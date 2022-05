Stały, szerokopasmowy dostęp do Internetu to nadal nie jest standard w naszym pięknym kraju i domowy router Tenda 4G07 pozwala całkiem skutecznie ten problem rozwiązać. Dziś przetestujemy dla Was taki oto właśnie router z modemem LTE, kosztujący zaledwie 270 zł!

ocena redakcji:









3,4/5

Nasz dzisiejszy gość to przycięta na potrzeby najbardziej budżetowych konstrukcji wersja wcześniej przez nas testowanego Tenda 4G09. Wygląda w zasadzie identycznie i wszystkie różnice skrywają się w środku, zatem mocno nad jego konstrukcją rozwodzić się nie będziemy – zainteresowanych detalami odsyłamy do podlinkowanej wyżej recenzji.



W zestawie otrzymujemy dodatkowo dwa adaptery do karty SIM, zatem można używać bez problemu nawet najnowsze nanoSIM.

Tenda 4G07 do złudzenia przypomina model 4G09

W skrócie tylko przypomnimy, że router wykonano w całości z dosyć wysokiej jakości plastiku. Kształt jest dosyć specyficzny i router domyślnie pracuje w pozycji pionowej z antenami uniesionymi do góry. Anteny te nie są odpowiedzialne za propagowanie sygnału Wi-Fi – wykorzystuje je wbudowany modem LTE do komunikacji z nadajnikiem operatora.



Routera niestety nie przymocujemy do ściany - musi tak oto pięknie stać (około metr od gniazdka...).

Router wyposażono w całkiem sporo diodek sygnalizujących jego pracę – poza diodą zasilania mamy diody informujące o stanie sieci Wi-Fi, LAN oraz łącza z Internetem. Dodatkowo z przodu również znajdziemy wskaźnik (3-poziomowy, gdyż ostatni) siły sygnału LTE.



To miła odmiana od standardowej, pojedynczej diody w routerach Tenda.

To, co istotnie wyróżnia go względem droższego modelu, to złącza LAN – te nadal są dwa, ale w niższym standardzie Fast Ethernet, co przekłada się na maksymalnie 100 Mbps dla sieci LAN (oraz WAN, jeżeli zechcemy kiedyś podpiąć łącze przewodowe).



Slot na kartę miniSIM znajdziemy pod spodem i działa on „na klik”.

Specyfikacja routera Tenda 4G07

Standard sieci: IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz;

IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz Anteny LTE: 2 odkręcane anteny 4G LTE (SMA) Anteny Wi-Fi: 2 wewnętrzne Prędkość transmisji (teoretyczna): Wi-Fi: 300 Mbps w paśmie 2,4 GHz, 867 Mbps w paśmie 5 GHz;

LTE: Pobieranie 150 Mbps, wysyłanie 50 Mbps Szerokość kanałów

Wi-Fi: 20/40/80 MHz Szyfrowanie: 64/128-bit: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2; WPS Typy sieci GSM: 4G FDD LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28AB;

4G TDD-LTE:Band38/Band40;

3G WCDMA:B1/B2/B5/B8 Protokoły: IPv4 i IPv6 Połączenie WAN: Dynamiczny adres IP, Statyczny adres IP, PPPoE, PPTP (Dual Access), L2TP (Dual Access), BigPond Porty: 1 x RJ45 LAN (100 Mb/s), 1 x RJ45 LAN/WAN (100 Mb/s), 1 x mini-SIM Przyciski: WPS/Reset/Restart, Wi-Fi On/Off, Zasilanie On/Off Wymiary: 185 x 126 x 60 mm (350g) Zarządzanie: Kontrola zarządzaniem lokalnym, kontrola przez aplikację (LAN) Przekierowanie portów: ALG, Serwer wirtualny, Port Triggering, UPnP, DMZ Funkcje zaawansowane: APP/Local/remote management;

Kontrola rodzicielska;

Virtual Server(UPnP/DMZ/Port Forwarding);

DDNS(DynDns, 88ip);

Firewall;

QOS;

IPV4/IPV6;

TR069 VPN: PPTP Client/L2TP Client/PPTP Server Cena w dni testu: 269 zł



Czerwone akcenty na pudełku zapowiadają dobre wyniki w testach ;)

Niższa cena wynika głównie z niższego standardu LTE

Pod względem funkcjonalności, jako punkt dostępowy Wi-Fi, Tenda 4G07 nie różni się od swojego droższego brata – posiada układ oferujący łączność Wi-Fi 5 z prędkościami do 867 Mbps dla zakresu 5 GHz oraz do 300 Mbps dla zakresu 2,4 GHz. Dla obu zakresów dostępne są tylko dwa strumienie MIMO, zatem router ten raczej nie sprawdzi się optymalnie przy dużej liczbie jednocześnie obciążających go użytkowników (co w sumie dotyczy każdego routera, którego źródłem Internetu jest modem LTE).

Tenda 4G07 ze względu na swoją specyfikację najlepiej sprawdzi się w niedużych mieszkaniach lub domkach letniskowych

Słabszy natomiast jest sam modem LTE. Tenda 4G09 wyposażono w jednostkę kategorii szóstej, co pozwala agregować dwa zakresy i realnie osiągnąć ponad 150 Mbps (w teorii do 300 Mbps) prędkości pobierania. W testowanym dziś Tenda 4G07 modem jest kategorii czwartej, co oznacza brak agregacji pasma i przekłada się na prędkość pobierania do 150 Mbps (w przypadku wysyłania obie kategorie ograniczają się do 50 Mbps). Oczywiście sprawdzimy, jak przekłada się to realnie na prędkości.



Jeżeli nie korzystamy z zewnętrznych anten, to warto router postawić przy oknie od strony wieży nadawczej operatora.

Konfiguracja przez aplikację i w przeglądarce

Jak na współczesny router przystało, konfigurację możemy wykonać przez dedykowaną aplikację na telefonie. Proces ten jest łatwy i przyjemny – podłączamy się do fabrycznej sieci, używając hasła z naklejki na spodzie routera, po czym zostanie on automatycznie wykryty w aplikacji Tenda WiFi. Następnie wystarczy podać dane dostępowe naszego operatora (powszechnie dostępne) oraz ustalić nowe hasła i nazwę sieci Wi-Fi – kilka kliknięć i gotowe.



Aplikacja jest do pobrania na urządzenia Android i Apple.

Sama aplikacja nadal się rozwija i z każdym testowanym routerem widzimy zachodzące w niej pozytywne zmiany. Interfejs jest bardzo czytelny (i w pełni po polsku) oraz funkcjonalny. Co prawda, nie wszystko z jej poziomu możemy zmienić, ale do codziennego zarządzania domową siecią wystarcza aż nadto.



Aplikacja po zalogowaniu się pozwala również zdalnie sterować routerem.

Aplikacja posiada nawet wbudowany analizator otoczenia sieciowego, aby automatycznie zoptymalizować ustawienia pracy Wi-Fi. Oczywiście można to wszystko ręcznie regulować (kanały pracy Wi-Fi, ich szerokość oraz standard pracy każdego zakresu) po zalogowaniu się do panelu sterowania w przeglądarce.



Panel w przeglądarce również jest po polsku.

Od strony ustawień modemu niestety Tenda nas nie rozpieszcza. Nie możemy ręcznie wybierać ani pasma, ani nadajnika, z którym się łączymy. To w zasadzie norma w tego typu domowych routerach, więc trudno uznać to za wadę, choć warto mieć na uwadze, że nie udało nam się połączyć routera Tenda z żadną zewnętrzną aplikacją, która by pozwoliła przy tych ustawieniach majstrować. W tej kwestii Tenda nie wypada najlepiej.

Testy łączności 4G – to, co w takim routerze najważniejsze

Pomiary, podobnie jak ostatnio, przeprowadziliśmy w dwóch lokalizacjach. Pierwsza bezpośrednio przy nadajniku (BTS) operatora, gdzie teoretycznie można agregować do 3 pasm. Druga znacznie dalej od BTS, w miejscu, w którym smartfony zwykle mają problem z nawiązaniem stabilnej rozmowy telefonicznej. Wyniki porównaliśmy z Tenda 4G09 oraz telefonem (Apple iPhone 13 mini z 5G).

Pomiar przepustowości modemu LTE [Mbps]

Geolokalizacja 1 Pobieranie

Anteny fabryczne 69,6

157,6

296,2 Wysyłanie

Anteny fabryczne 23,6

28,7

25,1 Geolokalizacja 2 Pobieranie

Anteny fabryczne 3,9

9,8

8,5

3,2

1,8 Wysyłanie

Anteny fabryczne 5,1

5,5

6,1

2,8

0,7 Pobieranie

Antena kierunkowa 23,7

49,6

39,6

29,7 Wysyłanie

Antena kierunkowa 15,5

17,8

19,5

15,6 Legenda: Tenda 4G07

Tenda 4G09

TP-Link Archer MR600

Huawei B525S

Iphone 13 mini (5G)

Cóż, nie jest to może demon szybkości, gdy mamy dobry zasięg. Podobnie zresztą w dalszej lokalizacji doskwiera brak agregacji łącza, ale nie można mu odmówić tego, że działa tam znacznie lepiej niż zwykły hot-spot z telefonu. Po podłączeniu zewnętrznej anteny na maszcie, już całkowicie deklasuje telefony komórkowe, jednak nadal wypada wyraźnie gorzej od 2x droższego brata (co nie powinno dziwić).

W budynku, do którego ledwo dociera zasięg LTE, router Tenda 4G07 posiada sporą przewagę, dzięki możliwości wyprowadzenia anteny na dach

Sprawdziliśmy też przepustowość routera przy użyciu łącza przewodowego (1000/1000 Mbps) i tu oczywiście limitem brutalnie okazuje się przepustowość interfejsu WAN wynosząca maksymalnie 100 Mbps.

Pomiar przepustowości LAN/WAN[Mbps]

WAN Download 94

796 WAN Upload 92

755 LAN->LAN 91

896 Legenda: Tenda 4G07

Tenda 4G09

Jakkolwiek te wyniki nie zachwycają, to pamiętajmy, że nie jest to router dedykowany do obsługi bardzo wielu użytkowników (co potwierdza tylko dwoma złączami RJ45). W praktyce, w kwestii przepustowości Internetu i tak limitem okazuje się być samo łącze LTE (jak widać na wcześniejszym wykresie). Jedynie może nie należy się nastawiać na wykorzystanie tego routera, gdy w końcu zawita do Was światłowód z łączem szybszym niż 100 Mbps, wpinanym w port WAN.

Pomiary wydajności Wi-Fi – jak testowaliśmy Tenda 4G07?

Teoretycznie to samo radio Wi-Fi nie oznacza identycznych wyników prędkości Wi-Fi, gdyż tę testujemy zawsze w formie pobierania/wysyłania danych między LAN a Wi-Fi. W przypadku Tenda 4G07 naturalnie limitem praktycznie w każdej lokalizacji okazał się interfejs LAN (100 Mbps), zatem powtórzyliśmy testy tym razem sprawdzając przepustowość Wi-Fi -> Wi-Fi.



Router umieszczono na piętrze - oznaczono go na pomarańczowo w lokalizacji nr 7.

Do testów jak zwykle posłużył nam nowoczesny ultrabook HP Spectre X360 14, wyposażony w najczęściej obecnie spotykany moduł Wi-Fi AX201. Zaczniemy jednak tradycyjnie od sprawdzenia zasięgu.

Zasięg obu zakresów Wi-Fi Tenda 4G07 [dBm]

Lokalizacja testowa nr 1 -44

-39 Lokalizacja testowa nr 2 -52

-40 Lokalizacja testowa nr 3 -72

-54 Lokalizacja testowa nr 4 -68

-63 Lokalizacja testowa nr 5 -75

-69 Lokalizacja testowa nr 6 -87

-73 Lokalizacja testowa nr 7 -39

-37 Lokalizacja testowa nr 8 -51

-45 Lokalizacja testowa nr 9 -68

-54 Legenda: Zakres 5 GHz

Zakres 2,4 GHz

Zasięg tańszego modelu wypada w zbliżony sposób, co nie dziwi, biorąc pod uwagę bliźniaczą konstrukcję i układ anten. Zupełnie jednak inaczej ten zasięg przekłada się na przepustowość.

Przepustowość LAN -> Wi-Fi obu zakresów Wi-Fi Tenda 4G07 [Mbps]

Lokalizacja testowa nr 1 91

91

136

120 Lokalizacja testowa nr 2 91

91

132

115 Lokalizacja testowa nr 3 91

91

92

76 Lokalizacja testowa nr 4 91

91

104

88 Lokalizacja testowa nr 5 91

76

80

48 Lokalizacja testowa nr 6 32

8

32

8 Lokalizacja testowa nr 7 91

91

145

115 Lokalizacja testowa nr 8 91

91

132

100 Lokalizacja testowa nr 9 91

91

108

92 Legenda: Pobieranie (źródło LAN)

Wysyłanie (cel LAN)

Pobieranie (źródło Wi-Fi)

Wysyłanie (cel Wi-Fi)

Router cechuje się ogólnie bardzo niską przepustowością sieci bezprzewodowej, co wynika głownie z limitu do 100 Mbps złącza LAN/WAN. Na bliższym dystansie może się okazać, że telewizor i NAS najlepiej podpiąć bezprzewodowo, aby móc cieszyć się płynnym obrazem podczas oglądania materiałów o niskiej kompresji (jak ważące po 60 GB filmy w formacie mkv). Nie będzie to jednak problemem dla samej komunikacji z Internetem, gdyż tą i tak w większym stopniu ogranicza technologia LTE.

Test kopiowania mniejszych plików przez Wi-Fi [Mbps]

Kopiowanie dużego pliku

(MKV 20 GB) 91

91

91

145 Kopiowanie średnich plików

(MP3 3-9 MB) 73

66

62

110 Kopiowanie małych plików

(JPG 50-300 KB) 6

4

4

3 Kopiowanie bardzo małych plików

(TXT 1-50 KB) 2

1

<1

<1 Legenda: LAN -> LAN

Wi-Fi -> LAN

LAN -> Wi-Fi

Wi-Fi -> Wi-Fi

Transfer małych plików demaskuje kolejne cięcia budżetowe dotyczące tego modelu. Zastosowany tu SoC bardzo szybko po rozpoczęciu kopiowania zaczna zwalniać. Przykładowo kopiowanie naszej paczki małych plików przez pierwsze 10 s odbywa się z 10-krotnie większą prędkością, po czym spada do widocznych powyżej wartości liczonych w kilobajtach. Tutaj nie pomaga nawet ograniczenie się do korzystania tylko z Wi-Fi. Szczęśliwie jednak, ten krótki okres szybszego działania wystarcza, aby w codziennych zastosowaniach praktycznie w ogóle tego nie zauważać.

Badanie zużycia energii przez Tenda 4G07

Routery z modemem LTE naturalnie mogą pobierać więcej energii niż ich odpowiedniki tej funkcjonalności pozbawione. Tak jednak nie jest w przypadku Tenda 4G07. Router nawet pod pełnym obciążeniem nie przekracza 5 W poboru prądu z gniazdka, a w spoczynku zadowoli się 3 W, co czyni z niego rekordowo oszczędny router LTE i przy okazji tłumaczy nieco kwestię jego wydajności.

Pobór energii [W]

Tryb przewodowy

spoczynek: 2,8 Tryb przewodowy

obciążenie: 4 Tryb LTE

spoczynek: 3,2 Tryb LTE

obciążenie: 4,9

Czy warto wybrać router LTE Tenda 4G07?

Routery Tenda zwykle zaskakują nas bardzo pozytywnie i niestety model 4G07 w ten trend się nie wpisuje. Oczywiście w cenie 270 zł ciężko o realną konkurencję, ale i tak grono osób, którym możemy ten model polecić, będzie dosyć wąskie. W praktyce sprawdzi się dobrze w miejscach takich, jak mała kawalerka albo domek letniskowy, gdzie nie tylko mniejsza powierzchnia do pokrycia, ale również mniejsze zapotrzebowanie na Internet pozwolą mu się pokazać z dobrej strony.



Murowana ściana to spore wyzwanie dla wszelkich sygnałów radiowych - radzimy unikać :)

A dobrą stroną jest właśnie to, że za relatywnie niewielkie pieniądze faktycznie pozwoli cieszyć się Internetem przez Wi-Fi w miejscach, w których wcześniej nie było to możliwe – zyskają na tym nie tylko urządzenia, które nie posiadają własnego modemu LTE (np. SmartTV, ale również system alarmowy lub CCTV), ale także same telefony, które nie tylko uzyskają mimo wszystko szybszy Internet, ale też zaczną wolniej zużywać baterię (co bywa kluczowe w takich „letniskowych” sytuacjach).

Tenda 4G07 to dobry wybór, jeżeli nie chcemy się wykosztować, a jednak zaznać namiastki cywilizacji w miejscach, do których inaczej niż przez LTE Internet nie dociera

Zatem zdecydowanie polecamy Tenda 4G07, jeżeli szukacie routera na działkę. Sprawdzi się również dosyć dobrze, jeżeli mieszkacie sami na odludziu i irytuje Was stawianie codziennie telefonu na parapecie w roli hot-spotu, aby mieć lepszy odbiór serialu z Netflixa. Oczywiście są dostępne lepsze konstrukcje (jak chociażby Tenda 4G09), ale są też one odpowiednio droższe – i to właśnie cena jest głównym atutem Tenda 4G07 - jeżeli dobrze przeszukacie Ceneo, to znajdą się ofery nawet za 259 zł.

Nasza ocena routera Tenda 4G07: 68% 3.4/5

Opinia o Tenda 4G07 Plusy bardzo niska cena,

łatwa konfiguracja przez przyjazną aplikację,

możliwość podpięcia zewnętrznej anteny LTE,

adapter na każdy rozmiar SIM w zestawie,

mały pobór energii,

dobry zasięg Wi-Fi. Minusy seć LAN/WAN w standardzie 100 Mbps,

LTE bez agregacji pasma (cat. 4),

bardzo wolny SoC (niska wydajność operacji na małych plikach),

brak złącza USB.

Router do testów dostarczył producent - Tenda.