepszy router LTE na rynku, przede wszystkim za sprawą zgodności z LTE kat. 19. Owszem, kosztuje niemało, ale w zamian jest w stanie zaoferować prędkości przekraczające 1 Gb/s, połączyć się równocześnie nawet z 64 urządzeniami i zapewnić silny sygnał także na nieco większych odległościach. Nie zgadzasz się na kompromisy? Wiesz już co kupić. Najważniejsze cechy: Porty LAN 1 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11ac

Szybkość sieci WiFi 1200 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Na koniec chcielibyśmy jeszcze zwrócić twoją uwagę na dwa urządzenia, które zdecydowanie wyróżniają się na tle konkurencji. To routery o wyjątkowej charakterystyce – potraktuj je jako bonusy do naszego zestawienia.

TP-Link Deco X20-4G – router WiFi mesh na kartę SIM Ocena benchmark.pl









4,5/5 Coraz większą popularnością cieszą się sieci mesh – są one tworzone przez kilka współpracujących ze sobą routerów, pomiędzy którymi użytkownik jest płynnie przełączany. To dobre rozwiązanie przede wszystkim do dużych domów. TP-Link Deco X20-4G to wyjątkowe urządzenie tego typu, bo wyposażone właśnie w slot na kartę SIM i modem LTE. Pozwala zatem na utworzenie sieci mesh z wykorzystaniem łączności 4G. Jest to wprawdzie mocno niszowe rozwiązanie, ale na pewno warto być świadomym, że istnieje. Najważniejsze cechy: Porty LAN 3 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, 802.11k

Szybkość sieci WiFi 1750 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 brak

Obsługa nośników danych nie

Funkcja serwera druku nie

D-Link DWP-812KT – router LTE dla mieszkających na odludziu Ocena benchmark.pl









4/5 Nie lada ciekawostką jest również D-Link DWP-812KT – to zestaw rozwiązujący problemy tych, którzy mieszkają na odludziu. Oprócz routera w skład pakietu wchodzi antena, dzięki której możliwy jest odbiór sygnału LTE nawet w trudnych warunkach i z dala od najbliższego nadajnika. To zatem świetna opcja dla osób, które z jednej strony nie mogą liczyć na połączenie przewodowe, a z drugiej – to bezprzewodowe również pozostawia wiele do życzenia. Mieliśmy okazję protestować trochę ten sprzęt i z czystym sumieniem możemy go polecić – to faktycznie działa. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.3u, 802.3i

Szybkość sieci WiFi 1200 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 1

Obsługa nośników danych tak

Funkcja serwera druku nie Zobacz recenzję

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania – sekcja komentarzy jest do twojej dyspozycji.