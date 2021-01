Telefony z 5G stanowią coraz większe grono, a wraz z popularyzacją tej technologii będą jeszcze bardziej zyskiwały na znaczeniu. Już teraz szukasz takiego modelu? Dobrze trafiłeś.

Smartfon do szybkiego Internetu 5G

O 5G słyszeli w ostatnim czasie nie tylko najwięksi pasjonaci nowych technologii. To dość gorący i szeroko komentowany temat, mający nie tylko zwolenników, ale i przeciwników. Ci drudzy posługują się argumentami mówiącymi o szkodliwym wpływie 5G na zdrowie człowieka, ale tę kwestię wyjaśnialiśmy z ekspertem już jakiś czas temu.

Przyglądaliśmy się również niewątpliwym korzyściom płynącym z 5G, bo szybki Internet w smartfonie to bezsprzecznie coś, co może się przydać, a dla niektórych często jest wręcz niezbędne. Względem 4G LTE mamy do czynienia z naprawdę zauważalnym krokiem naprzód, do wykonania którego potrzebna jest oczywiście odpowiednia infrastruktura (na to akurat wpływu nie mamy), a także karta SIM operatora mającego 5G w swojej ofercie, no i przede wszystkim odpowiedni smartfon. I tu można zacząć zastanawiać się nad wyborami.

Jaki telefon z 5G? Oto polecane modele:

Jak zdecydowana większość nowości trafiających na rynek również 5G w pierwszej kolejności zawitało do topowych modeli. Dziś sytuacja wygląda jednak inaczej, bo poza nimi moduły do obsługi 5G oferuje też coraz więcej telefonów ze średniej półki, a już widać, że lada moment rozwiązanie to zawita także do wybranych modeli z niższego segmentu, czyli tych kosztujących około 1000 złotych i mniej. Jest zatem czego wybierać. I aby nie rzucać słów na wiatr prezentujemy wybrane, warte uwagi smartfony z 5G. Takie, które poza będącą tu w centrum zainteresowania funkcjonalnością mogą pochwalić się też innymi cechami, które sprawiają, że sprawdzają się jak należy w codziennym użytkowaniu.

Redmi Note 9T 5G









4,4/5 Ocena benchmark.pl Jeden z najnowszych smartfonów na naszym rynku, a zarazem aktualnie najtańszy z tych obsługujących sieci 5G. Warto się nim zainteresować, ponieważ w cenie około 1000 złotych oferuje dość solidną specyfikację, z powodzeniem sprawdzi się w codziennych zastosowaniach takich jak komunikacja, przeglądanie Internetu i odbieranie poczty czy korzystanie z portali społecznościowych i oglądanie wideo. Producent pokusił się tutaj o 6.53-calowy ekran Full HD+, głośniki stereo, 4 GB RAM czy baterię o pojemności 5000 mAh. Nie zapomniał o dual SIM oraz module NFC, dzięki czemu smartfon będzie można wykorzystać do płatności zbliżeniowych. Jak na tę półkę cenową jakość wykonania też wypada dość solidnie, ekran pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5, obudowa jest plastikowa, ale całość odporna na zachlapania. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 800U 5G

Pamięć masowa 64 GB

Pamięć RAM 4 GB

Waga 199 g Pokaż specyfikację

Motorola Moto G 5G Plus









4,5/5 Ocena benchmark.pl Połączenie czystego systemu Android oraz obsługi 5G nie jest szczególnie częstym, ale w przypadku Moto G 5G Plus mamy z nim do czynienia i dla wielu może być to bardzo kuszące. Dobra płynność działania jest tu jednak pochodną nie tylko oprogramowania, ale też solidnego procesora Qualcomm Snapdragon 765G i 6 GB RAM oraz pamięci wewnętrznej UFS 2.1. W grach przydaje się też bardzo duży wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ oraz częstotliwości odświeżania 90 Hz. Dobrze wypada też bateria 5000 mAh. Obudowa i tutaj jest plastikowa, także odporna na zachlapania. Na jednej z krawędzi umieszczono czytnik linii papilarnych. Standardowo w serii Moto wypada on bardzo dobrze pod względem szybkości działania. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2520 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 765G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 207 g Pokaż specyfikację

Xiaomi Mi 10T Pro









4,5/5 Ocena benchmark.pl Więcej za mniej lub jak kto woli flagowy smartfon za połowę ceny (biorąc pod uwagę większość konkurentów). Xiaomi Mi 10T Pro dobrze pokazuje dlaczego właśnie ten producent króluje obecnie na naszym rynku. Za około 2000 złotych otrzymujemy tu smartfona z procesorem Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB RAM, wyświetlaczem Full HD+ o częstotliwości odświeżania 144 Hz, dwoma głośnikami i baterią 5000 mAh. Xiaomi Mi 10T Pro bardzo dobrze sprawdza się w grach, aczkolwiek problemem nie są dla niego też inne zadania, jakie można stawiać przed współczesnymi smartfonami. Nie odstaje pod względem zaplecza komunikacyjnego, bo poza 5G można spodziewać się tu również dual SIM, NFC, Bluetooth 5.1 i Wi-Fi 6. Jeśli na coś narzekać to na brak brak wodoszczelności, miejsca dla karty pamięci microSD czy bezprzewodowego ładowania baterii, chociaż w tej cenie z pewnością nie jest to dyskwalifikujące. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 108 + 13 + 5 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 218 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Apple iPhone 12 mini









4,6/5 Ocena benchmark.pl Najmniejszy smartfon z 5G i jeden z najmniejszych w ogóle na rynku, ale zarazem ten, który z uwagi na procesor A14 Bionic dorównuje wydajnością i funkcjonalnością topowym konstrukcjom. iPhone 12 mini to tak naprawdę jedyna propozycja dla osób szukających niewielkiego smartfona o mocnej specyfikacji. Ma nie tylko moduł do obsługi 5G, ale też 5,4-calowy wyświetlacz OLED i aparaty fotograficzne zapewniające dobrej jakości zdjęcia oraz wideo 4K przy 60 fps, a także baterię obsługującą bezprzewodowe ładowanie. Obudowa jest szklana (poza aluminiową ramką) i wodoszczelna zgodnie z normą IP68. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 14

Wyświetlacz (przekątna) 5,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) A14 Bionic

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 12 Mpx

Waga 133 g Pokaż specyfikację

Sony Xperia 5 II









4,5/5 Ocena benchmark.pl Zaskoczenie? Sony od dłuższego czasu nie zalicza się do najpopularniejszych producentów smartfonów, ale w ostatnim czasie przygotowało kilka bardzo udanych propozycji. Sony Xperia 5 II to jedna z nich, flagowy model, który nie ma się czego wstydzić na tle konkurentów debiutujących w tym samym okresie. Nieco szersze ramki? Owszem, ale za to brak szpecących wciąć w ekranie i to nie byle jakim, bo OLED o rozdzielczości Full HD+, proporcjach 21:9 oraz częstotliwości odświeżania 120 Hz. W wodoszczelnej (IP68) odbudowie ze szkła Corning Gorilla Glass 6 i metalu zamknięto tu również procesor Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB RAM i 128 GB szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 3.0, dzięki czemu nikt nie powinien martwić się o wydajność. Sony Xperia 5 II ma też dobry aparat fotograficzny z optyką ZEISS, rozbudowanym oprogramowaniem obejmującym rozwiązania znane z aparatów Alpha, głośniki stereo i złącze słuchawkowe 3,5mm, dual SIM (hybrydowy) oraz oczywiście odpowiednie zaplecze komunikacyjne. To obejmuje nie tylko moduł do obsługi sieci 5G, ale też Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 oraz NFC. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2520 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 163 g Pokaż specyfikację

Najlepszy smartfon z 5G

Infrastruktura 5G będzie systematycznie rozbudowywana, smartfonów mogących z niej skorzystać też powinno szybko przybywać. Który jest obecnie najlepszy? To zależy od tego, ile chcemy wydać. Uwzględniając to każdy z powyższej listy może być tym mianem określony, wszystkie powinny świetnie sprawdzać się w codziennym użytkowaniu, absolutnie nie tylko podczas korzystania z Internetu. Ogólnie w relacji cena-możliwości najlepiej wypada Xiaomi Mi 10T Pro.

Macie już smartfona z 5G?

